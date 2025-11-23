Observarea unor drone a oprit traficul aerian în apropierea orașului olandez Eindhoven
Financial Intelligence, 23 noiembrie 2025 08:50
Traficul aerian deasupra orașului Eindhoven, din sudul Olandei, a fost suspendat pentru câteva ore sâmbătă, după ce drone
Acum 30 minute
09:10
Kellogg: Alegerile în Ucraina sunt necesare; SUA sunt foarte aproape de soluționarea conflictului din Ucraina, întotdeauna ultimii 10 metri până la obiectiv sunt cei mai greu de parcurs, noi mai avem doi metri
Alegerile în Ucraina sunt un proces necesar, a declarat trimisul special al președintelui SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg,
09:00
Ucraina: Secretarul de stat american precizează că planul de pace în 28 de puncte a fost elaborat de SUA
Cel mai recent plan de pace menit să pună capăt războiului din Ucraina a fost creat de Statele
09:00
Driscoll îl va înlocui pe Kellog în funcția de trimis special al lui Trump pentru Ucraina — The Guardian
Trump a luat această decizie după ce o delegație de înalți oficiali militari americani condusă de Driscoll s-a
Acum o oră
08:50
Datele clienților JPMorgan, Citi și Morgan Stanley ar putea fi expuse în urma unui atac cibernetic asupra furnizorului, potrivit NYT
Datele clienților JPMorgan Chase, Citi, Morgan Stanley și ale altor bănci importante ar fi putut fi accesate în
08:50
Observarea unor drone a oprit traficul aerian în apropierea orașului olandez Eindhoven
Traficul aerian deasupra orașului Eindhoven, din sudul Olandei, a fost suspendat pentru câteva ore sâmbătă, după ce drone
Acum 12 ore
20:40
Trump afirmă că propunerea sa actuală de pace pentru Ucraina nu este oferta sa finală
Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că actuala sa propunere de pace pentru a pune capăt războiului
20:40
Ucraina: În plin scandal de corupţie, Zelenski ordonă un audit ce vizează sectorul apărării
Afectat de un scandal de corupţie în care este implicat unul dintre apropiaţii săi, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski
Acum 24 ore
19:20
Liderii occidentali prezenți la summitul G20 afirmă că planul SUA pentru pace în Ucraina necesită îmbunătățiri
Liderii europeni și alți lideri occidentali au declarat sâmbătă că planul de pace al SUA constituie o bază
18:50
Merz i-a transmis lui Trump că acordul de pace privind Ucraina necesită "acordul necondiţionat" al Kievului
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat sâmbătă că i-a transmis clar preşedintelui american Donald Trump, într-o lungă convorbire
18:50
Compania naţională de petrol şi gaze din Kazahstan, KazMunayGas, urmează să renunţe la o parte din activele europene,
17:50
Regatul Unit/ Proprietarul Daily Mail va cumpăra cotidianul The Telegraph pentru 500 de milioane de lire sterline
Proprietarul tabloidului Daily Mail, DMGT, a semnat un acord de 500 de milioane de lire sterline pentru a
17:40
Ilie Bolojan: E simplu să demisionezi, să dezertezi, dar e mult mai greu să stai să faci ceea ce trebuie
Premierul Ilie Bolojan, preşedintele PNL, a declarat, sâmbătă, la o întâlnire cu tinerii liberali din judeţul Maramureş, desfăşurată
15:20
One United, după incendiul de la One Cotroceni: Din informațiile preliminare, totul indică faptul că focul ar fi pornit de la o lumânare aprinsă lăsată nesupravegheată; incendiul nu s-a extins la apartamentele învecinate
Incendiul de la One Cotroceni ar fi pornit de la o lumânare aprinsă lăsată nesupravegheată, din informațiile preliminare,
14:30
Ucraina va începe în curând "consultări" cu SUA în Elveţia despre un "viitor acord de pace" cu Rusia
Ucraina va purta în curând negocieri cu Statele Unite în Elveţia pentru a discuta planul preşedintelui american Donald
12:50
Orice plan de pace pentru Ucraina trebuie acceptat la Kiev, afirmă preşedintele polonez Karol Nawrocki
Orice plan de pace pentru Ucraina trebuie acceptat la Kiev, a declarat preşedintele polonez Karol Nawrocki, după ce
12:50
Italia obţine prima revizuire în creştere din 2002 a ratingului de către Moody's, datorită stabilităţii politice
Italia a obţinut vineri prima revizuire în creştere a ratingului din partea agenţiei de evaluare financiară Moody's din
11:50
Incendiu la un bloc de apartamente – 152 de persoane evacuate și autoevacuate, în total 17 persoane au fost transportate la spital; Surse: Este vorba de un bloc al One Cotroceni – video
Un incendiu a izbucnit la un bloc de apartamente al One din sectorul 5- 152 de persoane au
Ieri
09:10
Citatul săptămânii: "Nu ştiu cu ce arme va fi luptat cel de-al treilea război mondial, dar cu siguranţă cel de-al patrulea va fi luptat cu beţe şi pietre" – Albert Einstein
The post Citatul săptămânii: “Nu ştiu cu ce arme va fi luptat cel de-al treilea război mondial, dar cu siguranţă cel de-al patrulea va fi luptat cu beţe şi pietre” – Albert Einstein appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Orice plan de pace privind Ucraina trebuie să păstreze suveranitatea ucraineană, afirmă JD Vance
Orice plan de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina trebuie să păstreze suveranitatea ucraineană, a declarat
08:50
Un robot umanoid fabricat în China a stabilit un nou record, parcurgând 106 kilometri, fără a se opri; Acesta a sugerat cu umor că „ar putea avea nevoie de pantofi noi"
Un robot umanoid fabricat în China a stabilit un nou record mondial Guinness, parcurgând 106 kilometri între orașele
08:50
Eșec al statului român la alegerile pentru Comitetul Reprezentanților Fondului Proprietatea, care are în portofoliu companii strategice; candidații propuși de MFP nu au obținut voturile necesare la AGA
Candidații propuși de statul român nu au primit voturile necesare pentru a ocupa locuri în Comitetul Reprezentanților Fondului
08:20
Putin comentează planul de pace al lui Trump în cadrul reuniunii Consiliului de Securitate al Rusiei
Subiectul planului de pace al Statelor Unite pentru Ucraina a fost ridicat la o reuniune a Consiliului de
08:10
Trump spune că Zelenski „va trebui să aprobe" planul de pace al SUA pentru Ucraina; Kievul discută cu Paris, Londra şi Bruxelles "următorii paşi"
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat pe 21 noiembrie că președintele Volodymyr Zelenski „va trebui să aprobe" un
08:00
Deputaţii francezi au respins aproape în unanimitate bugetul de stat pentru 2026 în prima lectură, în cursul nopţii
21 noiembrie 2025
18:50
Companiile de stat care nu pot fi salvate trebuie închise şi ele se află pe "o listă prioritară",
18:50
Zelenski promite să nu trădeze Ucraina după ce SUA prezintă un plan care cere concesii: Ucraina trece prin unul din cele mai dificile momente în istoria sa în urma planului american
Două surse afirmă că SUA acordă Kievului un termen de o săptămână pentru a accepta cadrul Washingtonul amenință
18:50
IHC se alătură listei potențialilor cumpărători pentru activele străine ale Lukoil Sancțiunile SUA perturbă operațiunile străine ale Lukoil
18:40
Bolojan: Proiectul privind limitarea cumulării pensiei cu salariul la stat va fi definitivat cel mai târziu luni
Proiectul privind limitarea cumulării pensiei cu salariul la stat va fi definitivat cel mai târziu luni, a declarat,
18:40
Banca Transilvania a finalizat cu succes cea mai mare emisiune de obligațiuni AT1 din Europa Centrală și de Est
Banca Transilvania a atras 500 de milioane de euro de pe piețele internaționale de capital, potrivit unui comunicat.
18:30
Autor: Florin Cîțu, fost prim-ministru al României, fost ministru al Finanțelor Privită din exterior, România pare astăzi într-o
18:20
Evergent Investments – Disponibilitatea Situațiilor financiare consolidate interimare simplificate la 30 septembrie 2025
Disponibilitatea Situațiilor financiare consolidate interimare simplificate la 30 septembrie 2025 Grupul EVERGENT Investments a atins un nivel record
17:50
Eli Lilly devine primul producător de medicamente cu o capitalizarea bursieră de un miliard de dolari
Capitalizarea bursieră a Eli Lilly a atins vineri un miliard de dolari, fiind primul producător de medicamente care
15:30
Ionuț LIANU, CEC Bank: Ne îndreptăm către o economie în care din ce în ce mai mulți agenți economici își pun problema de a-și asigura singuri energia
Un finanțist vede piața gazelor din trei unghiuri principale, a spus Ionuț LIANU, CFA, Ofițer Șef Management Active
15:20
Christine Lagarde (BCE) cere o eficientizare a reglementărilor UE pentru a compensa impactul taxelor vamale americane
Preşedinta BCE, Christine Lagarde, a cerut vineri UE să elimine barierele de pe piaţa sa unică, declarând că
15:20
Votul asupra bugetului UE pe 2026 şi ameliorarea siguranţei minorilor pe platformele online, pe agenda PE în sesiunea din noiembrie
Parlamentul European va da în sesiunea din noiembrie votul final privind bugetul UE pe 2026, după acordul la
14:30
Nicușor Dan va numi un șef la SRI într-un termen relativ rezonabil: Acest serviciu funcționează
Președintele Nicușor Dan a declarat vineri că va nominaliza, 'într-un termen relativ rezonabil', un nou șef la SRI,
14:30
UE solicită României să transpună complet Directiva privind eficiența energetică
Comisia Europeană a decis să inițieze proceduri de infringement, trimițând scrisori de punere în întârziere către 26 state
14:20
Nicușor Dan, despre sancțiunile pentru Lukoil: Avem o amânare până pe 13 decembrie; rafinăria nu funcționează, e în mentenanță
Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, referitor la sancțiunile care trebuie aplicate Lukoil, că pentru moment există o
13:50
ISF demarează o nouă ediție a programului "StartFIN – Formarea personalului didactic din învățământul primar în domeniul financiar"
Institutul de Studii Financiare (ISF), în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), demarează o nouă ediție a
13:30
Nicuşor Dan spune că uneori, ca în cazul afirmaţiilor lui Ludovic Orban, 'se mai întâmplă telenovele'
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, în legătură cu eliberarea din funcţia de consilier prezidenţial a lui Ludovic […] The post Nicuşor Dan spune că uneori, ca în cazul afirmaţiilor lui Ludovic Orban, ‘se mai întâmplă telenovele’ appeared first on Financial Intelligence.
13:30
Nicuşor Dan: Şedinţa CSAT de luni are câteva subiecte cu specific strict militar # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că luni, de la ora 12:00, va avea loc o şedinţă a Consiliului […] The post Nicuşor Dan: Şedinţa CSAT de luni are câteva subiecte cu specific strict militar appeared first on Financial Intelligence.
13:10
Nicuşor Dan: Extinderea UE în Moldova, în Ucraina şi în Balcanii de Vest nu este un act de caritate, este o investiţie în securitate # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat vineri că extinderea Uniunii Europene în Moldova, în Ucraina şi în Balcanii de […] The post Nicuşor Dan: Extinderea UE în Moldova, în Ucraina şi în Balcanii de Vest nu este un act de caritate, este o investiţie în securitate appeared first on Financial Intelligence.
13:10
Nicuşor Dan, despre ieşirea PSD de la guvernare: Să facem diferenţa între declaraţii politice şi acţiuni concrete # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, referitor la faptul că PSD a ameninţat cu ieşirea de la guvernare […] The post Nicuşor Dan, despre ieşirea PSD de la guvernare: Să facem diferenţa între declaraţii politice şi acţiuni concrete appeared first on Financial Intelligence.
13:10
Planul de pace pentru Ucraina: Următoarele două-trei săptămâni vor fi cruciale, afirmă Viktor Orban # Financial Intelligence
Premierul ungar Viktor Orban a apreciat vineri că ”următoarele două sau trei săptămâni vor fi cruciale” pentru planul […] The post Planul de pace pentru Ucraina: Următoarele două-trei săptămâni vor fi cruciale, afirmă Viktor Orban appeared first on Financial Intelligence.
11:50
Fostul cancelar german Olaf Scholz depune mărturie în ancheta privind proiectul energetic Nord Stream # Financial Intelligence
Fostul cancelar german Olaf Scholz depune mărturie, vineri, în cadrul unei anchete referitoare la construirea gazoductului Nord Stream […] The post Fostul cancelar german Olaf Scholz depune mărturie în ancheta privind proiectul energetic Nord Stream appeared first on Financial Intelligence.
11:00
Ionuț Sorin Banciu, ANRMPSG: România are un rol strategic în dezvoltarea soluțiilor de captare și stocare geologică a dioxidului de carbon (CCS) # Financial Intelligence
România are un rol strategic în dezvoltarea soluțiilor de captare și stocare geologică a dioxidului de carbon (CCS), […] The post Ionuț Sorin Banciu, ANRMPSG: România are un rol strategic în dezvoltarea soluțiilor de captare și stocare geologică a dioxidului de carbon (CCS) appeared first on Financial Intelligence.
10:40
Reţele Electrice România implementează un sistem de peste 135 milioane de lei de digitalizare a reţelei de distribuţie # Financial Intelligence
Reţele Electrice România implementează un nou sistem avansat, automatizat de management al distribuţiei (AADMS) şi un sistem de […] The post Reţele Electrice România implementează un sistem de peste 135 milioane de lei de digitalizare a reţelei de distribuţie appeared first on Financial Intelligence.
10:20
Denisa Voiculescu, AFEER: România are nevoie de prețuri competitive pentru asigurarea securității energetice, dar și pentru sprijinirea investițiilor # Financial Intelligence
”Toți actorii din sectorul energetic, de la producători la consumatori, trebuie să ne eficientizăm activitatea, pentru a fi […] The post Denisa Voiculescu, AFEER: România are nevoie de prețuri competitive pentru asigurarea securității energetice, dar și pentru sprijinirea investițiilor appeared first on Financial Intelligence.
10:10
Mădălin Borș avertizează: „Guvernul nu trebuie să taie investițiile. Este absolut necesar ca sistemul energetic să fie susținut” # Financial Intelligence
Guvernul trebuie să nu taie banii de investiții, esențiali pentru sistemul energetic, a declarat deputatul PSD Mădălin Borș […] The post Mădălin Borș avertizează: „Guvernul nu trebuie să taie investițiile. Este absolut necesar ca sistemul energetic să fie susținut” appeared first on Financial Intelligence.
09:40
Şefa guvernului nipon Sanae Takaichi a afirmat vineri că doreşte relaţii constructive cu China, subliniind că poziţia ţării […] The post Japonia: Şefa guvernului doreşte relaţii constructive cu China appeared first on Financial Intelligence.
