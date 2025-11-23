CCA îi dă dreptate lui Adrian Mihalcea, după eroarea din UTA – U Cluj 0-2. Reacția președintelui arădenilor
Antena Sport, 23 noiembrie 2025 16:50
Universitatea Cluj s-a impus sâmbătă pe terenul celor de la UTA Arad, scor 2-0, într-un meci din etapa cu numărul 17 a Ligii 1. După fluierul final, tehnicianul „Bătrânei Doamne" a criticat arbitrajul, referindu-se la faza golului marcat de Marius Coman, anulat de VAR. Comisia Centrală a Arbitrilor a reacționat după acuzațiile lansate de oficialii […]
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 5 minute
17:20
Situația de la FCSB este una destul de tensionată, asta în condițiile în care gruparea roș-albastră mai are de tras pentru a-și adjudeca un loc de play-off. Mai mult decât atât, pauza competițională din iarnă ar putea veni cu alte vești proaste. Concret, Florin Tănase va intra în ultimele șase luni de contract, iar cel […]
Acum 15 minute
17:10
FCSB, analizată de sârbi înaintea meciului cu Steaua Roșie Belgrad. Ce detaliu au remarcat # Antena Sport
FCSB a fost analizată în presa din Serbia înaintea confruntării cu Steaua Roșie Belgrad. Partida din etapa a cincea a grupei de Europa League se va disputa joi, de la ora 22:00, la Belgrad. Sârbii au reacționat după ce FCSB a făcut un nou pas greșit în Liga 1. Campioana, care are nevoie de puncte […]
Acum 30 minute
17:00
Real Madrid ar putea fi preluată de noi investitori. Decizia majoră luată de „galactici” # Antena Sport
Real Madrid ar putea să se deschidă în curând către investitori externi prin crearea unei noi societăţi. Familia Arnault, proprietara Paris FC, ar fi interesată, susţine presa spaniolă. Ideea ar fi de a crea o nouă societate pe modelul celei care a fost înfiinţată pentru a gestiona veniturile legate de exploatarea stadionului Santiago-Bernabeu. Real Madrid […]
Acum o oră
16:50
CCA îi dă dreptate lui Adrian Mihalcea, după eroarea din UTA – U Cluj 0-2. Reacția președintelui arădenilor # Antena Sport
Universitatea Cluj s-a impus sâmbătă pe terenul celor de la UTA Arad, scor 2-0, într-un meci din etapa cu numărul 17 a Ligii 1. După fluierul final, tehnicianul „Bătrânei Doamne" a criticat arbitrajul, referindu-se la faza golului marcat de Marius Coman, anulat de VAR. Comisia Centrală a Arbitrilor a reacționat după acuzațiile lansate de oficialii […]
16:30
„Nu pot să accept să fiu marionetă”. Mircea Rednic, dezvăluiri explozive după demiterea de la Standard # Antena Sport
Mircea Rednic a oferit declarații ferme după ce a fost demis de la Standard Liege, după doar cinci meciuri. Antrenorul român ajuns la vârsta de 63 de ani a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, la echipă. Concret, Mircea Rednic s-a despărțit de Standard Liege la finalul lunii august. El a subliniat că a fost […]
16:30
FCSB a remizat pe Arena Națională contra celor de la Petrolul Ploiești, scor 1-1, iar lupta pentru prezența în play-off pare să fie din ce în ce mai dificilă pentru campioana României. Mihai Stoica a încercat să găsească explicații pentru forma slabă a roș-albaștrilor și a venit cu o soluție pentru ca echipa să își […]
Acum 2 ore
16:20
Daniel Oprița, război total cu Florin Talpan. Replică fermă după ce i-a fost cerută demisia: „Când mă vede, se ascunde” # Antena Sport
Daniel Oprița se află într-un război total cu Florin Talpan. Antrenorul de la CSA Steaua a venit cu replica după ce juristul clubului din Ghencea i-a cerut demisia, în urmă cu câteva săptămâni. Daniel Oprița nu a dorit să-i mai pronunțe numele lui Florin Talpan și a transmis că a fost jignit de către juristul clubului, fiind acuzat […]
16:10
Decizia radicală acceptată în România înaintea barajului cu Turcia. Ce schimbări se pregătesc # Antena Sport
S-a aflat decizia radicală acceptată în România înaintea barajului de World Cup 2026 cu Turcia, din martie. LPF e decisă să amâne etapa de Liga 1 de dinaintea meciului crucial al naționalei. Imediat după tragerea la sorți a barajului, selecționerul Turciei a declarat că și-ar dori ca etapa de campionat să fie amânată, în vederea […]
16:10
CFR Cluj – Rapid București este capul de afiș al etapei cu numărul 17 din Liga 1, iar partida de pe stadionul "Dr. Constantin Rădulescu" este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport. În jocul tur disputat pe Giulești, cele două formații au remizat, scor 1-1. Gruparea antrenată de Costel […]
15:40
Clubul care demarează negocierile cu Gigi Becali pentru transferul stelar al lui Daniel Bîrligea # Antena Sport
Daniel Bîrligea a rămas principalul produs de export al lui Gigi Becali, după ce Darius Olaru nu a revenit după accidentare la nivelul aşteptat de patronul de la FCSB. Atacantul de 25 de ani cotat la 5 milioane de euro se află din nou în vizorul unei echipe din fotbalul arab. Conform gsp.ro, echipa de […]
Acum 4 ore
15:20
Sabrerul Vlad Covaliu a fost declarat al doilea an consecutiv cel mai bun junior din lume, a anunţat CS Dinamo. În cadrul congresului FIE 2025, desfăşurat, sâmbătă, la Manama, capitala Bahrainului, au fost premiaţi câştigătorii Cupei Mondiale 2024-2025. Vlad Covaliu, cel mai bun junior din lume Printre sportivii elogiaţi s-a aflat şi Vlad Covaliu (CS […]
15:10
Ion Ţiriac este un renumit om de afaceri, care la 86 de ani are o avere de 2.3 miliarde de dolari. Magnatul a dezvăluit care a fost unul dintre principiile esenţiale din viaţa sa. Ţiriac a excelat în sport sau afaceri, dar a ales ca în domeniile unde nu se pricepe la fel de bine, […]
14:40
Mihai Stoica a găsit vinovatul de la FCSB pentru egalul cu Petrolul şi a anunţat care ar fi “ruşinea mondială” # Antena Sport
Mihai Stoica susţine că Ştefan Târnovanu este adevăratul vinovat pentru golul încasat de FCSB în egalul cu Petrolul, 1-1. Mai mult, oficialul roş-albaştrilor anunţă că ratarea play-off-ului ar fi o adevărată ruşine mondială. FCSB e pe locul 10 în Liga 1, după primele 17 etape disputate. Roş-albaştrii sunt la 4 puncte de ultimul loc de […]
14:20
Bernadette Szocs şi Andreea Dragoman, medaliate cu argint la Campionatelor Europene de tenis de masa pe echipe de la Zadar, au participat, duminică dimineaţă, la un meci demonstrativ organizat în cadrul evenimentului de relansare a activităţilor sportive ale Asociaţiei Sportive a Salariaţilor din Banca Naţională a României (ASSBNR). Cele două componente ale lotului feminin de […]
14:20
Atacantul brazilian Neymar nu a participat la antrenamentul de sâmbătă al echipei Santos, la CT Rei Pelé, relatează Globo Esporte. El a acuzat dureri la genunchi încă de la meciul împotriva echipei Mirassol şi a făcut doar exerciţii în sala de forţă. Planul este să fie menajat la meciul echipei Santos cu Internacional, luni, la […]
14:00
Neluțu Varga, veste uriașă înainte de CFR Cluj – Rapid: “Au crezut dușmanii că murim?” # Antena Sport
Neluțu Varga a venit cu o veste uriașă înaintea meciului dintre CFR Cluj și Rapid. Patronul echipei din Gruia a anunțat că echipa a scăpat de datorii, ceea ce înseamnă că CFR Cluj nu mai riscă să fie depunctată. Clujenii riscau să piardă puncte în clasament din cauza unor restanțe salariale către mai mulți jucători. […]
14:00
Ce cotă a ajuns să aibă Max Verstappen la câştigarea titlului mondial, după nebunia din Las Vegas # Antena Sport
Lando Norris şi Oscar Piastri au fost descalificaţi din Marele Premiu de la Las Vegas, din cauza unor probleme la monoposturile lor. Astfel că şansele lui Max Verstappen la un nou titlu mondial au crescut vizibil. Norris şi Piastri pierd 18 şi 12 puncte, ceea ce îi permite lui Max Verstappen să vină la egalitate […]
Acum 6 ore
13:10
Cum poate câștiga Max Verstappen titlul în Formula 1, după ce Norris și Piastri au fost descalificați în Las Vegas # Antena Sport
Max Verstappen a câștigat Marele Premiu din Las Vegas, dar adevărata lovitură a venit după cursa de duminică dimineață. Lando Norris și Oscar Piastri, cei doi piloți McLaren, care terminaseră pe locurile 2, respectiv 4, au fost descalificați la câteva ore după finalul cursei. Monoposturile McLaren au depășit limita de uzură la podea, iar FIA […]
12:50
Continuă tensiunile la CFR! Iuliu Mureşan, critici la adresa lui Neluţu Varga: “A fost dat peste cap” # Antena Sport
Iuliu Mureşan a comentat situaţia în care se află Louis Munteanu şi a dat vina şi pe Neluţu Varga, cel care ar ales să nu-l folosească pe jucătorul lui CFR Cluj în mai multe meciuri, de frica unei accidentări care i-ar fi periclitat şansele unui transfer. Atacantul de 23 de ani cotat la 5 milioane […]
12:30
Gheorghe Mustaţă i-a atacat pe jucători după FCSB – Petrolul 1-1: “Lasă că tot eu joc” # Antena Sport
Gheorghe Mustaţă a găsit o explicaţie pentru forma slabă în care se află FCSB în acest sezon. Liderul Peluzei Nord dă vina pe atitudinea unor jucători, venită în urma lipsei de concurenţă pe posturi. "Doar 1-1, ce să facem acum, asta e. Petrolul nu este o echipă de neglijat, joacă fotbal, și ei vor în […]
12:30
Gimnasta Alexia Blănaru a câştigat, duminică, medalia de bronz în finală la sărituri, la Campionatul Mondial de junioare, de la Manila. În aceeaşi finală, Aniela Tudor a fost pe locul 7. Alexia Blănaru a obţinut medalia de bronz cu o medie de 13.566 puncte, cu 13.133 la prima săritură şi o notă excelentă la a […]
11:40
Inter o va întâlni pe Milan în cadrul etapei a 12-a din Seria A. Derby della Madonnina va avea loc duminică, de la ora 21:45, şi va fi în format LIVE TEXT pe as.ro. Înainte de derby-ul de pe Meazza, Inter a pierdut fotoliul de lider, după ce Napoli a trecut de Atalanta cu 3-1. […]
Acum 8 ore
11:20
Arne Slot, după umilința suferită de Liverpool pe Anfield: “Nu pot inventa suficiente scuze” # Antena Sport
Arne Slot, antrenorul lui Liverpool, a avut un discurs critic la propria persoană, după ce echipa sa a suferit un eșec usturător pe teren propriu, în fața lui Nottingham Forest, scor 0-3. Aceasta este a doua înfrângere la scor de neprezentare suferită de cormorani în decurs de doar câteva săptămâni pe Anfield, după cea din […]
11:00
Ce se întâmplă cu Cosmin Olăroiu după ce a ratat calificarea la World Cup 2026! Decizia luată de Federaţie # Antena Sport
Cosmin Olăroiu a ratat şi ultima şansă de a ajunge cu Emiratele Arabe Unite la World Cup 2026, iar informaţiile duceau spre o demitere a selecţionerului român de 56 de ani. Totuşi, Federaţia din Emiratele Arabe Unite a luat decizia de a-l păstra pe antrenorul nostru în funcţie, chiar dacă acesta a ratat un obiectiv […]
10:20
Lando Norris și Oscar Piastri riscă să fie descalificați după MP din Las Vegas! Cum ar afecta clasamentul # Antena Sport
Lando Norris și Oscar Piastri, cei doi piloți de la McLaren, riscă să fie descalificați din Marele Premiu din Las Vegas. Norris a încheiat cursa pe locul 2, în timp ce Piastri, cel care a profitat de penalizarea lui Kimi Antonelli, s-a clasat pe locul 4. La finalul cursei, în urma verificării monoposturilor, mașina celor […]
10:00
Edmonton Oilers – Florida Panthers 6-3. Revanșă pentru canadieni în reeditarea finalei Cupei Stanley # Antena Sport
Edmonton Oilers, finalista ultimelor două ediții de Cupa Stanley, a câștigat pe terenul lui Florida Panthers, campioana ultimelor două sezoane din NHL, într-o reeditare a finalelor din 2024 și 2025. Oilers a câștigart cu 6-3 meciul care a avut loc în Amerant Bank Arena din Sunrise. Acesta a fost primul meci dintre cele două de […]
09:50
A dat cărţile pe faţă despre situaţia la FCSB, după 1-1 cu Petrolul: “Pleacă jucători din cantonament” # Antena Sport
Gigi Becali şi-a pierdut răbdarea după parcursul slab al celor de la FCSB din acest sezon de Liga 1. Sâmbătă, pe Arena Naţională, a fost doar 1-1 cu Petrolul şi încă două puncte importante pierdute în lupta pentru play-off. Marius Avram susţine că problemele cu indisciplina de la club au adus echipa pe locul 10 […]
09:30
Reacţie incredibilă după întâlnirea dintre Cristiano Ronaldo şi Donald Trump: “Sunteţi cu toţii ipocriţi” # Antena Sport
Katia Aveiro, sora mai mare a lui Cristiano Ronaldo, i-a luat apărarea actualului jucător al echipei Al-Nassr, criticat după vizita sa la Casa Albă alături de logodnica sa, Georgina Rodriguez. Într-un videoclip publicat pe Instagram, ea a denunţat „ipocriţii" care s-au indignat de această întâlnire: „Se duce la Casa Albă şi, brusc, este o explozie […]
Acum 12 ore
09:20
“Nu e normal!” Basarab Panduru, șocat de ce a văzut în FCSB – Petrolul 1-1: “Nici nu știu de unde să încep” # Antena Sport
Basarab Panduru a fost surprins
09:20
Dramatism cu Băluţă pe bancă: Los Angeles FC, eliminată după ce a avut 3 bare în aceeaşi fază, în minutul 121 # Antena Sport
Unul dintre cele mai spectaculoase meciuri din play-off-ul MLS a avut loc între Vancouver Whitecaps şi Los Angeles FC. Gazdele au obţinut calificarea în finala Conferinţei de Vest. La oaspeţi, Son Heung-Min a evoluat incredibil, în timp ce Alexandru Băluţă a rămas pe bancă. Condusă cu 2-0 pe un stadion cu peste 50.000 de oameni […] The post Dramatism cu Băluţă pe bancă: Los Angeles FC, eliminată după ce a avut 3 bare în aceeaşi fază, în minutul 121 appeared first on Antena Sport.
08:50
Ilie Dumitrescu şi-a pierdut şi el răbdarea după ce l-a văzut în meciul cu Petrolul: “Nu poate să facă sprint” # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a analizat evoluţia avută de Dennis Politic, jucător care a fost introdus pe teren în minutul 74 al meciului FCSB – Petrolul 1-1, fără să influenţeze cu nimic soarta partidei. Jucătorul despre care Gigi Becali susţine că l-a costat în total 2 milioane de euro nu l-a impresionat deloc pe Dumitrescu, care susţine […] The post Ilie Dumitrescu şi-a pierdut şi el răbdarea după ce l-a văzut în meciul cu Petrolul: “Nu poate să facă sprint” appeared first on Antena Sport.
08:40
Paul Pogba a jucat primele sale minute de fotbal profesionist în mai bine de doi ani, intrând pe teren în timpul înfrângerii cu 4-1 a lui AS Monaco în faţa lui Rennes. Jucătorul în vârstă de 32 de ani a fost introdus în minutul 85 pe Roazhon Park din Rennes, deşi echipa sa era deja […] The post Paul Pogba a revenit pe teren după 811 zile appeared first on Antena Sport.
08:40
Un singur jucător l-a impresionat pe Gigi Becali în FCSB – Petrolul 1-1: “Nu are cu cine să joace” # Antena Sport
Gigi Becali a fost extrem de dezamăgit după remiza înregistrată de FCSB în etapa cu numărul 17 din Liga 1, cu Petrolul Ploiești. Meciul de pe Arena Națională s-a încheiat 1-1, iar formația roș-albastră continuă să aibă emoții în ceea ce privește calificarea în play-off. La finalul partidei, Gigi Becali nu și-a menajat jucătorii. Mai […] The post Un singur jucător l-a impresionat pe Gigi Becali în FCSB – Petrolul 1-1: “Nu are cu cine să joace” appeared first on Antena Sport.
08:30
Gigi Becali visa să ia o avere pe el şi acum îl consideră jucător “de duzină”. “Distruge tot jocul” # Antena Sport
Gigi Becali a suportat cu greu încă un semieşec al echipei sale, FCSB – Petrolul 1-1, unul care îl ţine încă departe de play-off. Patronul roş-albaştrilor i-a criticat după meci pe Darius Olaru şi David Miculescu. Darius Olaru, jucătorul cotat la 7.5 milioane de euro, nu mai are aceleaşi cifre după accidentare. Mijlocaşul de 27 […] The post Gigi Becali visa să ia o avere pe el şi acum îl consideră jucător “de duzină”. “Distruge tot jocul” appeared first on Antena Sport.
08:20
“L-am lăsat pe Max să câștige” Lando Norris, pus pe glume după MP din Las Vegas! Ce s-a întâmplat la start # Antena Sport
Lando Norris a fost cu zâmbetul pe buze după Marele Premiu din Las Vegas. Chiar dacă Max Verstappen a fost câștigătorul cursei de pe străzile din “Sin City”, pilotul celor de la McLaren a încheiat pe locul 2 și și-a mărit avantajul în fruntea clasamentului piloților, cu două Grand Prix-uri înaintea finalului sezonului. Lando Norris […] The post “L-am lăsat pe Max să câștige” Lando Norris, pus pe glume după MP din Las Vegas! Ce s-a întâmplat la start appeared first on Antena Sport.
07:40
Premieră în Las Vegas! Performanța realizată de Max Verstappen după ce a câștigat fără emoții cursa # Antena Sport
Max Verstappen a câștigat Marele Premiu din Las Vegas, după o cursă excelentă pe străzile orașului din Nevada. Pilotul celor de la Red Bull l-a depășit pe Lando Norris încă din primul viraj și a obținut victoria după ce s-a aflat pe primul loc în toate cele 50 de tururi ale cursei. Aceasta este a […] The post Premieră în Las Vegas! Performanța realizată de Max Verstappen după ce a câștigat fără emoții cursa appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
23:50
Să fie ultimul meci pentru pentru Charalambous și Pintilii? Gigi Becali: “E și vina antrenorilor!” # Antena Sport
Gigi Becali nu a spus răspicat dacă renunţă la Charalambous și Pintilii, dar a lăsat de înţeles că şi ei poartă vina rezultatelor slabe din ultima perioadă. Pe lângă criticile pentru jucători, latifundiarul a avut un mesaj şi pentru cei doi tehnicieni. „Cu siguranță au și antrenorii vină. E posibil. Nu joacă echipa. Sunt trasee […] The post Să fie ultimul meci pentru pentru Charalambous și Pintilii? Gigi Becali: “E și vina antrenorilor!” appeared first on Antena Sport.
23:40
FCSB a făcut un nou pas greșit în campionat și a scos doar o remiză pe Arena Națională, contra celor de la Petrolul Ploiești. Rezultatul nu este deloc unul bun pentru campioana României, care are de recuperat puncte în lupta pentru un loc de play-off. După fluierul final, antrenorul roș-albaștrilor a răbufnit și avut un […] The post Elias Charalambous a răbufnit după remiza cu Petrolul: „Cum să nu fiu îngrijorat?” appeared first on Antena Sport.
23:30
Fabulos! La un an după ce s-a retras, fostul jucător de la FCSB a semnat! La ce echipă va evolua # Antena Sport
Retras din fotbalul acum un an, Jugurtha Hamroun a luat decizia de a reveni pe terenul de fotbal. La vârsta de 36 de ani, algerianul a semnat cu o echipă din liga a treia din România. Este vorba despre CSO Băicoi, echipă clasată pe locul cinci în seria a patra. Aceștia țintesc prezența în play-off […] The post Fabulos! La un an după ce s-a retras, fostul jucător de la FCSB a semnat! La ce echipă va evolua appeared first on Antena Sport.
23:20
FCSB a primit vizita Petrolului pe Arena Națională din București, în cadrul etapei cu numărul 17 din Liga 1. Campioana României a condus partida, dar a fost nevoită să se mulțumească doar cu un rezultat de egalitate. Fără Daniel Bîrligea, care a fost suspendat pentru acest joc, gruparea antrenată de Elias Charalambous a remizat cu […] The post Gigi Becali a găsit vinovații după 1-1 cu Petrolul: „A dormit în ghete” appeared first on Antena Sport.
23:10
“Trebuia să fiţi eliminat, ca Rădoi?” Eugen Neagoe a reacţionat imediat: “Dar eu nu am jignit” # Antena Sport
Eugen Neagoe l-a certat pe Octavian Popescu, la FCSB – Petrolul! Concret, Popescu a primit un brânci serios din partea lui Jyry, iar Szabolcs Kovacs a dictat imediat lovitură liberă pentru FCSB. Eugen Neagoe a considerat că Popescu exagerează şi a mers spre el pentru a-l certa. Şi Popescu a reacţionat. Spiritele au fost calmate […] The post “Trebuia să fiţi eliminat, ca Rădoi?” Eugen Neagoe a reacţionat imediat: “Dar eu nu am jignit” appeared first on Antena Sport.
23:10
Gigi Becali e la pământ! Și-a pus la zid jucătorii după FCSB – Petrolul 1-1: “Nu mai cred în echipa asta” # Antena Sport
Gigi Becali a fost extrem de nemulțumit după remiza dintre FCSB și Petrolul, din etapa cu numărul 17 a Ligii 1. Patronul campioanei României a recunoscut că nu a fost niciodată atât de dezamăgit de când e în fotbal, în urma meciului de pe Arena Națională. Patronul celor de la FCSB a criticat mai mulți […] The post Gigi Becali e la pământ! Și-a pus la zid jucătorii după FCSB – Petrolul 1-1: “Nu mai cred în echipa asta” appeared first on Antena Sport.
23:10
FCSB a primit vizita Petrolului pe Arena Națională din București, în cadrul etapei cu numărul 17 din Liga 1. Campioana României a condus partida, dar a fost nevoită să se mulțumească doar cu un rezultat de egalitate. Fără Daniel Bîrligea, care a fost suspendat pentru acest joc, gruparea antrenată de Elias Charalambous a remizat cu […] The post Gigi Becali i-a făcut praf după remiza cu Petrolul: „A dormit în ghete” appeared first on Antena Sport.
22:50
Alexandru Stoian a avut o reacţie imediat după remiza cu Petrolul. A marcat, dar golul lui nu a fost suficient pentru ca bucureştenii să se impună. “Luăm meci cu meci şi să ajungem în play-off. Nu ştiu ce se întâmplă, suntem egalaţi pe final. Reuşesc să marhez, dar am foarte multe ratări. Am pierdut eu […] The post Alexandru Stoian, dezamăgit după 1-1 cu Petrolul: “Ne îngrijorează ce se întâmplă” appeared first on Antena Sport.
22:30
FCSB a făcut un nou pas greșit în Liga 1, după ce a remizat pe Arena Națională contra celor de la Petrolul Ploiești, scor 1-1. Fără Daniel Bîrligea, care a fost suspendat pentru acest joc, campioana a suferit destul de mult pe plan ofensiv. Titularizat de Elias Charalambous, Alexandru Stoian a marcat unicul gol al […] The post FCSB – Petrolul 1-1. Campioana României, ținută în șah pe Arena Națională appeared first on Antena Sport.
22:20
Eugen Neagoe l-a certat pe la Tavi Popescu şi trebuia sancţionat! Marius Avram: “Comportament nesportiv” # Antena Sport
Eugen Neagoe l-a certat pe Octavian Popescu, la FCSB – Petrolul! Concret, Popescu a primit un brânci serios din partea lui Jyry, iar Szabolcs Kovacs a dictat imediat lovitură liberă pentru FCSB. Eugen Neagoe a considerat că Popescu exagerează şi a mers spre el pentru a-l certa. Şi Popescu a reacţionat. Spiritele au fost calmate […] The post Eugen Neagoe l-a certat pe la Tavi Popescu şi trebuia sancţionat! Marius Avram: “Comportament nesportiv” appeared first on Antena Sport.
22:10
Robert Sălceanu a egalat cu un șut superb în FCSB – Petrolul! Devierea lui Ngezana l-a păcălit pe Târnovanu # Antena Sport
Robert Sălceanu a restabilit egalitatea în FCSB – Petrolul, la doar două minute de la reluarea jocului. Alexandru Stoian a deschis scorul pe Arena Națională, în minutul 11, iar campioana României a intrat la cabine în avantaj. Repriza a doua a început cu Petrolul în atac, iar ploieștenii au fost răsplătiți. Sălceanu și-a încercat norocul […] The post Robert Sălceanu a egalat cu un șut superb în FCSB – Petrolul! Devierea lui Ngezana l-a păcălit pe Târnovanu appeared first on Antena Sport.
22:10
Echipa de Cupa Davis a Spaniei a învins sâmbătă, la Bologna, echipa Germaniei, scor 2-1, şi s-a calificat în finala Cupei Davis, unde va înfrunta Italia. Echipa spaniei, condusă de căpitanul nejucător David Ferrer, a început bine semifinala de la Bologna, împotriva Germaniei. Pablo Carreno-Busta (34 de ani, locul 89 ATP) l-a întrecut pe Jan-Lennard […] The post Spania – Italia e finala Cupei Davis 2025! Ibericii au învins Germania în semifinale appeared first on Antena Sport.
21:50
Titularizarea lui Bogdan Racoviţan a fost surpriza lui Mircea Lucescu cu Bosnia, dar jucătorul nu s-a ridicat la nivelul aşteptărilor. Revenit la echipa de club, fundaşul a comis-o grav în Polonia. Bogdan Racoviţan a fost titular pentru Rakow în meciul cu Piast, pierdut cu 1-3. În minutul 70, românul a provocat un penalty, după ce […] The post Racoviţan, cel mai slab de pe teren pentru Rakow. A provocat un penalty appeared first on Antena Sport.
21:50
Newcastle – Manchester City 2-1. Al patrulea eșec al sezonului pentru echipa lui Pep Guardiola # Antena Sport
Manchester City a suferit sâmbătă o nouă înfrângere în Premier League, a patra din acest sezon pentru formația antrenată de Pep Guardiola. „Cetățenii” au fost învinși în deplasare de Newcastle, scor 2-1. Deși l-a avut în teren pe Erling Haaland, multipla campioană a Angliei nu a putut să facă față echipei pregătite de Eddie Howe. […] The post Newcastle – Manchester City 2-1. Al patrulea eșec al sezonului pentru echipa lui Pep Guardiola appeared first on Antena Sport.
