Superliga: FCSB se împiedică de Petrolul

20:20

Ministrul Muncii, Petre-Florin Manole, a declarat sâmbătă, la Zalău, că statul plătește comisioane semnificativ mai mari pentru distribuirea pensiilor în numerar decât pentru plata lor pe card. În acest context, ministerul va lansa un program național pentru încurajarea trecerii voluntare la plata electronică. „Comisioanele pe care le plătim la Poștă astăzi sunt de 10 ori … The post Ministrul Muncii vrea pensiile pe card: comisioanele la Poștă, de 10 ori mai mari decât la la bancă appeared first on spotmedia.ro.