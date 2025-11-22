Serie A: Napoli – Atalanta 3-1 şi elevii lui Conte sunt lideri

21:20

Două accidente rutiere s-au produs, sâmbătă seară, pe DN 1, în apropiere de Huedin, judeţul Cluj. La Bologa, un bărbat a fost descarcerat şi transportat la spital, după ce două autoturisme s-au ciocnit. La Poieni, au fost accidentaţi trei pietoni care traversau regulamentar, pe trecere, de către un şofer băut. Toate cele trei victime au fost transportate la spital. Traficul a fost blocat pe ambele sensuri.