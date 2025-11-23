08:40

Suntem din ce în ce mai aproape de alegerile parțiale pentru Primăria Capitalei de pe 7 decembrie 2025, unde nu mai puțin de 17 candidați se vor întrece pentru a fi noul edil al Bucureștiului. […] Articolul Giratorii suspendate pentru pietoni, parcări de un leu și împăduriri masive. Tot felul de declarații și promisiuni ale candidaților la Primăria Capitalei apare prima dată în B365.