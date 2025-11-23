Regimul alimentar şi boală cardiacă: dieta vegetariană susţine funcţia vaselor mici ale inimii la persoanele cu hipertensiune, sugerează un nou studiu

11:20

Federaţia ”Solidaritatea Sanitară” îi solicită premierului Ilie Bolojan să ceară scuze public pentru unele afirmaţii prezentate în conferinţa de presă de vineri, susţinând că acestea sunt false. ”Să renunţaţi la intenţia de a reduce cu 10% anvelopa salarială în sectorul public de sănătate, măsură care ar avea un impact direct şi simetric asupra veniturilor salariale ale tuturor angajaţilor”, mai cer sindicaliştii. Ei afirmă că, în condiţiile unui deficit major de personal, ale unei scăderi dramatice a salariului real şi ale subfinanţării sporurilor pentru condiţii de muncă şi pentru continuitatea serviciilor medicale, ”o astfel de măsură nu poate fi considerată decât o nedreptate suplimentară adusă celor care susţin, zi de zi şi noapte de noapte, funcţionarea sistemului sanitar public”.