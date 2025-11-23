Walter Zenga l-a analizat pe Cristi Chivu, înaintea Derby della Madonnina: „S-a discutat că Inter e moartă”

08:30

Gigi Becali a suportat cu greu încă un semieşec al echipei sale, FCSB – Petrolul 1-1, unul care îl ţine încă departe de play-off. Patronul roş-albaştrilor i-a criticat după meci pe Darius Olaru şi David Miculescu. Darius Olaru, jucătorul cotat la 7.5 milioane de euro, nu mai are aceleaşi cifre după accidentare. Mijlocaşul de 27 […] The post Gigi Becali visa să ia o avere pe el şi acum îl consideră jucător “de duzină”. “Distruge tot jocul” appeared first on Antena Sport.