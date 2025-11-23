Cristiano Ronaldo, gol din „foarfecă” pentru Al-Nassr. Execuție de zile mari a starului de 40 de ani
Antena Sport, 23 noiembrie 2025 22:40
Cristiano Ronaldo a marcat o bijuterie de gol pentru Al-Nassr. Starul lusitan ajuns la vârsta de 40 de ani a punctat din „foarfecă" în ultima etapă. CR7 a marcat golul superb în victoria la scor a lui Al Nassr, 4-1, cu Al-Khaleej, din etapa a 9-a a primei ligi din Arabia Saudită. Cristiano Ronaldo, gol din „foarfecă" pentru […]
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 5 minute
23:10
Costel Gâlcă și-a taxat jucătorii după ce Rapid a fost umilită de CFR Cluj: „Prea multă încredere, trebuie să ne trezim” # Antena Sport
Costel Gâlcă a avut un discurs dur după ce CFR Cluj a umilit-o pe Rapid, scor 3-0, în etapa a 17-a din Liga 1. Giuleștenii pot pierde primul loc în cazul în care Botoșani o va învinge luni pe Dinamo, în ultimul meci al rundei. Golurile clujenilor au fost marcate de Andrei Cordea, cu o […]
Acum 15 minute
23:00
Andrei Cordea, în culmea fericirii după ce a marcat o „dublă” de vis în CFR Cluj – Rapid 3-0: „Abia așteptăm meciurile” # Antena Sport
Andrei Cordea a oferit prima reacție după ce a marcat o „dublă" de vis în CFR Cluj – Rapid 3-0. Clujenii i-au umilit pe giuleșteni în duelul din etapa a 17-a din Liga 1. Andrei Cordea a marcat primul gol al meciului în minutul 48, din pasa lui Louis Munteanu. Ulterior, mijlocașul de 27 de […]
23:00
CFR Cluj a obținut cea mai clară victorie din actuala ediție de campionat, după ce a surclasat Rapidul lui Costel Gâlcă, la capătul unui meci fantastic pe stadionul "Dr. Constantin Rădulescu". Ardelenii au controlat disputa, mai ales în a doua repriză, când au reușit să se desprindă, ajutați și de o eroarea mare a portarului […]
Acum o oră
22:40
Cristiano Ronaldo, gol din „foarfecă” pentru Al-Nassr. Execuție de zile mari a starului de 40 de ani # Antena Sport
Cristiano Ronaldo a marcat o bijuterie de gol pentru Al-Nassr. Starul lusitan ajuns la vârsta de 40 de ani a punctat din „foarfecă" în ultima etapă. CR7 a marcat golul superb în victoria la scor a lui Al Nassr, 4-1, cu Al-Khaleej, din etapa a 9-a a primei ligi din Arabia Saudită. Cristiano Ronaldo, gol din „foarfecă" pentru […]
22:30
CFR Cluj a făcut spectacol pe teren propriu contra celor de la Rapid București. Formația pregătită de Daniel Pancu a defilat în fața liderului din Liga 1, care nu a avut nicio șansă în Gruia. Pentru echipa lui Costel Gâlcă este primul eșec din acest sezon în deplasare, după o serie de cinci victorii și […]
22:20
Atmosferă incendiară la Inter – AC Milan. Fanii au făcut show sub privirile lui Cristi Chivu # Antena Sport
Este o atmosferă de vis pe „Giuseppe Meazza", la confruntarea dintre Inter și AC Milan. Fanii au afișat o coregrafie spectaculoasă, sub privirile lui Cristi Chivu. Inter primește vizita marii rivale AC Milan și țintește a patra victorie consecutivă în campionat. Derby della Madonnina se dispută în etapa a 12-a din Serie A. Atmosferă incendiară la Inter – AC […]
Acum 2 ore
22:10
CFR Cluj – Rapid București este capul de afiș al etapei cu numărul 17 din Liga 1, iar partida de pe stadionul "Dr. Constantin Rădulescu" este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport. În jocul tur disputat pe Giulești, cele două formații au remizat, scor 1-1. Gruparea antrenată de Costel […]
21:50
CFR Cluj – Rapid București este capul de afiș al etapei cu numărul 17 din Liga 1, iar partida de pe stadionul "Dr. Constantin Rădulescu" este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport. În jocul tur disputat pe Giulești, cele două formații au remizat, scor 1-1. Gruparea antrenată de Costel […]
21:40
Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a învins duminică, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia Kifisia, în etapa a 11-a din campionatul Greciei, Super League. Pe teren propriu, elevii lui Răzvan Lucescu au deschis scorul târziu, în minutul 43, după autogolul lui David Simon. Răzvan Lucescu, victorie la scor în Grecia: PAOK 0 Kifisia 3-0 Scorul a […]
21:20
Robert Lewandowski va intra în ultimele șase luni de contract cu Barcelona, iar cei din conducere i-au transmis deja că este liber să-și caute o altă echipă, fiind interesați să aducă un alt atacant. Turcii de la Fenerbahce i-au propus vârfului polonez un contract pe un an și jumătate, însă actualul jucător al Barcelonei vrea […]
Acum 4 ore
21:00
FCSB pregătește un transfer de top. Anunț de ultim moment al lui Mihai Stoica: „Aducem un jucător de valoare” # Antena Sport
FCSB pregătește un transfer de top în perioada de mercato care se apropie. Mihai Stoica a făcut anunțul și a dezvăluit că un fundaș central „de valoare" va semna cu campioana. FCSB suferă în defensivă, după accidentarea gravă a lui Mihai Popescu, accidentare care-l va ține departe de teren până la finalul sezonului. Joyskim Dawa nu e refăcut nici el, […]
20:40
Arsenal – Tottenham 4-1. Eze a marcat un hat-trick și a doborât un record vechi de 47 de ani # Antena Sport
Arsenal a dat recital și s-a impus în fața lui Tottenham, în derby-ul Nordului Londrei, cu scorul categoric de 4-1. Eberechi Eze a marcat un hat-trick și a intrat în istoria „tunarilor". Concret, mijlocașul englez de 27 de ani este primul jucător al lui Arsenal, după 47 de ani, care reușește să marcheze trei goluri în poarta lui Tottenham, conform […]
20:20
Mihai Stoica a numit cel mai bun jucător U21 din Liga 1. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a declarat că Mihai Toma (18 ani) este cel mai valoros tânăr fotbalist din campionat. Mihai Toma a evoluat atât pe postul de mijlocaș, cât și pe postul de fundaș dreapta la FCSB, în acest sezon, […]
19:50
Walter Zenga l-a analizat pe Cristi Chivu, înaintea Derby della Madonnina: „S-a discutat că Inter e moartă” # Antena Sport
Cristi Chivu este în fața celui mai important meci al sezonului. Inter joacă împotriva rivalei AC Milan, iar echipa românului are nevoie de victorie pentru a reveni pe primul loc în Serie A. AS Roma s-a impus în deplasare pe terenul celor de la Cremonese, scor 3-1 și a urcat, cel puțin temporar, pe prima […]
19:40
Oțelul Galați și Farul Constanța au produs spectacol, în meciul disputat duminică în cadrul etapei cu numărul 17 din Liga 1. Cele două formații au luptat pentru a obține victoria, necesară în lupta pentru play-off, dar scorul final a fost 2-2. Constănțenii au ajuns la cota 26 în actuala ediție de campionat și au un […]
19:30
Steaua Roșie Belgrad, eșec surprinzător înaintea confruntării cu FCSB din Europa League. Ce loc ocupă în clasament # Antena Sport
Steaua Roșie Belgrad a suferit un eșec surprinzător înaintea confruntării cu FCSB din Europa League. Sârbii au fost învinși de Javor, scor 0-1, în etapa a 16-a a primei ligi din Serbia. FCSB se va deplasa la Belgrad pentru partida din etapa a cincea a grupei principale din Europa League. Partida cu Steaua Roșie se […]
19:20
McLaren a pariat greșit în Las Vegas. Analiza lui Adrian Georgescu după descalificările lui Piastri și Norris # Antena Sport
Scriam în articolul trecut că traseul din Las Vegas e unul care prezintă multe condiții atipice. Am vrut chiar să închei acel text cu fraza "Mai lipsește să plouă și vom avea jocuri de noroc pe asfaltul din Las Vegas". Și chiar asta s-a întâmplat. A plouat în deșert și s-a schimbat tot. Un deșert […]
19:20
Victorie clară pentru România, înainte de Campionatul Mondial! Tricolorele au câștigat Trofeul Carpați # Antena Sport
Echipa națională de handbal feminin a României a terminat cu stil Trofeul Carpați, reușind să obțină cea de-a treia victorie consecutivă. Selecționata pregătită de Ovidiu Mihăilă s-a impus fără emoții în fața Austriei. După victoriile cu Portugalia și Cehia, a venit și succesul contra naționalei Austriei, care a fost învinsă cu scorul de 37-28, după […]
Acum 6 ore
19:00
CFR Cluj – Rapid LIVE TEXT (20:30). Derby „feroviar” în Gruia. Echipele de start. Louis Munteanu este titular # Antena Sport
CFR Cluj – Rapid București este capul de afiș al etapei cu numărul 17 din Liga 1, iar partida de pe stadionul "Dr. Constantin Rădulescu" este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport. În jocul tur disputat pe Giulești, cele două formații au remizat, scor 1-1. Gruparea antrenată de Costel […]
18:50
Gigi Becali, gata să facă ofertă pentru primul transfer al iernii. Pe cine vrea să aducă la FCSB # Antena Sport
Gigi Becali e gata să facă o ofertă oficială pentru titularul echipei naționale. Patronul de la FCSB a pus ochii pe Lisav Eissat, fundașul de 21 de ani debutat sub „tricolor" de Mircea Lucescu, după ce a ales să reprezinte România în detrimentul Israelului. Gigi Becali a anunțat deja faptul că vrea să facă cinci […]
18:50
Iuliu Mureșan anunță revoluția în iarnă la CFR Cluj: „Locul în clasament este sub valoarea echipei” # Antena Sport
CFR Cluj este departe de zona de play-off, iar rezultatele au dus la înlocuirea lui Andrea Mandorlini. Daniel Pancu a acceptat propunerea de a veni în Gruia, într-o perioadă de criză, atât din punct de vedere al performanțelor, cât și financiar. Revenit la gruparea ardeleană pentru a-i lua locul lui Cristi Balaj, Iuliu Mureșan anunță […]
18:00
Revenire importantă la Rapid pentru meciul cu CFR Cluj. Jucătorul care se află în premieră în lotul lui Costel Gâlcă # Antena Sport
Rapid a primit o veste bună înaintea partidei cu CFR Cluj, din etapa a 17-a din Liga 1. Cristi Ignat va fi în premieră în lotul lui Costel Gâlcă, în acest sezon. Fundașul de 22 de ani s-a accidentat la umăr pe finalul sezonului trecut. El a avut nevoie de operație și nu a putut […]
18:00
După evoluții bune la echipa națională de fotbal a României, Ianis Hagi a revenit în campionatul Turciei. Fotbalistul a fost titularizat în meciul jucat de Alanyaspor sâmbătă, contra celor de la Kasimpasa. Din păcate, evoluția acestuia nu a fost deloc una bună, acesta nereușind să producă pericol la poarta adversă în cele 90 de minute […]
17:30
CFR Cluj trece printr-o perioadă de criză, atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere al rezultatelor. Gruparea ardeleană a schimbat doi antrenori în acest sezon, iar acum speranțele stau în Daniel Pancu. Revenit la CFR Cluj, Iuliu Mureșan a vorbit înaintea derby-ului cu Rapid București despre situația echipei, dar și […]
17:30
Andrei Rațiu, cel mai bun de pe teren în primul meci după ce și-a prelungit contractul cu Rayo. Nota primită # Antena Sport
Andrei Rațiu a fost cel mai bun jucător de pe teren în duelul dintre Real Oviedo și Rayo Vallecano, duel încheiat cu scorul de 0-0, în etapa a 13-a din La Liga. În primul meci bifat după ce și-a prelungit contractul cu spaniolii, fundașul român a primit cea mai mare notă. Andrei Rațiu a fost integralist pentru Rayo Vallecano în […]
17:20
Situația de la FCSB este una destul de tensionată, asta în condițiile în care gruparea roș-albastră mai are de tras pentru a-și adjudeca un loc de play-off. Mai mult decât atât, pauza competițională din iarnă ar putea veni cu alte vești proaste. Concret, Florin Tănase va intra în ultimele șase luni de contract, iar cel […]
Acum 8 ore
17:10
FCSB, analizată de sârbi înaintea meciului cu Steaua Roșie Belgrad. Ce detaliu au remarcat # Antena Sport
FCSB a fost analizată în presa din Serbia înaintea confruntării cu Steaua Roșie Belgrad. Partida din etapa a cincea a grupei de Europa League se va disputa joi, de la ora 22:00, la Belgrad. Sârbii au reacționat după ce FCSB a făcut un nou pas greșit în Liga 1. Campioana, care are nevoie de puncte […]
17:00
Real Madrid ar putea fi preluată de noi investitori. Decizia majoră luată de „galactici” # Antena Sport
Real Madrid ar putea să se deschidă în curând către investitori externi prin crearea unei noi societăţi. Familia Arnault, proprietara Paris FC, ar fi interesată, susţine presa spaniolă. Ideea ar fi de a crea o nouă societate pe modelul celei care a fost înfiinţată pentru a gestiona veniturile legate de exploatarea stadionului Santiago-Bernabeu. Real Madrid […]
16:50
CCA îi dă dreptate lui Adrian Mihalcea, după eroarea din UTA – U Cluj 0-2. Reacția președintelui arădenilor # Antena Sport
Universitatea Cluj s-a impus sâmbătă pe terenul celor de la UTA Arad, scor 2-0, într-un meci din etapa cu numărul 17 a Ligii 1. După fluierul final, tehnicianul „Bătrânei Doamne" a criticat arbitrajul, referindu-se la faza golului marcat de Marius Coman, anulat
16:30
„Nu pot să accept să fiu marionetă”. Mircea Rednic, dezvăluiri explozive după demiterea de la Standard # Antena Sport
Mircea Rednic a oferit declarații ferme după ce a fost demis de la Standard Liege, după doar cinci meciuri. Antrenorul român ajuns la vârsta de 63 de ani a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, la echipă. Concret, Mircea Rednic s-a despărțit de Standard Liege la finalul lunii august. El a subliniat că a fost […] The post „Nu pot să accept să fiu marionetă”. Mircea Rednic, dezvăluiri explozive după demiterea de la Standard appeared first on Antena Sport.
16:30
FCSB a remizat pe Arena Națională contra celor de la Petrolul Ploiești, scor 1-1, iar lupta pentru prezența în play-off pare să fie din ce în ce mai dificilă pentru campioana României. Mihai Stoica a încercat să găsească explicații pentru forma slabă a roș-albaștrilor și a venit cu o soluție pentru ca echipa să își […] The post Mihai Stoica știe cum își poate reveni FCSB în Liga 1: „Am câștigat două campionate” appeared first on Antena Sport.
16:20
Daniel Oprița, război total cu Florin Talpan. Replică fermă după ce i-a fost cerută demisia: „Când mă vede, se ascunde” # Antena Sport
Daniel Oprița se află într-un război total cu Florin Talpan. Antrenorul de la CSA Steaua a venit cu replica după ce juristul clubului din Ghencea i-a cerut demisia, în urmă cu câteva săptămâni. Daniel Oprița nu a dorit să-i mai pronunțe numele lui Florin Talpan și a transmis că a fost jignit de către juristul clubului, fiind acuzat […] The post Daniel Oprița, război total cu Florin Talpan. Replică fermă după ce i-a fost cerută demisia: „Când mă vede, se ascunde” appeared first on Antena Sport.
16:10
Decizia radicală acceptată în România înaintea barajului cu Turcia. Ce schimbări se pregătesc # Antena Sport
S-a aflat decizia radicală acceptată în România înaintea barajului de World Cup 2026 cu Turcia, din martie. LPF e decisă să amâna etapa de Liga 1 de dinaintea meciului crucial al naționalei. Imediat după tragerea la sorți a barajului, selecționerul Turciei a declarat că și-ar dori ca etapa de campionat să fie amânată, în vederea […] The post Decizia radicală acceptată în România înaintea barajului cu Turcia. Ce schimbări se pregătesc appeared first on Antena Sport.
16:10
CFR Cluj – Rapid București este capul de afiș al etapei cu numărul 17 din Liga 1, iar partida de pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport. În jocul tur disputat pe Giulești, cele două formații au remizat, scor 1-1. Gruparea antrenată de Costel […] The post CFR Cluj – Rapid LIVE TEXT (20:30). Derby „feroviar” în Gruia. Echipele probabile appeared first on Antena Sport.
15:40
Clubul care demarează negocierile cu Gigi Becali pentru transferul stelar al lui Daniel Bîrligea # Antena Sport
Daniel Bîrligea a rămas principalul produs de export al lui Gigi Becali, după ce Darius Olaru nu a revenit după accidentare la nivelul aşteptat de patronul de la FCSB. Atacantul de 25 de ani cotat la 5 milioane de euro se află din nou în vizorul unei echipe din fotbalul arab. Conform gsp.ro, echipa de […] The post Clubul care demarează negocierile cu Gigi Becali pentru transferul stelar al lui Daniel Bîrligea appeared first on Antena Sport.
15:20
Sabrerul Vlad Covaliu a fost declarat al doilea an consecutiv cel mai bun junior din lume, a anunţat CS Dinamo. În cadrul congresului FIE 2025, desfăşurat, sâmbătă, la Manama, capitala Bahrainului, au fost premiaţi câştigătorii Cupei Mondiale 2024-2025. Vlad Covaliu, cel mai bun junior din lume Printre sportivii elogiaţi s-a aflat şi Vlad Covaliu (CS […] The post Vlad Covaliu, desemnat pentru al dolea an consecutiv cel mai bun junior al lumii appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
15:10
Ion Ţiriac este un renumit om de afaceri, care la 86 de ani are o avere de 2.3 miliarde de dolari. Magnatul a dezvăluit care a fost unul dintre principiile esenţiale din viaţa sa. Ţiriac a excelat în sport sau afaceri, dar a ales ca în domeniile unde nu se pricepe la fel de bine, […] The post Ion Ţiriac a dezvăluit de ce crede că este “extraordinar de inteligent” appeared first on Antena Sport.
14:40
Mihai Stoica a găsit vinovatul de la FCSB pentru egalul cu Petrolul şi a anunţat care ar fi “ruşinea mondială” # Antena Sport
Mihai Stoica susţine că Ştefan Târnovanu este adevăratul vinovat pentru golul încasat de FCSB în egalul cu Petrolul, 1-1. Mai mult, oficialul roş-albaştrilor anunţă că ratarea play-off-ului ar fi o adevărată ruşine mondială. FCSB e pe locul 10 în Liga 1, după primele 17 etape disputate. Roş-albaştrii sunt la 4 puncte de ultimul loc de […] The post Mihai Stoica a găsit vinovatul de la FCSB pentru egalul cu Petrolul şi a anunţat care ar fi “ruşinea mondială” appeared first on Antena Sport.
14:20
Bernadette Szocs şi Andreea Dragoman, medaliate cu argint la Campionatelor Europene de tenis de masa pe echipe de la Zadar, au participat, duminică dimineaţă, la un meci demonstrativ organizat în cadrul evenimentului de relansare a activităţilor sportive ale Asociaţiei Sportive a Salariaţilor din Banca Naţională a României (ASSBNR). Cele două componente ale lotului feminin de […] The post Bernadette Szocs şi Andreea Dragoman, meci demonstrativ la BNR appeared first on Antena Sport.
14:20
Atacantul brazilian Neymar nu a participat la antrenamentul de sâmbătă al echipei Santos, la CT Rei Pelé, relatează Globo Esporte. El a acuzat dureri la genunchi încă de la meciul împotriva echipei Mirassol şi a făcut doar exerciţii în sala de forţă. Planul este să fie menajat la meciul echipei Santos cu Internacional, luni, la […] The post Continuă problemele pentru Neymar! A ratat un nou antrenament appeared first on Antena Sport.
14:00
Neluțu Varga, veste uriașă înainte de CFR Cluj – Rapid: “Au crezut dușmanii că murim?” # Antena Sport
Neluțu Varga a venit cu o veste uriașă înaintea meciului dintre CFR Cluj și Rapid. Patronul echipei din Gruia a anunțat că echipa a scăpat de datorii, ceea ce înseamnă că CFR Cluj nu mai riscă să fie depunctată. Clujenii riscau să piardă puncte în clasament din cauza unor restanțe salariale către mai mulți jucători. […] The post Neluțu Varga, veste uriașă înainte de CFR Cluj – Rapid: “Au crezut dușmanii că murim?” appeared first on Antena Sport.
14:00
Ce cotă a ajuns să aibă Max Verstappen la câştigarea titlului mondial, după nebunia din Las Vegas # Antena Sport
Lando Norris şi Oscar Piastri au fost descalificaţi din Marele Premiu de la Las Vegas, din cauza unor probleme la monoposturile lor. Astfel că şansele lui Max Verstappen la un nou titlu mondial au crescut vizibil. Norris şi Piastri pierd 18 şi 12 puncte, ceea ce îi permite lui Max Verstappen să vină la egalitate […] The post Ce cotă a ajuns să aibă Max Verstappen la câştigarea titlului mondial, după nebunia din Las Vegas appeared first on Antena Sport.
13:10
Cum poate câștiga Max Verstappen titlul în Formula 1, după ce Norris și Piastri au fost descalificați în Las Vegas # Antena Sport
Max Verstappen a câștigat Marele Premiu din Las Vegas, dar adevărata lovitură a venit după cursa de duminică dimineață. Lando Norris și Oscar Piastri, cei doi piloți McLaren, care terminaseră pe locurile 2, respectiv 4, au fost descalificați la câteva ore după finalul cursei. Monoposturile McLaren au depășit limita de uzură la podea, iar FIA […] The post Cum poate câștiga Max Verstappen titlul în Formula 1, după ce Norris și Piastri au fost descalificați în Las Vegas appeared first on Antena Sport.
12:50
Continuă tensiunile la CFR! Iuliu Mureşan, critici la adresa lui Neluţu Varga: “A fost dat peste cap” # Antena Sport
Iuliu Mureşan a comentat situaţia în care se află Louis Munteanu şi a dat vina şi pe Neluţu Varga, cel care ar ales să nu-l folosească pe jucătorul lui CFR Cluj în mai multe meciuri, de frica unei accidentări care i-ar fi periclitat şansele unui transfer. Atacantul de 23 de ani cotat la 5 milioane […] The post Continuă tensiunile la CFR! Iuliu Mureşan, critici la adresa lui Neluţu Varga: “A fost dat peste cap” appeared first on Antena Sport.
12:30
Gheorghe Mustaţă i-a atacat pe jucători după FCSB – Petrolul 1-1: “Lasă că tot eu joc” # Antena Sport
Gheorghe Mustaţă a găsit o explicaţie pentru forma slabă în care se află FCSB în acest sezon. Liderul Peluzei Nord dă vina pe atitudinea unor jucători, venită în urma lipsei de concurenţă pe posturi. “Doar 1-1, ce să facem acum, asta e. Petrolul nu este o echipă de neglijat, joacă fotbal, și ei vor în […] The post Gheorghe Mustaţă i-a atacat pe jucători după FCSB – Petrolul 1-1: “Lasă că tot eu joc” appeared first on Antena Sport.
12:30
Gimnasta Alexia Blănaru a câştigat, duminică, medalia de bronz în finală la sărituri, la Campionatul Mondial de junioare, de la Manila. În aceeaşi finală, Aniela Tudor a fost pe locul 7. Alexia Blănaru a obţinut medalia de bronz cu o medie de 13.566 puncte, cu 13.133 la prima săritură şi o notă excelentă la a […] The post Alexia Blănaru, medalie de bronz la sărituri, la Campionatul Mondial de junioare appeared first on Antena Sport.
11:40
Inter o va întâlni pe Milan în cadrul etapei a 12-a din Seria A. Derby della Madonnina va avea loc duminică, de la ora 21:45, şi va fi în format LIVE TEXT pe as.ro. Înainte de derby-ul de pe Meazza, Inter a pierdut fotoliul de lider, după ce Napoli a trecut de Atalanta cu 3-1. […] The post Inter – Milan LIVE TEXT (21:45). Cel mai important meci din cariera lui Cristi Chivu appeared first on Antena Sport.
11:20
Arne Slot, după umilința suferită de Liverpool pe Anfield: “Nu pot inventa suficiente scuze” # Antena Sport
Arne Slot, antrenorul lui Liverpool, a avut un discurs critic la propria persoană, după ce echipa sa a suferit un eșec usturător pe teren propriu, în fața lui Nottingham Forest, scor 0-3. Aceasta este a doua înfrângere la scor de neprezentare suferită de cormorani în decurs de doar câteva săptămâni pe Anfield, după cea din […] The post Arne Slot, după umilința suferită de Liverpool pe Anfield: “Nu pot inventa suficiente scuze” appeared first on Antena Sport.
11:00
Ce se întâmplă cu Cosmin Olăroiu după ce a ratat calificarea la World Cup 2026! Decizia luată de Federaţie # Antena Sport
Cosmin Olăroiu a ratat şi ultima şansă de a ajunge cu Emiratele Arabe Unite la World Cup 2026, iar informaţiile duceau spre o demitere a selecţionerului român de 56 de ani. Totuşi, Federaţia din Emiratele Arabe Unite a luat decizia de a-l păstra pe antrenorul nostru în funcţie, chiar dacă acesta a ratat un obiectiv […] The post Ce se întâmplă cu Cosmin Olăroiu după ce a ratat calificarea la World Cup 2026! Decizia luată de Federaţie appeared first on Antena Sport.
10:20
Lando Norris și Oscar Piastri riscă să fie descalificați după MP din Las Vegas! Cum ar afecta clasamentul # Antena Sport
Lando Norris și Oscar Piastri, cei doi piloți de la McLaren, riscă să fie descalificați din Marele Premiu din Las Vegas. Norris a încheiat cursa pe locul 2, în timp ce Piastri, cel care a profitat de penalizarea lui Kimi Antonelli, s-a clasat pe locul 4. La finalul cursei, în urma verificării monoposturilor, mașina celor […] The post Lando Norris și Oscar Piastri riscă să fie descalificați după MP din Las Vegas! Cum ar afecta clasamentul appeared first on Antena Sport.
