Iubitorii de tradiţii sunt aşteptaţi la seri de colinde, cu ceai cald, cozonac și povești, la Comuniteca Oradea

14:10

Ministerul Educației a pus miercuri în consultare publică un proiect de ordin privind temele pentru acasă în învățământul preuniversitar, care introduce limite clare pentru volumul acestora. Regulamentul stabilește că la clasa pregătitoare nu se dau teme, iar la celelalte niveluri durata totală alocată temelor nu poate depăși o oră pe zi pentru elevii din ciclul primar și două ore pentru gimnaziu și liceu. De asemenea, profesorii le pot da elevilor teme facultative, adică teme care nu sunt obligatorii, caracteristică pe care o vor avea și temele de vacanță.