Imagini incredibile cu o mașină pe CONTRASENS pe autostradă. Tragedia a fost evitată în ultima clipă

Cea mai lungă autostradă dreaptă din lume reprezintă o adevărată provocare psihică pentru orice șofer – are 240 de kilometri fără curbe și traversează un deșert. Sunt mai bine de două ore de condus fără să miști volanul nici măcar cu un milimetru. Mulți oameni spun că șofatul este, pentru ei, relaxare, dar să o […]