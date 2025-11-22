Superliga: FCSB se împiedică de Petrolul
SportMedia, 23 noiembrie 2025 00:20
FCSB a terminat la egalitate, scor 1-1, cu Petrolul Ploiești, în etapa a 17-a din Superliga. FCSB a început meciul într-un sistem ultraofensiv, fără niciun închizător, și a deschis scorul în minutul 11, prin puștiul Stoian, cu un șut deviat. Tot printr-un șut deviat a egalat și Petrolul la două minute după pauză, trimis de …
• • •
00:20
SportMedia, 23 noiembrie 2025 00:20
00:20
Sunt 510 controale în derulare la marile companii. Șeful ANAF: „Indicatorii de risc arată steaguri roșii"
ANAF are în prezent 510 controale fiscale în derulare la marii contribuabili, toate fiind declanșate în urma unor analize de risc generate prin sistemele digitale ale ANAF. Primele rezultate ale acestor verificări vor fi prezentate săptămâna viitoare. „Nu avem un robot care să descopere fraudele. Sunt mai mulți indicatori de risc implementați la nivelul ANAF …
00:20
Comunicarea este felul în care iubirea prinde glas. Două persoane ajung un cuplu nu doar pentru că se plac și se aleg, ci pentru că reușesc să se înțeleagă, să se asculte, să își răspundă și să rămână conectate chiar și atunci când tensiunile sau distanțele apar. Psihoterapia adleriană pornește de la o realitate simplă …
Acum 4 ore
22:20
Europa, cursă contra-cronometru pentru o alternativă la planul lui Trump pentru Ucraina
Planul de pace în 28 de puncte negociat între administrația Trump și Rusia domină discuțiile de la summitul G20 din Africa de Sud. Liderii europeni se află într-o cursă contra-cronometru pentru a formula o contra-propunere pe care să o transmită Washingtonului, în încercarea de a readuce Ucraina la masa deciziilor și de a reechilibra un …
22:20
Întâlniri cruciale, duminică, la Geneva pe planul de pace pentru Ucraina. Trump: „Nu, nici pe departe" nu este oferta finală
Geneva devine duminică centrul negocierilor internaționale pe tema războiului din Ucraina, în contextul în care oficiali americani, europeni și ucraineni se reunesc pentru prima discuție extinsă asupra planului de pace în 28 de puncte propus de președintele american Donald Trump. Formatul întâlnirilor este încă fluid, dar surse multiple confirmă participarea actorilor-cheie. Franța, Germania și Regatul …
22:20
Sfârșitul erei combustibililor fosili? COP30 a evitat colapsul, după un blocaj dur între țări – The Guardian
Conferința COP30 de la Belém, Brazilia, a fost aproape de o ruptură totală în urma unui blocaj între peste 80 de țări care cereau tranziția de la combustibili fosili și un grup condus de Arabia Saudită, sprijinit de Rusia. După negocieri nocturne, statele au reușit să ajungă la un acord minim, „o mică apropiere de …
Acum 6 ore
20:20
Steve Witkoff, arhitectul din umbră al planului de pace favorabil Rusiei – investigație The Kyiv Independent
Potrivit unei investigații publicate de The Kyiv Independent, „trimisul special al SUA, Steve Witkoff, conduce o operațiune din umbră în interiorul Casei Albe", cu scopul de a-i îndepărta pe oficialii pro-Ucraina și de a orienta poziția Washingtonului către cererile Moscovei. The Kyiv Independent arată că Steve Witkoff, numit de administrația Trump în funcția de emisar …
20:20
Aliații occidentali ai Kievului resping planul de pace al lui Trump în forma actuală: Ar face Ucraina vulnerabilă la viitoare atacuri
Aliații occidentali ai Kievului resping planul de pace propus de SUA în forma sa actuală, care vizează să pună capăt războiului Rusiei în Ucraina, subliniind într-o declarație comună, publicată după o reuniune sâmbătă în marja summitului G20 de la Johannesburg, că proiectul reprezintă o „bază" pentru discuții, dar necesită „eforturi suplimentare". „Proiectul inițial al planului …
20:20
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat sâmbătă, la Timișoara, că urmează o reclasificare a spitalelor din România, proces care va reduce numărul categoriilor de spitale și va reașeza tipurile de servicii pe care acestea le pot oferi pacienților. Oficialul a subliniat însă că măsura nu va duce la închiderea vreunei unități medicale, ci la o …
20:20
Prima zi de campanie la București: Ciucu vrea dezbatere cu cinci candidați. Băluță a inaugurat o stradă. Drulă a mers în Obor, pe „drumul onest"
Campania electorală pentru alegerea noului primar general al Capitalei a început oficial sâmbătă, 22 noiembrie, iar candidații aflați pe primele locuri în sondaje au avut intrări diferite în competiție. Ciucu vrea dezbatere între primii cinci candidați Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a ales să își înceapă campania printr-un apel public …
20:20
Ministrul Muncii vrea pensiile pe card: comisioanele la Poștă, de 10 ori mai mari decât la la bancă
Ministrul Muncii, Petre-Florin Manole, a declarat sâmbătă, la Zalău, că statul plătește comisioane semnificativ mai mari pentru distribuirea pensiilor în numerar decât pentru plata lor pe card. În acest context, ministerul va lansa un program național pentru încurajarea trecerii voluntare la plata electronică. „Comisioanele pe care le plătim la Poștă astăzi sunt de 10 ori …
Acum 8 ore
18:20
Haiti, care s-a calificat la a doua sa Cupă Mondială din istorie, ce va avea loc vara viitoare în Statele Unite, Mexic și Canada, nu va putea fi susținută de suporterii săi pe teritoriul american, întrucât administrația Trump a confirmat că aceștia nu vor fi autorizați să intre în țară, informează cotidianul L'Equipe. În luna …
Acum 12 ore
16:20
Întâlnirea secretă dintre emisarii lui Trump și un oficial rus apropiat al lui Putin provoacă îngrijorări la Washington
Crește îngrijorarea în rândul oficialilor și parlamentarilor americani după o întâlnire care a avut loc la sfârșitul lunii octombrie la Miami, unde reprezentanți ai administrației Trump s-au văzut cu Kirill Dmitriev, un emisar rus aflat sub sancțiuni americane, pentru a elabora un plan de încheiere a războiului din Ucraina. Potrivit surselor citate de Reuters, la …
16:20
Emma Răducanu a vorbit despre relația complicată pe care o are cu părinții săi, tatăl din România și mama din China. Într-un interviu acordat presei britanice, Emma a dezvăluit că aceștia încearcă să îi controleze viața și deciziile. „Sunt atât de insistenți. Când eram mai mică, și mai mult. Acum sunt într-un punct în care …
16:20
Guvernul Bolojan limitează cumulul pensiei cu salariul la stat pentru pensiile speciale și cele militare. Cu patru excepții – proiect
Ministerul Muncii a pus, sâmbătă, în dezbatere publică, proiectul de lege care limitează cumulul pensiei cu salariul pentru anumite categorii de angajați plătiți din fonduri publice. Măsurile vizează în special pensionarii cu pensii de serviciu și pensii militare. Documentul stabilește și reguli clare pentru continuarea activității la stat după pensionare. AICI pot fi consultate proiectul …
16:20
Jucătorul de la FCSB care a refuzat mărirea salariului: „Sunt oameni care câștigă foarte puțin și se chinuie să muncească"
Un jucător de la FCSB a refuzat mărirea salariului. Plătit cu 20 de mii de euro pe lună la FCSB, Darius Olaru nu a dorit ca salariul să îi fie mărit. "L-a căutat Gigi la telefon să-i mărească salariul și el nu i-a răspuns. Nu i-a răspuns câteva zile. I-am spus că-l caută Gigi. Că …
16:20
Daily Mail cumpără The Telegraph pentru 600 de milioane de euro. Se creează un pol media conservator în Marea Britanie
Grupul care deține Daily Mail, Daily Mail and General Trust (DMGT), a ajuns la un acord pentru achiziția Telegraph Media Group, editorul The Daily Telegraph și The Sunday Telegraph, pentru aproximativ 500 de milioane de lire sterline (circa 600 de milioane de euro). Tranzacția, confirmată de Financial Times și Reuters, trebuie analizată și aprobată de …
14:20
Un om de afaceri a pus sechestru pe acțiunile societății care administrează Salina Turda. Are de recuperat 9 milioane de lei
Un antreprenor din Oradea, Horea Tudor Vușcan, cunoscut pentru tranzacţii cu bitcoin, a pus sechestru pe acţiunile deţinute de municipiul Turda la societatea care administrează Salina Turda (cu unic acţionar Primăria Municipiului Turda). Vușcan are de recuperat peste 9 milioane lei de la primărie în urma unui litigiu mai vechi, iar sechestrul a fost instituit …
14:20
FCSB beneficiază de întăriri importante într-un moment dificil. Antrenorul Elias Chaharalambous a declarat că Valentin Crețu și Vlad Chiricheș vor face parte din lotul pentru meciul cu Petrolul. Cei doi vin după perioade lungi de absență, iar echipa a suferit în compartimentul defensiv în absența lor. „Crețu și Chiricheș s-au antrenat cu echipa. S-au recuperat …
14:20
Arme letale trimise din Spania în România printr-o firmă de curierat. Doi bărbați au fost reținuți (Video)
Un colet expediat din Spania a fost interceptat de poliţiştii din judeţul Bistriţa-Năsăud în chiar momentul ridicării acestuia de către două persoane din localitatea Strâmba. În interiorul pachetului au fost găsite două arme lungi letale, dintre care una destinată tirului sportiv, cealaltă vânătorii, împreună cu un amortizor şi un dispozitiv de vedere nocturnă. Cei doi …
14:20
Ministrul Sănătății anunță când se deschid Centrele de Mari Arși de la Timișoara și Târgu Mureș
România se apropie, în sfârșit, de momentul în care va putea trata pacienți cu arsuri grave în două centre moderne dedicate. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat sâmbătă că atât la Timișoara, cât și la Târgu Mureș lucrările avansează rapid, iar primele internări ar putea deveni realitate în vara anului viitor. El a precizat că …
14:20
Fotbalistul francez Ousmane Dembele, câștigătorul 'Balonului de Aur' în acest an, accidentat la pulpa piciorului pe 5 noiembrie în meciul cu Bayern Munchen, după o primă accidentare la o coapsă, a revenit vineri la antrenamentele echipei Paris Saint-Germain, informează AFP. Atacantul francez a fost prezent la debutul ședinței colective de vineri după-amiază, la centrul de …
12:20
România ar putea primi peste 60 miliarde de euro de la UE, pentru următorii 6 ani. Cum vor fi împărțiți banii
România negociază în această perioadă sumele pe care le va primi din viitorul buget al Uniunii Europene pentru următorii șase ani. Miza este uriașă: aproximativ 60 de miliarde de euro, bani pe care țara îi va putea direcționa acolo unde are cea mai mare nevoie. Vorbim despre dezvoltarea regiunilor și a zonelor rurale, reforme, securitate …
12:20
Incendiu puternic într-un bloc din Capitală. 17 persoane au ajuns la spital, una în stare gravă (Video)
Un incendiu violent a izbucnit sâmbătă dimineață într-un apartament situat la etajul 5 al unui bloc de 11 etaje din Sectorul 5 al Capitalei. Flăcările au cuprins rapid locuința și s-au propag
12:20
Conducerea FCSB, pedepsită de UEFA: S-au încălcat regulile fundamentale de conduită decentă # SportMedia
Conducerea FCSB a fost pedepsită de UEFA pentru comportamentul avut. Gigi Becali și Mihai Stoica au fost suspendați de UEFA, după un episod petrecut la pauza meciului FCSB – Aberdeen. La pauza meciului, Gigi Becali a dansat în lojă, la îndemnul lui Mihai Stoica, iar acest lucru a fost taxat de forul continental. UEFA a … The post Conducerea FCSB, pedepsită de UEFA: S-au încălcat regulile fundamentale de conduită decentă appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Ziua 1368 Moscova anunță câștiguri, Kievul neagă. Stație electrică din Crimeea ocupată, distrusă. Papa primește copii ucraineni repatriați # SportMedia
În ziua 1368 de război, noi atacuri rusești au vizat sudul Ucrainei, inclusiv zona graniței cu România, unde două aeronave F-16 românești au fost ridicate pentru monitorizare. Deși dronele nu au pătruns în spațiul aerian al României, autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert pentru nordul județului Tulcea. În urma loviturilor, trecerea cu bacul Isaccea–Orlovka a … The post Ziua 1368 Moscova anunță câștiguri, Kievul neagă. Stație electrică din Crimeea ocupată, distrusă. Papa primește copii ucraineni repatriați appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Pilotul britanic Lando Norris (McLaren) va pleca, sâmbătă, din pole position la Marele Premiu de Formula1 de la Las Vegas, a 22-a din cele 24 etape ale Campionatului Mondial, după ce a stabilit cei mai buni timpi din calificările desfășurate vineri pe Las Vegas Street Circuit, informează AFP. Liderul Campionatului Mondial i-a devansat pe cvadruplul … The post Formula 1: Rezultatele din calificările pentru MP din Las Vegas appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
10:20
Zelenski, în fața unei decizii imposibile. Trump: „Va trebui să-i placă. Dacă nu, să continue să lupte” # SportMedia
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se află zilele acestea sub o presiune uriașă. Președintele Donald Trump îl somează să accepte planul său de încheiere a conflictului. Liderul de la Kiev poartă discuții intense cu aliații europeni pentru a identifica cea mai bună soluție. Trump a afirmat vineri că planul american de rezolvare a conflictului din Ucraina … The post Zelenski, în fața unei decizii imposibile. Trump: „Va trebui să-i placă. Dacă nu, să continue să lupte” appeared first on spotmedia.ro.
10:20
FCSB se pregătește să facă un transfer surpriză în această iarnă. Campioana României caută cu ardoare un fundaș central și și-au îndreptat atenția către un fundaș din naționala României. Oficialii FCSB explorează atât piața internațională, inclusiv Portugalia, cât și cea internă, iar un jucător aflat pe lista clubului este Lisav Eissat (20 de ani), conform … The post Transfer surpriză la FCSB: Oferta pregătită de campioana României appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Fenomenul spectaculos din inima pământului care a provocat zeci de mii de cutremure în insula Santorini # SportMedia
Oamenii de știință au descoperit ce a provocat cele peste 25.000 de cutremure înregistrate la începutul acestui an în apropierea insulei grecești Santorini. „Roiul seismic” a fost declanșat de rocă topită care a pompat timp de trei luni printr-un canal subteran. Cercetătorii au folosit fizica și inteligența artificială pentru a determina cauza exactă a celor … The post Fenomenul spectaculos din inima pământului care a provocat zeci de mii de cutremure în insula Santorini appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Salariul lui Andrei Rațiu, făcut public: Suma pe care o câștigă după ce a semnat noul contract # SportMedia
Andrei Rațiu și-a prelungit contractul cu Rayo Vallecano. Fotbalistul român și-a extins contractul pe încă două sezoane și beneficiază de o mărire salarială. Conform DigiSport.ro, Rațiu va încasa, de acum înainte, 1 milion de euro pe an. Astfel, el a devenit cel mai bine plătit jucător din lotul lui Rayo Vallecano. Până acum, el câștiga … The post Salariul lui Andrei Rațiu, făcut public: Suma pe care o câștigă după ce a semnat noul contract appeared first on spotmedia.ro.
10:20
Cum a plătit AUR aproape un milion de euro pentru o zi de promovare la Realitatea Plus. Nicușor Dan: Trebuie o discuție # SportMedia
Partidul AUR a plătit sume uriașe pentru promovare electorală la Realitatea Plus, iar o parte considerabilă a acestor cheltuieli a fost respinsă de Autoritatea Electorală Permanentă. O investigație Snoop arată că, doar într-o singură zi, partidul condus de George Simion a ajuns la aproape un milion de euro în facturi pentru apariții TV și emisiuni … The post Cum a plătit AUR aproape un milion de euro pentru o zi de promovare la Realitatea Plus. Nicușor Dan: Trebuie o discuție appeared first on spotmedia.ro.
08:20
A început campania electorală pentru alegerile parțiale din 7 decembrie. Reguli stricte: fără bannere, corturi sau spectacole # SportMedia
Campania electorală pentru alegerile locale parţiale din 7 decembrie a început sâmbătă, la ora 0.00, şi se va încheia în 6 decembrie, la ora 7.00. Autoritatea Electorală Permanentă a transmis deja un mesaj în care cere competitorilor electorali ”să contribuie la desfăşurarea unei campanii corecte şi transparente”. De asemenea, instituţia precizează care sunt acţiunile interzise … The post A început campania electorală pentru alegerile parțiale din 7 decembrie. Reguli stricte: fără bannere, corturi sau spectacole appeared first on spotmedia.ro.
08:20
Răpire în masă în Niger. 227 de elevi și profesori, duși în miez de noapte într-o pădure de bărbați înarmați # SportMedia
227 de elevi și profesori de la școala St. Mary, situată în statul Niger (centrul Nigeriei), au fost răpiți vineri, potrivit Asociației creștinilor din Nigeria (CAN), al doilea atac de acest gen în țară într-o săptămână, după răpirea a 25 de eleve în nord-vest, scrie AFP. În Nigeria, cea mai populată țară din Africa, afectată … The post Răpire în masă în Niger. 227 de elevi și profesori, duși în miez de noapte într-o pădure de bărbați înarmați appeared first on spotmedia.ro.
08:20
F-16 românești, ridicate de urgență după atacurile cu drone din Ucraina, lângă granița cu România # SportMedia
Două aeronave F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol în noaptea de 21 spre 22 noiembrie, pentru monitorizarea situației aeriene în zona frontierei cu Ucraina, după atacuri lansate de Federația Rusă în proximitatea frontierei fluviale cu România. Avioanele au decolat din Baza 86 Aeriană Borcea. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, … The post F-16 românești, ridicate de urgență după atacurile cu drone din Ucraina, lângă granița cu România appeared first on spotmedia.ro.
08:20
Presa americană s-a declarat total surprinsă de o dezvăluire făcută de Simona Halep. Într-un interviu acordat recent, Simona a spus că nu știa că se va retrage definitiv din tenis când a intrat pe teren în meciul cu Lucia Bronzetti de la Transylvania Open. Sportiva noastră a spus că a luat această decizie în timpul … The post Presa americană, surprinsă total de o dezvăluire făcută de Simona Halep appeared first on spotmedia.ro.
08:20
FCSB a anunțat că a încasat o lovitură grea înaintea următorului meci. Fundașul Ionuț Cercel, principala variantă pentru regula U-21, s-a accidentat la loturile naționale și nu poate juca în meciul cu Petrolul. „Cercel este accidentat (n.r. destul de serios). Stoian, Toma și Dăncuș sunt juniorii; Stoian a jucat doar 45 de minute în ultimul … The post FCSB încasează o lovitură grea appeared first on spotmedia.ro.
08:20
Antrenorul lui Tottenham a fost întrebat când îl va folosi din nou pe Radu Drăgușin. Thomas Frank a anunțat că Radu Drăgușin este foarte aproape de revenirea în lotul lui Tottenham. Până la finalul lunii, Drăgușin ar putea prinde primele minute într-un meci oficial din acest sezon. „Radu este foarte fericit. Va fi, probabil, în … The post Antrenorul lui Tottenham vine cu vești noi despre Radu Drăgușin appeared first on spotmedia.ro.
08:20
Mario Ghenea, cofondator Workflow Time: Cum folosești tehnologia ca să fii mai bun la job. Și cum se va schimba munca, în următorii ani # SportMedia
Parte din generația Z, educat în sistemul britanic – mai întâi la București, apoi la Londra – Mario Ghenea și-a propus să digitalizeze afaceri românești. La 22 de ani, a fondat, împreună cu un coleg de facultate, o companie numită Workflow Time. Vorbim despre 7 oameni care – în prima jumătate de an de activitate … The post Mario Ghenea, cofondator Workflow Time: Cum folosești tehnologia ca să fii mai bun la job. Și cum se va schimba munca, în următorii ani appeared first on spotmedia.ro.
04:10
De la o librărie de numai 11 metri pătrați pe strada Edgar Quinet din București, unde Nicoleta Iordan și Șerban Radu adunau prieteni în jurul cărților, muzicii și ceaiului, la cea mai mare rețea de librării din România: 60 de spații, dintre care trei în Republica Moldova. E infrastructură culturală care e construită zilnic de … The post Cărturești împlinește 25 de ani. Când alegi o carte, susții un ecosistem cultural appeared first on spotmedia.ro.
04:10
O nouă încercare al lui Trump de a-i oferi Ucraina lui Putin. Și sunt șanse să reușească # SportMedia
După ce planul de pace, negociat în spatele ușilor închise între reprezentanții SUA și cei ai Rusiei, a apărut în spațiul public, mulți experți au spus că prevederile îi sunt extrem de favorabile lui Vladimir Putin. “Forțele ucrainene se vor retrage din teritoriile regiunii Donețk pe care le controlează în prezent, iar acestea vor forma … The post O nouă încercare al lui Trump de a-i oferi Ucraina lui Putin. Și sunt șanse să reușească appeared first on spotmedia.ro.
02:10
Poate că ceea ce iese din stațiile noastre de epurare a apelor uzate nu este foarte atrăgător, dar adevărata problemă este ceea ce rămâne în urmă după tratarea apei. Stațiile de epurare a apelor uzate produc un nămol lichid care, de obicei, este uscat și apoi ars sau aruncat. Acest proces este costisitor, poluant și … The post Nămolul din apele uzate, noua armă a Europei pentru „oțelul verde” appeared first on spotmedia.ro.
02:10
Trăim în Criza Informației, iar asta poate fi copleșitor. 12 sfaturi pentru a supraviețui # SportMedia
”Trăim cu toții în istorie. Multe dintre problemele cu care ne confruntăm, precum și oportunitățile care ni se oferă, nu sunt determinate de alegerile noastre sau de locul ori guvernarea sub care trăim, ci de epoca particulară a evenimentelor umane cu care se întâmplă să coincidă viețile noastre”, notează în The Guardian scriitoarea britanică Naomi … The post Trăim în Criza Informației, iar asta poate fi copleșitor. 12 sfaturi pentru a supraviețui appeared first on spotmedia.ro.
Ieri
00:10
Bolojan anunță că după ce trec pensiile magistraților, se va limita pensionarea anticipată la „toate categoriile” # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că Guvernul analizează opțiuni pentru limitarea pensionării anticipate în toate categoriile profesionale, din motive de sustenabilitate a bugetului și funcționare normală a sistemului public de pensii. „Consider că este nevoie ca să limităm pensionarea anticipată pentru toate categoriile, dintr-un motiv de sustenabilitate economică şi de funcţionare normală a sistemului … The post Bolojan anunță că după ce trec pensiile magistraților, se va limita pensionarea anticipată la „toate categoriile” appeared first on spotmedia.ro.
00:10
Horoscop de weekend pentru zilele de 22 si 23 noiembrie 2025. The post Horoscop de weekend: 22 – 23 noiembrie appeared first on spotmedia.ro.
00:10
Bolojan: Peste tot în administrație pot fi reduse cheltuielile. Începe reforma companiilor de stat # SportMedia
Peste tot în administrația publică e loc de reducere a cheltuielilor, arată analiza realizată de guvern în urma căreia au fost luate deciziile pentru așa numita reformă a administrației centrale și locale, a declarat, vineri, premierul Ilie Bolojan. El a anunțat că începe și restructurarea companiilor de stat, care au pierderi de peste 6 miliarde … The post Bolojan: Peste tot în administrație pot fi reduse cheltuielile. Începe reforma companiilor de stat appeared first on spotmedia.ro.
00:10
Guvernul crește, după 17 ani, chiriile pentru locuințele de serviciu. Plus, nu se va mai putea locui după pensionare în ele # SportMedia
Guvernul va actualiza, pentru prima dată din 2007, chiriile pentru locuințele de serviciu și alte tipuri de locuințe aflate în proprietatea statului sau a autorităților locale. Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri că săptămâna viitoare va fi adoptată hotărârea de guvern, iar o ordonanță separată va corecta situația ocupării acestor locuințe după pensionare. Bolojan: Chiriile … The post Guvernul crește, după 17 ani, chiriile pentru locuințele de serviciu. Plus, nu se va mai putea locui după pensionare în ele appeared first on spotmedia.ro.
00:10
Capitalizarea bursieră a Eli Lilly a atins vineri un miliard de dolari, fiind primul producător de medicamente care intră în clubul exclusivist dominat din giganții tehnologici și subliniind poziția sa de vârf în tratamentele împotriva obezității. O creștere de peste 35% a acțiunilor companiei anul acesta a fost determinată în mare măsură de creșterea explozivă … The post Primul producător de medicamente cu o capitalizarea bursieră de un miliard de dolari appeared first on spotmedia.ro.
00:10
Pentru prima dată în lume, un pacient desemnat orb din punct de vedere legal a primit o cornee imprimată 3D, realizată din celule ale ochiului uman, marcând astfel începutul de succes al unui studiu clinic aflat într-o fază incipientă. Anunțul a fost făcut de producătorul imprimantei medicale, compania Precise Bio, relatează Reuters. Transplanturile de cornee … The post Un pacient uman a primit pentru prima dată o cornee imprimată 3D appeared first on spotmedia.ro.
21 noiembrie 2025
23:10
Vladimir Putin a confirmat vineri că Rusia a primit planul de pace american în 28 de puncte privind Ucraina, după ce, în ultimele zile, Kremlinul susținuse public că nu a primit „oficial” niciun document. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei ședințe a Consiliului de Securitate, relatează Sky News. De asemenea, președintele rus a afirmat … The post Putin confirmă că a primit planul de pace al SUA: Poate fi „baza” unei soluții finale appeared first on spotmedia.ro.
