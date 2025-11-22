România, succes clar cu Cehia la Trofeul Carpaţi de la Bistriţa

Primasport.ro, 22 noiembrie 2025 19:20

România, succes clar cu Cehia la Trofeul Carpaţi de la Bistriţa

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 15 minute
19:20
România, succes clar cu Cehia la Trofeul Carpaţi de la Bistriţa Primasport.ro
România, succes clar cu Cehia la Trofeul Carpaţi de la Bistriţa
19:20
Bayern a fost condusă cu 0-2, dar s-a impus cu Freiburg la scor de tenis Primasport.ro
Bayern a fost condusă cu 0-2, dar s-a impus cu Freiburg la scor de tenis
Acum 30 minute
19:10
FRF, precizări în ceea ce priveşte situaţia medicală a lui Alexandru Musi la naţionala U21 Primasport.ro
FRF, precizări în ceea ce priveşte situaţia medicală a lui Alexandru Musi la naţionala U21
Acum o oră
19:00
Preşedintele La Liga, ameninţat cu demiterea după scurgerea de informaţii confidenţiale despre Barcelona Primasport.ro
Preşedintele La Liga, ameninţat cu demiterea după scurgerea de informaţii confidenţiale despre Barcelona
18:50
Adrian Mihalcea nu s-a abţinut, după eşecul cu Universitatea Cluj: ”E o imagine clară!” Primasport.ro
Adrian Mihalcea nu s-a abţinut, după eşecul cu Universitatea Cluj: ”E o imagine clară!”
Acum 2 ore
18:20
Genoa a condus de două ori, dar a făcut doar egal cu Cagliari Primasport.ro
Genoa a condus de două ori, dar a făcut doar egal cu Cagliari
18:10
Cristiano Bergodi nu s-a ferit de cuvinte, după victoria cu UTA: ”Nu mi s-a impus prezenţa în play-off!” Primasport.ro
Cristiano Bergodi nu s-a ferit de cuvinte, după victoria cu UTA: ”Nu mi s-a impus prezenţa în play-off!”
18:00
”Sunt mai bun la orice oră a zilei”. Adi Popa, atacat dur de un fost coleg Primasport.ro
”Sunt mai bun la orice oră a zilei”. Adi Popa, atacat dur de un fost coleg
17:40
Chelsea trece de Burnely şi urcă pe locul secund în Premier League Primasport.ro
Chelsea trece de Burnely şi urcă pe locul secund în Premier League
Acum 4 ore
17:20
VIDEO | Alaves - Celta Vigo 0-1. Ionuţ Radu scapă fără gol Primasport.ro
VIDEO | Alaves - Celta Vigo 0-1. Ionuţ Radu scapă fără gol
17:20
Chivu nu s-a abţinut în faţa italienilor: ”Fotbalul e un nenorocit atât de mare!” Primasport.ro
Chivu nu s-a abţinut în faţa italienilor: ”Fotbalul e un nenorocit atât de mare!”
17:00
Anthony Joshua, mesaj pentru Jake Paul: ”O să-l calc în picioare!” Primasport.ro
Anthony Joshua, mesaj pentru Jake Paul: ”O să-l calc în picioare!”
16:50
VIDEO | UTA Arad – "U" Cluj 0-2. ”Şepcile roşii” încep să lege victorii şi demarează către play-off Primasport.ro
VIDEO | UTA Arad – "U" Cluj 0-2. ”Şepcile roşii” încep să lege victorii şi demarează către play-off
16:50
Pierdere mare pentru Rapid! Un jucător de bază s-a accidentat şi ratează derby-ul cu CFR Cluj Primasport.ro
Pierdere mare pentru Rapid! Un jucător de bază s-a accidentat şi ratează derby-ul cu CFR Cluj
16:30
Administraţia Trump nu le va permite suporterilor din Haiti să fie prezenţi la Cupa Mondială Primasport.ro
Administraţia Trump nu le va permite suporterilor din Haiti să fie prezenţi la Cupa Mondială
16:20
Daniel Opriţa, dialog aprins cu fanii Stelei. ”Am fost înjurat într-un hal....” Primasport.ro
Daniel Opriţa, dialog aprins cu fanii Stelei. ”Am fost înjurat într-un hal....”
16:20
VIDEO | UTA Arad – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Lukic deschide scorul Primasport.ro
VIDEO | UTA Arad – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Lukic deschide scorul
16:10
Maxim a marcat din nou pentru Gaziantep în campionatul Turciei Primasport.ro
Maxim a marcat din nou pentru Gaziantep în campionatul Turciei
16:10
Campanie împotriva violenţei domestice în Liga Adriatică. Jucatorii lui UBT Cluj vor purta la încălzire o urmă de ruj roşu sub ochi Primasport.ro
Campanie împotriva violenţei domestice în Liga Adriatică. Jucatorii lui UBT Cluj vor purta la încălzire o urmă de ruj roşu sub ochi
16:00
VIDEO | UTA Arad – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii lovesc bara Primasport.ro
VIDEO | UTA Arad – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii lovesc bara
15:50
VIDEO | UTA Arad – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ardelenii lovesc bara Primasport.ro
VIDEO | UTA Arad – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ardelenii lovesc bara
15:40
VIDEO | UTA Arad – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol anulat pentru arădeni! Se încing spiritele pe stadionul Francisc Neuman Primasport.ro
VIDEO | UTA Arad – "U" Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol anulat pentru arădeni! Se încing spiritele pe stadionul Francisc Neuman
Acum 6 ore
15:30
VIDEO | UTA Arad – "U" Cluj 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ardelenii au prima ocazie a meciului Primasport.ro
VIDEO | UTA Arad – "U" Cluj 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ardelenii au prima ocazie a meciului
15:20
Lovitură zilei! Vinicius a luat decizia finală şi este aşteptat să semneze Primasport.ro
Lovitură zilei! Vinicius a luat decizia finală şi este aşteptat să semneze
15:10
Gimnastică: Alexia Blănaru, pe locul 13 la individual-compus, la Campionatul Mondial de junioare, de la Manila Primasport.ro
Gimnastică: Alexia Blănaru, pe locul 13 la individual-compus, la Campionatul Mondial de junioare, de la Manila
14:50
VIDEO | UTA Arad – "U" Cluj, ASTĂZI, de la 15:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | UTA Arad – "U" Cluj, ASTĂZI, de la 15:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
14:40
Echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Petrolul! Gigi Becali a pornit revoluţia în primul 11! Nu mai puţin de 4 schimbări faţă de ultima etapă din SuperLiga Primasport.ro
Echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Petrolul! Gigi Becali a pornit revoluţia în primul 11! Nu mai puţin de 4 schimbări faţă de ultima etapă din SuperLiga
14:30
VIDEO | CSM Slatina – Corvinul 0-1. Hunedorenii rămân invincibili în acest sezon Primasport.ro
VIDEO | CSM Slatina – Corvinul 0-1. Hunedorenii rămân invincibili în acest sezon
14:20
Gigi Becali, reacţie-fulger după ce a fost sancţionat de UEFA: „Ne dă nouă milioane şi milioane” Primasport.ro
Gigi Becali, reacţie-fulger după ce a fost sancţionat de UEFA: „Ne dă nouă milioane şi milioane”
14:00
Rezultate din Liga 2: Remize pentru Steaua şi CS Dinamo Primasport.ro
Rezultate din Liga 2: Remize pentru Steaua şi CS Dinamo
14:00
Formula 1: Lando Norris de la McLaren va pleca din pole position la Marele Premiu de la Las Vegas Primasport.ro
Formula 1: Lando Norris de la McLaren va pleca din pole position la Marele Premiu de la Las Vegas
Acum 8 ore
13:00
Dani Coman nu s-a ferit să o spună, după ce FC Argeş a pierdut la limită cu Universitatea Craiova: „Nu suntem în lipsă de formă, aceasta este valoarea lotului pe care îl avem” Primasport.ro
Dani Coman nu s-a ferit să o spună, după ce FC Argeş a pierdut la limită cu Universitatea Craiova: „Nu suntem în lipsă de formă, aceasta este valoarea lotului pe care îl avem”
13:00
VIDEO | CSM Slatina – Corvinul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii au deschis scorul Primasport.ro
VIDEO | CSM Slatina – Corvinul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii au deschis scorul
12:40
VIDEO | CSM Slatina – Corvinul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida Primasport.ro
VIDEO | CSM Slatina – Corvinul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
12:20
Max Verstappen, despre pista udă de pe circuitul de la Las Vegas: „E ca şi cum ai pilota pe gheaţă” Primasport.ro
Max Verstappen, despre pista udă de pe circuitul de la Las Vegas: „E ca şi cum ai pilota pe gheaţă”
12:00
E gata! Ianis Hagi a luat decizia finală în privinţa transferului la Panathinaikos Primasport.ro
E gata! Ianis Hagi a luat decizia finală în privinţa transferului la Panathinaikos
11:50
Jerome Boateng, lângă Hansi Flick la Barcelona! Spaniolii au făcut anunţul care a şocat o lume întreagă Primasport.ro
Jerome Boateng, lângă Hansi Flick la Barcelona! Spaniolii au făcut anunţul care a şocat o lume întreagă
Acum 12 ore
11:30
Surpriza zilei! Mircea Rednic a fost ofertat din România şi a dat imediat răspunsul Primasport.ro
Surpriza zilei! Mircea Rednic a fost ofertat din România şi a dat imediat răspunsul
11:00
Încă un club cu pretenţii din SuperLiga şi a exprimat dezacordul total faţă de „Legea Novak” : „O mare tâmpenie. Nu ne poţi spune ce să facem” | EXCLUSIV Primasport.ro
Încă un club cu pretenţii din SuperLiga şi a exprimat dezacordul total faţă de „Legea Novak” : „O mare tâmpenie. Nu ne poţi spune ce să facem” | EXCLUSIV
10:40
Lovitură încasată de Arsenal! Starul lui Arteta s-a accidentat şi e OUT Primasport.ro
Lovitură încasată de Arsenal! Starul lui Arteta s-a accidentat şi e OUT
10:10
Gigi Becali şi MM Stoica au fost sancţionaţi de UEFA! Motivul incredibil pentru care cei doi au fost pedepsiţi de forul european Primasport.ro
Gigi Becali şi MM Stoica au fost sancţionaţi de UEFA! Motivul incredibil pentru care cei doi au fost pedepsiţi de forul european
09:50
Surpriză de proporţii! Gigi Becali a pus ochii pe noua „perlă” a lui Mircea Lucescu şi vrea să dea marea lovitură a iernii Primasport.ro
Surpriză de proporţii! Gigi Becali a pus ochii pe noua „perlă” a lui Mircea Lucescu şi vrea să dea marea lovitură a iernii
09:20
Se face transferul! Starul lui Real Madrid pleacă de pe Bernabeu şi semnează cu un giagnt din Europa Primasport.ro
Se face transferul! Starul lui Real Madrid pleacă de pe Bernabeu şi semnează cu un giagnt din Europa
09:10
VIDEO | UTA Arad – "U" Cluj, ASTĂZI, de la 15:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ambele echipe sunt în revenire de formă Primasport.ro
VIDEO | UTA Arad – "U" Cluj, ASTĂZI, de la 15:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ambele echipe sunt în revenire de formă
09:10
VIDEO | FCSB - Petrolul, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ploieştenii sunt neînvinşi de 2 luni Primasport.ro
VIDEO | FCSB - Petrolul, ASTĂZI, de la 20:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ploieştenii sunt neînvinşi de 2 luni
09:10
VIDEO | CSM Slatina – Corvinul, ora 12:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii vor să-şi continue parcursul fără înfrângere Primasport.ro
VIDEO | CSM Slatina – Corvinul, ora 12:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii vor să-şi continue parcursul fără înfrângere
Acum 24 ore
00:10
EXCLUSIV | Alexandru Musi, protagonistul unei situaţii incredibile la naţionala U21. ”Semnalul său nu a fost băgat în seamă” Primasport.ro
EXCLUSIV | Alexandru Musi, protagonistul unei situaţii incredibile la naţionala U21. ”Semnalul său nu a fost băgat în seamă”
00:00
Olympique Marseille se impune clar la Nice şi e preia şefia în Ligue 1 Primasport.ro
Olympique Marseille se impune clar la Nice şi e preia şefia în Ligue 1
00:00
VIDEO EXCLUSIV | ”Chiar dacă n-am făcut un meci extraordinar”. De ce s-a temut Mihai Rotaru la debutul lui Filipe Coelho Primasport.ro
VIDEO EXCLUSIV | ”Chiar dacă n-am făcut un meci extraordinar”. De ce s-a temut Mihai Rotaru la debutul lui Filipe Coelho
21 noiembrie 2025
23:40
Flavio Cobolli a salvat şapte mingi de meci şi a trimis Italia în finala Cupei Davis Primasport.ro
Flavio Cobolli a salvat şapte mingi de meci şi a trimis Italia în finala Cupei Davis
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.