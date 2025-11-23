Sărutul, un obicei vechi de peste 20 de milioane de ani. Ce dezvăluie cercetătorii despre originile acestui gest universal
Jurnalul.ro, 23 noiembrie 2025 16:50
Cercetătorii de la Oxford și Florida Tech arată că sărutul are origini străvechi, datând de acum 17–21 de milioane de ani. Studiul explică rolul evolutiv al sărutului și cum era practicat atât de primate, cât și de strămoșii oamenilor.
• • •
Acum 15 minute
17:10
Horoscop 2026. Un an al schimbărilor blânde, intuiției puternice și stabilității regăsite. Cine iubește, cine câștigă și cine își schimbă viața # Jurnalul.ro
Horoscop 2026 complet pentru toate zodiile. Află previziunile anului în dragoste, carieră, bani și energie. Un an al sincerității, intuiției și stabilității regăsite.
Acum 30 minute
17:00
Alertă medicală! Primul caz de deces al unei persoane infectate cu gripa aviară în SUA # Jurnalul.ro
Un bărbat din Washington a murit după infectarea cu virusul H5N5, fiind prima transmitere a acestei tulpini de gripă aviară de la păsări la oameni, transmite ANSA.
Acum o oră
16:50
16:40
Armata israeliană a efectuat un atac aerian în sudul Beirutului, primul din luna iunie, vizând a doua persoană de rang înalt din Hezbollah.
16:30
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, duminică, promulgarea legii care prevede amenzi între 5.000 şi 25.000 de lei pentru comercianţii care nu respectă obligaţia de a înlocui produsele cumpărate, dacă cumpărătorul constată o neconformitate în maximum 30 de zile de la achiziţie.
Acum 2 ore
16:20
Performanță la Cupa Mondială. Americanca Mikaela Shiffrin a câștigat proba de slalom la Cupa Mondială, al 103-lea titlu din cariera sa # Jurnalul.ro
Americanca Mikaela Shiffrin a câștigat duminică proba de slalom de la Gurgl, din Cupa Mondială de schi alpin. Sportiva a controlat autoritar ambele manșe și s-a impus cu timpul total de 1:48.11 minute, obținând al 103-lea succes al carierei, respectiv al 66-lea la slalom.
16:10
O delegație Hamas se află duminică la Cairo pentru a se întâlni cu mediatorii războiului din Gaza, a declarat o sursă din serviciile de securitate egiptene și un oficial Hamas.
15:50
Descoperire uimitoare în medicină. Părul cărunt apare când organismul distruge celulele predispuse la cancer # Jurnalul.ro
Considerat un semn al îmbătrânirii, părul cărunt înseamnă, de fapt, „cicatrici de război” în lupta organismului împotriva cancerului, arată un studiu recent.
15:30
Ministerul Mediului vrea ca tăierile ilegale din spațiile verzi ale orașelor să devină infracțiuni # Jurnalul.ro
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a publicat un proiect de OUG care modifică Codul Silvic, prin care stabilește un regim penal pentru tăierea, distrugerea sau degradarea fără drept a arborilor din spațiile verzi aflate în intravilanul localităților.
Acum 4 ore
15:10
Săgetătorul iubește fără limite! Vezi cu ce zodii face scântei și cu cine NU se potrivește deloc! # Jurnalul.ro
Descoperă compatibilitatea Săgetătorului cu toate zodiile – află cum este Săgetătorul în dragoste, prietenie și afaceri și cu cine formează cele mai explozive cupluri! Îndrumări astrologice pentru relații fericite și echilibrate.
14:50
Volodimir Zelenski, la începutul discuțiilor de la Geneva: "Vărsarea de sânge trebuie oprită" # Jurnalul.ro
Oficialii din Ucraina și aliații săi occidentali au început duminică discuțiile la Geneva, Elveția, cu privire la planul de pace al SUA.
14:30
Datoria administraţiei publice (guvernamentală) a urcat, în iulie 2025, până la 1.070,18 miliarde lei, de la 1,039,96 miliarde de lei, în luna precedentă, conform datelor publicate de Ministerul Finanţelor (MF), consultate de AGERPRES.
14:10
Momente încordate la amuleta de diseară și lacrimi de emoții în ringul audițiilor Chefi la cuțite. Chef Sautner: „Este incredibil ce ne aduc audițiile acestui sezon!” # Jurnalul.ro
Diseară, de la ora 20:00, sezonul 16 Chefi la cuțite continuă cu un nou episod încărcat de adrenalină și emoții. Competiția merge mai departe, cu o luptă pentru amuletă desfășurată... la malul mării. Chefii fac un salt spectaculos de la munte la mare, astfel că de la Castelul Bran ajung pe țărmul Mării Negre, pentru o sesiune de gătit cu iz de vacanță, potrivită cu o seară de duminică în fața televizorului. Atâta doar că pentru Chefi nu e vacanță: în joc este o amuletă grea, care va aduce tensiune mare la aflarea verdictului.
14:00
Max Verstappen profită de descalificarea McLaren la Las Vegas și revine puternic în lupta pentru titlu în Formula 1 # Jurnalul.ro
Max Verstappen profită de descalificarea monoposturilor McLaren pilotate de Norris și Piastri după Marele Premiu de Formula 1 de la Las Vegas. Descoperă cum s-a schimbat clasamentul și ce urmează în lupta pentru titlu.
13:30
Premierul chinez Li Qiang salută intrarea pe piața chineză a mai multor companii italiene și speră că Italia va oferi un mediu de afaceri echitabil și nediscriminatoriu pentru investițiile chineze în această țară, a transmis agenția oficială de știri Xinhua.
Acum 6 ore
13:20
Cum transformă Europa hidrogenul în scut energetic: lansarea primei burse digitale și impactul asupra României # Jurnalul.ro
Europa lansează prima bursă digitală a hidrogenului pentru a crește securitatea energetică și stabilitatea pieței. România trebuie să accelereze proiectele pentru a valorifica oportunitatea. Află detalii despre noi coridoare și strategii.
13:10
Crimă îngrozitoare la o fermă din Botoșani. Un adolescent și-a lovit cu cazmaua în cap colegul de muncă # Jurnalul.ro
Un bărbat de 48 de ani a fost găsit mort, duminică, la o fermă din județul Botoșani. Suspectul are 17 ani ș se află în custodia poliției. Cei doi lucrau împreună la o fermă de vaci.
12:50
Model la 94 de ani: Carmen Dell’Orefice, legenda care lucrează și inspiră o lume întreagă # Jurnalul.ro
Carmen Dell’Orefice nu este doar un nume iconic în modă. Este dovada vie că frumusețea, eleganța și profesionalismul nu au vârstă.
12:30
OpenAI trage un semnal de alarmă: GPT-5 poate conecta idei, dar poate și greși periculos # Jurnalul.ro
Noul model de inteligență artificială Chat GPT-5 arată potențial în accelerarea descoperirilor științifice, însă nu reprezintă un pas decisiv către inteligența artificială generală (AGI), avertizează compania care l-a creat, OpenAI, într-un raport publicat joi.
12:10
Descoperă de ce apar momentele în care „nu te simți tu însuți” și care sunt cele mai frecvente 13 comportamente neobișnuite asociate cu această stare. Ghid util, explicat pe înțelesul tuturor, cu strategii simple pentru a reveni la echilibru.
11:50
Tensiuni la Summitul G20: Liderii UE cer explicații pentru planul de pace în Ucraina. SUA boicotează discuțiile # Jurnalul.ro
Liderii europeni reuniți la G20 au cerut clarificări asupra planului american de pace pentru Ucraina, în timp ce SUA boicotează discuțiile oficiale ale summitului.
11:30
Atacurile cu drone ale Administrației Trump împotriva ambarcațiunilor care transportă droguri ilegale în SUA au loc pe fondul unei explozii a cantităților de cocaină produse în Columbia și Peru.
Acum 8 ore
11:10
O explozie, care nu a fost urmată de incendiu, a avut loc duminică la o centrală termică din localitatea Drăgănești, județul Galați. O persoană a fost rănită.
11:10
Horoscop zilnic 24 noiembrie 2025. Astrele dau totul peste cap! Ce surprize uriașe apar pentru fiecare zodie # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic 24 noiembrie 2025 pentru toate zodiile. Află previziunile complete pentru dragoste, bani, carieră și sănătate. Descoperă ce îți rezervă astrele azi și cum să profiți de influențele momentului.
10:50
Gata cu munții de teme! Noi reguli anunțate de Ministerul Educației. Elevii nu mai pot fi „îngropați” în caiete: doar 1–2 ore pe zi! # Jurnalul.ro
Ministerul Educației propune reguli stricte pentru temele elevilor: maximum o oră la clasele primare și două ore la gimnaziu și liceu. Temele nu mai pot fi folosite ca pedeapsă, iar profesorii trebuie să evite oboseala și pierderea interesului pentru învățare.
10:20
Pompierii vâlceni au intervenit, în noaptea de sâmbătă spre duminică pe Valea Oltului, în zona localității Câineni, unde s-a inundat drumul din cauza ploii.
10:10
Horoscop decembrie 2025. Adevăruri DUREROASE & revelații PUTERNICE pentru Fecioară, Gemeni, Leu și Scorpion! # Jurnalul.ro
Descoperă mesajele transformatoare pentru Fecioară, Gemeni, Leu și Scorpion: maturizare, limite sănătoase, vindecare și schimbări care dau sens vieții.
09:50
Cercetătorii studiază alternative naturale care pot imita efectele medicamentelor cu GLP-1, precum Ozempic.
09:50
Negocieri cruciale la Geneva: SUA, Ucraina și liderii europeni discută planul american de încetare a războiului din Ucraina # Jurnalul.ro
SUA, Ucraina și liderii europeni negociază la Geneva planul american de pace, ce impune concesii majore Kievului. Discuții tensionate înainte de termenul-limită.
09:30
Verstappen câștigă la Las Vegas, Norris termină pe locul al doilea și își mărește avantajul # Jurnalul.ro
Max Verstappen, de la Red Bull, a câștigat sâmbătă Marele Premiu de la Las Vegas, dar Lando Norris, de la McLaren, a pus mâna pe titlul de campion de Formula 1 după ce a terminat pe locul al doilea și și-a mărit avantajul față de coechipierul său Oscar Piastri la 30 de puncte.
Acum 12 ore
09:10
Microbuz cu 18 pasageri din Republica Moldova, cuprins de flăcări pe DN 11A. Trafic restricționat în județul Bacău # Jurnalul.ro
Un microbuz care transporta 18 cetățeni din Republica Moldova a fost cuprins de flăcări în mers, duminică dimineața, pe DN 11A, în județul Bacău. Toți pasagerii au reușit să se evacueze în siguranță, însă traficul în zonă se desfășoară cu dificultate.
08:50
Chai Latte este o băutură care combină ritualul tradițional al ceaiului indian cu plăcerea occidentală a cafelei.
08:50
Trei zodii care redescoperă speranța pe 23 noiembrie 2025. Luna în creștere în Capricorn aduce claritate și noi începuturi # Jurnalul.ro
Pe 23 noiembrie 2025, trei zodii — Rac, Balanță și Săgetător — primesc semne puternice de la univers. Luna în creștere în Capricorn aduce speranță, claritate și direcție pentru un nou început.
08:10
Săptămâna 24–30 noiembrie 2025 vine cu o schimbare uriașă de energie.
07:50
Inegalitatea salarială rămâne una dintre cele mai frustrante realități ale femeilor din întreaga lume.
07:30
Toamna târzie: Plantele care trebuie băgate în casă și secretul unei mini-jungle urbane # Jurnalul.ro
Toamna târzie poate fi nemiloasă cu plantele tale. Temperaturile scad brusc, iar plantele sensibile nu mai rezistă peste noapte, chiar dacă ziua pare încă blândă.
07:10
Dragostea este neprețuită. Când întâlnim o conexiune profundă cu cineva - fie în prietenie, romantism sau relații profesionale - ar trebui să onorăm capacitatea sa profundă de a ne modela și a ne înălța viața.
06:50
Patrirarhia Română a anunțat programul de sărbăori pentru slujbele de la Catedrala Neamului pentru creștinii ortodocși care vor să participe.
06:30
Pe măsură ce anul 2025 se apropie de sfârșit, una dintre cele mai faimoase profeții despre dispariția umanității ar putea deveni realitate.
06:10
Transformare karmică: zodiile care rup legături și închid capitole până la final de noiembrie 2025 # Jurnalul.ro
Sfârșitul lunii noiembrie 2025 vine cu o energie rară, profund transformatoare, care le permite unor zodii să rupă karmă veche, să se desprindă de capitole dureroase și să pășească într-o nouă etapă a vieții lor.
Acum 24 ore
00:50
Pe 23 noiembrie 2025, Luna în Capricorn aduce patru zodii în fața unor semne puternice de la Univers. Află ce mesaje primește fiecare și cum le pot transforma în oportunități reale.
00:20
Săptămâna 24–30 noiembrie 2025 vine cu o energie aparte pentru trei zodii norocoase, care vor simți cum prosperitatea începe să prindă contur în mod real. Saturn revine în mers direct în Pești pe 27 noiembrie, iar pe 29 noiembrie și Mercur scapă de retrogradare.
00:20
Italian deghizat în mama sa moartă, ca să-i încaseze pensia. Trupul femeii era ascuns în pivniță de 3 ani # Jurnalul.ro
Un caz incredibil a șocat un orășel din nordul Italiei: un bărbat de 57 de ani a continuat să încaseze pensia mamei sale timp de trei ani după moartea acesteia, ascunzându-i trupul în pivnița locuinței.
22 noiembrie 2025
23:50
Bătălie pe cerul Europei! Air France-KLM vrea să pună mâna pe TAP, compania strategică a Portugaliei # Jurnalul.ro
Air France-KLM depune ofertă pentru preluarea companiei aeriene portugheze TAP. Competiție puternică cu Lufthansa și British Airways pentru operatorul strategic al Portugaliei.
23:30
ALEX KOO (Belgia / Japonia) în premieră în România – la București, Constanța și Cluj. Seria de concerte „ÎN JURUL PIANULUI” # Jurnalul.ro
ALEX KOO starul pianului belgian de jazz, cu premii, acolade, recenzii în publicații prestigioase, în Statele Unite și în Europa. Lăudat de Downbeat Jazz Magazine ca fiind „uimitor de original”, este cunoscut pentru crearea unei muzici care transcende granițele, îmbinând jazz, indie, muzica clasică contemporană și muzica de film cu o libertate inovatoare.
23:00
Campioana FCSB a fost ţinută în şah de Petrolul Ploieşti, 1-1 (1-0), sâmbătă seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, într-un meci din etapa a 17-a a Superligii de fotbal.
23:00
Florin Manole susține că Ministerul Muncii și-a îndeplinit toate obligațiile privind legea pensiilor speciale și admite că România ar putea pierde 231 milioane € din PNRR dacă avizul CSM întârzie. Ministrul respinge și scenariile privind tăieri de personal sau salarii în sectorul public.
22:50
Atenție la cadourile de Crăciun: MAE a descoperit arme letale, amortizoare și droguri în colete # Jurnalul.ro
Ministerul Afacerilor Interne avertizează că sezonul cadourilor aduce și surprize periculoase în colete. Polițiștii au descoperit arme letale, dispozitive de vedere pe timp de noapte, amortizoare și droguri în coletele din perioada sărbătorilor.
22:20
Inteligența se manifestă în diverse forme. Cineva poate fi un artist care aduce sens vieții prin exprimare sufletească, altul poate excela în domeniile academice clasice. Indiferent dacă aveți abilități de citire, inteligență emoțională, daruri spirituale sau o altă fațetă a înțelepciunii, trebuie să știți că fiecare are propriile abilități sau talente speciale ale minții.
22:00
Trei producții cinematografice românești vor fi prezentate publicului suedez, în luna noiembrie, în cadrul Festivalului Filmului European, respectiv, al Festivalului de film de animație REX din Stockholm.
