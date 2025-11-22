Calcule încurcate în Superligă » Petrolul a blocat-o pe FCSB și o vrea pe CFR Cluj în play-off: „Vă spun în direct!”

18:50

UTA Arad - U Cluj 0-2. Adrian Mihalcea (49 de ani), antrenorul gazdelor, a oferit prima reacție după insuccesul de sâmbătă. La conferința de presă, tehnicianul a fost întrebat despre golul lui Marius Coman (29 de ani) din minutul 25, anulat după intervenția VAR pentru un ofsaid.Fază controversată în prima repriză, atunci când UTA a deschis scorul. Golul lui Coman a fost anulat pe motiv de ofsaid, după ce faza a fost verificată mai bine de cinci minute. ...