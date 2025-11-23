Conglomeratul IHC din Emiratele Arabe Unite îşi exprimă interesul pentru activele externe ale Lukoil

17:00

Jandarmii montani din Braşov au intervenit pentru recuperarea unui grup de turişti, format din patru adulţi şi un bebeluş, după ce aceştia s-au rătăcit pe un drum izolat, iar maşina a rămas împotmolită în noroi. Jandarmii i-au însoţit pe jos, pe o distanţă de aproape 3 kilometri, până la autospecială, ei fiind duşi apoi la pensiunea unde erau cazaţi.