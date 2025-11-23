Prima întâlnire a oficialilor europeni, ucraineni şi americani pentru planul de pace propus de Donald Trump

19:30

Un şofer de taxi a fost ucis, noaptea trecută, în Mioveni, de un client drogat. Criminalul, care la 21 de ani are deja un trecut violent, l-a înjunghiat de mai multe ori pe şoferul de 60 de ani şi i-a furat telefonul, hainele şi cheile de la maşină. În agonie, bărbatul s-a târât o jumătate de kilometru până la prima casă pentru a cere ajutor. Inima i-a cedat, însă, înainte de sosirea ambulanţei.