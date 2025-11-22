Liderii occidentali prezenți la summitul G20 afirmă că planul SUA pentru pace în Ucraina necesită îmbunătățiri

08:20

Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore în cadrul dosarului privind camionul încărcat cu muniții, care […] The post Două persoane reţinute în cazul camionului cu arme de foc şi muniţii, care urmau să ajungă în Israel; Renato Usatîi susţine că armele ar proveni din Ucraina appeared first on Financial Intelligence.