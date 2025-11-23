Mai mulţi elevi au dezvoltat o braţară sport care te corectează când faci mişcările greşit

13:30

"Unele spitale nu mai sunt pentru pacienți, ci pentru angajați". Este atacul dur la adresa medicilor, făcut chiar de către premierul Ilie Bolojan. Şeful Executivului atrage atenţia că în unele unități peste 90% din buget se duce doar pe salarii, aşa că nu mai rămâne nimic pentru medicamente, analize sau aparatură. Şi în timp ce sistemul pare ferit de austeritate, criza de personal e tot mai acută.