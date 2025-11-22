Belgrad: Mii de protestatari au cerut să fie traşi la răspundere cei responsabili de violenţe asupra studenţilor şi de moartea a 16 persoane la gara din Novi Sad

13:30

Doi bărbaţi au fost reţinuţi în judeţul Bistriţa-Năsăud, după ce au ridicat un colet expediat din Spania, în care se aflau două arme lungi letale, una pentru tir sportiv şi alta pentru vânătoare, un amortizor şi un dispozitiv pentru vedere pe timp de noapte. Ei au fost prinşi în flagrant, unul dintre ei încercând să fugă.