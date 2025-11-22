Cod galben de ceață pe drumuri din județele Giurgiu, Teleorman și Olt

20:40

Gigantul american Eli Lilly, printre primele companii farmaceutice care au intrat în România după Revoluție, a depășit o valoare de piață de 1.000 de miliarde de dolari în tranzacțiile de vineri, alăturându-se unui grup restrâns de companii care au atins reperul de 1 trilion de dolari, dominat de giganții tehnologici.