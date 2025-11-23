Noi tentative de fraudă în România. Cum funcționează
Adevarul.ro, 23 noiembrie 2025 12:00
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unor noi tentative de fraudă în România.
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
12:30
Într-un interviu televizat din 1982, Isaac Asimov — scriitor, chimist și unul dintre cei mai lucizi vizionari ai secolului XX — spunea calm, privind în fața camerei: „Roboții nu îi ucid pe oameni. Le ucid locurile de muncă..."
12:30
Olandezii deschid focul asupra unor drone suspecte în apropierea bazei aeriene unde sunt staționate arme nucleare americane # Adevarul.ro
Militarii olandezi au deschis focul asupra unor drone neidentificate observate în apropierea Bazei Aeriene Volkel, una dintre cele mai sensibile locații militare din Europa, a anunțat ministrul Apărării, Ruben Brekelmans, pe 22 noiembrie.
Acum 15 minute
12:15
„Un plan bun, dar nu final”. Trimisul special al SUA pentru Ucraina Keith Kellogg afirmă că înțelegerea Ucraina–Rusia este „aproape gata” # Adevarul.ro
Trimisul special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg, a declarat că un posibil acord-cadru între Kiev și Moscova se apropie de finalizare, descriind documentul în 28 de puncte drept „un plan bun” care ar putea fi în curând pregătit pentru a fi semnat, deși persistă incertitudini majore.
12:15
Român, șocat de diferențele de prețuri între România și Bulgaria: „Noi ne-am tâmpit de tot” # Adevarul.ro
Un român a împărtășit experiența sa după prima vizită în Bulgaria, surprins de diferențele mari de prețuri față de România.
Acum 30 minute
12:00
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unor noi tentative de fraudă în România.
Acum o oră
11:45
Inima unui pacient cu risc cardiovascular parcurge astăzi un traseu complet diferit față de acum doar câțiva ani, într-o medicină în care diagnosticul nu mai înseamnă doar un EKG de cabinet.
11:45
Președintele polonez avertizează în privința planului de pace pentru Ucraina: Rusia „este o țară care nu respectă acordurile” # Adevarul.ro
Mesaj tranșant de la Varșovia, într-un moment în care presiunile diplomatice asupra Ucrainei cresc vizibil.
11:45
Mii de oameni au protestat în Franţa împotriva violenţei asupra femeilor. „Suntem în 2025, mai este normal să numărăm morţii?” # Adevarul.ro
Mii de manifestanţi din întreaga Franţă au ieşit sâmbătă în stradă, în ciuda frigului, pentru a-şi exprima furia faţă de violenţa persistentă împotriva femeilor şi pentru a cere un efort public mai mare, inclusiv bugetar, în combaterea acestui flagel.
Acum 2 ore
11:30
Cetăţenii sloveni sunt chemaţi duminică la urne pentru a decide dacă legea adoptată în iulie de Parlament, care prevede legalizarea sinuciderii asistate, va intra în vigoare sau va fi suspendată. Referendumul a fost convocat la iniţiativa unui grup de cetăţeni care au reuşit să strângă peste 40.000
11:15
Jandarmeria demontează un videoclip fals cu un jandarm care îl susține pe Călin Georgescu: „O încercare de a dezinforma” # Adevarul.ro
Jandarmeria Română atrage atenția asupra unui material video fals care circulă online, în care apare un presupus jandarm susținând o personalitate politică.
11:15
O tânăra de 29 de ani câștigă peste 110.000 de euro pe an și lucrează doar 250 de zile: „Jobul este fantastic pentru cei cărora le place să călătorească” # Adevarul.ro
Mulți oameni își petrec ani întregi în căutarea jobului perfect.
11:00
O nouă companie aeriană low-cost intră pe piața din România. Prima cursă, programată în plin sezon turistic # Adevarul.ro
O nouă companie aeriană low-cost intră pe piața din România.
10:45
Șecretarul de stat Marco Rubio, prins în contradicții. Cum a ajuns un „plan american” să fie, de fapt, o propunere rusească transmisă Ucrainei # Adevarul.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio se confruntă cu un val de critici după ce mai mulți membri ai unei delegații bipartizane a Senatului au afirmat că acesta le-a spus că planul de pace în 28 de puncte transmis Ucrainei ar fi, de fapt, o propunere rusească redirecționată prin intermediul SUA.
10:45
Gigi Becali s-a hotărât în privința căpitanului FCSB. A dat de pământ cu Olaru, după remiza cu Petrolul. „Nu mai este fotbalist” # Adevarul.ro
Remiza obținută de campioană în fața unei echipe aflate în zona barajului l-a scos din sărite pe Gigi Becali.
Acum 4 ore
10:30
După ce Usha Vance a fost văzută fără verighetă, au început să circule zvonuri despre căsătoria ei cu vicepreşedintele JD Vance. Un purtător de cuvânt al soției vicepreşedintelui a intervenit însă pentru a lămuri situaţia.
10:30
Investiție de 650 de milioane de euro în România: Fabrica Nokian Tyres de la Oradea se extinde masiv # Adevarul.ro
Fabrica de anvelope construită de Nokian Tyres la Oradea este pe cale să devină cea mai mare unitate de producție a companiei finlandeze la nivel mondial.
10:15
Soția lui JD Vance, surprinsă fără verighetă. Purtătorul de cuvânt a explicat situația # Adevarul.ro
După ce Usha Vance a fost văzută fără verighetă, au început să circule zvonuri despre căsătoria ei cu vicepreşedintele JD Vance. Un purtător de cuvânt al soției vicepreşedintelui a intervenit însă pentru a lămuri situaţia.
10:00
Șeful ANAF a ecplicat cum vor fi verificați marii contribuabili. „Avem în acest moment 510 controale derulate la marile companii” # Adevarul.ro
Președintele ANAF, Adrian Nica, a declarat că verificările derulate în perioada următoare la marile companii vor fi inițiate în funcție de datele furnizate de noile aplicații aflate în curs de implementare, programe care vor analiza automat mai mulți indicatori de risc.
10:00
Explozii la o termocentrală din regiunea Moscovei. Rușii susțin că instalația a fost lovită de drone ucrainene # Adevarul.ro
O serie de explozii și un incendiu puternic au fost surprinse la termocentrala Șatura din regiunea Moscovei, una dintre cele mai mari instalații energetice ale Rusiei.
09:45
Antrenamentul lui Popovici, întrerupt de o vizită surpriză. Mircea Lucescu, față în față cu campionul. Povestea întâlnirii # Adevarul.ro
Văzându-l, David și-a întrerupt pentru moment programul de pregătire, hotărât să îl salute personal pe antrenorul de renume.
09:30
Gigantul american care face o ofertă surpriză: vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, inclusiv din România # Adevarul.ro
Compania de investiții International Holding Company din Abu Dhabi a anunțat Trezoreria SUA că este interesată să cumpere activele externe ale Lukoil.
09:15
Nici prezentatorii nu l-au putut opri! Gabi Tamaș, derapaj intenționat în direct. Înjurături și gesturi obscene. „Am înjurat că am vrut eu. Știu că suntem live” # Adevarul.ro
Gabi Tamaș și Dan Alexa, câștigători ai trofeului Asia Express și ai premiului de 35.000 de euro.
09:15
Discuții cruciale la Geneva: Ucraina, SUA și Europa analizează oferta de pace a lui Trump # Adevarul.ro
Astăzi are loc prima întâlnire oficială între reprezentanți ai Europei, Statelor Unite și Ucrainei privind planul de pace propus de Donald Trump.
09:00
Șeful ANAF, despre pașii care urmează pentru recuperarea despăgubirilor de la Klaus Iohannis: „Fac parte din strategia colegilor mei” # Adevarul.ro
Adrian Nica, șeful ANAF, anunță că instituția va continua procedurile pentru recuperarea despăgubirilor datorate de fostul președinte Klaus Iohannis.
09:00
Un tânăr de 26 de ani a fost găsit mort, sâmbătă, într-o toaletă a trenului Interregio Iași–București. Descoperirea a fost făcută de unul dintre controlori.
09:00
Extrageri loto duminică, 23 noiembrie. Report de peste 39,55 milioane de lei la Joker categoria I # Adevarul.ro
Duminică, 23 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 20 noiembrie, Loteria Română a acordat 17.510 de câștiguri în valoare totală de peste 1,51 milioane de lei.
08:45
Vremea se răcește drastic astăzi, 23 noiembrie, în toată țara, temperaturile coborând sub nivelul obișnuit.
Acum 6 ore
08:30
Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță că traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă în mai multe zone ale țării, fiind semnalate precipitații slabe și ceață densă.
08:30
Donald Trump a declarat că planul Statelor Unite pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina nu reprezintă „ultima sa ofertă” pentru Kiev.
08:30
Meci de coșmar pentru Dennis Man. Românul, tratat ostil de către olandezi în ultima etapă din Eredivisie. L-au huiduit toată seara # Adevarul.ro
Dennis Man a trăit o seară tensionată în Olanda, fiind faultat repetat și huiduit la fiecare atingere de balon în meciul câștigat de PSV la Breda.
08:15
Ucraina desființează Legiunea Internațională. Voluntarii străini trag un semnal de alarmă # Adevarul.ro
Ucraina urmează să dizolve Legiunea Internațională din subordinea Forțelor Terestre, au declarat surse pentru Kyiv Independent, care scrie că voluntarii sunt îngrijorați de ceea ce ar însemna această decizie pentru ei.
07:45
Ce concesii ar fi gata să facă Ucraina și Rusia pentru pace: „Noul plan e maximalist intenționat pentru a crea spațiu de negociere pe viitor” # Adevarul.ro
Expertul în securitate Marius Ghincea, de la Universitatea ETH Zurich, explică, pentru „Adevărul”, cum s-ar putea dinamiza procesul de pace între Ucraina și Rusia și care ar fi compromisele pe care cele două combatante ar trebui să le facă.
07:15
Cum se prepară ciorbele vindecătoare. Preparatele cu arome divine care te pun pe picioare imediat # Adevarul.ro
Alimentația este esențială în sezonul rece, mai ales atunci când bântuie răcelile și gripele. În tradiția popoarelor europene, inclusiv la români, există ciorbe vindecătoare, zemuri delicioase care te pun pe picioare în doi timpi și trei mișcări.
Acum 8 ore
06:15
„Pasărea măiastră a României” în 25 de portrete realizate de pictorul care o asculta în copilărie la patefon. „Cumva, a vrut să-i dea viață” # Adevarul.ro
O expoziție inedită cu 25 de portrete ale Mariei Tănase realizate după cărți poștale a fost vernisată în Slatina, după ce publicul din Craiova le-a putut admira la începutul toamnei.
05:15
60-70% din solul Europei este degradat, subminând securitatea alimentară și reziliența climatică # Adevarul.ro
60-70% din solul Europei este deja degradat, în fiecare an fiind pierdut încă un miliard de tone de sol, ceea ce face ca 74% din terenurile agricole să sufere de dezechilibre de nutrienți, potrivit unui ultim raport de specialitate.
Acum 12 ore
04:15
Cele mai populare stațiuni de schi din Bulgaria. Localnic: „E ușor de observat uriașul val de bani care a intrat în Bansko” # Adevarul.ro
Bulgaria a investit în turismul de iarnă, iar câteva dintre stațiunile sale montane sunt tot mai atractive pentru occidentali. Cea mai faimoasă este Bansko, unde pârtiile coboară de la peste 2.500 de metri. Localnicii o descriu cu totul diferit față de așteptările vizitatorilor săi.
03:15
„Nu mai muncim de frică”. Generația Z rescrie regulile jocului și nu mai acceptă locuri de muncă abuzive # Adevarul.ro
„Tu meriți un loc unde poți lucra fără frică”, afirmă categoric Corina Petcu Nan, director HR, într-un interviu acordat Adevărul. „Munca nu mai este un loc unde îți ascunzi fricile, ci unul unde ai dreptul să te simți în siguranță.”
02:45
Cea mai mare provocare cu care s-au confruntat soldații ucraineni în programele de instruire occidentale. Mărturiile instructorilor # Adevarul.ro
Instructorii britanici au povestit despre cele mai dificile aspecte ale antrenării soldaților și recruților ucraineni în cadrul programului Interflex, coordonat de Marea Britanie.
02:15
Ce este AMR, una dintre cele mai stringente și persistente amenințări la adresa sănătății. Românii sunt fruntași în Europa # Adevarul.ro
AMR a fost identificată drept una dintre primele trei amenințări prioritare pentru sănătate. Peste 35.000 persoane mor anual în Uniunea Europeană și Spațiul Economic European din această cauză.
01:15
Și mașinile de până în 5 ani pot avea kilometrajul dat înapoi. Expert: „Cumpărătorii nu ar trebui să ia decizii bazate pe emoții” # Adevarul.ro
Atunci când cumpără o mașină rulată relativ nouă, șoferii se așteaptă să o folosească în următorii câțiva ani fără să întâmpine mari probleme. Deși majoritatea oamenilor se așteaptă ca doar vehiculele vechi să aibă kilometrajul dat înapoi, un studiu recent dovedește contrariul.
00:15
Pe 23 noiembrie, în 2023, Rona Hartner s-a stins din viață. Cu câteva luni în urmă, actrița fusese diagnosticată cu cancer la plămâni și creier.
00:15
Pericolul angajărilor pe dark web. Ce salarii li se oferă tinerilor și la ce pericole se expun # Adevarul.ro
Criminalitatea cibernetică în rândul tinerilor nu este nimic nou, dar este în creștere ca număr, iar amploarea, domeniul de aplicare și raza de acțiune a atacului unui individ se dezvoltă mai rapid acum.
22 noiembrie 2025
23:45
Învățământul tehnologic, în haine noi din anul școlar viitor. Dispare profesionala, se păstrează bursa. „Cu dualul e o problemă” # Adevarul.ro
Învățământul profesional/tehnologic se reorganizează în țară, începând din anul școlar 2026 – 2027. Clasele de profesională dispar, în schimb elevii care vor se integreze în câmpul muncii o pot face în continuare după trei ani, când dobândesc nivelul 3 de calificare.
Acum 24 ore
23:15
Istoria ascunsă a satului lui Ioan de Hunedoara, înghițit de Lacul Cinciș. „Era un fel de San Marino al Transilvaniei” # Adevarul.ro
Satele medievale de pe Valea Cernei, locuri unde a trăit familia Huniazilor, au fost înghițite de apele Lacului Cinciș. Mărturii străvechi au scos la iveală istoriile lor tulburătoare, dar și relatări despre statutul lor excepțional.
22:30
Bucureștiul a dat startul campaniei electorale cu atacuri între candidați: „Capitală a avut dintotdeauna potențialul de a transmite un mesaj politic către teritoriu” # Adevarul.ro
Debutul campaniei electorale pentru alegerile parțiale din 7 decembrie vine în Capitală pe fondul unor atacuri între candidați. Campania pentru Primăria Bucureștiului este în general una mai aprigă, însă în contextul actual, fiind vorba despre alegeri parțiale, este maximizată atenția publică.
22:15
De ce specialii de la ANRE, ASF și parlamentarii sunt exceptați de la interzicerea cumulului pensie-salariu. Florin Manole: „Sunt funcții alese” # Adevarul.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat că președinții și vicepreședinții ANRE, ASF și parlamentarii sunt exceptați de la interzicerea cumulului pensiei cu salariul pentru că aceste funcții „sunt alese de cetățeni”.
22:00
Suporterii ploieșteni au încercat să introducă materiale pirotehnice pe Arena Națională. Ei vor fi cercetați penal # Adevarul.ro
Suporterii ploieșteni au încercat să introducă materiale pirotehnice pe Arena Națională la meciul FCSB-Petrolul. Ei au fost prinși de jandarmi și vor fi cercetați penal. Incidentul a avut loc sâmbătă.
22:00
Horoscop 23-28 noiembrie. Schimbări și oportunități la final de noiembrie pentru câteva zodii # Adevarul.ro
Ultima săptămână a lunii noiembrie aduce suprize pentru câţiva dintre nativii zodiacului. Lorina, astrologul Click!, ştie care sunt zodiile ce primesc un impuls divin și șanse reale să-și schimbe traiectoria profesională.
21:45
Lukașenko a eliberat 31 de civili ucraineni, presupuși deținuți politici, ca parte a unui acord cu Trump # Adevarul.ro
Belarusul, țară aliată Rusiei, a graţiat 31 de cetăţeni ucraineni, a anunţat, sâmbătă, televiziunea de stat, relatează agențiile de presă.
21:45
Prețurile astronomice la energie omoară industria românească. Soluția găsită de consilierul președintelui Nicușor Dan # Adevarul.ro
Consilierul prezidențial Radu Burnete explică care a fi soluțiile posibile și la îndemâna României pentru ca prețurile să devină mai decente.
