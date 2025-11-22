Sportivii de la AJ Boxing Gym încheie anul cu două clasări pe podium

15:30

Tehnologia mobilă a avansat într-un ritm accelerat în ultimii ani, iar una dintre schimbările cu cel mai mare impact asupra modului în care călătorim este apariția eSIM-ului. Pentru mulți utilizatori români, întrebările „ce este eSIM?” sau „cum mă ajută să evit costurile de roaming?” au devenit tot mai frecvente, în special pe fondul vacanțelor în destinații unde tarifele operatorilor tradiționali sunt ridicate.