Contra-propunerea Europei la planul SUA: Acord total de neagresiune Rusia-Ucraina-NATO, armată ucraineană de 800.000 militari, garanții de securitate și negocieri teritoriale de la “linia de contact”
CaleaEuropeana, 24 noiembrie 2025 00:30
Aliații europeni ai Ucrainei au prezentat o versiune modificată a planului de pace al Statelor Unite pentru Ucraina, care respinge limitele propuse pentru forțele armate ale Kievului și concesiile teritoriale, potrivit unui document consultat de Reuters duminică. Documentul, pregătit pentru discuțiile americano-ucraineano-europene de la Geneva pe marginea planului elaborat de Trump, propune ca armata Ucrainei […] The post Contra-propunerea Europei la planul SUA: Acord total de neagresiune Rusia-Ucraina-NATO, armată ucraineană de 800.000 militari, garanții de securitate și negocieri teritoriale de la “linia de contact” appeared first on caleaeuropeana.ro.
• • •
Alte ştiri de CaleaEuropeana
Acum o oră
00:30
Contra-propunerea Europei la planul SUA: Acord total de neagresiune Rusia-Ucraina-NATO, armată ucraineană de 800.000 militari, garanții de securitate și negocieri teritoriale de la “linia de contact” # CaleaEuropeana
Aliații europeni ai Ucrainei au prezentat o versiune modificată a planului de pace al Statelor Unite pentru Ucraina, care respinge limitele propuse pentru forțele armate ale Kievului și concesiile teritoriale, potrivit unui document consultat de Reuters duminică. Documentul, pregătit pentru discuțiile americano-ucraineano-europene de la Geneva pe marginea planului elaborat de Trump, propune ca armata Ucrainei […] The post Contra-propunerea Europei la planul SUA: Acord total de neagresiune Rusia-Ucraina-NATO, armată ucraineană de 800.000 militari, garanții de securitate și negocieri teritoriale de la “linia de contact” appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 12 ore
16:40
PE, reunit în sesiune plenară. Bugetul UE pentru 2026 și amenințările Rusiei la adresa spațiului aerian al statelor membre, printre subiectele principale # CaleaEuropeana
Parlamentul European se reunește într-o nouă sesiune plenară în perioada 24-27 noiembrie. Deputații europeni vor dezbate la Strasbourg și vota, după caz, cu privire la bugetul european pentru 2026, dar și despre amenințările continue la adresa spațiului aerian și a infrastructurilor critice ale UE din partea Rusiei și a Belarusului. Printre subiectele principale pe agenda […] The post PE, reunit în sesiune plenară. Bugetul UE pentru 2026 și amenințările Rusiei la adresa spațiului aerian al statelor membre, printre subiectele principale appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
La Summitul G20, Ursula von der Leyen a prezentat planul global al UE pentru dezvoltarea inteligenței artificiale # CaleaEuropeana
La Summitul G20, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj clar: viitorul inteligenței artificale trebuie să servească binele comun. „Acum este momentul să acționăm împreună, pentru a fi de partea bună a istoriei.” Șefa Executivului European a prezentat strategia UE pentru AI, contruită pe trei direcții majore: 1.Investiții masive în infrastructura […] The post La Summitul G20, Ursula von der Leyen a prezentat planul global al UE pentru dezvoltarea inteligenței artificiale appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acum 24 ore
12:00
Președintele Volodimir Zelenski: Eforturile tuturor celor care caută o pace autentică și durabilă sunt importante # CaleaEuropeana
„Eforturile tuturor celor care caută o pace autentică și durabilă sunt importante”, a transmis președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în urma unei convorbiri telefonice cu premierul britanic, Keir Starmer. Reprezentanți din Ucraina, Statele Unite și formatul E3, și anume Regatul Unit, Franța și Germania, discută azi, în Elveția despre propunerea de pace făcută de SUA: „Marea […] The post Președintele Volodimir Zelenski: Eforturile tuturor celor care caută o pace autentică și durabilă sunt importante appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:10
Cei 27 de lideri ai UE convocați la o reuniune specială privind Ucraina: Statele UE și NATO trebuie să-și dea acordul asupra elementelor din planul de pace # CaleaEuropeana
Președintele Consiliului European Antonio Costa a anunțat convocarea tuturor celor 27 de lideri ai Uniunii Europene la o reuniune specială dedicată situației din Ucraina, ce va avea loc luni, în marja Summitului UE–Uniunea Africană de la Luanda. Întâlnirea urmărește coordonarea poziției europene în legătură cu evoluțiile recente ale eforturilor internaționale de negociere a unui plan […] The post Cei 27 de lideri ai UE convocați la o reuniune specială privind Ucraina: Statele UE și NATO trebuie să-și dea acordul asupra elementelor din planul de pace appeared first on caleaeuropeana.ro.
08:50
Zelenski îi mulțumește pentru “sprijin” lui Nicușor Dan după ce liderul român s-a alăturat liderilor europeni în asigurarea sprijinului pentru Ucraina # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a mulțumit vineri seară omologului său român Nicușor Dan pentru mesajul de susținere transmis în aceeași zi, mesaj în care șeful statului a salutat eforturile pentru pace ale președintelui american Donald Trump și s-a alăturat liderilor europeni în asigurarea sprijinului pentru Ucraina. ”Îți mulțumesc pentru sprijinul tău”, a transmis Zelenski într-o […] The post Zelenski îi mulțumește pentru “sprijin” lui Nicușor Dan după ce liderul român s-a alăturat liderilor europeni în asigurarea sprijinului pentru Ucraina appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ieri
19:00
Rusia nu poate impune condițiile sale Ucrainei și Europei, reacționează tranșant Tusk după o discuție cu Zelenski privind planul de pace propus de SUA # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost asigurat sâmbătă, într-o convorbire telefonică, de prim-ministrul polonez Donald Tusk că Varșovia susține eforturile comune ale Ucrainei și Europei cu privire la planul de pace propus de Statele Unite, care prevede concesii majore pentru Rusia în schimbul unor noi garanții de securitate pentru Ucraina. “Cu puțin timp în urmă, […] The post Rusia nu poate impune condițiile sale Ucrainei și Europei, reacționează tranșant Tusk după o discuție cu Zelenski privind planul de pace propus de SUA appeared first on caleaeuropeana.ro.
18:40
Maia Sandu, apel la unitate între partenerii Ucrainei: Stabilitatea Europei depinde de garantarea independenței, suveranității și securității Ucrainei # CaleaEuropeana
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat sâmbătă, pe X, la planul de pace între Rusia și Ucraina propus de Statele Unite, care prevede concesii majore pentru Rusia în schimbul unor noi garanții de securitate pentru Ucraina. Șefa statului moldovean a făcut apel la unitate și determinare din partea partenerilor Ucrainei. “Stabilitatea Europei depinde de […] The post Maia Sandu, apel la unitate între partenerii Ucrainei: Stabilitatea Europei depinde de garantarea independenței, suveranității și securității Ucrainei appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:30
Liderii europeni resping forma actuală a planului Trump-Putin: Frontierele Ucrainei nu trebuie modificate prin forță # CaleaEuropeana
Liderii europeni resping forma actuală a planului Trump-Putin și pledează pentru modificarea acestuia, care constituie o „bază care necesita lucrări suplimentare”, a transmis președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un postare pe contul X. Mai mulți lideri europeni, au discutat azi, în contextul reuniuii Summitului G20, cu privire la implicațiile pe care planul de […] The post Liderii europeni resping forma actuală a planului Trump-Putin: Frontierele Ucrainei nu trebuie modificate prin forță appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:20
UE, mesaj ferm la primul Summit G20 găzduit in Africa: ”Cooperarea globală este singura cale pentru echilibru economic” # CaleaEuropeana
Primult Summit G20 organizat pe continentul african subliniază rolul tot mai important al Africii pe scena mondială. Uniunea Europeană a transmis un mesaj centrat pe comerț și pe necesitatea unui sistem economic global stabil. Potrivit FMI, economia mondială ar urma să crească cu puțin peste 3% în următorii ani, un semnal de rezistență într-un context […] The post UE, mesaj ferm la primul Summit G20 găzduit in Africa: ”Cooperarea globală este singura cale pentru echilibru economic” appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:40
Vicepreședintele Parlamentului European avertizează: Pacea din Ucraina să nu vină cu prețul slăbirii suveranității ei sau al securității europene # CaleaEuropeana
În contextul în care planul de pace propus de Statele Unite pentru Ucraina a deschis o nouă etapă în discuțiile internaționale, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, susține că „orice inițiativă care poate apropia sfârșitul unui război brutal să fie analizată cu seriozitate”, timp în care „blocul democratic transatlantic trebuie să rămână unit și ferm”. „Obiectivul […] The post Vicepreședintele Parlamentului European avertizează: Pacea din Ucraina să nu vină cu prețul slăbirii suveranității ei sau al securității europene appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:00
Strategia Națională de Apărare a Țării, pusă în dezbatere publică de Nicușor Dan, a fost modificată, clarificând prevederi, concepte și mesaje-cheie # CaleaEuropeana
Strategia Națională de Apărare a Țării, pusă în dezbatere publică de președintele Nicușor Dan, a fost modificată pentru a clarifica anumite prevederi ale documentului, inclusiv de natură conceptuală, informează sâmbătă Administrația Prezidențială. “În urma punerii în dezbatere publică a Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030, la Administrația Prezidențială au fost transmise o […] The post Strategia Națională de Apărare a Țării, pusă în dezbatere publică de Nicușor Dan, a fost modificată, clarificând prevederi, concepte și mesaje-cheie appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:50
Zelenski și șeful NATO au discutat opțiunile diplomatice disponibile și planul de pace propus de partea americană # CaleaEuropeana
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a purtat o convorbire telefonică cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, cu privire la planul Trump-Putin anunțat de Administrația de la Casa Albă, informează un comunicat oficial al Adminstrației Prezidențiale de la Kiev. Șeful statului a subliniat că ucrainenii, mai mult decât oricine altcineva în lume, doresc ca războiul să […] The post Zelenski și șeful NATO au discutat opțiunile diplomatice disponibile și planul de pace propus de partea americană appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:10
Von der Leyen: Nimic nu ar trebui să se decidă în privința Ucrainei fără Ucraina. Liderii europeni discută azi despre planul Trump-Putin # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, susține că „nimic nu ar trebui să se decidă în privința Ucrainei fără Ucraina”, în contextul în care președintele Volodimir Zelenski a fost pus în fața unui ultimatum din partea liderului de la Casa Albă. Proiectul unui plan de pace între Rusia și Ucraina în 28 de puncte, […] The post Von der Leyen: Nimic nu ar trebui să se decidă în privința Ucrainei fără Ucraina. Liderii europeni discută azi despre planul Trump-Putin appeared first on caleaeuropeana.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
23:20
România nu mai vrea să fie un actor reactiv în dezbaterile europene, ci un contributor direct cu viziune proprie la definirea noului Cadru Financiar Multianual, spune Dragoș Pîslaru la lansarea „Procesului de la București” # CaleaEuropeana
România nu mai vrea să fie un actor reactiv în dezbaterile europene, ci un contributor direct cu viziune proprie la definirea Cadrului Financiar Multianual 2028–2034, a declarat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, după conferința la nivel înalt „Cohesion 2027+”, organizată joi la București. „Ieșim public, prima oară, cu poziția și gândirea României cu […] The post România nu mai vrea să fie un actor reactiv în dezbaterile europene, ci un contributor direct cu viziune proprie la definirea noului Cadru Financiar Multianual, spune Dragoș Pîslaru la lansarea „Procesului de la București” appeared first on caleaeuropeana.ro.
21:30
Nicușor Dan salută eforturile pentru pace ale lui Trump și se alătură liderilor europeni în asigurarea sprijinului pentru Ucraina: Securitatea României și a Europei depinde de condițiile viitoarei păci # CaleaEuropeana
Securitatea României și a întregii Europe depinde de condițiile viitoarei păci în Ucraina și de aranjamentele ulterioare, a transmis, vineri, președintele Nicușor Dan, care a subliniat că urmărește “cu cea mai mare atenție” cele mai recente evoluții privind războiul Federației Ruse împotriva țării vecine. Într-un mesaj difuzat pe X, președintele a salutat “eforturile reînnoite ale […] The post Nicușor Dan salută eforturile pentru pace ale lui Trump și se alătură liderilor europeni în asigurarea sprijinului pentru Ucraina: Securitatea României și a Europei depinde de condițiile viitoarei păci appeared first on caleaeuropeana.ro.
21:10
Bugetul UE post-2027: România are maturitatea și expertiza de a nu fi “remorca” UE, ci parte a deciziei, afirmă Nicușor Dan # CaleaEuropeana
România are “maturitatea și expertiza” pentru a fi cu adevărat parte din procesul de decizie al Uniunii Europene într-un moment în care aceasta negociază viitorul buget multianual 2028-2034, a afirmat vineri președintele Nicușor Dan, atrăgând atenția cu privire la “disparitățile” care pot conduce la o creștere a decalajelor între statele membre și pot genera ” […] The post Bugetul UE post-2027: România are maturitatea și expertiza de a nu fi “remorca” UE, ci parte a deciziei, afirmă Nicușor Dan appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:30
Planul de pace propus de SUA: Zelenski avertizează că Ucraina se află într-unul “dintre cele mai dificile momente ale istoriei sale” și are de ales “între a pierde un partener major sau demnitatea” # CaleaEuropeana
Ucraina se confruntă cu alegerea de a pierde un partener major sau propria demnitate, a afirmat, vineri, Zelenski, într-un discurs video extraordinar adresat națiunii ucrainene în timp ce analizează răspunsul la propunerea de acord de pace cu Rusia din partea Statelor Unite. În discursul său publicat pe rețelele de socializare, Zelenski a avertizat că săptămâna […] The post Planul de pace propus de SUA: Zelenski avertizează că Ucraina se află într-unul “dintre cele mai dificile momente ale istoriei sale” și are de ales “între a pierde un partener major sau demnitatea” appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:10
Planul de pace propus de SUA: Deciziile privind interesele Europei au nevoie de consensul aliaților europeni din NATO, transmit Macron, Merz și Starmer după discuții cu Zelenski # CaleaEuropeana
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut vineri o convorbire telefonică comună cu președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul Regatului Unit, Keir Starmer, și cancelarul federal al Germaniei, Friedrich Merz, o discuție de coordonare a pozițiilor europene privind planul de pace pentru Ucraina și Europa propus de Statele Unite. Convorbirea a fost urmată de reacții din partea […] The post Planul de pace propus de SUA: Deciziile privind interesele Europei au nevoie de consensul aliaților europeni din NATO, transmit Macron, Merz și Starmer după discuții cu Zelenski appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:10
România nu mai vrea să fie un actor reactiv în dezbaterile europene, ci un contributor direct cu viziune proprie la definirea noului Cadru Financiar Multianual, spune Dragoș Pîslaru la lansarea „Procesului de la București” # CaleaEuropeana
România nu mai vrea să fie un actor reactiv în dezbaterile europene, ci un contributor direct cu viziune proprie la definirea Cadrului Financiar Multianual 2028–2034, a declarat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, după conferința la nivel înalt „Cohesion 2027+”, organizată joi la București. „Ieșim public, prima oară, cu poziția și gândirea României cu […] The post România nu mai vrea să fie un actor reactiv în dezbaterile europene, ci un contributor direct cu viziune proprie la definirea noului Cadru Financiar Multianual, spune Dragoș Pîslaru la lansarea „Procesului de la București” appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:40
Donald Tusk îi îndeamnă pe polonezi să fie uniți în fața tentativelor Moscovei ce vizează „ca noi să fim certați cu Europa, Ucraina și mai ales între noi” # CaleaEuropeana
Premierul polonez Donald Tusk a denunțat vineri „terorismul de stat” rus în urma sabotării unei linii de cale ferată ce era folosită pentru a transporta ajutor către Ucraina, informează AFP, citat de Agerpres. Într-o scurtă alocuțiune susținută în Parlament, Tusk i-a îndemnat pe polonezi să fie uniți în fața tentativelor Moscovei ce vizează „ca noi […] The post Donald Tusk îi îndeamnă pe polonezi să fie uniți în fața tentativelor Moscovei ce vizează „ca noi să fim certați cu Europa, Ucraina și mai ales între noi” appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:50
Reacția României la planul de pace propus de SUA: Președintele Nicușor Dan afirmă că orice plan de pace trebuie aprobat de Ucraina # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a comentat vineri propunerea unui plan de pace elaborat de Statele Unite ale Americii în colaborare cu Federația Rusă, plan care ar oferi Ucrainei garanții similare cu cele prevăzute în Articolul 5 al Tratatului NATO. Răspunzând unei întrebări din partea presei, șeful statului a subliniat că decizia finală privind orice acord aparține […] The post Reacția României la planul de pace propus de SUA: Președintele Nicușor Dan afirmă că orice plan de pace trebuie aprobat de Ucraina appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:40
Valentin-Alexandru Jucan și reprezentanții autorităților de reglementare în audiovizual din întreaga UE au abordat cele mai presante provocări pe care AI le aduce sectorului media în vederea identificării unor soluții # CaleaEuropeana
Valentin-Alexandru Jucan, vicepreședinte al Platformei Europene a Autorităților de Reglementare în Audiovizual (EPRA) și al Consiliului Național al Audiovizualului, a prezidat reuniunea de relansare a grupului AI & Regulators Roundtable – „Reuniunea privind utilizarea și reglementarea inteligenței artificiale în media”. Alături de autoritățile de reglementare din întreaga Uniune Europeană, acesta a discutat despre cele mai […] The post Valentin-Alexandru Jucan și reprezentanții autorităților de reglementare în audiovizual din întreaga UE au abordat cele mai presante provocări pe care AI le aduce sectorului media în vederea identificării unor soluții appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:10
Bugetul UE 2028-2034: Nicușor Dan avertizează că dacă nu se va ține cont de contextul de dezvoltare al statelor UE, vor apărea frustrări și tensiuni sociale cu risc de securitate # CaleaEuropeana
România are “maturitatea și expertiza” pentru a fi cu adevărat parte din procesul de decizie al Uniunii Europene într-un moment în care aceasta negociază viitorul buget multianual 2028-2034, a afirmat vineri președintele Nicușor Dan, atrăgând atenția cu privire la “disparitățile” care pot conduce la o creștere a decalajelor între statele membre și pot genera ” […] The post Bugetul UE 2028-2034: Nicușor Dan avertizează că dacă nu se va ține cont de contextul de dezvoltare al statelor UE, vor apărea frustrări și tensiuni sociale cu risc de securitate appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:00
Bugetul UE post-2027: România are maturitatea și expertiza de a nu fi “remorca” UE, ci parte a deciziei, afirmă Nicușor Dan # CaleaEuropeana
România are “maturitatea și expertiza” pentru a fi cu adevărat parte din procesul de decizie al Uniunii Europene într-un moment în care aceasta negociază viitorul buget multianual 2028-2034, a afirmat vineri președintele Nicușor Dan, atrăgând atenția cu privire la “disparitățile” care pot conduce la o creștere a decalajelor între statele membre și pot genera ” […] The post Bugetul UE post-2027: România are maturitatea și expertiza de a nu fi “remorca” UE, ci parte a deciziei, afirmă Nicușor Dan appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:50
Roxana Mînzatu, apel ferm ca dimensiunea socială să nu fie marginalizată în viitorul buget al UE: Trebuie să arătăm oamenilor că nu lăsăm ca nevoile lor să fie transformate în arme împotriva proiectului european # CaleaEuropeana
Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene pentru drepturi sociale, competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, Roxana Mînzatu, a făcut joi, la București, un apel ferm ca dimensiunea socială să nu fie marginalizată în viitorul Cadru Financiar Multianual, avertizând că Uniunea Europeană riscă să piardă încrederea oamenilor dacă nu investește explicit în educație, servicii publice, […] The post Roxana Mînzatu, apel ferm ca dimensiunea socială să nu fie marginalizată în viitorul buget al UE: Trebuie să arătăm oamenilor că nu lăsăm ca nevoile lor să fie transformate în arme împotriva proiectului european appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:40
Grupul de Lucru al OCDE pentru Productivitatea Resurselor și Deșeuri. Ministerul Mediului: România a implementat un sistem solid, modern și verificabil de gestionare a deșeurilor # CaleaEuropeana
România a implementat un sistem solid, modern și verificabil de gestionare a deșeurilor, bazat pe digitalizare, politici integrate, control riguros al transporturilor de deșeuri, extinderea capacității de inspecție, închiderea depozitelor neconforme și instrumente economice precum Responsabilitatea Extinsă a Producătorilor (EPR) și Sistemul Garanție-Returnare (SGR), consolidându-și astfel poziția în procesul de aderare la OCDE, a transmis […] The post Grupul de Lucru al OCDE pentru Productivitatea Resurselor și Deșeuri. Ministerul Mediului: România a implementat un sistem solid, modern și verificabil de gestionare a deșeurilor appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:10
Procedura de infringement: Comisia Europeană cere României și altor 25 de țări UE să transpună integral în legislația națională directiva privind eficiența energetică # CaleaEuropeana
Comisia Europeană ia măsuri împotriva mai multor state membre ale U E care nu au transmis Comisiei măsurile de transpunere a directivelor UE în legislația lor națională. Potrivit unui comunicat al executivului european, aceste state membre, printre care și România, nu au transpus integral directiva privind eficiența energetică. Termenul limită pentru transpunere a expirat recent, […] The post Procedura de infringement: Comisia Europeană cere României și altor 25 de țări UE să transpună integral în legislația națională directiva privind eficiența energetică appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:50
România, exemplu al transformării prin politica de coeziune, spune Raffaele Fitto: PIB-ul a urcat de la 44% la aproape 80% din media UE; noua generație de programe va pune accent pe flexibilitate, simplificare și performanță # CaleaEuropeana
România este unul dintre cele mai clare exemple ale impactului politicii de coeziune, a afirmat joi vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru Coeziune și Reforme, Raffaele Fitto, la București. Oficialul european a avertizat că Uniunea se află „într-un moment crucial” în pregătirea următorului Cadru Financiar Multianual. „Această conferință vine într-un moment crucial. În timp ce […] The post România, exemplu al transformării prin politica de coeziune, spune Raffaele Fitto: PIB-ul a urcat de la 44% la aproape 80% din media UE; noua generație de programe va pune accent pe flexibilitate, simplificare și performanță appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:40
Nicușor Dan: Extinderea UE în Moldova, Ucraina și Balcanii de Vest “nu este un act de caritate, este o investiție în securitate” # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a declarat vineri că extinderea Uniunii Europene în Moldova, în Ucraina și în Balcanii de Vest “nu este un act de caritate, este o investiție în securitate”. Afirmația a fost făcută la conferința la nivel înalt ”Coeziunea 2027+: un factor de stimulare a dezvoltării pe termen lung, a competitivității economice incluzive și […] The post Nicușor Dan: Extinderea UE în Moldova, Ucraina și Balcanii de Vest “nu este un act de caritate, este o investiție în securitate” appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:20
Premierul Bolojan, către Comisia Europeană: România va susține, în negocierile privind viitorul buget 2028-2034, soluțiile care acoperă interesele directe ale regiunilor europene # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a avut vineri o întrevedere cu Raffaele Fitto, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene pentru coeziune și reforme, aflat la București cu ocazia participării la „Conferința la nivel înalt privind viitorul politicii de coeziune”, context în care cei doi oficiali au discutat despre implementarea Planului Național de Redresare și Reforme, mecanism de finanțare […] The post Premierul Bolojan, către Comisia Europeană: România va susține, în negocierile privind viitorul buget 2028-2034, soluțiile care acoperă interesele directe ale regiunilor europene appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:10
Premierul Ilie Bolojan solicită expertiza Băncii Mondiale pentru eficientizarea acțiunilor de combatere a evaziunii fiscale și de colectare a veniturilor la buget: Statul trebuie să recâștige încrederea cetățenilor # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi o întâlnire de lucru cu o delegație a Băncii Mondiale condusă de Antonella Bassani, vicepreședinte pentru Europa și Asia Centrală. Potrivit unui comunicat al Guvernului remis CaleaEuropeană.ro, discuțiile au vizat sprijinul tehnic și financiar de care România are nevoie pentru a avansa reformele economice și pentru a îmbunătăți performanța […] The post Premierul Ilie Bolojan solicită expertiza Băncii Mondiale pentru eficientizarea acțiunilor de combatere a evaziunii fiscale și de colectare a veniturilor la buget: Statul trebuie să recâștige încrederea cetățenilor appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:40
Moldova Security Forum: România și-a arătat susținerea pentru securitatea Republicii Moldova și accelerarea integrării europene # CaleaEuropeana
Secretarul de stat pentru afaceri strategice și globale, Ana Tinca, a efectuat o vizită de lucru la Chișinău, în perioada 18–19 noiembrie 2025, cu prilejul participării la cea de-a doua ediție a Moldova Security Forum, context în care a evidențiat susținerea Bucureștiului pentru securitatea Republicii Moldova și accelerarea integrării europene, informează MAE într-un comunicat remis […] The post Moldova Security Forum: România și-a arătat susținerea pentru securitatea Republicii Moldova și accelerarea integrării europene appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:30
Europa trebuie să depună eforturi pentru a valorifica potențialul neexploatat al pieței unice, subliniază președinta BCE: Lumea nu stă în loc pentru noi # CaleaEuropeana
Europa trebuie să depună eforturi pentru a valorifica potențialul neexploatat al pieței sale interne, a declarat președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, menționând că a transmis același mesaj și în 2019, înainte de războiul Rusiei împotriva Ucrainei și înainte de al doilea mandat tumultuos al președintelui american Donald Trump, informează Politico Europe. În cadrul discursului […] The post Europa trebuie să depună eforturi pentru a valorifica potențialul neexploatat al pieței unice, subliniază președinta BCE: Lumea nu stă în loc pentru noi appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:10
Comisia Europeană a anunțat joi, 20 noiembrie, lansarea oficială a Dialogului UE–CPTPP privind comerțul și investițiile, în cadrul unui eveniment organizat în Australia. Comisarul european pentru Comerț și Securitate Economică, Maroš Šefčovič, a inaugurat platforma împreună cu miniștrii comerțului din cele 12 state membre ale CPTPP – Acordul Comprehensiv și Progresiv pentru Parteneriatul Trans-Pacific. Reprezentanții […] The post UE lansează dialogul privind comerțul și investițiile cu blocul Trans-Pacific appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:20
UE dezvoltă cooperarea cu Africa de Sud prin inițiative care îi vor asigura consolidarea accesului la materii prime critice # CaleaEuropeana
UE și Africa de Sud tocmai au semnat un parteneriat istoric pentru comerț și investiții curate, precum și un nou acord de cooperare privind lanțurile valorice ale mineralelor și metalelor și noi proiecte în cadrul Global Gateway, strategia globală a UE de investiții. Aceste inițiative consolidează lanțurile de aprovizionare ecologice și reziliente, sprijină industriile strategice […] The post UE dezvoltă cooperarea cu Africa de Sud prin inițiative care îi vor asigura consolidarea accesului la materii prime critice appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:50
Luxemburg introduce de la 1 ianuarie o taxă de 2 euro pe coletele mici provenite din afara UE, inclusiv cele comandate de pe platformele chineze Shein și Temu # CaleaEuropeana
Luxemburg va aplica, începând cu 1 ianuarie, o taxă de doi euro pentru fiecare „mic colet” cu o valoare sub 150 de euro provenit din afara Uniunii Europene, anunță AFP, potrivit cotidianului L’essentiel. Țara se aliniază astfel Franței, Belgiei și Țărilor de Jos, dar implementează măsura cu nouă luni înainte ca aceasta să devină obligatorie […] The post Luxemburg introduce de la 1 ianuarie o taxă de 2 euro pe coletele mici provenite din afara UE, inclusiv cele comandate de pe platformele chineze Shein și Temu appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:30
Europol atrage atenția: Rețelele criminale „folosesc copiii ca arme” pentru a comite crime, recrutându-i prin jocuri video multiplayer și smartphone-uri. Adesea, părinții nu au nicio idee despre ce se întâmplă # CaleaEuropeana
Rețelele criminale „folosesc copiii ca arme” pentru a comite torturi și crime, recrutându-i prin jocuri video multiplayer și smartphone-uri — iar părinții nu au adesea nicio idee despre ce se întâmplă, avertizează șeful agenției europene de aplicare a legii. Aceste grupuri reprezintă în prezent cea mai mare amenințare criminală pentru Uniunea Europeană, deoarece destabilizează societatea […] The post Europol atrage atenția: Rețelele criminale „folosesc copiii ca arme” pentru a comite crime, recrutându-i prin jocuri video multiplayer și smartphone-uri. Adesea, părinții nu au nicio idee despre ce se întâmplă appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:00
„Digital Cooperation: AI and Cybersecurity”. Directorul general al ICI București: Cooperarea digitală este unul dintre pilonii esențiali ai securității și progresului tehnologic în era actuală # CaleaEuropeana
Directorul general al ICI București, Adrian-Victor Vevera, a participat la evenimentul „Digital Cooperation: AI and Cybersecurity”, unde a evidențiat necesitatea consolidării parteneriatelor internaționale în domeniile AI și cybersecurity, subliniind că doar prin colaborare și schimb de expertiză pot fi dezvoltate mecanisme eficiente de protecție și inovare tehnologică. Potrivit unui comunicat al institutului, evenimentul a fost […] The post „Digital Cooperation: AI and Cybersecurity”. Directorul general al ICI București: Cooperarea digitală este unul dintre pilonii esențiali ai securității și progresului tehnologic în era actuală appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:50
DOCUMENT Planul lui Trump include garanții de securitate pentru Ucraina de tipul “articolului 5 al NATO”: Un atac armat semnificativ al Rusiei asupra Ucrainei va fi tratat ca atac la securitatea transatlantică # CaleaEuropeana
Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate inspirată din articolul 5 al Tratatului NATO, care ar obliga Statele Unite și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca pe un atac asupra întregii „comunități transatlantice”, potrivit unui proiect obținut de Axios. Planul în 28 de puncte prezentat joi […] The post DOCUMENT Planul lui Trump include garanții de securitate pentru Ucraina de tipul “articolului 5 al NATO”: Un atac armat semnificativ al Rusiei asupra Ucrainei va fi tratat ca atac la securitatea transatlantică appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:40
DOCUMENT Planul de pace în 28 de puncte propus de Trump: Redesenarea Ucrainei, concesii majore pentru Rusia, garanții fără precedent pentru Ucraina, excluderea aderării la NATO, avioane europene de luptă în Polonia și revenirea Rusiei în G8 # CaleaEuropeana
Proiectul unui plan de pace între Rusia și Ucraina în 28 de puncte, susținut de președintele Donald Trump și obținut de AFP și Axios, prevede concesii majore pentru Rusia în schimbul unor noi garanții de securitate pentru Ucraina, iar acesta a fost prezentat joi președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, liderul de la Kiev afișându-se pregătit să […] The post DOCUMENT Planul de pace în 28 de puncte propus de Trump: Redesenarea Ucrainei, concesii majore pentru Rusia, garanții fără precedent pentru Ucraina, excluderea aderării la NATO, avioane europene de luptă în Polonia și revenirea Rusiei în G8 appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:10
Zelenski, pregătit să lucreze “onest” la planul de pace cu Rusia susținut de SUA, în timp ce europenii afirmă că “pacea nu poate fi o capitulare” # CaleaEuropeana
Președintele Volodimir Zelenski a declarat, după discuțiile avute joi cu un înalt oficial al armatei americane, că este pregătit pentru o colaborare „onestă” cu Washingtonul privind un plan de încheiere a războiului din Ucraina, în timp ce aliații europeni au respins ideea unor concesii dure în favoarea Rusiei, aceste evoluții având loc pe măsură ce […] The post Zelenski, pregătit să lucreze “onest” la planul de pace cu Rusia susținut de SUA, în timp ce europenii afirmă că “pacea nu poate fi o capitulare” appeared first on caleaeuropeana.ro.
08:50
Iulian Chifu: Plan de pace SUA-Rusia. Premierea agresorului sau nou test pentru flexibilitatea lui Putin? # CaleaEuropeana
Iulian Chifu* A stârnit mare zaiafet un pretins plan de pace realizat de Rusia și SUA care ar urma să pună capăt, chiar de săptămâna viitoare, războiului de agresiune. O surpriză, în cea mai mare măsură, nu numai pentru ucraineni, ci și pentru europeni și chiar americanii din Congres și din apropierea Casei Albe. Știrea […] The post Iulian Chifu: Plan de pace SUA-Rusia. Premierea agresorului sau nou test pentru flexibilitatea lui Putin? appeared first on caleaeuropeana.ro.
20 noiembrie 2025
19:30
George Agafiței, la prima ediție “Delphi Economic Forum” în România: PPC pledează pentru un dialog strategic în domeniul energetic. Rețeaua electrică este o investiție, nu un cost # CaleaEuropeana
George Agafitei, directorul Departamentului de Afaceri Instituționale și Reglementări din cadrul PPC România, a subliniat în această săptămână, la prima ediție a Delphi Economic Forum de la București, importanța unui dialog strategic în domeniul energetic, trebuie să accelerăm investițiile în rețea dacă vrem să fim o economie competitivă în viitor, informează PPC într-un comunicat, subliniind […] The post George Agafiței, la prima ediție “Delphi Economic Forum” în România: PPC pledează pentru un dialog strategic în domeniul energetic. Rețeaua electrică este o investiție, nu un cost appeared first on caleaeuropeana.ro.
19:10
Ministrul Pîslaru a lansat “Tabloul de Bord PNRR”, care permite monitorizarea celor 21.000 de proiecte finanțate: Este universul fondurilor UE și un rezultat de succes pentru România # CaleaEuropeana
Ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat joi lansarea publică a platformei „Tabloul de Bord PNRR”, un instrument digital care permite monitorizarea în timp real a celor peste 21.000 de proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. „Astăzi lansăm public o platformă îndelung așteptată atât în Guvern, cât mai ales în […] The post Ministrul Pîslaru a lansat “Tabloul de Bord PNRR”, care permite monitorizarea celor 21.000 de proiecte finanțate: Este universul fondurilor UE și un rezultat de succes pentru România appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:50
Acordul privind simplificarea PAC a trecut de votul Comisiei pentru Agricultură din PE. Dan Motreanu: Fermierii au nevoie de sprijin real și de timp pentru fermele lor, nu pentru hârtii # CaleaEuropeana
Fermierii care lucrează pământul și ne asigură hrana au nevoie de sprijin real și de timp pentru fermele lor, nu pentru hârtii, a subliniat eurodeputatul Dan Motreanu. Comisia pentru Agricultură a aprobat acordul dintre Parlamentul European și Consiliul UE privind simplificarea Politicii Agricole Comune, dosar pentru care Dan Motreanu a fost responsabil din partea Grupului […] The post Acordul privind simplificarea PAC a trecut de votul Comisiei pentru Agricultură din PE. Dan Motreanu: Fermierii au nevoie de sprijin real și de timp pentru fermele lor, nu pentru hârtii appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:40
Nicușor Dan, după operațiunea de readucere în țară a lui Horațiu Potra: Cei suspecți de acțiuni împotriva ordinii constituționale ajung în fața justiției # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a salutat joi, prin intermediul unei postări pe Facebook, operațiunea de readucere în țară, sub escortă, a lui Horațiu Potra și a lui Dorian și Alexandru Potra, afirmând că aceasta demonstrează fermitatea statului în protejarea ordinii constituționale. „Operațiunea de readucere în țară, sub escortă, a lui Horațiu Potra și a lui Dorian […] The post Nicușor Dan, după operațiunea de readucere în țară a lui Horațiu Potra: Cei suspecți de acțiuni împotriva ordinii constituționale ajung în fața justiției appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:00
Guvernul a adoptat ordonanța pentru accesarea celor 16,68 miliarde de euro prin mecanismul SAFE, destinat investițiilor urgente în apărare # CaleaEuropeana
Guvernul a adoptat joi, în ședință, ordonanța de urgență prin care sunt stabilite măsurile în vederea implementării în România a instrumentului ”Acțiunea pentru Securitatea Europei” (SAFE), un mecanism temporar care oferă asistență financiară statelor membre, permițându-le să realizeze investiții publice urgente și majore în sprijinul industriei de apărare, ca răspuns la actuala situație de criză, […] The post Guvernul a adoptat ordonanța pentru accesarea celor 16,68 miliarde de euro prin mecanismul SAFE, destinat investițiilor urgente în apărare appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:40
UE sancționează încă zece persoane responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului în Rusia # CaleaEuropeana
Consiliul Uniunii Europene a impus măsuri restrictive împotriva a zece persoane responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului și de reprimarea societății civile și a opoziției democratice în Rusia. Potrivit unui comunicat al instituției, noile liste vizează funcționari de rang înalt din cadrul direcției principale a Serviciului Penitenciar Federal al Federației Ruse pentru regiunea Rostov, […] The post UE sancționează încă zece persoane responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului în Rusia appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:30
România va avea un plan național privind conștientizarea crimelor comunismului. Bolojan: Tentativele de manipulare a trecutului istoric adâncesc rana # CaleaEuropeana
Regimul comunist din România este vinovat de crime, abuzuri și încălcări sistematice ale drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, iar aceasta nu este o simplă pagină a istoriei noastre recente, ci o realitate dureroasă, a transmis joi premierul Ilie Bolojan în mesajul său la Conferința Națională „Comunismul Românesc”. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și […] The post România va avea un plan național privind conștientizarea crimelor comunismului. Bolojan: Tentativele de manipulare a trecutului istoric adâncesc rana appeared first on caleaeuropeana.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.