Conglomeratul IHC din Emiratele Arabe Unite îşi exprimă interesul pentru activele externe ale Lukoil
News.ro, 23 noiembrie 2025 05:30
Conglomeratul International Holding Company (IHC) din Abu Dhabi a confirmat că a notificat Departamentul Trezoreriei SUA în legătură cu interesul său pentru achiziţionarea activelor internaţionale ale gigantului petrolier rus Lukoil, aflate în prezent în proces de vânzare din cauza sancţiunilor americane, transmite Reuters.
