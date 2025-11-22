Daniel Opriţa, dialog aprins cu fanii Stelei. ”Am fost înjurat într-un hal....”
Primasport.ro, 22 noiembrie 2025 16:20
Daniel Opriţa, dialog aprins cu fanii Stelei. ”Am fost înjurat într-un hal....”
Acum 5 minute
16:30
Administraţia Trump nu le va permite suporterilor din Haiti să fie prezenţi la Cupa Mondială
Acum 15 minute
16:20
16:20
VIDEO | UTA Arad – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Lukic deschide scorul
Acum 30 minute
16:10
Maxim a marcat din nou pentru Gaziantep în campionatul Turciei
16:10
Campanie împotriva violenţei domestice în Liga Adriatică. Jucatorii lui UBT Cluj vor purta la încălzire o urmă de ruj roşu sub ochi
Acum o oră
16:00
VIDEO | UTA Arad – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii lovesc bara
15:50
VIDEO | UTA Arad – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ardelenii lovesc bara
15:40
VIDEO | UTA Arad – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol anulat pentru arădeni! Se încing spiritele pe stadionul Francisc Neuman
Acum 2 ore
15:30
VIDEO | UTA Arad – "U" Cluj 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ardelenii au prima ocazie a meciului
15:20
Lovitură zilei! Vinicius a luat decizia finală şi este aşteptat să semneze
15:10
Gimnastică: Alexia Blănaru, pe locul 13 la individual-compus, la Campionatul Mondial de junioare, de la Manila
14:50
VIDEO | UTA Arad – "U" Cluj, ASTĂZI, de la 15:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
14:40
Echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Petrolul! Gigi Becali a pornit revoluţia în primul 11! Nu mai puţin de 4 schimbări faţă de ultima etapă din SuperLiga
Acum 4 ore
14:30
VIDEO | CSM Slatina – Corvinul 0-1. Hunedorenii rămân invincibili în acest sezon
14:20
Gigi Becali, reacţie-fulger după ce a fost sancţionat de UEFA: „Ne dă nouă milioane şi milioane”
14:00
Rezultate din Liga 2: Remize pentru Steaua şi CS Dinamo
14:00
Formula 1: Lando Norris de la McLaren va pleca din pole position la Marele Premiu de la Las Vegas
13:00
Dani Coman nu s-a ferit să o spună, după ce FC Argeş a pierdut la limită cu Universitatea Craiova: „Nu suntem în lipsă de formă, aceasta este valoarea lotului pe care îl avem”
13:00
VIDEO | CSM Slatina – Corvinul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii au deschis scorul
12:40
VIDEO | CSM Slatina – Corvinul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
Acum 6 ore
12:20
Max Verstappen, despre pista udă de pe circuitul de la Las Vegas: „E ca şi cum ai pilota pe gheaţă”
12:00
E gata! Ianis Hagi a luat decizia finală în privinţa transferului la Panathinaikos
11:50
Jerome Boateng, lângă Hansi Flick la Barcelona! Spaniolii au făcut anunţul care a şocat o lume întreagă
11:30
Surpriza zilei! Mircea Rednic a fost ofertat din România şi a dat imediat răspunsul
11:00
Încă un club cu pretenţii din SuperLiga şi a exprimat dezacordul total faţă de „Legea Novak” : „O mare tâmpenie. Nu ne poţi spune ce să facem” | EXCLUSIV
10:40
Lovitură încasată de Arsenal! Starul lui Arteta s-a accidentat şi e OUT
Acum 8 ore
10:10
Gigi Becali şi MM Stoica au fost sancţionaţi de UEFA! Motivul incredibil pentru care cei doi au fost pedepsiţi de forul european
09:50
Surpriză de proporţii! Gigi Becali a pus ochii pe noua „perlă” a lui Mircea Lucescu şi vrea să dea marea lovitură a iernii
09:20
Se face transferul! Starul lui Real Madrid pleacă de pe Bernabeu şi semnează cu un giagnt din Europa
09:10
VIDEO | UTA Arad – "U" Cluj, ASTĂZI, de la 15:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ambele echipe sunt în revenire de formă
09:10
VIDEO | FCSB - Petrolul, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ploieştenii sunt neînvinşi de 2 luni
09:10
VIDEO | CSM Slatina – Corvinul, ora 12:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii vor să-şi continue parcursul fără înfrângere
Acum 24 ore
00:10
EXCLUSIV | Alexandru Musi, protagonistul unei situaţii incredibile la naţionala U21. ”Semnalul său nu a fost băgat în seamă”
00:00
Olympique Marseille se impune clar la Nice şi e preia şefia în Ligue 1
00:00
VIDEO EXCLUSIV | ”Chiar dacă n-am făcut un meci extraordinar”. De ce s-a temut Mihai Rotaru la debutul lui Filipe Coelho
21 noiembrie 2025
23:40
Flavio Cobolli a salvat şapte mingi de meci şi a trimis Italia în finala Cupei Davis
23:20
VIDEO | Bogdan Andone nu s-a fericit de cuvinte. "E supărare, dezamăgire, frustrare”
23:10
”E puţină frustrare, orice mi-aţi spune, am arătat mai bine”. Cătălin Straton, foarte dezamăgit după eşecul cu Universitatea Craiova
23:10
VIDEO | Filipe Coelho a avut mari probleme la debut. ”Am schimbat sistemul, dinamica, fazele fixe”
22:50
Ştefan Baiaram a analizat schimbarea de antrenor. ”De asta am început mai greu prima repriză”
22:30
VIDEO | FC Argeş – Universitatea Craiova 1-2. Epoca Filipe Coelho începe cu dreptul
22:00
Luis Diaz a fost suspendat trei meciuri după eliminarea din meciul cu PSG
21:30
Robert Ilyes se distanţează de locurile retrogradabile. ”Jumătate de meci nu l-am văzut
21:20
VIDEO | FC Argeş – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Etim îi readuce pe oaspeţi în avantaj
21:10
VIDEO | FC Argeş – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Baiaram, primul gol în era Coelho
20:50
FIFA a exclus un club de primă ligă pentru manipularea meciurilor
20:40
EXCLUSIV | Încă un jucător de la FCSB are probleme de ordin medical. ”Este accidentat”
20:40
VIDEO | FC Argeş – Universitatea Craiova, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
20:10
Premier League va introduce o limită de cheltuieli începând cu sezonul următor
20:10
VIDEO | ”Unii mi-au demonstrat că nu sunt de nivelul Unirii Slobozia”. Jean Vlădoiu acuză relaxarea jucătorilor
