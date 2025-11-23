Cronica dimineții – 23.11.2025
Jurnal de Vrancea, 23 noiembrie 2025 09:20
Jurnal de Vrancea, 23 noiembrie 2025 09:20

1. După ani de creștere economică solidă, România a reușit să reducă rata sărăciei relative la 19% în 2024, cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu, arată datele Institutului Național de Statistică, publicate zilele trecute. Cu toate acestea, peste 3,6 milioane de români trăiesc încă sub pragul de sărăcie, iar diferențele între regiuni și categorii […]
Acum 30 minute
09:20
Acum 2 ore
08:00
VIDEO: Autostrada A7 avansează rapid: 90% stadiu fizic pe lotul Domnești Târg – Răcăciuni. Primii 17 km, pregătiți pentru deschidere până la Adjud # Jurnal de Vrancea
Lucrările pe cei 38,78 kilometri ai Autostrăzii A7 dintre Domnești Târg și Răcăciuni înaintează într-un ritm accelerat, potrivit informațiilor transmise de Cristian Pistol, directorul general al CNAIR. Constructorul român UMB Spedition este mobilizat masiv în teren, cu 1.500 de muncitori și 600 de utilaje, desfășurând simultan operațiuni pe toate fronturile de lucru. Printre lucrările aflate […]
07:50
Stilul scandinav este popular, iar dacă ai de amenajat un living, acesta îți poate fi ce ai nevoie pentru a obține un spațiu aerisit. Oferă senzația de curat, de "acasă" și este bazat pe funcționalitate. Dacă simți că e ce ai nevoie, nu te gândi că înseamnă doar mobilier alb și o pătură gri aruncată […]
Acum 12 ore
00:10
♈ Berbec Astăzi îți regăsești energia și motivația. O discuție cu cineva apropiat îți poate deschide o perspectivă nouă. În plan financiar, apare o idee interesantă pe care merită să o notezi. ♉ Taur Zi potrivită pentru stabilitate și ordine. Ai șansa de a rezolva un aspect care te apasă de ceva timp. În dragoste, […]
Ieri
08:20
1. Premierul Ilie Bolojan a declarat că este nevoie ca Guvernul să limiteze pensionarea anticipată pentru toate categoriile şi că, în acest sens, se lucrează la diferite ipoteze de lucru. „Dacă pachetul pentru pensiile magistraţilor va trece, el poate să fie o bază de lucru şi pentru celelalte categorii". (Digi24) 2. Candidatul USR pentru Primăria […]
06:00
FOTO! O jumătate de secol de iubire: Primăria Homocea a sărbătorit cuplurile longevive # Jurnal de Vrancea
Vineri, la Primăria Homocea, a avut loc un eveniment încărcat de emoție și respect, dedicat celor care au reușit să transforme timpul în cel mai frumos martor al dragostei lor. Cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie – o jumătate de secol petrecut umăr la umăr – au fost celebrate pentru devotamentul, răbdarea […]
05:50
Firmă profesională caută un electrician calificat și dedicat pentru a se alătura echipei noastre dinamice. Oferim un mediu de lucru profesionist și oportunități de dezvoltare într-un domeniu esențial. Post disponibil: Electrician (Muncitor calificat) Locație: Focșani Tipul de angajare: [Perioadă nedeterminată / determinată / full-time / part-time] Responsabilități principale: Executarea lucrărilor de instalații electrice (rezidențiale, comerciale sau industriale, […]
05:20
VIDEO! Accident rutier în Focșani: o fetiță și tatăl ei, răniți în urma coliziunii dintre două autoturisme # Jurnal de Vrancea
Evenimentul rutier s-a produs vineri seara, în jurul orei 21:30, la sensul giratoriu improvizat de la intrarea în Cartierul ANL Sud. Conform Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea impactul s-a produs între două autoturisme, pe fondul neacordării de prioritate. În urma coliziunii, o minoră de 8 ani și tatăl acesteia, în vârstă de 38 de ani, […]
05:20
FOTBAL: CSM Adjud 1946, învinsă dramatic la Iași după o repriză jucată în inferioritate numerică # Jurnal de Vrancea
CSM Adjud 1946 a cedat vineri, 21 noiembrie, pe terenul celor de la ACS USV Iași, într-un meci contând pentru etapa a XIV-a a Ligii a III-a, Seria 1. Deși echipa pregătită de Adrian Toma a avut o evoluție solidă și a condus la pauză, adjudenii au părăsit terenul fără puncte, după o revenire spectaculoasă […]
00:10
♈ Berbec Ziua îți aduce energie mentală crescută. Poți finaliza o sarcină amânată sau poți lua o decizie curajoasă. Evită impulsivitatea în discuții. ♉ Taur Concentrează-te pe stabilitate. Apar șanse financiare discrete, dar importante. În dragoste, cineva îți apreciază sinceritatea. ♊ Gemeni Comunicarea este cheia succesului astăzi. O conversație neașteptată poate deschide oportunități noi. Nu […]
21 noiembrie 2025
20:20
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, că proiectul referitor la interzicerea cumulului pensiei cu salariul de la stat ar urma să vizeze pensiile necontributive şi a explicat că i se pare anormal ca o persoană să se pensioneze la 48 de ani, pentru că a avut o muncă agasantă şi a doua zi să se […]
18:10
Ce spune Bolojan despre creșterea impozitelor pe proprietăți. Când va intra măsura în vigoare # Jurnal de Vrancea
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, despre creşterea impozitelor pe proprietaţi la persoanele fizice, de la începutul anului viitor, că era necesară această măsură, pentru că era un angajament al României, încă de anii trecuţi, pentru că ponderea acestor impozite în PIB, era mult mai mică decât media UE. "Această creştere era necesară, era un […]
17:30
Consiliul Județean Vrancea, gazda celei de-a patra ediții a Simpozionului național „Premise științifice, inovație și creativitate în domeniul educație fizică și sport” # Jurnal de Vrancea
Consiliul Județean Vrancea a fost astăzi gazda celei de-a patra ediții a Simpozionului național „Premise științifice, inovație și creativitate în domeniul educație fizică și sport", organizat de Asociația Profesorilor de Educație Fizică și Sport Vrancea și Inspectoratul Școlar Vrancea în cadrul proiectului „Vrancea în mișcare – educație prin sport", susținut și finanțat de Consiliul Județean […]
12:40
Bărbat din Jariștea, condamnat la aproape 7 ani de închisoare pentru act sexual cu un minor # Jurnal de Vrancea
Polițiștii din Odobești au pus joi (20 noiembrie) în aplicare un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 59 de ani, din Jariștea, care a fost condamnat de magistrații Judecătoriei Focșani la 5 ani și 6 luni de închisoare pentru act sexual cu un minor, în formă […]
12:10
Incendiu la o casă din Vulturu! Pompierii acționează pentru stingerea flăcărilor # Jurnal de Vrancea
În jurul orei 11.30, a fost anunțat prin 112 un incendiu care a izbucnit la o casă din comuna Vulturu. La locul incidentului s-au deplasat trei echipaje ale ISU Vrancea cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, acestea primind la locație sprijinul pompierilor voluntari ai SVSU din localitate. Potrivit pompierilor, incendiul este localizat […]
11:40
Dat afară din partid anul trecut, Daniel Nistoroiu (AUR Vrancea) este repus în drepturi de instanță # Jurnal de Vrancea
Un membru al AUR Focșani, Daniel Nistoroiu, ales consilier local la scrutinul din 9 iunie, a fost exclus din partid la sfârșitul anului trecut pentru „insubordonare". El acuzase conducerea AUR Vrancea că ar fi ajuns la o înțelegere cu PSD și că ar face, deja, jocurile acestui partid, subordonând partidul (AUR) intereselor social-democraților. El a […]
11:10
Gramatică șubredă în proiectul Ministerului Educației. Trei greșeli într-o singură propoziție! Ce spune ministrul David # Jurnal de Vrancea
Aflat joi în vizită la Oradea, ministrul Educației s-a trezit în fața unei situații extrem de jenante. În cadrul unei conferințe de presă, ziariștii de la Bihoreanul i-au pus în față lui Daniel David o pagină pe care era printat un Ordin al ministrului, luat de pe site-ul oficial al ministerului, care prezenta mai multe […]
10:00
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vrancea anunță un număr de 277 locuri de muncă vacante pe raza județului, pentru mijlocul lunii noiembrie. Oferta vine în sprijinul celor care sunt în căutarea unui serviciu, fie că vorbim de muncitori necalificați, fie de specialiști cu studii superioare. Potrivit datelor transmise de AJOFM, cele mai […]
Mai mult de 2 zile în urmă
00:10
♈ Berbec Zi excelentă pentru inițiative curajoase. Ai energie și claritate, iar o veste bună îți poate confirma că ești pe drumul cel bun. Evită impulsivitatea în discuțiile cu apropiații. ♉ Taur Ai nevoie de stabilitate, dar ziua te împinge să faci o schimbare mică în rutină. Financiar, pot apărea oportunități discrete. În relații, ești […]
20 noiembrie 2025
20:30
VIDEO Premieră națională! Focșani testează un sistem AI de monitorizare a traficului # Jurnal de Vrancea
Intersecția de la Teatru a devenit terenul unui experiment care ar putea schimba modul în care se gestionează traficul în orașele din România. Primăria Focșani a anunțat testarea unui sistem de monitorizare bazat pe inteligență artificială, dezvoltat de aceeași companie care a implementat și actualul sistem integrat de management al traficului. Noua tehnologie nu doar […]
14:40
Accidentul rutier a avut loc joi după-amiază, pe DN 11A ,în satul Lespezi din comuna Homocea. În incidentul rutier au fost implicate două autoturisme, dintre care unul de taximetrie. Din informațiile noastre, în urma impactului au rezultat două victime, conștiente și neîncarcerate. La fața locului s-au deplasat și două ambulanțe ale SAJ Vrancea. Deocamdată autoritățile […]
14:10
Un curier riscă să ajungă după gratii pentru delapidare! El și-ar fi însușit contravaloarea a mai multor colete cu plată ramburs # Jurnal de Vrancea
Curierul, un bărbat de 27 de ani din Bacău, ar fi încasat fără drept sume de bani reprezentând contravaloarea a 44 de colete cu plată ramburs, pe care nu le-ar fi predat la casieria firmei de curierat unde lucra. Mai mult, el a păstrat și un telefon mobil care trebuia returnat expeditorului. „Prejudiciul cauzat a […]
13:30
Zeci de sancțiuni și confiscări de material lemnos în urma controalelor efectuate de Garda Forestieră Focșani # Jurnal de Vrancea
Pe parcursul lunii octombrie, încolaborare cu poliția, Garda Forestieră Focșani a efectuat 77 de controale cu privire la respectarea regimului silvic au rezultat următoarele, în urma acestor acțiuni aplicând 39 de sancțiuni contravenționale cu o valoare totală de 140.000 lei. De asemenea, organele de control au confiscat materiale lemnoase cu un volum de 625,36 mc, […]
13:10
Comuna Vulturu intră pe harta marilor investiții în energie regenerabilă. Primăria a anunțat eliberarea autorizației de construire pentru dezvoltarea unei centrale electrice eoliene care va schimba profilul energetic al zonei. Proiectul acoperă instalarea a 20 de turbine eoliene, fiecare cu o putere cuprinsă între 6,2 și 7,2 MW. Turbinele vor avea înălțimi între 200 și […]
12:40
Un accident rutier s-a produs joi, în jurul orei 11.30, pe raza comunei Pufești, între Domnești și Adjud (DN2). Șoferul unui autovehicul a pierdut controlul volanului, probabil din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum, și s-a răsturnat în afara părții carosabile. Din fericire nu a fost rănit, însă mașina a suferit daune serioase.
12:00
Pe parcursul lunii octombrie, pompierii vrânceni au îndeplinit 524 de misiuni, acest lucru însemnând stingerea incendiilor, acordarea primului ajutor calificat, descarcerarea, salvarea persoanelor și animalelor aflate în pericol sau asanarea terenurilor de muniție rămasă neexplodată din cele două războaie mondiale. Potrivit unui raport ISU, echipajele SMURD au intervenit pentru acordarea primului ajutor calificat și transportarea […]
11:30
Profesor de religie demis după ce a trimis mesaje deocheate unei eleve minore, pe Whatsapp # Jurnal de Vrancea
Un profesor de religie din județul Buzău a fost demis din funcția de director adjunct după ce a fost acuzat că i-ar fi trimis unei eleve de 14 ani mesaje cu conținut sexual. Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, este și consilier local în comuna Săgeata. Procurorii au deschis un dosar penal in rem […]
10:50
A murit medicul ginecolog Neculai Stan, regretat membru al comunității din Adjud # Jurnal de Vrancea
Comunitatea din Adjud este în doliu după dispariția medicului ginecolog Neculai Stan, un profesionist respectat și un om care a lăsat o amprentă puternică în viețile celor pe care i-a ajutat. Timp de zeci de ani, dr. Stan a fost un sprijin pentru pacienți, un coleg de nădejde și un model de conduită profesională. Vestea […]
10:20
TRAGEDIE Bărbat în scaun cu rotile, strivit de o mașină în care șoferița a confundat frâna cu accelerația # Jurnal de Vrancea
Noaptea de miercuri spre joi s a încheiat tragic în localitatea Cordău din comuna Sânmartin. În parcarea unui centru medical, un autoturism a
09:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un internaut din Vrancea a postat imagini spectaculoase, luate cu drona, care înfățișează prima zăpadă din acest an, coborâtă în județul nostru, la Reghiu. Satul Farcaș s-a trezit acoperit cu o pătură albă, subțire și luminoasă de omăt, casele, livezile și drumurile părând mai liniștite, ca și cum iarna ar fi oprit totul pentru o […] Articolul VIDEO Imagini spectaculoase cu prima zăpadă căzută în Munții Vrancei, la Reghiu apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Patru echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani au intervenit azi-noapte, în jurul orei 03.30, pentru stingerea unui incendiu care cuprinsese o casă din comuna Măicănești. La sosirea echipelor de intervenție, flăcările cuprinseseră acoperișul locuinței pe o suprafață de aproape 100 de metri pătrați. Pe lângă cele trei autospeciale de stingere ale pompierilor militari, au […] Articolul Casă cuprinsă de flăcări, azi-noapte, la Măicănești apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Zi energică, cu multe idei noi. O propunere profesională îți poate atrage atenția. Evită impulsivitatea în discuții – o abordare calmă îți aduce mai multe beneficii. ♉ Taur O zi potrivită pentru răbdare și organizare. În plan financiar, pot apărea oportunități de stabilizare. În dragoste, comunicarea clară rezolvă mici tensiuni. ♊ Gemeni Creativitatea […] Articolul Horoscopul zilei de 20 noiembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
19 noiembrie 2025
14:40
Polițiștii vrânceni atrag atenția: „Noile prevederi stabilesc reguli mai clare privind deținerea, comercializarea și utilizarea articolelor pirotehnice” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Odată cu apropierea sărbătorilor polițiștii vrânceni atrag atenția că petardele pot provoca răni grave, pot afecta animalele și pot transforma sărbătorile în situații nedorite. Este important ca utilizarea artificiilor să se facă doar în condiții de siguranță și cu respectarea legislației în vigoare. Totodată, polițiștii readuc la cunoștința cetățenilor faptul că, începând cu data de […] Articolul Polițiștii vrânceni atrag atenția: „Noile prevederi stabilesc reguli mai clare privind deținerea, comercializarea și utilizarea articolelor pirotehnice” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:00
Viitorul program „Rabla” ar putea aduce mașini electrice persoanelor cu venituri reduse # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Viitorul program „Rabla” ar urma să fie schimbat din temelii. Autoritățile lucrează la un mecanism de finanțare care să le permită persoanelor cu venituri mici să acceseze pentru prima dată o mașină nouă, direct electrică. Anunțul a fost făcut miercuri, la evenimentul „Best Electric Van 2025”, de Tudor Roșca, directorul de cabinet al ministrei Mediului, […] Articolul Viitorul program „Rabla” ar putea aduce mașini electrice persoanelor cu venituri reduse apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Sala Florentin Delmar a Ateneului Popular „Maior Gh. Pastia” găzduiește în această perioadă „Re (Compuneri)”, o expoziție de pictură care aduce în prim plan lucrările artiștilor Cristina Dimuș și Valeriu Daniel Năstase, membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Vrancea. Pentru iubitorii de artă din Focșani, evenimentul este o ocazie bună de a descoperi […] Articolul Expoziție de pictură la Ateneul Popular „Maior Gh. Pastia” din Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Biletele de tren vor deveni mai scumpe din 14 decembrie, odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor. Potrivit informațiilor oficiale, tarifele cresc cu 9,88 la sută. Directorul CFR Călători, Traian Preoteasa, a explicat că majorarea nu este una suplimentară, ci reprezintă indexarea stabilită prin lege. Aceasta se aplică anual pe baza inflației. […] Articolul Călătoria cu trenul, mai scumpă din 14 decembrie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un cetățean srilankez care ar fi atacat cu un cuțit patru conaționali într-un hotel din Brăila a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile, după ce instanța a respins cererea procurorilor de arestare preventivă. Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, ancheta vizează un cetățean străin, identificat ca M.M.K., acuzat că în […] Articolul Un bucătar din Sri Lanka a atacat patru conaționali cu un cuțit. El era beat apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Biletele de tren se vor scumpi cu 9,88% odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor, respectiv 14 decembrie. „Odată cu planul nou de mers al trenurilor se indexează cu rata inflaţiei. Asta este legea, alte bilete mai scumpe nu vor fi, decât indexate cu rata inflaţiei la jumătatea lunii decembrie”, a declarat, […] Articolul Biletele de tren se vor scumpi de la jumătatea lunii decembrie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:00
Liberalii retrag proiectul de lege de modificare a Legii 544/2001 după reacțiile din societatea civilă! Deputatul Dragoș Ciobotaru: „Nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Deputatul PNL de Vrancea Dragoș Ciobotaru anunță că liberalii au retras proiectul de lege prin care dorea protejarea rezultatelor cercetării agricole, după ce inițiativa a stârnit critici puternice din partea societății civile. Ciobotaru spune că proiectul urmărea să oprească practica prin care studii, patente sau rezultate ale unor cercetări finanțate din bani publici sunt solicitate […] Articolul Liberalii retrag proiectul de lege de modificare a Legii 544/2001 după reacțiile din societatea civilă! Deputatul Dragoș Ciobotaru: „Nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:20
Fostul jurnalist Sorin Tudose își lansează ultima sa carte – „Povești din Portbagajul Minții” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Publicistul Sorin Tudose, autor a trei albume ilustrate dedicate vechiului Focșani, anunță lansarea unui nou volum – „Povești din Portbagajul Minții.” De data aceasta nu mai este vorba de un omagiu adus unei lumi de altădată, ci de o serie întreagă de povești, de confesiuni cât se poate de intime. Gândit mai mult ca un […] Articolul Fostul jurnalist Sorin Tudose își lansează ultima sa carte – „Povești din Portbagajul Minții” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:00
E oficial! Vom plăti 25 de lei pentru fiecare colet mic din afara Uniunii Europene # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Parlamentul României a adoptat marți, 18 noiembrie, legea care introduce o taxă fixă pentru toate coletele cu o valoare sub 150 de euro provenite din afara Uniunii Europene. Fiecare colet va fi taxat cu 25 de lei, indiferent de conținut. Măsura va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026 și vine pe fondul presiunii tot […] Articolul E oficial! Vom plăti 25 de lei pentru fiecare colet mic din afara Uniunii Europene apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Joi, 20 noiembrie, între orele 8.30 – 17.00, pe strada Republicii din Focșani vor fi introduse restricții de circulație, tronsonul cuprins între sensul giratoriu cu strada Ştefan Cel Mare şi intersecţia cu strada Făgăraş. Motivul acestor restricții sunt lucrările la proiectul privind extinderea sistemului de management al traficului din oraș. Așadar, pe respectivul sector vor […] Articolul ATENȚIE, șoferi! Restricţii de circulaţie pe strada Republicii din Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:00
Bazinul de înot din Focșani, gazda Campionatului Național de Juniori U12 la polo # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Bazinul de înot didactic de la Focșani găzduiește în acest weekend, sâmbătă – 22 noiembrie și duminică 23 noiembrie, Campionatului Național de Juniori U12 la Polo, prilej pentru mulți mici sportivi să-și încerce forțele și să lupte pentru podiumul de premiere. Competiția are trei etape, derulate pe parcursul a două zile, așa cum am amintit, […] Articolul Bazinul de înot din Focșani, gazda Campionatului Național de Juniori U12 la polo apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:40
Sprijin gratuit pentru copiii cu dizabilități din Vrancea, în cel mai modern centru comunitar din regiune # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În Vrancea, am realizat unul dintre cele mai moderne și primitoare centre din România dedicate copiilor cu dizabilități, familiilor și întregii comunități. La Centrul Comunitar de Servicii pentru Copii cu Dizabilități din Crângul Petrești, reabilitat și modernizat de Consiliul Județean și aflat sub coordonarea DGASPC Vrancea, fiecare pas înainte al unui copil este o reușită […] Articolul Sprijin gratuit pentru copiii cu dizabilități din Vrancea, în cel mai modern centru comunitar din regiune apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Bacău, au pus miercuri în aplicare 8 mandate de percheziție domiciliară, în județul Bacău, în două dosare penale având ca obiect săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă. Potrivit oamenilor legii, în intervalul 2021 – 2023, 8 persoane ar fi procurat, deținut […] Articolul VIDEO Opt persoane, percheziționate într-un dosar de pornografie infantilă apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:00
„Cravata galbenă”, filmul dedicat maestrului Sergiu Celibidache, poate fi vizionat la Happy Cinema Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: „Cravata galbenă”, filmul dedicat maestrului Sergiu Celibidache, poate fi vizionat la Happy Cinema Focșani După o serie de avanpremiere cu sălile pline, filmul Cravata Galbenă, extraordinara poveste a lui Sergiu Celibidache, poate fi vizionat în cinematografele din întreaga țară, începând din 14 noiembrie. Realizat pe parcursul a mai bine de șapte ani de documentare, pregătire, […] Articolul „Cravata galbenă”, filmul dedicat maestrului Sergiu Celibidache, poate fi vizionat la Happy Cinema Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:00
FOTO! Experiențe europene care schimbă destine: Elevii Liceului Ioan Slavici Panciu, în stagii Erasmus+ în Spania # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 26 octombrie – 8 noiembrie 2025, 30 de elevi ai Liceului Teoretic „Ioan Slavici” Panciu, de la specializările Matematică-Informatică și Tehnician în activități economice, au participat la stagii de pregătire practică (60 ore) în 10 organizații de primire din Torrox Costa, Spania. Elevii au fost însoțiți de patru cadre didactice, iar mobilitățile s-au […] Articolul FOTO! Experiențe europene care schimbă destine: Elevii Liceului Ioan Slavici Panciu, în stagii Erasmus+ în Spania apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Ziua aduce un val de energie proaspătă. Poți primi o veste legată de un proiect profesional. Fii deschis la colaborări – îți pot aduce beneficii rapide. În dragoste, ești direct și pasional. ♉ Taur Azi ești mai introspectiv decât de obicei. Te concentrezi pe confort și stabilitate. O discuție în familie poate aduce […] Articolul Horoscopul zilei de 19 noiembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18 noiembrie 2025
18:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Astăzi ai energie, dar ai grijă să nu o risipești pe lucruri fără sens. O veste neașteptată îți poate schimba programul. Seara aduce armonie în relații. ♉ Taur Zi potrivită pentru discuții importante și pentru a pune ordine în chestiuni financiare. Intuiția ta este puternică. Evită impulsivitatea sentimentală. ♊ Gemeni Comunicarea este punctul […] Articolul Horoscopul zilei de 18 noiembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:10
VIDEO Un șofer beat a tamponat trei mașini. Ce au mai descoperit polițiștii după eveniment # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Polițiștii Biroului Rutier Onești au fost sesizați luni seară despre producerea unui eveniment rutier soldat cu pagube materiale, pe strada Alexandru Ioan Cuza, din municipiu. Din primele verificări a reieșit că un bărbat de 58 de ani, din Onești, în timp ce conducea un autoturism pe strada Alexandru Ioan Cuza, a intrat în coliziune cu […] Articolul VIDEO Un șofer beat a tamponat trei mașini. Ce au mai descoperit polițiștii după eveniment apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
