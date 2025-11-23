Contra-propunerea Europei la planul SUA: Acord total de neagresiune Rusia-Ucraina-NATO, armată ucraineană de 800.000 militari, garanții de securitate și negocieri teritoriale de la “linia de contact”

17:50

Fermierii care lucrează pământul și ne asigură hrana au nevoie de sprijin real și de timp pentru fermele lor, nu pentru hârtii, a subliniat eurodeputatul Dan Motreanu. Comisia pentru Agricultură a aprobat acordul dintre Parlamentul European și Consiliul UE privind simplificarea Politicii Agricole Comune, dosar pentru care Dan Motreanu a fost responsabil din partea Grupului […] The post Acordul privind simplificarea PAC a trecut de votul Comisiei pentru Agricultură din PE. Dan Motreanu: Fermierii au nevoie de sprijin real și de timp pentru fermele lor, nu pentru hârtii appeared first on caleaeuropeana.ro.