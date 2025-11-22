Tânăr din Brăila, arestat după ce a agresat sexual două angajate și a vandalizat o sală de jocuri

08:30

Ne plac aşa de mult sărbătorile de iarnă încât în fiecare an furăm startul şi an de an îl furăm din ce în ce mai devreme. Unii nici nu mai aşteaptă prima zi din decembrie ca să împodobească bradul, casa şi să asculte muzică tematică... Şi nu este nimic rău în asta doar că tradiţia are ... regulile ei.