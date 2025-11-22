Bugetul spitalelor, dezechilibrat. Bolojan: Peste 90% din banii pe care îi primesc sunt dedicați salariilor

09:40

Oficial, nu ne mai poate judeca nimeni dacă stăm degeaba. Un bărbat din China a câştigat un concurs de lenevit, după ce a stat întins pe o saltea timp de 33 de ore. Nici ceilalţi concurenţi nu s-au lăsat mai prejos - unii au stat pe telefon, iar alţii au citit. Au existat însă câteva reguli stricte, pe care nu toţi le-au putut respecta - nu au avut voie să meargă la toaletă sau să stea în şezut. Pentru că nu a făcut nimic mai bine de o zi întreagă, bărbatul a primit aproape 400 de euro.