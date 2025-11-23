Despre ce postează Elon Musk pe X

09:10

Vehicule electrice pot fi cumpărate cu prețuri foarte bune pe piața second-hand, din cauza temerilor pe care potențialii cumpărători le au față de starea bateriei. Mai multe modele electrice înregistrează deprecieri masive la numai 2 – 3 ani după achiziție, potrivit statisticilor de pe piața de vehicule SH, analizate de Profit.ro.