Baschet masculin: Naţionala se reuneşte duminică, la Piteşti, pentru primele meciuri din preliminariile europene ale FIBA World Cup 2027

Două accidente rutiere s-au produs, sâmbătă seară, pe DN 1, în apropiere de Huedin, judeţul Cluj. La Bologa, un bărbat a fost descarcerat şi transportat la spital, după ce două autoturisme s-au ciocnit. La Poieni, au fost accidentaţi trei pietoni, o femeie fiind în stare gravă. Toate cele trei victime sunt transportate la spital. Traficul este blocat pe ambele sensuri.