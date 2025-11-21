Magia Sărbătorilor revine! Mai e foarte puțin până când va începe Târgul de Crăciun Oradea, în 28 noiembrie
21 noiembrie 2025
Târgul va avea loc în două locații din centrul orașului - Piața Unirii și Piața Ferdinand. Ediția din acest an promite o atmosferă de poveste, plină de lumini, arome îmbietoare și spectacole de neuitat, care vor marca începutul sezonului sărbătorilor de iarnă.
La Centru Daune D&C Oradea îți oferim suport complet în gestionarea daunelor auto și reparații de calitate, astfel încât să revii rapid și fără stres la volan.
Băile Felix și Băile 1 Mai, promovate la ediția de toamnă a Târgului de Turism al României # Bihoreanul
Asociația de Promovare a Turismului în stațiunile Băile Felix și Băile 1 Mai își marchează prezența la ediția de toamnă a Târgului de Turism al României (TTR), care are loc în perioada 20-23 noiembrie 2025, la Centrul Expozițional Romexpo din București.
FOTO / Se deschide traficul pe pasajul suprateran de pe DN1 de la ieșirea din Oșorhei spre Aleșd. Se întinde pe 400 de metri # Bihoreanul
Traficul rutier va fi deschis sâmbătă, de la ora 9, pe noul pasaj suprateran de pe DN1 de la ieșirea din Oșorhei spre Aleșd, a anunțat vineri Consiliul Județean Bihor. Pasajul, amplasat deasupra sensului giratoriu dintre Centura Oșorhei, drumul spre Fughiu și DN1, este primul finalizat dintr-un program amplu care prevede construirea a opt pasaje rutiere în județ.
Un bărbat de 45 de ani din Oradea a fost reținut de polițiștii bihoreni după ce a vândut telefoane contrafăcute, inscripționate ca fiind iPhone, marca Apple, unor persoane care credeau că achiziționează produse originale.
Ministrul Educației, la Oradea: „În școli nu se vor aplica măsuri de reducere a cheltuielilor. Sistemul preuniversitar a fost deja eficientizat” # Bihoreanul
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat joi, la Oradea, că sectorul preuniversitar nu va fi afectat de noi eventuale măsuri fiscale de reducere a cheltuielilor. Potrivit acestuia, școlile și profesorii vor fi exceptați de la aplicarea reducerilor bugetare de 10%, pregătite la nivel guvernamental, dar și de interdicția de cumul a pensiei cu salariul din bani publici.
ANM anunță ploi abundente, ninsori la munte și răcire accentuată în weekend. Țara va fi traversată de un nor de praf saharian # Bihoreanul
Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă de vineri, 21 noiembrie, ora 10, până duminică, 23 noiembrie, ora 14, care anunță un episod de vreme instabilă în cea mai mare parte a țării.
Medicina se schimbă rapid, iar testele ADN sunt printre cele mai puternice instrumente apărute în ultimii ani. Ele oferă posibilitatea de a înțelege în profunzime „harta” noastră biologică, ajutând la identificarea predispozițiilor pentru anumite boli, la personalizarea tratamentelor și la prevenirea afecțiunilor înainte ca acestea să apară. În Oradea, acest tip de analiză avansată este disponibil în premieră la clinica Hyperbarium, care oferă o gamă completă de teste ADN adaptate nevoilor fiecărui pacient.
SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA îşi anunţă consumatorii situaţi pe malul stâng al Crişului Repede că, în cursul nopţilor de luni spre marţi 24.11.2025 / 25.11.2025 şi marţi spre miercuri 25.11.2025 / 26.11.2025, furnizarea apei potabile se va întrerupe total după următorul program...
„Career Camp” pentru tinerii din Bihor: O zi plină cu ateliere și discuții despre cariere de succes # Bihoreanul
Elevii și studenții din Bihor sunt așteptați sâmbătă la Parcul Științific și Tehnologic din Oradea, unde se va ține „Career Camp”, adică o zi plină cu ateliere și discuții pe teme precum piața muncii, abilități profesionale și carierele viitorului.
Secară, la plată: O nouă „amendă” pentru evaziune fiscală pe numele faimoasei Nela Secară # Bihoreanul
Vă mai amintiți de Nela Secară, despre care BIHOREANUL a dezvăluit că înainte de 1989 practica prostituția și furtul pe Șoseaua Borșului, dar prezentată în anii guvernării Dragnea de Antena 3, site-ul luju și propriul avocat, Răzvan Doseanu, ca victimă a „Statului Paralel”, susținând că a fost trimisă în judecată pentru o evaziune fiscală de 2,31 milioane lei doar pentru că nu le-a „turnat” la DNA pe trei amice judecătoare de la Curtea de Apel Oradea, aflate în vizorul procurorilor anticorupție? Aflați ce a mai făcut...
Adina, braț de fier! Cum a ajuns o tânără din Bihor campioană națională și vicecampioană mondială la skandenberg (FOTO) # Bihoreanul
Agentă imobiliară în Oradea, bihoreanca Adina Chiș este campioană națională la skandenberg, după ce în copilărie se antrena cu găleți cu pietre. Legitimată la clubul campionului mondial Olimpic Făt, tânăra de 22 de ani face skandenberg antrenată de fratele său, Raul, și acesta campion, bazându-se pe forța căpătată după ce a lucrat de mică la ferma familiei și exersată în două antrenamente zilnice, care au transformat-o în una dintre cele mai puternice românce.
Cunoscuta doctoriță Flavia Groșan va fi înmormântată duminică, în Cimitirul Municipal din Oradea. Informația a fost postată pe pagina ei de Facebook, dar și pe cea a cabinetului pe care îl gestiona, de fiica acesteia.
FC Bihor, învinsă la limită la Chiajna: 0-1 după un meci cu două reprize total diferite (FOTO) # Bihoreanul
FC Bihor a ratat joi seară șansa unui rezultat pozitiv la Chiajna, unde roș-albaștrii au cedat cu 0-1, după un meci cu ocazii mari în prima repriză și un gol primit din lovitură liberă în partea secundă. Gazdele au înscris unicul gol al disputei în minutul 59, prin Mihai Neicuţescu. În pofida înfrângerii, echipa orădeană rămâne pe locul 3, cel puţin până sâmbătă, când au loc marea majoritate a partidelor din etapa a 14-a a Ligii 2 Casa Pariurilor.
Etapa a 14-a din Liga 3 – Seria 8 aduce confruntări decisive pentru formațiile bihorene, aflate în momente-cheie ale sezonului. Lotus Băile Felix înfruntă în deplasare una dintre cele mai în formă echipe ale campionatului, Crișul Sântandrei caută să confirme statutul de favorită pe teren propriu, iar Bihorul Beiuș joacă un duel crucial pentru evitarea zonei inferioare. Un weekend cu miză mare pentru fotbalul bihorean, care poate schimba semnificativ configurația clasamentului înainte de finalul stagiunii.
Circulație închisă pe trei sectoare de drumuri județene din Bihor în sezonul de iarnă. Zonele vizate și motivele restricțiilor # Bihoreanul
Consiliul Județean Bihor anunță că, în perioada 23 noiembrie 2025 - 30 aprilie 2026, trei sectoare de drum județean vor fi închise circulației rutiere. Măsura vizează zone montane unde, iarna, condițiile meteo severe pot provoca blocaje, accidente sau situații de urgență.
Ministrul Educației, în vizită în Bihor ca să caute soluții pentru școlile de la țară. Campusurile rurale și școlile-mentor, printre variante (FOTO) # Bihoreanul
Ministrul Educației, Daniel David, s-a aflat joi în Bihor, unde a vizitat școli din nordul Săcueni și Cadea, s-a întâlnit cu inspectorii și cu directorii de școli și a participat la o festivitate de premiere a profesorilor maghiari din județ. David a spus că unul din obiectivele vizitei este să găsească soluții pentru învățământul din mediul rural, care trebuie reorganizat.
Muzicianul orădean AG Weinberger își sărbătorește 40 de ani de carieră printr-un concert la Teatrul Național din București # Bihoreanul
Bluesmanul și compozitorul orădean AG Weinberger își sărbătorește 40 de ani de carieră printr-un concert aniversar la București, intitulat „Un Gringo pentru secolul XXI”. Evenimentul va avea loc marți, 2 decembrie, de la ora 19, în Sala Pictura a Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București, și este organizat de Fundația BlueSylvania. Evenimentul marchează atât patru decenii petrecute „pe scenele lumii”, cât și împlinirea vârstei de 60 de ani a artistului.
Liderul mercenarilor, Horațiu Potra, fiul și nepotul său au fost aduși în țară din Dubai (FOTO) # Bihoreanul
Horațiu Potra, liderul unei grupări de mercenari apropiate de fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și vizat în România de un mandat de arestare preventivă într-un dosar privind acțiuni împotriva ordinii constituționale, a fost adus joi în țară din Dubai, a anunțat Ministerul Justiției. Alături de el au fost aduși și fiul său, Dorin, dar și nepotul, Alexandru, ambii anchetați în același dosar.
Ministerul Educației, corigent la română: Trei greșeli într-o singură propoziție! Ce a declarat Daniel David când BIHOREANUL i-a arătat rușinoasa gafă # Bihoreanul
Dacă un elev de liceu ar scrie precum scriu angajații Ministerului Educației, n-ar lua notă de trecere la limba română. Într-o singură propoziție dintr-un proiect de ordin redactat în cabinetul ministrului Daniel David, BIHOREANUL a găsit trei greșeli gramaticale și de ortografie. Aflat în vizită la Oradea, ministrul confruntat cu această situație s-a găsit în rușinoasa situație de a recunoaște că are în subordine angajați care nu stăpânesc limba română.
Formația CSM CSU Raiffeisen Oradea și-a aflat adversarii din TOP 16 FIBA Europe Cup și se pregătește pentru o serie de confruntări dificile în Grupa L, alături de Reggio Emilia (Italia), Cedevita Junior (Croația) și Bosna Sarajevo (Bosnia-Herțegovina). Roș-albaștrii vor începe faza a doua pe 10 decembrie și vor juca șase meciuri, jumătate pe teren propriu, cu obiectivul clar de a se califica în sferturile competiției.
O vilă monument istoric construită în 1913 în centrul capitalei se vinde cu 1.500.000 euro pe platforma Storia (FOTO) # Bihoreanul
O vilă monument istoric în stil eclectic, ce datează din 1913, se vinde cu 1.500.000 euro pe Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România. Casa are aproximativ 260 mp dispuși între parter și etaj și este situată pe Strada Paris, în apropiere de Piața Victoriei, într-o zonă istorică centrală. Are 8 camere, având în plus spațiu de depozitare la subsolul parțial și pod, dar și în curte un garaj cu subsol și cameră deasupra.
Se lansează la Oradea cartea „Amprenta modei” a consultantului de imagine Anna Șerb: Se adresează femeilor care nu mai acceptă mediocritatea și vor mai mult decât stil # Bihoreanul
Lansarea cărții „Amprenta Modei”, de Anna Șerb, consultant de imagine și specialist în branding personal, va avea loc joi, 27 noiembrie, ora 18, la Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” din Oradea. „Lucrarea este dedicată felului în care imaginea modelează percepția, relațiile și succesul personal într-o lume în care suntem văzuți înainte de a fi auziți”, a conturat autoarea ideea centrală.
Oradea Transport Local S.A., cu sediul în Oradea, judeţul Bihor, str. Atelierelor nr.12, cu datele de identificare: cod fiscal: RO 63483 şi nr. RC: J/05/1/1991, tel.0259/423.245, 0359/808.501, fax. 0259/426.010, vinde, prin licitația care va avea loc la sediul societăţii, ȋn 5 decembrie 2025, de la ora 10:00, trei autobuze Isuzu Novociti.
Tehnologia mobilă a avansat într-un ritm accelerat în ultimii ani, iar una dintre schimbările cu cel mai mare impact asupra modului în care călătorim este apariția eSIM-ului. Pentru mulți utilizatori români, întrebările „ce este eSIM?” sau „cum mă ajută să evit costurile de roaming?” au devenit tot mai frecvente, în special pe fondul vacanțelor în destinații unde tarifele operatorilor tradiționali sunt ridicate.
România va avea de înfruntat selecționata Turciei în semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială de anul viitor, în urma tragerii la sorți care a avut loc joi la sediul FIFA din Zurich. Meciul se va disputa în Turcia.
Echipa filmului „Cravata galbenă” ar fi cerut modificarea sau chiar ștergerea unei recenzii scrise de o elevă. Reacții vehemente: „Catastrofă e situația pe care ați creat-o” # Bihoreanul
Regizorul Serge Celebidachi şi echipa filmului "Cravata galbenă", o biografie a dirijorului şi compozitorului Sergiu Celibidache, sunt acuzați că ar fi cerut ștergerea sau măcar modificarea unei recenzii a lungmetrajului publicate de o liceană în revista Alecart din Iaşi.
Rămâne cum este! Primăria Oradea a respins înființarea unui semafor și a unui sens giratoriu pe Bulevardul Decebal (FOTO) # Bihoreanul
Municipalitatea orădeană ţine neapărat să păstreze actuala modalitate de deplasare, fără oprelişti, de pe Bulevardul Decebal din Oradea. Comisia de circulaţie a respins în ultima şedinţă propunerea pietonilor de înfiinţare a unui semafor la trecerea pentru pietoni din dreptul intrării la centrul comercial Prima Shops. La fel, municipalitatea a declinat solicitarea şoferilor privind înfiinţarea unui sens giratoriu la intersecţia străzii Constantin Brâncuşi cu Bulevardul Decebal.
Mai puține teme pentru elevi: maximum o oră pe zi la primar și două ore la gimnaziu și liceu, fără teme de vacanță # Bihoreanul
Ministerul Educației a pus miercuri în consultare publică un proiect de ordin privind temele pentru acasă în învățământul preuniversitar, care introduce limite clare pentru volumul acestora. Regulamentul stabilește că la clasa pregătitoare nu se dau teme, iar la celelalte niveluri durata totală alocată temelor nu poate depăși o oră pe zi pentru elevii din ciclul primar și două ore pentru gimnaziu și liceu. De asemenea, profesorii le pot da elevilor teme facultative, adică teme care nu sunt obligatorii, caracteristică pe care o vor avea și temele de vacanță.
Un şef de district şi şase pădurari de la Ocolul Silvic Oradea, reținuți după mai multe percheziţii. Sunt acuzaţi de falsuri informatice și tăieri ilegale de arbori # Bihoreanul
Un număr de şapte angajaţi ai Ocolului Silvic Oradea - un şef de district şi şase pădurari - au fost reţinuţi, miercuri, pentru 24 ore, în urma unor percheziţii domiciliare derulate de poliţiştii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea într-o anchetă ce priveşte tăieri ilegale de arbori, dar şi măsluirea unor date din sistemul național de urmărire a materialelor lemnoase.
Premieră la Muzeu: filmul „Deasupra capului meu” va fi proiectat în prezența regizorului, orădeanul Tudor Chirilă # Bihoreanul
Filmul documentar „Deasupra capului meu” va avea premiera miercuri, 26 noiembrie, la Muzeul Țării Crișurilor (Str. Armatei Române nr.1/A), în prezența regizorului și producătorului orădean Tudor Chirilă.
Accidentul mortal de la spitalul President, provocat de o fostă judecătoare. Venise să-şi interneze partenerul de viaţă (VIDEO) # Bihoreanul
În spatele accidentului îngrozitor de lângă Spitalul Auxologico President Băile Felix se află o poveste cumplită. Şoferița care a provocat tragedia este o fostă judecătoare din Satu Mare, grav bolnavă, venită să-și interneze la spitalul de recuperare partenerul de viaţă, care suferise o paralizie în urma unui AVC. Victima care și-a pierdut viața la 28 de ani ajunsese în scaun cu rotile din pricina unui accident şi încerca să-și reconstruiască viitorul.
Arbori maturi, defrișați în Aleșd. Primăria este acuzată că taie copacii cu prea multă ușurință (FOTO) # Bihoreanul
Mai mulți arbori maturi, înalți, au dispărut din jurul școlilor și altor clădiri din orașul Aleșd, convingându-i pe unii localnici, preocupați de probleme ecologice, că Primăria lor taie cu prea mare ușurință copacii din oraș. Primarul Ioan Todoca pretinde că toate tăierile erau necesare: copacii erau bătrâni și găunoși, iar în locul lor s-ar fi plantat chiar mai multe exemplare.
Bolojan susține, cu cifre, că „măsurile de redresare funcționează”: „România e pe calea cea bună” # Bihoreanul
„Măsurile de redresare pe care le-am luat până acum funcționează. Veniturile bugetare cresc, cheltuielile scad. România e pe calea cea bună”. Acesta este mesajul transmis, miercuri, de premierul Ilie Bolojan, în mijlocul unor ample dezbateri publice legate de pachetele de reforme inițiate de guvernul său. Vezi ce spun cifrele publicate de Bolojan.
Nereguli în mai multe spitale private din Bihor: o clinică din Oradea s-a ales cu activitatea suspendată de DSP # Bihoreanul
Activitatea unei clinici private din Oradea a fost suspendată, iar reprezentanții acesteia și ai altor trei unități au fost sancționați, în urma unor controale făcute în ultima perioadă de Direcția de Sănătate Publică Bihor. Lipsa unor autorizații, pereţi murdari sau biocide expirate sunt câteva dintre descoperirile făcute în timpul descinderilor.
TERMOFICARE ORADEA S.A. angajează 1 sudor în cadrul Secției Rețele Secundare – Zona 2, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. Căutăm o persoană cu o atitudine pozitivă, organizată, care să dea dovadă de promptitudine și simț de răspundere în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, disponibilă la efort suplimentar când este cazul, capabilă să lucreze în echipă.
Constructorii au demontat piatra cubică de pe strada Republicii din Oradea în pregătirea reabilitării (FOTO) # Bihoreanul
Intrată săptămâna trecută în reabilitare, principala arteră pietonală a oraşului este în şantier începând de la intersecţia cu Piaţa Ferdinand până în dreptul străzii Dunărea. De la începerea lucrărilor, constructorii au scos toată piatra din zona centrală a străzii, delimitată cu benzi şi balize de restricţionare a accesului trecătorilor. Cea mai mare parte a pavajului va fi recuperată în vederea refolosirii.
În loc să frâneze, a accelerat! Felul absurd în care s-a petrecut accidentul mortal din parcarea spitalului President din Cordău # Bihoreanul
Accidentul mortal din parcarea centrului medical President din Cordău a avut o cauză șocantă: o șoferiță de 51 de ani din Satu Mare, vrând să-și parcheze bolidul BMW cu cutie automată, a apăsat din greșeală accelerația, în loc să frâneze, iar astfel a lovit trei pietoni, dintre care doi în scaun cu rotile, arată primele date trimise de Poliția Bihor pe marginea cazului. Pentru unul dintre cei doi tineri în scaun cu rotile, impactul a fost mortal, iar celălalt este în stare gravă.
Accident groaznic în parcarea centrului medical President din Cordău: doi tineri în scaun cu rotile și o asistentă au fost loviți de mașină. Un bărbat a murit # Bihoreanul
Un accident teribil s-a petrecut în noaptea de miercuri spre joi în parcarea centrului medical President din Cordău, comuna Sânmartin. „În noaptea de miercuri spre joi, pompierii bihoreni au intervenit la un accident grav produs în parcarea unui centru medical din localitatea Cordău, comuna Sânmartin. Evenimentul s-a soldat, din păcate, cu moartea unei persoane”, a transmis ISU Crișana.
Universitate deconectată: De ce a rămas Universitatea din Oradea cu calculatoarele „înghețate” # Bihoreanul
Săptămâna trecută, site-ul Universității orădene și cele ale facultăților acesteia au fost indisponibile din pricina unor... săpături. La comanda conducerii UO, în campusul instituției se face o rețea nouă de alimentare a hidranților, configurată după normele pompierilor, iar în timpul lucrărilor muncitorii au dat, din greșeală, peste cabluri de curent, pe care le-au tăiat.
Nu angajăm! Slujbe tot mai greu de găsit și salarii „înghețate” pe piața muncii din Bihor # Bihoreanul
Incertitudinile privind economia au blocat piața forței de muncă, firmele locale amânând angajările. Măsurile de austeritate și perspectiva scăderii afacerilor schimbă paradigma de pe piața forței de muncă: joburile plătite slab au început să se ocupe rapid, iar bihorenii mai bine pregătiți ar putea fi nevoiți să accepte posturi sub calificările pe care le au.
FOTO: CSM CSU Raiffeisen Oradea, calificare spectaculoasă în TOP 16 FIBA Europe Cup după victoria decisivă cu Aliaga Petkimspor # Bihoreanul
Baschetbaliştii de la CSM CSU Raiffeisen Oradea au obținut miercuri seara o victorie esențială, 77-71 cu Aliaga Petkimspor, într-un meci decisiv pentru primul loc în Grupa C a FIBA Europe Cup. În fața a circa 2500 de spectatori la Oradea Arena, bihorenii au obținut calificarea directă în TOP 16, continuându-și parcursul impresionant pe scena europeană.
30 de ani de Arte la Oradea. Studenții și absolvenții de la Muzică susțin un concert gratuit de Vivaldi # Bihoreanul
Studenții și absolvenții departamentului de Muzică vor celebra 30 de ani de la înființarea Facultății de Arte din cadrul Universității Oradea printr-un concert vocal-simfonic, sub bagheta dirijorilor Carmen Rus și Vladimir Agachi. Evenimentul va avea loc luni, 24 noiembrie, la Filarmonica Oradea, iar accesul este gratuit.
Bolojan vrea să scoată pensionarii speciali din slujbele de la stat. Se va interzice cumulul pensie specială - salariu # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a anunţat miercuri, într-un interviu pentru Știrile ProTV, că Guvernul pregăteşte un proiect de lege prin care va fi interzis cumulul pensiei cu salariul în cazul pensiilor speciale, adică al celor necontributive. Potrivit premierului, măsura este „unul dintre elementele de bază ale reducerii cheltuielilor de personal”.
Procesul în care Victor Micula a încasat o condamnare cu executare nu se mai judecă la Oradea. ICCJ a decis strămutarea # Bihoreanul
Procesul în care milionarul Victor Micula a primit deja o pedeapsă cu executare pentru accesarea ilegală a bazelor de date ale MAI nu se va mai judeca la Oradea, ci la Curtea de Apel Alba Iulia. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie i-a admis cererea de strămutare formulată de Micula, iar hotărârea instanţei supreme este definitivă.
Taxă pe livrările Shein, Temu și altele din afara UE: 25 de lei pentru coletele cu valoare mai mică de 150 de euro # Bihoreanul
Parlamentul României a aprobat, marți, o nouă lege care introduce o taxă suplimentară de 25 de lei pentru coletele care provin din afara UE, cu valoare sub 150 de euro, valabilă începând din 1 ianuarie 2026.
Arhiepiscopul major al României vine la Oradea pentru un eveniment dedicat cardinalului greco-catolic Iuliu Hossu # Bihoreanul
Cardinalul greco-catolic Iuliu Hossu va fi omagiat la Oradea marți, 25 noiembrie, la sediul Bibliotecii Județene Gh. Șincai, cu o conferință, expoziție și lansări de carte. La evenimentul cultural „Iuliu Hossu – credință, curaj, demnitate. Un model pentru tineri” vor fi prezente personalități academice și ecleziastice de renume, printre care și Preafericitul Claudiu Lucian Pop, noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma.
Investiții inteligente în echipamente de bucătărie pentru restaurante și fast food-uri: când și ce să cumperi # Bihoreanul
Alegerea echipamentelor potrivite pentru bucătăria unui restaurant sau a unui fast food poate părea o provocare, mai ales atunci când vine vorba de investiții semnificative. Deciziile luate în acest sens influențează nu doar eficiența activității zilnice, dar și rentabilitatea pe termen lung a afacerii tale. Află din cele ce urmează câteva sfaturi utile despre cum să selectezi echipamentele necesare, când să investești în ele și cum să întreții echipamentele pentru a-ți maximiza investiția.
Auchan Retail România aduce și la Oradea formatul de mare succes cu o politică agresivă de prețuri mici, ATAC Hiper Discount. Deschiderea are loc joi, 20 noiembrie, la ora 10:00. Hipermarketul din Oradea este cel de-al nouălea din rețeaua ATAC, inaugurată în 2024, și propune orădenilor un model de cumpărături bazat pe prețuri mici la scară generalizată și reduceri în cascadă pentru achizițiile de volume mai mari.
