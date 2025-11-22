Mesaj-manifest al fanilor FCSB la meciul cu Petrolul! Ce au afișat pentru susținerea suporterilor arestați după conflictul cu susținătorii Rapidului
Fanatik, 22 noiembrie 2025 20:50
Ce mesaj au afișat suporterii FCSB-ului chiar înaintea meciului din SuperLiga cu Petrolul. Susținere totală pentru fanii arestați după conflictul cu rapidiștii.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
21:10
Prezență specială pe Arena Națională la FCSB – Petrolul! Constantin Budescu a mers să-și vadă fostele echipe: de cine a fost însoțit. Foto # Fanatik
Meciul dintre FCSB și Petrolul s-a bucurat de o prezență specială. Constantin Budescu a fost surprins la partidă alături de cele mai importante persoane din viața sa.
Acum 10 minute
21:00
Capitala tremură! Unii dintre cei mai temuți ultrași din Europa iau cu asalt Arena Națională pentru meciul cu FCSB! Exclusiv # Fanatik
Suporterii ultras ai unui club important din Europa se mobilizează exemplar pentru partida cu FCSB, din grupa de Europa League. Câte bilete și-au achiziționat, deja, pentru partida programată pe Arena Națională.
Acum 30 minute
20:50
Mesaj-manifest al fanilor FCSB la meciul cu Petrolul! Ce au afișat pentru susținerea suporterilor arestați după conflictul cu susținătorii Rapidului # Fanatik
Ce mesaj au afișat suporterii FCSB-ului chiar înaintea meciului din SuperLiga cu Petrolul. Susținere totală pentru fanii arestați după conflictul cu rapidiștii.
Acum o oră
20:30
FRF, lămuriri esențiale! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Alex Musi, accidentat din nou la echipa națională # Fanatik
FRF a răspuns oficial după accidentarea lui Alex Musi la echipa națională U21. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu tânărul fotbalist al lui Dinamo.
20:20
Ionuț Radu, one man show în Spania! Ce a făcut portarul român după victoria uriașă obținută de Celta. Video # Fanatik
Ionuț Radu a făcut spectacol după meciul celor de la Celta Vigo. Ipostaza inedită în care a fost surprins portarul echipei naționale la finalul partidei.
Acum 2 ore
20:10
Cine e sportivul preferat? Ciprian Ciucu a răspuns fără ezitare: „Nu ai cum să nu-l iubești!” # Fanatik
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Generală a Bucureștiului, a dezvăluit care este sportivul său preferat din toate timpurile. Ce români se află în topul primarului din Sectorul 6.
19:50
Fanatik SuperLiga, duminică, 23 noiembrie, ora 10:30. Cristi Coste, ediție de colecție după FCSB – Petrolul Ploiești # Fanatik
FANATIK SUPERLIGA, ediție de colecție după FCSB - Petrolul Ploiești. Cristi Coste va avea în platou invitați de top: Vivi Răchită, Marius Mitran, Sabin Ilie și Sorin Cârțu.
19:30
Adi Popa, distrus de fostul său coleg de la FCSB: “Foarte slab ca fotbalist. Sunt mai bun ca el la orice oră a zilei!” # Fanatik
Adi Popa a fost făcut praf de un fost atacant al roș-albaștrilor, cu care a împărțit același vestiar, timp de un sezon, la FCSB. Cine l-a atacat pe fostul internațional român, poreclit Motoreta grație vitezei.
Acum 4 ore
19:10
Visul oricărui suporter devine realitate: un meci de Liga Campionilor văzut pe viu. Betano Social, platforma unde pariorii fac spectacol, pune la bătaie o experiență completă la unul dintre cele mai tari meciuri ale finalului […]
19:10
Campioana din Ucraina, condamnare de 19 ani în Rusia pentru tentativă de asasinat asupra unui ofițer # Fanatik
O campioană din Ucraina a fost condamnată la 19 de ani de închisoare în Rusia. Care a fost motivul și cum s-a apărat sportiva medaliată la haltere în instanță.
18:50
Cristiano Bergodi a fost entuziasmat după victoria din meciul UTA - U Cluj 0-2. Ce a spus, de fapt, tehnicianul italian și ce obiective are la formația studențească.
18:40
Adrian Mihalcea, furibund după ce VAR a anulat după 5 minute golul marcat de UTA cu U Cluj: „E o imagine clară” # Fanatik
Adrian Mihalcea s-a dezlănțuit după UTA - U Cluj 0-2. Antrenorul arădenilor critică faptul că golul marcat de Marius Coman a fost anulat după intervenția VAR.
18:20
Fotbalistul de la FCSB, gest de mare caracter pentru fanii săi: „Trebuie să le ofer ceva pentru că mă susțin” # Fanatik
Gest superb făcut de fotbalistul de la FCSB! Membrii fanclubului său primesc, periodic, tricouri gratis de la favoritul lor. Care este motivul din spatele acestor cadouri
18:20
MM la Fanatik, duminică, 23 noiembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Mihai Stoica, ediție incendiară după FCSB – Petrolul # Fanatik
Horia Ivanovici și Mihai Stoica vor pune lupa pe meciul FCSB - Petrolul, de o importanță deosebită pentru calificarea campioanei în play-off, în direct la „MM la Fanatik” duminică, 23 noiembrie, de la ora 13:30.
17:50
Cristi Chivu, discurs fabulos înaintea primului derby Inter – AC Milan: ”Știu cum să trăiesc o săptămână ca asta” # Fanatik
Pentru Cristi Chivu urmează marele derby al Italiei în care Inter întâlnește AC Milan. Ce a declarat tehnicianul român înaintea meciului care împarte orașul Milano în două.
17:40
Ionuț Cercel, relație specială cu un coleg de la FCSB: „Mă simt ca un copil al lui. Mă uit la el cu mare drag”. Dezvăluiri despre sfaturile primite de la Hagi # Fanatik
Ionuț Cercel, mai mult decât impresionat de un coleg de la FCSB. Ce spune fundașul despre cum Gică Hagi l-a pregătit pentru experiența la un club mare din România.
17:20
Ion Crăciunescu, distrus după ce l-a atacat pe Mircea Lucescu: “Vârsta este doar o cifră. Tu puteai să mori la 31 de ani, când te-au călcat minerii în picioare” # Fanatik
Fostul mare arbitru a fost pus la zid după ce spus că Mircea Lucescu ar trebui să se retragă și să lase locul unui selecționer mai tânăr la echipa națională. Cine l-a atacat pe ex-președintele CCA.
Acum 6 ore
17:10
Valentin Ceauşescu, unul dintre creatorii Stelei 1986, trece prin momente de coşmar: „I-a recidivat cancerul!” # Fanatik
Valentin Ceaușescu trece prin momente grele! Boala i-a recidivat după 15 ani, iar Giovanni Becali a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre creatorul Stelei din 1986
17:00
Florin Cernat strigă adunarea la FCSB înaintea meciului cu Petrolul: „Avem mare nevoie de puncte”. Ce spune Darius Olaru # Fanatik
Florin Cernat vrea toate cele trei puncte la debutul său în calitate de director sportiv la FCSB. Campioana en-titre joacă împotriva Petrolului, sâmbătă, 22 noiembrie, de la ora 20:30
16:50
După ce a fost amendat de Gigi Becali, Daniel Bîrligea a făcut un gest impresionant pentru iubita sa. Antonia a postat totul pe internet # Fanatik
Daniel Bîrligea a dat de probleme pe plan profesional, însă asta nu l-a împiedicat să facă un gest cu adevărat emoționant pentru partenera sa, Antonia.
16:40
Vești proaste pentru Gâlcă înaintea derby-ului cu CFR Cluj! Un titular de la Rapid s-a accidentat și va lipsi pe o perioadă nedeterminată # Fanatik
Costel Gâlcă a primit o veste cum nu se poate mai proastă înaintea derby-ului CFR Cluj - Rapid. Antrenorul giuleștenilor l-a pierdut pe unul dintre jucătorii de bază, care s-a accidentat
16:30
Cristian Chivu se pregătește de primul derby cu AC Milan, din postura de antrenor al lui Inter, iar românul a luat o decizie importantă înaintea partidei.
16:20
Zeljko Kopic a lămurit misterul accidentării lui Musi la echipa națională: „Asta a fost situația!” # Fanatik
Zeljko Kopic a fost întrebat despre problemele medicale pe care Alexandru Musi le are, asta după ce s-a scris că jucătorul lui Dinamo a fost forțat să se antreneze lovit la echipa națională.
16:10
Orașul din România în care s-ar muta Ciprian Ciucu dacă ar trebui să părăsească Bucureștiul. Răspunsul sincer dat de primarul Sectorului 6 # Fanatik
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a dezvăluit, în emisiunea FANATIK EXCLUSIV, care este orașul din România unde s-ar putea dacă ar pleca vreodată din București.
16:00
Povestea excepțională a lui Miodrag Belodedici, singurul fotbalist român dublu câștigător al Cupei Campionilor Europeni. Marea nedreptate care i s-a făcut # Fanatik
Povestea din spatele marelui Miodrag Belodedici. Este singurul fotbalist român dublu câștigător al Cupei Campionilor Europeni, dar i s-a făcut o mare nedreptate. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
15:50
Daniel Băluță a inaugurat strada Europa Unită, construită de la zero în doar patru luni. „Așa ar trebui să se lucreze în tot Bucureștiul: repede, complet, ordonat” # Fanatik
Daniel Băluță, candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, a anunțat că s-a deschis o nouă stradă în Sectorul 4. Europa Unită a fost construită în doar patru luni
15:40
Daniel Oprița s-a dezlănțuit după egalul Stelei cu Metalul Buzău. Mesaj dur pentru jucători, conducători și suporteri # Fanatik
Daniel Oprița a răbufnit după ce Steaua a remizat, 1-1, în meciul de la Metalul Buzău, iar la finalul confruntării s-a certat inclusiv cu suporterii echipei sale.
15:20
Coincidenţa incredibilă după tragerea la sorţi a barajului pentru CM 2026: “O nouă calificare la Bratislava după 43 de ani? S-ar închide cercul pentru Lucescu” # Fanatik
Destinul îl poate duce pe Mircea Lucescu din nou la Bratislava. Naționala României a obținut o calificare istorică la un turneu final în urmă cu 43 de ani în orașul din Slovacia.
Acum 8 ore
15:10
Dan Șucu transferă din La Liga: “Se potrivește perfect!”. Fundașul intrat pe radarul lui Genoa # Fanatik
Genoa are ca obiectiv evitarea retrogradării, iar clubul lui Dan Șucu și-a stabilit, deja, prioritățile pentru perioada de mercato din iarnă. Ce fundaș din La Liga a intrat în vizorul “grifonilor”.
15:00
Care este porecla lui Darius Olaru! Căpitanul FCSB, episod incredibil cu Gigi Becali: “Nu i-a răspuns la telefon” # Fanatik
Mihai Stoica a dezvăluit care este porecla lui Darius Olaru, pe care a căpătat-o încă din copilărie. Oficialul campioanei a povestit, totodată, un episod incredibil petrecut între căpitanul FCSB-ului și Gigi Becali.
14:40
Amenințat cu moartea, starul din Premier League a plătit 35.000 de euro pentru un câine de pază. # Fanatik
Fotbalistul transferat de Liverpool în vară, Alexander Isak, are probleme mari după ce a fost amenințat cu moartea, iar acum a luat o decizie clară cu privire la siguranța sa.
14:20
Gigi Neţoiu aruncă bomba în alegerile pentru Primăria Capitalei: „Cred că Nicuşor Dan o să-l susţină pe Daniel Băluţă”. Video # Fanatik
Gigi Nețoiu aruncă bomba în contextul alegerilor pentru Primăria Capitalei, fiind de părere că Daniel Băluță va fi susținut cu Nicușor Dan pentru funcția de edil al orașului
14:20
Gigi Becali a început revoluția la FCSB! Cum arată primul 11 la meciul cu Petrolul. Exclusiv # Fanatik
FCSB își schimbă fața pentru meciul cu Petrolul Ploiești, din runda cu numărul 17 a SuperLigii, iar formula de start urmează să fie una inovativă, așa cum Gigi Becali a anunțat exclusiv la FANATIK.
14:10
Ce s-a ales de tânăra care a intrat în costum de baie pe teren la finala Champions League din 2019. Din ce face bani astăzi, surpriză totală # Fanatik
Cu ce se ocupă în prezent femeia care a fost filmată în costum de baie pe gazon în finala Champions League din 2019. Cum își câștigă aceasta existența.
13:50
Incidente șocante s-au petrecut înainte de meciul ce s-a desfășurat la Bologna, acolo unde forțele de ordine au fost nevoite să intervină și totul a produs un haos incredibil.
13:40
Mihai Covaliu, Preşedintele COSR, a oferit o reacție cât se poate de dură cu privire la comportamentul Cameliei Voinea. Cum a catalogat întreg incidentul?
13:20
Neluţu Varga, forţat să vândă CFR Cluj din cauza datoriilor? Dezvăluiri incendiare: „A pierdut 80 de milioane de euro”. Marea greşeală pe care a făcut-o cu Louis Munteanu. Exclusiv # Fanatik
Giovanni Becali a vorbit despre posibilitatea ca CFR Cluj să fie vândută de către Neluțu Varga. Patronul ardelenilor are probleme din cauza datoriilor, iar echipa poate fi depunctată
Acum 12 ore
13:10
Investiția fabuloasă făcută de Novak Djokovic în Grecia. Pentru ce a cheltuit aproape 20 de milioane de euro # Fanatik
Novak Djokovic s-a mutat cu familia în Grecia în urmă cu ceva timp și a făcut și o investiție uriașă în această țară. Despre ce este vorba și ce planuri are sportivul?
12:50
Eveniment șocant petrecut în Portugalia, acolo unde liderul ultrașilor lui Benfica a fost găsit împușcat în cap chiar la stadionul echipei din Lisabona.
12:40
Mihai Rotaru a făcut iureș în direct după adoptarea „Legii Novak”: „O mare tâmpenie. Nu veni să-mi impui!” # Fanatik
Mihai Rotaru a contestat în direct la TV promulgarea „Legii Novak”. Patronul Universității Craiova nici nu vrea să audă de obligativitatea utilizării a 40% sportivi români la toate cluburile autohtone
12:20
Dezastru pentru Hamilton! Bornă negativă nemaiîntâlnită în carieră în calificările din Las Vegas # Fanatik
Starul din Formula 1, Lewin Hamilton, a avut o zi de coșmar în Marele Premiu din Las Vegas, acolo unde a atins o bornă negativă și a fost inclusiv amendat.
12:10
Alegeri București 2025. Lista completă și validată de BEC a candidaților la Primăria Capitalei # Fanatik
BEC a validat candidaturile a 17 persoane pentru alegerile din 7 decembrie, pentru funcția de primar general al Capitalei. Lista completă a acestora și toate amănuntele de știut despre alegerile din București.
12:10
Afacerea care l-a adus mereu pe linia de plutire pe milionarul român cu 9 copii: ”Anii te fac să gândești altfel” # Fanatik
Cu ce business a scăpat întotdeauna de la faliment omul de afaceri care are 9 copii. A dezvăluit cum a supraviețuit și momentele în care a fost doborât.
11:50
La aproape un an de la retragere, Simona Halep primește o lovitură puternică din partea ITIA. Gestul făcut de agenția care i-a ruinat întreaga carieră # Fanatik
Simona Halep primește o nouă lovitură din partea ITIA. Deși a trecut ceva timp de la scandalul de dopaj, iată că numele sportivei este din nou în prim plan.
11:40
Cristi Chivu, în fața celui mai scump derby din istorie. Inter – Milan urmează să aibă încasări record # Fanatik
Emoții maxime pentru Cristi Chivu înaintea primului său „Derby della Madonnina” în calitate de antrenor. Inter - Milan, din etapa a 12-a din Serie A, va fi cel mai scump din istorie
11:30
Veste mare pentru fotbalistul de la FCSB, care a intrat în gura lui Gigi Becali. Anunț oficial înaintea meciului cu Petrolul # Fanatik
Risto Radunovic a primit o veste care îl face cel mai fericit om din lume, deși poziția sa la echipa campioană se clatină serios și Gigi Becali nu-l mai vede indispensabil.
11:20
Ciprian Ciucu dezvăluie cum şi-a anunţat familia că va candida la Primăria Capitalei. Reacţia contrariată a soţiei # Fanatik
Ciprian Ciucu a vorbit la FANATIK EXCLUSIV despre sacrificiile vieții de familie, reacția sinceră a soției la noua candidatură și modul în care fiica lui reușește să rămână departe de presiunea politică.
11:10
Ea este miliardara care controlează cele mai râvnite minerale din lume. Investește anual milioane de dolari în sport și are o influență puternică # Fanatik
Miliardara care controlează cele mai râvnite minerale din lume are o implicare majoră și în sport, la nivel mondial. Chiar și așa, puțini îi cunosc numele.
11:00
Românul care se pregătește de o lovitură de milioane de euro: e vorba despre restaurantul lui Messi de la Barcelona! # Fanatik
Un român pregătește o lovitură colosală în afaceri! Este la un pas de a se asocia cu restaurantul lui Lionel Messi din Barcelona. Află despre cine este vorba
10:40
Competiția care dă peste cap șase echipe din SuperLiga României! Fotbaliștii nu vor avea nici Crăciun, nici Revelion # Fanatik
Planurile a mai mult de o treime dintre formațiile angrenate în campionatul intern vor fi perturbate de competiția care nu ține cont nici de Crăciun nici de Revelion
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.