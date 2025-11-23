Tensiuni la Summitul G20: Liderii UE cer explicații pentru planul de pace în Ucraina. SUA boicotează discuțiile
Jurnalul.ro, 23 noiembrie 2025 11:50
Liderii europeni reuniți la G20 au cerut clarificări asupra planului american de pace pentru Ucraina, în timp ce SUA boicotează discuțiile oficiale ale summitului.
Acum 30 minute
12:10
Descoperă de ce apar momentele în care „nu te simți tu însuți” și care sunt cele mai frecvente 13 comportamente neobișnuite asociate cu această stare. Ghid util, explicat pe înțelesul tuturor, cu strategii simple pentru a reveni la echilibru.
Acum o oră
11:50
11:30
Atacurile cu drone ale Administrației Trump împotriva ambarcațiunilor care transportă droguri ilegale în SUA au loc pe fondul unei explozii a cantităților de cocaină produse în Columbia și Peru.
Acum 2 ore
11:10
O explozie, care nu a fost urmată de incendiu, a avut loc duminică la o centrală termică din localitatea Drăgănești, județul Galați. O persoană a fost rănită.
11:10
Horoscop zilnic 24 noiembrie 2025. Astrele dau totul peste cap! Ce surprize uriașe apar pentru fiecare zodie # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic 24 noiembrie 2025 pentru toate zodiile. Află previziunile complete pentru dragoste, bani, carieră și sănătate. Descoperă ce îți rezervă astrele azi și cum să profiți de influențele momentului.
10:50
Gata cu munții de teme! Noi reguli anunțate de Ministerul Educației. Elevii nu mai pot fi „îngropați” în caiete: doar 1–2 ore pe zi! # Jurnalul.ro
Ministerul Educației propune reguli stricte pentru temele elevilor: maximum o oră la clasele primare și două ore la gimnaziu și liceu. Temele nu mai pot fi folosite ca pedeapsă, iar profesorii trebuie să evite oboseala și pierderea interesului pentru învățare.
Acum 4 ore
10:20
Pompierii vâlceni au intervenit, în noaptea de sâmbătă spre duminică pe Valea Oltului, în zona localității Câineni, unde s-a inundat drumul din cauza ploii.
10:10
Horoscop decembrie 2025. Adevăruri DUREROASE & revelații PUTERNICE pentru Fecioară, Gemeni, Leu și Scorpion! # Jurnalul.ro
Descoperă mesajele transformatoare pentru Fecioară, Gemeni, Leu și Scorpion: maturizare, limite sănătoase, vindecare și schimbări care dau sens vieții.
09:50
Cercetătorii studiază alternative naturale care pot imita efectele medicamentelor cu GLP-1, precum Ozempic.
09:50
Negocieri cruciale la Geneva: SUA, Ucraina și liderii europeni discută planul american de încetare a războiului din Ucraina # Jurnalul.ro
SUA, Ucraina și liderii europeni negociază la Geneva planul american de pace, ce impune concesii majore Kievului. Discuții tensionate înainte de termenul-limită.
09:30
Verstappen câștigă la Las Vegas, Norris termină pe locul al doilea și își mărește avantajul # Jurnalul.ro
Max Verstappen, de la Red Bull, a câștigat sâmbătă Marele Premiu de la Las Vegas, dar Lando Norris, de la McLaren, a pus mâna pe titlul de campion de Formula 1 după ce a terminat pe locul al doilea și și-a mărit avantajul față de coechipierul său Oscar Piastri la 30 de puncte.
09:10
Microbuz cu 18 pasageri din Republica Moldova, cuprins de flăcări pe DN 11A. Trafic restricționat în județul Bacău # Jurnalul.ro
Un microbuz care transporta 18 cetățeni din Republica Moldova a fost cuprins de flăcări în mers, duminică dimineața, pe DN 11A, în județul Bacău. Toți pasagerii au reușit să se evacueze în siguranță, însă traficul în zonă se desfășoară cu dificultate.
08:50
Chai Latte este o băutură care combină ritualul tradițional al ceaiului indian cu plăcerea occidentală a cafelei.
08:50
Trei zodii care redescoperă speranța pe 23 noiembrie 2025. Luna în creștere în Capricorn aduce claritate și noi începuturi # Jurnalul.ro
Pe 23 noiembrie 2025, trei zodii — Rac, Balanță și Săgetător — primesc semne puternice de la univers. Luna în creștere în Capricorn aduce speranță, claritate și direcție pentru un nou început.
Acum 6 ore
08:10
Săptămâna 24–30 noiembrie 2025 vine cu o schimbare uriașă de energie.
07:50
Inegalitatea salarială rămâne una dintre cele mai frustrante realități ale femeilor din întreaga lume.
07:30
Toamna târzie: Plantele care trebuie băgate în casă și secretul unei mini-jungle urbane # Jurnalul.ro
Toamna târzie poate fi nemiloasă cu plantele tale. Temperaturile scad brusc, iar plantele sensibile nu mai rezistă peste noapte, chiar dacă ziua pare încă blândă.
07:10
Dragostea este neprețuită. Când întâlnim o conexiune profundă cu cineva - fie în prietenie, romantism sau relații profesionale - ar trebui să onorăm capacitatea sa profundă de a ne modela și a ne înălța viața.
06:50
Patrirarhia Română a anunțat programul de sărbăori pentru slujbele de la Catedrala Neamului pentru creștinii ortodocși care vor să participe.
06:30
Pe măsură ce anul 2025 se apropie de sfârșit, una dintre cele mai faimoase profeții despre dispariția umanității ar putea deveni realitate.
Acum 8 ore
06:10
Transformare karmică: zodiile care rup legături și închid capitole până la final de noiembrie 2025 # Jurnalul.ro
Sfârșitul lunii noiembrie 2025 vine cu o energie rară, profund transformatoare, care le permite unor zodii să rupă karmă veche, să se desprindă de capitole dureroase și să pășească într-o nouă etapă a vieții lor.
Acum 12 ore
00:50
Pe 23 noiembrie 2025, Luna în Capricorn aduce patru zodii în fața unor semne puternice de la Univers. Află ce mesaje primește fiecare și cum le pot transforma în oportunități reale.
00:20
Săptămâna 24–30 noiembrie 2025 vine cu o energie aparte pentru trei zodii norocoase, care vor simți cum prosperitatea începe să prindă contur în mod real. Saturn revine în mers direct în Pești pe 27 noiembrie, iar pe 29 noiembrie și Mercur scapă de retrogradare.
00:20
Italian deghizat în mama sa moartă, ca să-i încaseze pensia. Trupul femeii era ascuns în pivniță de 3 ani # Jurnalul.ro
Un caz incredibil a șocat un orășel din nordul Italiei: un bărbat de 57 de ani a continuat să încaseze pensia mamei sale timp de trei ani după moartea acesteia, ascunzându-i trupul în pivnița locuinței.
22 noiembrie 2025
23:50
Bătălie pe cerul Europei! Air France-KLM vrea să pună mâna pe TAP, compania strategică a Portugaliei # Jurnalul.ro
Air France-KLM depune ofertă pentru preluarea companiei aeriene portugheze TAP. Competiție puternică cu Lufthansa și British Airways pentru operatorul strategic al Portugaliei.
23:30
ALEX KOO (Belgia / Japonia) în premieră în România – la București, Constanța și Cluj. Seria de concerte „ÎN JURUL PIANULUI” # Jurnalul.ro
ALEX KOO starul pianului belgian de jazz, cu premii, acolade, recenzii în publicații prestigioase, în Statele Unite și în Europa. Lăudat de Downbeat Jazz Magazine ca fiind „uimitor de original”, este cunoscut pentru crearea unei muzici care transcende granițele, îmbinând jazz, indie, muzica clasică contemporană și muzica de film cu o libertate inovatoare.
Acum 24 ore
23:00
Campioana FCSB a fost ţinută în şah de Petrolul Ploieşti, 1-1 (1-0), sâmbătă seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, într-un meci din etapa a 17-a a Superligii de fotbal.
23:00
Florin Manole susține că Ministerul Muncii și-a îndeplinit toate obligațiile privind legea pensiilor speciale și admite că România ar putea pierde 231 milioane € din PNRR dacă avizul CSM întârzie. Ministrul respinge și scenariile privind tăieri de personal sau salarii în sectorul public.
22:50
Atenție la cadourile de Crăciun: MAE a descoperit arme letale, amortizoare și droguri în colete # Jurnalul.ro
Ministerul Afacerilor Interne avertizează că sezonul cadourilor aduce și surprize periculoase în colete. Polițiștii au descoperit arme letale, dispozitive de vedere pe timp de noapte, amortizoare și droguri în coletele din perioada sărbătorilor.
22:20
Inteligența se manifestă în diverse forme. Cineva poate fi un artist care aduce sens vieții prin exprimare sufletească, altul poate excela în domeniile academice clasice. Indiferent dacă aveți abilități de citire, inteligență emoțională, daruri spirituale sau o altă fațetă a înțelepciunii, trebuie să știți că fiecare are propriile abilități sau talente speciale ale minții.
22:00
Trei producții cinematografice românești vor fi prezentate publicului suedez, în luna noiembrie, în cadrul Festivalului Filmului European, respectiv, al Festivalului de film de animație REX din Stockholm.
21:50
Trump, întrebat dacă planul de pace pentru Ucraina este oferta finală: Nu, nici pe departe # Jurnalul.ro
„Nu, nici pe departe” - acesta a fost răspunsul președintelui american Donald Trump la întrebarea dacă planul de pace pentru Ucraina este oferta sa finală.
21:50
Un expert a calculat temperatura ideală pentru încălzirea casei și pentru reducerea facturii cu aproximativ 15%. Specialistul britanic a stabilit că temperatura „ideală” este 18°C. El i-a sfătuit pe oameni să nu amâne pornirea încălzirii în sezonul rece deoarece apar umezeala și mucegaiul.
21:30
„Majoritatea care nu există”: Studiul românesc care dezvăluie mecanismul ascuns al manipulării online prin astroturfing # Jurnalul.ro
Un studiu românesc dezvăluie cum astroturfingul creează artificial „majorități” false pe internet și manipulează percepțiile utilizatorilor.
21:30
Un incendiu uriaș s-a produs sâmbătă seara la Constanța. Opt garaje folosite ca spații de depozitare, precum și două mașini s-au făcut scrum.
21:00
Jucărie cu inteligență artificială, capabilă să vorbească cu copiii despre sex, retrasă de pe piață # Jurnalul.ro
Marca chineză FoloToy a decis să retragă temporar de la vânzare un ursuleț de pluș de dimensiuni mici, un instrument conversațional combinat cu inteligență artificială, care făcea remarci nepotrivite.
20:50
Un studiu compară capacitatea de a minți și de a detecta minciunile la 60 de persoane din comunitate și 80 de deținuți.
20:20
Două accidente rutiere succesive în Cluj: patru persoane rănite, o femeie în stare critică. Trafic blocat pe DN1 # Jurnalul.ro
Două accidente rutiere succesive au avut loc în Bologa și Poieni, județul Cluj. Patru persoane au fost rănite, dintre care o femeie se află în stare gravă. Traficul pe DN1 a fost blocat temporar.
20:00
O nouă cercetare de la Universitatea din Sydney relevă că exercițiile fizice intense sunt de șase ori mai eficiente în reducerea riscului de boli cardiovasculare decât activitățile moderate, cum ar fi mersul rapid.
19:40
KazMunayGas pregătește vânzarea a până la 50% din operațiunile europene, inclusiv Rompetrol. KMG International, proprietara rafinăriilor Petromidia și Vega și a rețelei Rompetrol, intră într-o licitație strategică planificată pentru 2026–2027.
19:20
Scandal pe piața muncii din Olanda. Un angajat a lucrat cu contract temporar timp de 13 ani # Jurnalul.ro
Presa olandeză relatează cazul unei persoane angajate „temporar” timp de 13 ani, și toată țara a luat foc!
19:10
Cuplurile Zodiacului pe care toți le INVIDIAZĂ! Cine sunt perechile care întorc priviri oriunde apar # Jurnalul.ro
Descoperă cele mai îndrăgite cupluri zodiacale, combinațiile astrale care cuceresc prin energie, farmec, inteligență și spirit aventuros. Aflate printre cele mai apreciate perechi, aceste zodii strălucesc în viața socială și în relații.
19:10
Adrian Năstase, operat la umăr la Spitalul Foișor: „A fost o operație complicată, care a necesitat o expertiză medicală de înalt nivel. Urmează o perioadă mai lungă de recuperare” # Jurnalul.ro
Fostul premier Adrian Năstase a trecut printr-o operație complexă la umărul drept la Spitalul Foișor. El laudă echipa medicală și spune că experiența sa contrazice percepțiile negative despre sistemul de stat.
18:50
Speranțe pentru diabetici: Eliminarea celulelor îmbătrânite ar putea controla mai bine glicemia # Jurnalul.ro
Eliminarea celulelor îmbătrânite din vasele de sânge a îmbunătățit controlul glicemiei la șoareci, sugerând că acestă procedură ar putea ajuta la tratarea diabetului.
18:30
Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a fost plasat sâmbătă în custodia poliției federale, marcând sfârșitul perioadei de arest la domiciliu. Acesta contestă o condamnare a Curții Supreme pentru atacuri la adresa democrației.
18:10
Zdob și Zdub aniversează 30 de ani de muzică printr-un concert special la Arenele Romane # Jurnalul.ro
Pe 29 noiembrie 2025, Arenele Romane devin locul unei sărbători muzicale de proporții. Zdob și Zdub, marchează 30 de ani de activitate printr-un concert aniversar care va aduce pe scenă spiritul autentic al trupei, ritmurile inconfundabile și o serie de invitați speciali precum Loredana Groza, Irina Rimes și Frații Advahov.
18:00
Merz îi transmite lui Trump: Europa trebuie să decidă împreună finalul războiului din Ucraina # Jurnalul.ro
Cancelarul german Friedrich Merz afirmă că Europa trebuie să fie parte a oricărui acord privind încheierea războiului din Ucraina, după o discuție telefonică „lungă” cu Donald Trump. Declarațiile sale vin în urma summitului G20 de la Johannesburg.
18:00
Bolojan: E simplu să demisionezi, să dezertezi, dar e mult mai greu să stai să faci ceea ce trebuie # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan, preşedintele PNL, a declarat, sâmbătă, la o întâlnire cu tinerii liberali din judeţul Maramureş, desfăşurată la Sighetu Marmaţiei, că ar fi foarte simplu pentru politicieni să "dezerteze" şi că mai greu este să rămână şi să facă ceea ce trebuie pentru ţară.
17:50
Oamenii sunt din ce în ce mai conștienți de neurodiversitate, iar diagnostice precum autismul și ADHD devin din ce în ce mai frecvente. Oamenii de știință încep să acorde atenție ideii că unele dintre animale pot, de asemenea, să experimenteze lumea în moduri diferite.
17:40
Liderii europeni au transmis sâmbătă, într-o declarație comună, că planul american în 28 de puncte pentru un acord de pace în Ucraina este o bază care „necesită eforturi suplimentare”.
