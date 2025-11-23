Zelenski îi mulțumește pentru “sprijin” lui Nicușor Dan după ce liderul român s-a alăturat liderilor europeni în asigurarea sprijinului pentru Ucraina

15:40

Comisia Europeană a adoptat un pachet de măsuri menit să ajute cetățenii să obțină venituri adecvate la pensionare, prin îmbunătățirea accesului la pensii suplimentare mai bune și mai eficiente. Potrivit unui comunicat al executivului european, acțiunile propuse urmăresc să completeze – nu să înlocuiască – pensiile publice, care reprezintă fundamentul sistemelor de pensii din toate […] The post Comisia Europeană propune măsuri pentru a consolida pensiile suplimentare pentru ca „fiecare persoană să își poată menține un nivel bun de trai la pensionare” appeared first on caleaeuropeana.ro.