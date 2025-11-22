Ucraina și aliații săi caută să strângă rândurile în fața planului lui Trump
Profit.ro, 22 noiembrie 2025 13:20
Ucraina și aliații săi europeni se mobilizează sâmbătă pentru a găsi urgent un răspuns la planul american care vizează să pună capăt invaziei rusești care durează de aproape patru ani, Donald Trump somându-l pe Volodimir Zelenski să îl accepte rapid, relatează AFP, citat de News.ro.
