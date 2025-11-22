Belgrad: Mii de protestatari au cerut să fie traşi la răspundere cei responsabili de violenţe asupra studenţilor şi de moartea a 16 persoane la gara din Novi Sad
News.ro, 22 noiembrie 2025 21:10
Mii de manifestanţi antiguvernamentali, conduşi de studenţi, au mărşăluit paşnic sâmbătă prin capitala sârbă Belgrad, cerând tragerea la răspundere a celor responsabili pentru moartea a 16 persoane în urma prăbuşirii acoperişului unei gări şi pentru un atac asupra unei manifestaţii studenţeşti în urmă cu un an, relatează Reuters.
• • •
Acum 15 minute
21:20
UPDATE - Cluj: Două accidente produse pe DN 1, în apropiere de Huedin/ La Bologa, un bărbat a fost descarcerat şi transportat la spital/ La Poieni, trei pietoni au fost accidentaţi pe trecere, ei fiind transportaţi la spital/ Şoferul era băut # News.ro
Două accidente rutiere s-au produs, sâmbătă seară, pe DN 1, în apropiere de Huedin, judeţul Cluj. La Bologa, un bărbat a fost descarcerat şi transportat la spital, după ce două autoturisme s-au ciocnit. La Poieni, au fost accidentaţi trei pietoni care traversau regulamentar, pe trecere, de către un şofer băut. Toate cele trei victime au fost transportate la spital. Traficul a fost blocat pe ambele sensuri.
Acum 30 minute
21:10
Belgrad: Mii de protestatari au cerut să fie traşi la răspundere cei responsabili de violenţe asupra studenţilor şi de moartea a 16 persoane la gara din Novi Sad
Mii de manifestanţi antiguvernamentali, conduşi de studenţi, au mărşăluit paşnic sâmbătă prin capitala sârbă Belgrad, cerând tragerea la răspundere a celor responsabili pentru moartea a 16 persoane în urma prăbuşirii acoperişului unei gări şi pentru un atac asupra unei manifestaţii studenţeşti în urmă cu un an, relatează Reuters.
21:10
Ministrul Muncii, Florin Manole, despre varianta reducerii cu 10 la sută a cheltuielilor în ministere cerută de premier: Nu voi da niciun om afară. Voi continua să fac economii în măsura posibilităţilor # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat, referindu-se la afirmaţia premierului privind necesitatea reducerii cu 10 la sută a cheltuielilor în ministere, că nu va da pe nimeni afară din ministerul pe care îl conduce şi că va face economii ”în măsura posibilităţilor”.
Acum o oră
20:50
Echipa de Cupa Davis a Spaniei a învins sâmbătă, la Bologna, echipa Germaniei, scor 2-1, şi s-a calificat în finala Cupei Davis, unde va înfrunta Italia.
20:50
Brăila: Tânăr de 25 de ani, arestat preventiv după ce a agresat sexual două angajate ale unei săli de jocuri de noroc # News.ro
Un tânăr de 25 de ani din Brăila a fost arestat preventiv după ce a agresat sexual două angajate ale unei săli de jocuri de noroc şi a distrus un aparat de jocuri electronice şi o oglindă.
Acum 2 ore
20:30
Echipa olandeză PSV Eindhoven, cu Dennis Man titular, a dispus sâmbătă, în deplasare, scor 1-0, de NAC Breda, în etapa a 13-a din Eredivisie.
20:10
Bărbat din Prahova, amendat cu circa 1.800 de lei după ce a condus pe contrasens, pe autostrada A3 Bucureşti - Ploieşti/ El a rămas fără permis de conducere pentru patru luni - VIDEO # News.ro
Un bărbat de 57 de ani din judeţul Prahova a fost amendat cu aproximativ 1.800 de lei după ce a fost filmat când conducea un autoturism pe contrasens, pe autostrada A3 Bucureşti - Ploieşti. Totodată, bărbatul a rămas fără permisul de conducere pentru patru luni.
20:00
UPDATE - Cluj: Două accidente produse pe DN 1, în apropiere de Huedin/ La Bologa, un bărbat a fost descarcerat şi transportat la spital/ La Poieni, au fost răniţi trei pietoni, ei fiind transportaţi la spital/ Traficul este blocat # News.ro
Două accidente rutiere s-au produs, sâmbătă seară, pe DN 1, în apropiere de Huedin, judeţul Cluj. La Bologa, un bărbat a fost descarcerat şi transportat la spital, după ce două autoturisme s-au ciocnit. La Poieni, au fost accidentaţi trei pietoni, o femeie fiind în stare gravă. Toate cele trei victime sunt transportate la spital. Traficul este blocat pe ambele sensuri.
20:00
Acord de compromis la COP30 din Brazilia. Evenimentul s-a încheiat fără noi angajamente de renunţare la combustibilii fosili # News.ro
Guvernele lumii au convenit sâmbătă asupra unui acord climatic de compromis la conferinţa COP30 din Brazilia, care ar stimula finanţarea ţărilor sărace care se confruntă cu încălzirea globală, dar omite orice menţiune despre combustibilii fosili care o provoacă, relatează Reuters.
20:00
Un bărbat de 63 de ani a murit, sâmbătă seară, după ce a fost prins sub un zid de cărămidă, în municipiul Bacău. El a fost scos de echipajele de salvatori, însă avea leziuni incompatibile cu viaţa.
20:00
Echipa spaniolă FC Barcelona a câştigat sâmbătă, pe teren propriu, scor 4-0, în faţa formaţiei Athletic Bilbao, în etapa a 13-a din La Liga. A fost meciul revenirii catalanilor pe stadionul Camp Nou.
20:00
Echipa naţională de rugby a României a pierdut sâmbătă, pe teren propriu, scor 21-31, meciul test disputat în compania echipei naţionale a Uruguayului.
Acum 4 ore
19:20
Campioana Angliei, FC Liverpool, a pierdut sâmbătă, pe teren propriu, scor 0-3, în faţa echipei Nottingham Forest, în etapa a 12-a din Premier League.
19:20
Cluj: Două accidente produse pe DN 1, în apropiere de Huedin/ La Bologa, un bărbat a fost descarcerat şi transportat la spital/ La Poieni, au fost răniţi trei pietoni, o femeie fiind în stare gravă/ Traficul este blocat # News.ro
Două accidente rutiere s-au produs, sâmbătă seară, pe DN 1, în apropiere de Huedin, judeţul Cluj. La Bologa, un bărbat a fost descarcerat şi transportat la spital, după ce două autoturisme s-au ciocnit. La Poieni, au fost accidentaţi trei pietoni, o femeie fiind în stare gravă. Traficul este blocat pe ambele sensuri.
19:10
Bayern Munchen, campioana Germaniei, a dispus sâmbătă, pe teren propriu, de gruparea Freiburg, cu scorul de 6-2, după ce a fost condusă cu 2-0.
19:00
FRF, precizări în ceea ce priveşte situaţia medicală a lui Alexandru Musi la naţionala U21 # News.ro
Federaţia Română de Fotbal a anunţat, sâmbătă, pe site-ul oficial, că jucătorul Alexandru Musi a acuzat probleme medicale încă de la reunirea lotului naţionalei U21.
19:00
Naţionala României a învins sâmbătă, la Bistriţa, reprezentativa Cehiei, scor 37-30 (16-15), în al doilea meci de la Trofeul Carpaţi. Duminică, tricolorele vor avea ultimul test, cu Austria, înaintea debutului la Campionatul Mondial, în 27 noiembrie.
19:00
Bărbat din Prahova, amendat cu circa 1.800 de lei după ce a condus pe contrasens, pe autostrada A3 Bucureşti - Ploieşti/ El a rămas fără permis de conducere pentru patru luni
Un bărbat de 57 de ani din judeţul Prahova a fost amendat cu aproximativ 1.800 de lei după ce a fost filmat când conducea un autoturism pe contrasens, pe autostrada A3 Bucureşti - Ploieşti. Totodată, bărbatul a rămas fără permisul de conducere pentru patru luni.
19:00
Un mecanism natural din creier care favorizează eliminarea plăcilor toxice implicate în Alzheimer, identificat de oamenii de ştiinţă # News.ro
Creierul ar putea dispune de un mecanism propriu prin care să limiteze acumularea plăcilor toxice asociate bolii Alzheimer. Un nou studiu preclinic arată că activarea unei proteine cheie poate transforma celulele de susţinere ale creierului în agenţi eficienţi de curăţare a depozitelor toxice de beta-amiloid şi poate proteja funcţia cognitivă.
18:30
Albania: O persoană a murit după ce ploi torenţiale au provocat inundaţii în zone vaste ale ţării # News.ro
Cel puţin o persoană a murit după ce ploi torenţiale care au durat câteva zile au provocat inundaţii severe în Albania, a anunţat sâmbătă poliţia, potrivit AP.
18:20
La Liga: Preşedintele Javier Tebas, ameninţat cu demiterea după scurgerea de informaţii confidenţiale despre Barcelona # News.ro
Tribunalul Administrativ al Sportului (TAD) a deschis un dosar disciplinar de natură „foarte gravă” împotriva lui Javier Tebas, preşedintele LaLiga, pentru presupusa divulgare de informaţii confidenţiale despre FC Barcelona, potrivit mai multor surse oficiale şi conform Sport.
18:10
Echipa italiană Genoa, patronată de Dan Şucu, a terminat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 3-3, cu gruparea sardă Cagliari, în etapa a 12-a din Serie A.
17:50
Vizibilitate scăzută în trafic, din cauza ceţii, pe drumuri din judeţele Giurgiu, Teleorman şi Olt # News.ro
Traficul rutier se desfăşoară, sâmbătă seară, în condiţii de vizibilitate scăzută sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri, din cauza ceţii, pe drumuri din judeţele Giurgiu, Teleorman şi Olt. De altfel, aceste zone se află sub atenţionare Cod galben de ceaţă.
17:50
Alertă în Ţările de Jos: Armata olandeză a deschis focul asupra unor drone deasupra bazei aeriene Volkel # News.ro
Armata olandeză a deschis focul asupra unor drone deasupra bazei aeriene Volkel din estul ţării, dar nu au fost recuperate resturi, a anunţat sâmbătă Ministerul Apărării din Ţările de Jos, potrivit AP.
17:40
Debut cu scandal în campania electorală pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău/ Fotografiile şefului PNL Buzău şi ale candidatului susţinut de PNL şi USR, ataşate pe machete din carton cu personaje din desene animate # News.ro
Două machete din carton reprezentând personaje din desene animate, cărora le-au fost ataşate feţele preşedintelui PNL Buzău, Adrian Mocanu, şi ale candidatului independent sprijinit de PNL şi USR la şefia Consiliului Judeţean Buzău, Mihai Răzvan Moraru, au fost amplasate, sâmbătă, în centrul municipiului Buzău. Imaginile au fost aşezate în zone intens circulate, stârnind reacţii rapide din partea organizaţiei liberale.
Acum 6 ore
17:30
Premier League: Chelsea a întrecut-o pe Burnley, scor 2-0, şi a urcat pe locul al doilea în clasament # News.ro
Echipa engleză Chelsea a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-0, formaţia Burnley, în etapa cu numărul 12 din Premier League.
17:30
Bilanţul recentelor ploi din Vietnam a ajuns la cel puţin 55 de morţi în mai puţin de o săptămână, potrivit anunţului de sâmbătă de la Ministerul Mediului, în timp ce 13 persoane sunt în continuare date dispărute, informează AFP.
17:10
Echipa Universitatea Cluj a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-0, gruparea UTA Arad, într-un meci din etapa a 17-a a Superligii.
17:10
Echipa spaniolă Celta Vigo, cu Ionuţ Radu integralist, a învins sâmbătă, în deplasare, scor 1-0, formaţia Deportivo Alaves, în etapa a 13-a din La Liga.
17:00
Braşov: Intervenţie a jandarmilor montani pentru recuperarea a patru adulţi şi a unui bebeluş/ Grupul de turişti se rătăcise pe un drum izolat, unde maşina a rămas împotmolită în noroi - VIDEO # News.ro
Jandarmii montani din Braşov au intervenit pentru recuperarea unui grup de turişti, format din patru adulţi şi un bebeluş, după ce aceştia s-au rătăcit pe un drum izolat, iar maşina a rămas împotmolită în noroi. Jandarmii i-au însoţit pe jos, pe o distanţă de aproape 3 kilometri, până la autospecială, ei fiind duşi apoi la pensiunea unde erau cazaţi.
16:40
Planul de pace al SUA pentru Ucraina necesită mai multă muncă, spun liderii europeni / Declaraţie comună din Africa de Sud / Liderii UE se reunesc luni pentru a discuta propunerea de pace # News.ro
Planul unilateral al SUA de a pune capăt războiului din Ucraina „este o bază care va necesita muncă suplimentară”, au declarat sâmbătă liderii occidentali reuniţi în Africa de Sud pentru summitul G20, relatează The Guardian.
16:20
Box: „O să-l calc în picioare”, spune Anthony Joshua, înainte de confruntarea cu youtuberul Jake Paul # News.ro
YouTuberul devenit boxer, Jake Paul, a arătat, vineri, un „optimism delirant” înainte de a-l înfrunta în decembrie pe fostul campion mondial la categoria grea Anthony Joshua, pe care crede că îl poate învinge, contrazicând toate pronosticurile.
16:10
Administraţia Trump nu le va permite suporterilor din Haiti să fie prezenţi la Cupa Mondială # News.ro
Haiti, care va disputa a doua Cupă Mondială din istoria sa în vara viitoare în Statele Unite, Mexic şi Canada, nu va putea fi susţinută de suporterii săi pe teritoriul american. Administraţia Trump a confirmat că fanii din Haiti nu vor avea dreptul să intre în ţară.
15:50
Ciprian Ciucu: Propun o primă dezbatere cu primii cinci candidaţi, aşa cum ne prezintă sondajele de opinie/ Haideţi ca în sfârşit, să vorbim şi despre viziuni şi proiecte # News.ro
Candidatul PNL la Primăria Bucureşti, Ciprian Ciucu, propune organizarea unei prime dezbateri electorale, la care să participe primii cinci candidaţi conform sondajelor de opinie. ”Haideţi ca în sfârşit, să vorbim şi despre viziuni şi proiecte”, adaugă el.
15:40
Mijlocaşul Alexandru Maxim a marcat un gol în meciul pe care echipa sa, Gaziantep, l-a câştigat, sâmbătă, în deplasare, scor 3-0, în faţa formaţiei Kayserispor, în etapa a 13-a a campionatului Turciei.
Acum 8 ore
15:30
Preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi prim-ministrul britanic Keir Starmer au discutat, sâmbătă, în marja summitului G20 de la Johannesburg, Africa de Sud, despre planul SUA pentru Ucraina, a anunţat Palatul Élysée.
15:20
Belarusul, un aliat al Rusiei, a graţiat 31 de cetăţeni ucraineni, a anunţat, sâmbătă, televiziunea de stat, în cadrul unui acord între preşedintele Aleksandr Lukaşenko şi omologul său american, Donald Trump.
15:20
Vinicius Junior şi Real Madrid au discutat recent despre viitorul brazilianului şi se pare că se conturează o înţelegere în ceea ce priveşte prelungirea contractului.
15:10
Gimnastică: Alexia Blănaru, pe locul 13 la individual-compus, la Campionatul Mondial de junioare, de la Manila # News.ro
Gimnasta Alexia Blănaru s-a clasat, sâmbătă, pe locul 13, în finală la individual-compus, iar Aniela Tudor a fost pe locul 21, la Campionatul Mondial de junioare, de la Manila. Echipa României a fost pe locul 5.
15:00
Ucraina va începe „consultări” în Elveţia cu americanii privind un „viitor acord de pace” cu Moscova # News.ro
Ucraina şi Statele Unite vor organiza consultări la nivel înalt în Elveţia în următoarele zile pentru a discuta posibile căi privind încheierea războiului cu Rusia, au anunţat, sâmbătă, oficialii ucraineni.
15:00
Tulburările de alimentaţie pot creşte riscurile pentru sănătate chiar şi la un deceniu după diagnostic, indică un studiu # News.ro
Tulburările de alimentaţie pot avea consecinţe care depăşesc cu mult perioada imediat următoare diagnosticului. Un nou studiu arată că persoanele afectate continuă să prezinte riscuri crescute pentru mai multe afecţiuni grave chiar şi după cinci sau zece ani, subliniind necesitatea unei monitorizări medicale de lungă durată.
14:50
UPDATE - Ilie Bolojan, tinerilor liberali: E simplu să demisionezi, să dezertezi, să ştiţi, dar e mult mai greu să stai şi să faci ceea ce trebuie. Şi astăzi nu sunt nişte vremuri uşoare / Trebuie să înţelegem că trebuie să ai decenţă şi răbdare # News.ro
Preşedintele PNL, premierul Ilie Bolojan, a afirmat, sâmbătă, într-o întâlnire cu tinerii liberali, că ”e simplu să demisionezi, să dezertezi”, dar este mult mai greu să stai şi să faci ceea ce trebuie. ”Şi astăzi nu sunt nişte vremuri uşoare”, a afirmat Bolojan, adăugând că, atâta timp cât are un mandat, va face ceea ce consideră că este necesar.
14:40
Bucureşti – O femeie a fost urcată cu forţa într-o maşină de soţul cu care nu mai locuieşte / Bărbatul a agresat-o şi i-a verificat istoricul conversaţiilor telefonice / Poliţiştii, alertaţi printr-un apel la 112 # News.ro
Poliţia din Bucureşti a fost sesizată că o femeie a fost urcată cu forţa într-o maşină şi a demarat imediat verificări. Victima a fost găsită pe o stradă din Sectorul 5, fiind preluată ăn siguranţă de agenţi. Ancheta a stabilit că soţul femeii – cu care aceasta nu mai locuieşte – a forţat-o să urce în vehiculul condus de alt bărbat, unde a agresat-o şi i-a verificat istoricul conversaţiilor telefonice, reclamând o presupusă infidelitate. Ulterior, au abandonat-o pe stradă şi au fugit. Cei doi bărbaţi au fost prinşi în Călăraşi.
14:30
Rusia a pierdut aproximativ 1.164.340 de soldaţi în Ucraina de la începutul invaziei, la 24 februarie 2022 # News.ro
Rusia a pierdut aproximativ 1.164.340 de soldaţi în Ucraina de la începutul invaziei sale pe scară largă, pe 24 februarie 2022, a raportat Statul Major al Forţelor Armate ale Ucrainei sâmbătă.
14:30
Formaţia Corvinul Hunedoara a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa CSM Slatina, în etapa a 14-a a Ligii a II-a.
14:20
Ilie Bolojan, tinerilor liberali: E simplu să demisionezi, să dezertezi, să ştiţi, dar e mult mai greu să stai şi să faci ceea ce trebuie. Şi astăzi nu sunt nişte vremuri uşoare # News.ro
Preşedintele PNL, premierul Ilie Bolojan, a afirmat, sâmbătă, într-o întâlnire cu tinerii liberali, că ”e simplu să demisionezi, să dezertezi”, dar este mult mai greu să stai şi să faci ceea ce trebuie. ”Şi astăzi nu sunt nişte vremuri uşoare”, a afirmat Bolojan, adăugând că, atâta timp cât are un mandat, va face ceea ce consideră că este necesar.
13:40
Proprietarul Daily Mail a încheiat un acord pentru achiziţionarea cotidianului Telegraph. Tranzacţia este de 500 de milioane de lire sterline # News.ro
Proprietarul tabloidului Daily Mail, DMGT, a semnat un acord cu grupul Redbird IMI pentru achiziţionarea cotidianului britanic Telegraph pentru 500 de milioane de lire sterline, informează AFP.
13:40
O posibilă nouă întâlnire între preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump este pe ordinea de zi, a declarat ministrul adjunct al Afacerilor Externe rus, Serghei Riabkov, informează Reuters.
Acum 12 ore
13:30
Ministerul de Interne: Ce mai găsim prin coletele din perioada sărbătorilor - arme letale, dispozitive de vedere pe timp de noapte, amortizoare / Nu este Secret Santa, este dosar penal cu livrare rapidă / Doi bărbaţi au fost reţinuţi # News.ro
Doi bărbaţi au fost reţinuţi în judeţul Bistriţa-Năsăud, după ce au ridicat un colet expediat din Spania, în care se aflau două arme lungi letale, una pentru tir sportiv şi alta pentru vânătoare, un amortizor şi un dispozitiv pentru vedere pe timp de noapte. Ei au fost prinşi în flagrant, unul dintre ei încercând să fugă.
13:20
Poliţia statului mexican Jalisco a încheiat un program de instruire cu forţele CRS din Franţa privind gestionarea manifestaţiilor şi controlul tulburărilor publice în cadrul evenimentelor sportive, cu şapte luni înainte de Cupa Mondială de fotbal co-organizată de Mexic.
