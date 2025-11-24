“Casa cu marchiză persiană” s-a întors în viața Bucureștiului. A fost reședința generalului Argeșanu, supranumit “Ghiță Soldatul”, fost prim-ministru asasinat de legionari

13:00

În Sectorul 2 al Capitalei, mai mulți bucureșteni sunt supărați că nu au foarte mult loc să treacă pe stradă din cauza terasei Dristor. Terasa Dristor se pare că este amplasată într-un mod artistic fix […] Articolul FOTO | Cine a pus terasa Dristor în drum, sigur n-a fost om cu abordare pietonală a vieții. Are aviz de funcționare de la de la PS2 până la finalul anului apare prima dată în B365.