Săptămână cu noroc la bani pentru trei zodii, în perioada 24–30 noiembrie 2025
Jurnalul.ro, 23 noiembrie 2025 00:20
Săptămâna 24–30 noiembrie 2025 vine cu o energie aparte pentru trei zodii norocoase, care vor simți cum prosperitatea începe să prindă contur în mod real. Saturn revine în mers direct în Pești pe 27 noiembrie, iar pe 29 noiembrie și Mercur scapă de retrogradare.
Italian deghizat în mama sa moartă, ca să-i încaseze pensia. Trupul femeii era ascuns în pivniță de 3 ani # Jurnalul.ro
Un caz incredibil a șocat un orășel din nordul Italiei: un bărbat de 57 de ani a continuat să încaseze pensia mamei sale timp de trei ani după moartea acesteia, ascunzându-i trupul în pivnița locuinței.
Acum o oră
23:50
Bătălie pe cerul Europei! Air France-KLM vrea să pună mâna pe TAP, compania strategică a Portugaliei # Jurnalul.ro
Air France-KLM depune ofertă pentru preluarea companiei aeriene portugheze TAP. Competiție puternică cu Lufthansa și British Airways pentru operatorul strategic al Portugaliei.
Acum 2 ore
23:30
ALEX KOO (Belgia / Japonia) în premieră în România – la București, Constanța și Cluj. Seria de concerte „ÎN JURUL PIANULUI” # Jurnalul.ro
ALEX KOO starul pianului belgian de jazz, cu premii, acolade, recenzii în publicații prestigioase, în Statele Unite și în Europa. Lăudat de Downbeat Jazz Magazine ca fiind „uimitor de original”, este cunoscut pentru crearea unei muzici care transcende granițele, îmbinând jazz, indie, muzica clasică contemporană și muzica de film cu o libertate inovatoare.
23:00
Campioana FCSB a fost ţinută în şah de Petrolul Ploieşti, 1-1 (1-0), sâmbătă seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, într-un meci din etapa a 17-a a Superligii de fotbal.
23:00
Florin Manole susține că Ministerul Muncii și-a îndeplinit toate obligațiile privind legea pensiilor speciale și admite că România ar putea pierde 231 milioane € din PNRR dacă avizul CSM întârzie. Ministrul respinge și scenariile privind tăieri de personal sau salarii în sectorul public.
22:50
Atenție la cadourile de Crăciun: MAE a descoperit arme letale, amortizoare și droguri în colete # Jurnalul.ro
Ministerul Afacerilor Interne avertizează că sezonul cadourilor aduce și surprize periculoase în colete. Polițiștii au descoperit arme letale, dispozitive de vedere pe timp de noapte, amortizoare și droguri în coletele din perioada sărbătorilor.
Acum 4 ore
22:20
Inteligența se manifestă în diverse forme. Cineva poate fi un artist care aduce sens vieții prin exprimare sufletească, altul poate excela în domeniile academice clasice. Indiferent dacă aveți abilități de citire, inteligență emoțională, daruri spirituale sau o altă fațetă a înțelepciunii, trebuie să știți că fiecare are propriile abilități sau talente speciale ale minții.
22:00
Trei producții cinematografice românești vor fi prezentate publicului suedez, în luna noiembrie, în cadrul Festivalului Filmului European, respectiv, al Festivalului de film de animație REX din Stockholm.
21:50
Trump, întrebat dacă planul de pace pentru Ucraina este oferta finală: Nu, nici pe departe # Jurnalul.ro
„Nu, nici pe departe” - acesta a fost răspunsul președintelui american Donald Trump la întrebarea dacă planul de pace pentru Ucraina este oferta sa finală.
21:50
Un expert a calculat temperatura ideală pentru încălzirea casei și pentru reducerea facturii cu aproximativ 15%. Specialistul britanic a stabilit că temperatura „ideală” este 18°C. El i-a sfătuit pe oameni să nu amâne pornirea încălzirii în sezonul rece deoarece apar umezeala și mucegaiul.
21:30
„Majoritatea care nu există”: Studiul românesc care dezvăluie mecanismul ascuns al manipulării online prin astroturfing # Jurnalul.ro
Un studiu românesc dezvăluie cum astroturfingul creează artificial „majorități” false pe internet și manipulează percepțiile utilizatorilor.
21:30
Un incendiu uriaș s-a produs sâmbătă seara la Constanța. Opt garaje folosite ca spații de depozitare, precum și două mașini s-au făcut scrum.
21:00
Jucărie cu inteligență artificială, capabilă să vorbească cu copiii despre sex, retrasă de pe piață # Jurnalul.ro
Marca chineză FoloToy a decis să retragă temporar de la vânzare un ursuleț de pluș de dimensiuni mici, un instrument conversațional combinat cu inteligență artificială, care făcea remarci nepotrivite.
20:50
Un studiu compară capacitatea de a minți și de a detecta minciunile la 60 de persoane din comunitate și 80 de deținuți.
Acum 6 ore
20:20
Două accidente rutiere succesive în Cluj: patru persoane rănite, o femeie în stare critică. Trafic blocat pe DN1 # Jurnalul.ro
Două accidente rutiere succesive au avut loc în Bologa și Poieni, județul Cluj. Patru persoane au fost rănite, dintre care o femeie se află în stare gravă. Traficul pe DN1 a fost blocat temporar.
20:00
O nouă cercetare de la Universitatea din Sydney relevă că exercițiile fizice intense sunt de șase ori mai eficiente în reducerea riscului de boli cardiovasculare decât activitățile moderate, cum ar fi mersul rapid.
19:40
KazMunayGas pregătește vânzarea a până la 50% din operațiunile europene, inclusiv Rompetrol. KMG International, proprietara rafinăriilor Petromidia și Vega și a rețelei Rompetrol, intră într-o licitație strategică planificată pentru 2026–2027.
19:20
Scandal pe piața muncii din Olanda. Un angajat a lucrat cu contract temporar timp de 13 ani # Jurnalul.ro
Presa olandeză relatează cazul unei persoane angajate „temporar” timp de 13 ani, și toată țara a luat foc!
19:10
Cuplurile Zodiacului pe care toți le INVIDIAZĂ! Cine sunt perechile care întorc priviri oriunde apar # Jurnalul.ro
Descoperă cele mai îndrăgite cupluri zodiacale, combinațiile astrale care cuceresc prin energie, farmec, inteligență și spirit aventuros. Aflate printre cele mai apreciate perechi, aceste zodii strălucesc în viața socială și în relații.
19:10
Adrian Năstase, operat la umăr la Spitalul Foișor: „A fost o operație complicată, care a necesitat o expertiză medicală de înalt nivel. Urmează o perioadă mai lungă de recuperare” # Jurnalul.ro
Fostul premier Adrian Năstase a trecut printr-o operație complexă la umărul drept la Spitalul Foișor. El laudă echipa medicală și spune că experiența sa contrazice percepțiile negative despre sistemul de stat.
18:50
Speranțe pentru diabetici: Eliminarea celulelor îmbătrânite ar putea controla mai bine glicemia # Jurnalul.ro
Eliminarea celulelor îmbătrânite din vasele de sânge a îmbunătățit controlul glicemiei la șoareci, sugerând că acestă procedură ar putea ajuta la tratarea diabetului.
Acum 8 ore
18:30
Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost plasat sâmbătă în custodia poliției federale, marcând sfârșitul perioadei de arest la domiciliu. Acesta contestă o condamnare a Curții Supreme pentru atacuri la adresa democrației.
18:10
Zdob și Zdub aniversează 30 de ani de muzică printr-un concert special la Arenele Romane # Jurnalul.ro
Pe 29 noiembrie 2025, Arenele Romane devin locul unei sărbători muzicale de proporții. Zdob și Zdub, marchează 30 de ani de activitate printr-un concert aniversar care va aduce pe scenă spiritul autentic al trupei, ritmurile inconfundabile și o serie de invitați speciali precum Loredana Groza, Irina Rimes și Frații Advahov.
18:00
Merz îi transmite lui Trump: Europa trebuie să decidă împreună finalul războiului din Ucraina # Jurnalul.ro
Cancelarul german Friedrich Merz afirmă că Europa trebuie să fie parte a oricărui acord privind încheierea războiului din Ucraina, după o discuție telefonică „lungă” cu Donald Trump. Declarațiile sale vin în urma summitului G20 de la Johannesburg.
18:00
Bolojan: E simplu să demisionezi, să dezertezi, dar e mult mai greu să stai să faci ceea ce trebuie # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan, preşedintele PNL, a declarat, sâmbătă, la o întâlnire cu tinerii liberali din judeţul Maramureş, desfăşurată la Sighetu Marmaţiei, că ar fi foarte simplu pentru politicieni să "dezerteze" şi că mai greu este să rămână şi să facă ceea ce trebuie pentru ţară.
17:50
Oamenii sunt din ce în ce mai conștienți de neurodiversitate, iar diagnostice precum autismul și ADHD devin din ce în ce mai frecvente. Oamenii de știință încep să acorde atenție ideii că unele dintre animale pot, de asemenea, să experimenteze lumea în moduri diferite.
17:40
Liderii europeni au transmis sâmbătă, într-o declarație comună, că planul american în 28 de puncte pentru un acord de pace în Ucraina este o bază care „necesită eforturi suplimentare”.
17:30
Negocierile COP30 din Brazilia s-au prelungit, sâmbătă, într-o luptă nocturnă acerbă pentru finalizarea unui acord minim, după două săptămâni haotice de summit în Amazonia, conform AFP.
17:20
Cum a fost pregătit planul de pace în Ucraina: Reprezentanți ai Administrației Trump s-au întâlnit cu înalți oficiali din Rusia și Ucraina la Miami # Jurnalul.ro
O întâlnire a avut loc, luna trecută, între reprezentanți ai Administrației Trump și Kiril Dmitriev, președintele Fondului Suveran de Invesiții Directe din Rusia la Miami pentru a elabora un plan de încheiere a războiului. Totodată, Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, s-a deplasat și el la Miami în această săptămână.
17:10
Zodiile care fac scântei în pat și în viață! Nimeni nu se aștepta ca aceste perechi să funcționeze! # Jurnalul.ro
Descoperă compatibilitățile neașteptate dintre zodiile care par opuse, dar ajung să formeze relații intense și de durată. Află cum se înțeleg Berbec cu Pești, Taur cu Fecioara, Balanța cu Săgetător și Gemeni cu Vărsător.
17:00
Accident la concursul Miss Univers 2025: Favorita competiției se află internată la ATI # Jurnalul.ro
Miss Jamaica, Gabrielle Henry, favorita concursului Miss Univers 2025, se află la Terapie Intensivă într-un spital din Thailanda.
17:00
Pensionarii de lux, loviți în plin! Guvernul Bolojan interzice cumulul pensiei cu salariul pentru angajații la stat. Cine mai poate lucra după pensionare # Jurnalul.ro
Guvernul Bolojan introduce legea care interzice cumulul pensiei speciale sau militare cu salariul la stat. Ce categorii sunt vizate și cine face excepție.
16:50
Google accesează e-mailurile pentru a-și antrena modelele AI. Cum poți dezactiva funcția # Jurnalul.ro
O nouă modificare introdusă de Google permite companiei să acceseze mesajele și atașamentele private ale utilizatorilor Gmail pentru a-și antrena modelele de inteligență artificială.
Acum 12 ore
16:30
Germanul Marcel Kittel revine în ciclism ca antrenor. A câștigat 14 etape din Turul Franței # Jurnalul.ro
Fostul mare sprinter german Marcel Kittel, câștigător a 14 etape din Turul Franței, va reveni în ciclismul profesionist începând din 2026, alăturându-se staffului tehnic al echipei franceze Unibet Rose Rockets.
16:20
Răpirile din școli sunt atât de frecvente, încât au devenit definitorii pentru insecuritatea în Nigeria - cea mai populată națiune a Africii. Răpirile au loc pe fondul afirmațiilor președintelui american Donald Trump privind ucideri țintite ale creștinilor din această țară vest-africană.
16:10
Consultări SUA-Ucraina în Elveția privind Acordul de pace cu Rusia. UE nu participă la discuții # Jurnalul.ro
Ucraina va desfășura consultări la nivel înalt cu Statele Unite ale Americii în Elveția pentru a discuta posibilele coordonate ale unui acord de pace menit să pună capăt războiului, a anunțat sâmbătă un înalt oficial ucrainean.
15:50
Nu poți face multe pentru a arăta mai atractiv. Și majoritatea lucrurilor pe care le poți face costă mulți bani și necesită mult timp. Încerci să arăți mai bine cumpărând haine, machiaje și vopsea de păr, mergând la cosmetică și bronzat artificial, achiziționând abonamente la sală și folosind benzi de albire a dinților.
15:30
Ziua în care te-ai născut este divină - nu doar pentru că ți-a anunțat sosirea în această lume, ci și fiindcă este încărcată de informații despre călătoria sufletului tău.
15:10
„Urmează Apocalipsa Online!”: Fostul hacker nr. 1 al Americii dezvăluie cele mai periculoase escrocherii care vin peste noi # Jurnalul.ro
Fostul hacker Brett Johnson avertizează că frauda online intră într-o nouă eră dominată de deepfake-uri, scam-farms și identități false greu de depistat. Află ce riscuri cresc exploziv și cum te poți proteja eficient.
14:50
O echipă de război electronic blochează semnalele de satelit ale armelor rusești și le înlocuiește cu melodia patriotică „Tatăl nostru este Bandera”. Forțează astfel rachetele să explodeze în aer.
14:30
Spectacole de teatru și concerte de Crăciun, în prima săptămână din decembrie pe scene din România # Jurnalul.ro
De la comedii cu substrat amar la valsuri vieneze și colinde de Crăciun, vă propunem o săptămână de poveste pe scenele din București, Timișoara, Zalău, Baia Mare, Sibiu, Târgu Mureș și Satu Mare. Cinci povești, un singur numitor comun, spectacole care pot fi cadoul perfect pentru cei dragi.
13:50
Victorie pentru Giorgia Meloni. Prima creștere a ratingului financiar al Italiei din ultimii 23 de ani # Jurnalul.ro
Italia a obţinut, vineri, prima revizuire în creştere a ratingului din partea agenţiei de evaluare financiară Moody's din ultimii 23 de ani, o victorie pentru premierul Giorgia Meloni, care încheie o eră în care ţara s-a aflat aproape de categoria "junk" (nerecomandat pentru investiţii), transmite Bloomberg.
13:30
Sezonul 2025 al circuitului ATP s-a încheiat cu Jannik Sinner și Carlos Alcaraz în fruntea clasamentului la premiile în bani, cei doi acumulând împreună peste 37 de milioane de dolari.
13:10
Plantarea pomului fructifer din luna ta de naștere te va răsplăti cu un spectacol de fructe sau flori în fiecare an.
12:50
Blocul Național Sindical (BNS) anunță, sâmbătă, că Sindicatul Reparații Navale „Navrom” Galați va organiza luni, începând cu ora 07:00, o grevă de avertisment de două ore în incinta Navrom Shipyard SRL Galați. Revendicarea principală este reluarea negocierilor colective.
12:30
Cod galben de inundații în 6 județe. Viituri rapide și creșteri importante de debite pe râurile mici # Jurnalul.ro
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis Cod galben de inundații pentru șase județe, valabil de sâmbătă la prânz până duminică dimineață.
12:20
Pompierii din Cluj-Napoca intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un apartament de pe strada Eroilor din comuna Florești. Zece persoane s-au autoevacuat, iar casa scării este inundată cu fum.
12:10
Incendiu de proporții din Capitală: 17 persoane au fost transportate la spital. Un pacient în stare gravă # Jurnalul.ro
În urma incendiului izbucnit astăzi, la un imobil de locuințe din Sectorul 5, 17 persoane au necesitat îngrijiri medicale de specialitate și au fost transportate la spitalele clinice de urgență din Capitală.
11:50
Meteorologii au emis o prognoză specială pentru Capitală, valabilă de sâmbătă dimineața până luni dimineața. Bucureștiul va fi afectat de ploi, ceață și răcirea semnificativă a vremii, cu temperaturi care vor scădea de la 20 de grade la aproape zero grade.
