Sute de sancțiuni în urma operațiunii Truck & Bus pe raza județului Vrancea

Curierul, un bărbat de 27 de ani din Bacău, ar fi încasat fără drept sume de bani reprezentând contravaloarea a 44 de colete cu plată ramburs, pe care nu le-ar fi predat la casieria firmei de curierat unde lucra. Mai mult, el a păstrat și un telefon mobil care trebuia returnat expeditorului. „Prejudiciul cauzat a […]