Orașul din România cu cele mai ieftine apartamente cu 2 camere pe final de 2025. Costă doar 8.000€
Gândul, 23 noiembrie 2025 13:40
Un apartament cu două camere „foarte spaţioase”, decomandat, cu o suprafaţă utilă 52 mp și balcon, construit după Marele Cutremur în 1978 este scos la vânzare în Zimnicea, orașul devastat de seism în 1977. Deci, se presupune că ar respecta noilor standarde de construție impuse de Ceaușescu după sinistru. Prețul nu este prohibitiv nici pentru […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
14:10
Firma care luminează Oradea și București de Crăciun a mai pus „mâna” pe încă un mare oraș: Primăria Sibiu alocă 1,4 milioane de lei pe luminițe # Gândul
MK Illumination SRL din Hunedoara, care îi aparține afaceristului Baba Horea Mihai, despre care Gândul a dezvăluit că are sute de afaceri cu statul, a pus „mâna” și pe Sibiu – oraș condus de Astrid Fodor, cu un contract pentru iluminat festiv, în valoare de 1,4 milioane de lei. Firmele lui Baba se ocupă și […]
14:10
Anca Alexandrescu, prinsă în horă în târgul de la Vitan, alături de Makaveli și Lazarus. Se cântă „Te iubesc, să moară mama!” # Gândul
Candidata independentă, susţinută de AUR, PNŢCD şi influencerul Makaveli, la alegerile de la Primăria Capitalei, a descins electoral în târgul de la Vitan. Acolo, a fost întâmpinată cu muzică pe măsura ambientului. Anca Alexandrescu s-a prins imediat într-o horă alături de Makaveli şi de susţinătorii adunaţi ad-hoc. Europarlamentarul Luis Lazarus, preşedintele celei mai noi formaţiuni […]
Acum 15 minute
14:00
Armata israeliană a anunțat duminică că a ucis un comandant local al grupării Hamas în Gaza, pe fondul continuării unor acuzații reciproce între Israel și mișcarea militantă palestiniană privind încălcarea armistițiului. Comandantul vizat este Alaa Al-Hadidi, responsabil cu aprovizionarea în cadrul centrului de producție al Hamas, iar surse spun că a fost ucis în atacurile […]
14:00
Cea mai lungă autostradă dreaptă din lume reprezintă o adevărată provocare psihică pentru orice șofer – are 240 de kilometri fără curbe și traversează un deșert. Sunt mai bine de două ore de condus fără să miști volanul nici măcar cu un milimetru. Mulți oameni spun că șofatul este, pentru ei, relaxare, dar să o […]
Acum o oră
13:40
Orașul din România cu cele mai ieftine apartamente cu 2 camere pe final de 2025. Costă doar 8.000€ # Gândul
Un apartament cu două camere „foarte spaţioase”, decomandat, cu o suprafaţă utilă 52 mp și balcon, construit după Marele Cutremur în 1978 este scos la vânzare în Zimnicea, orașul devastat de seism în 1977. Deci, se presupune că ar respecta noilor standarde de construție impuse de Ceaușescu după sinistru. Prețul nu este prohibitiv nici pentru […]
13:20
Test de inteligență | Găsiți toate cele 3 diferențe dintre poza din dreapta și poza din stânga # Gândul
Dacă descoperiți toate cele trei diferențe dintre poza din dreapta și poza din stânga, în 71 de secunde, înseamnă că aveți un spirit de observație deosebit. Puzzle-urile de tip „găsește diferențele” sunt o modalitate distractivă de a te distra, în timp ce îți antrenezi creierul puțin. Crezi că ai ochii suficient de ageri? Hai să-i […]
13:20
Imagini incredibile cu o mașină pe CONTRASENS pe autostradă. Tragedia a fost evitată în ultima clipă # Gândul
Imagini șocante surprinse pe Autostrada A3 București-Ploiești au devenit virale în social media. Pe filmările apărute vineri, 21 noiembrie, pe Facebook se vede un autoturism care circulă pe contrasens în condiții de ceață densă. Clipul, distribuit masiv pe rețelele de socializare, a atras și atenția polițiștilor de la „Rutieră”. Ce a pățit șoferul care circula […]
Acum 2 ore
13:10
În ediția din 19 noiembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, omul de afaceri Gigi Nețoiu a vorbit despre presiunea fiscală tot mai accentuată asupra populației și despre incapacitatea românilor de a suporta noi creșteri de taxe. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Nețoiu a subliniat că românii abia fac față obligațiilor impuse deja […]
13:10
Ion Cristoiu: „Campania declanșată împotriva magistraților pune la îndoială încrederea în JUSTIȚIE” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a susținut că atacurile din ultima perioadă la adresa magistraților distrug încrederea în justiție. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Toată campania declanșată împotriva magistraților pune la îndoială încrederea în justiție” Cristoiu afirmă că discuțiile despre „război hibrid” sunt, de […]
13:10
Un ceas recuperat de pe Titanic a fost vândut la licitație în Marea Britanie. Care a fost suma record pentru care s-a vândut # Gândul
Un ceas de buzunar de aur recuperat de la un cuplu de bătrâni care s-a înecat în timpul scufundării Titanicului a fost vândut la o licitație din sudul Angliei pentru o sumă record de 1,78 milioane de lire sterline (2 milioane de euro). A fost cea mai mare sumă plătită vreodată pentru obiecte de pe […]
12:50
Amenzi serioase pentru comercianţii care nu vor să înlocuiască produsele deteriorate. Nicuşor Dan a promulgat legea # Gândul
Preşedintele Nicuşor Dan acţionează şi pe partea de protecţia consumatorilor. Duminică a anunţat promulgarea unei legi prin care comercianţii care nu înclouiesc produsele deteriorate pot fi amendaţi cu sume între 5.000 şi 25.000 de lei. Începând cu 23 noiembrie 2025, va intra în vigoare Legea 190/2025 care modifică ordonanța, astfel încât să includă amenzi cuprinse […]
12:40
Ce aliment NU trebuie consumat niciodată dimineața. Reprezintă un șoc termic pentru sistemul digestiv și poate provoca diaree sau ceață mentală # Gândul
Un aliment pe care mulți români îl consumă dimineața este considerat de marii specialiști chinezi în medicină ca fiind dăunător pentru sănătate. Ei nu recomandă acest produs și arată și care sunt motivele. Deși europenii spun că are probiotice și face bine, medicii chinezi sunt de altă părere. De ce nu este bine să bei […]
12:40
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a explicat faptul că s-a produs o ruptură în coaliția de guvernare. S-au format două aripi complet diferite, care trag în direcții opuse. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „A apărut marea fisură ideologică dintre grupări” Cristoiu a arătat […]
12:20
Se apropie startul sezonului de ski. Care sunt şansele să se schieze de 1 decembrie. Pe pârtiile din Maramureș ninge # Gândul
Împătimiţii sporturilor de iarnă sunt invitaţi pe pârtie, la Cavnic. Stratul de omăt nu este chiar cel ideal, însă tunurile de zăpadă sunt pregătite să acţioneze. La Cavnic, oraş aflat la poalele Munţilor Gutâi, în Maramureş, stratul subţire de zăpadă a acoperit tot, însă nu suficient cât să nu ridice semne de întrebare dacă se […]
Acum 4 ore
12:10
Un român din diaspora a fost stupefiat de prețurile din Cluj. Cât l-a costat aventura de a comanda o salată și o supă în centrul orașului # Gândul
Un român stabilit de ani buni în străinătate, revenit acasă pentru o scurtă vacanță, a avut un adevărat „șoc cultural” chiar în centrul municipiului Cluj-Napoca, după ce a plătit aproape 100 de lei pe o salată și aproape 60 de lei pe o supă, într-un bar din zona kilometrului zero, potrivit publicației Ştiri de Cluj. Bărbatul, […]
11:50
Un român din diaspora a fost stupefiat de prețurile din Cluj. Cât l-a costat aventura de a comanda o salată și o supă în centru orașului # Gândul
Un român stabilit de ani buni în străinătate, revenit acasă pentru o scurtă vacanță, a avut un adevărat „șoc cultural” chiar în centrul municipiului Cluj-Napoca, după ce a plătit aproape 100 de lei pe o salată și aproape 60 de lei pe o supă, într-un bar din zona kilometrului zero, potrivit publicației Ştiri de Cluj. Bărbatul, […]
11:40
Ion Cristoiu: „RĂZBOIUL dintre America și Rusia, prin intermediul Ucrainei, s-a încheiat. Va continua, însă, războiul dintre UE și Rusia” # Gândul
Jurnalistul Ion Cristoiu prezintă în ultima sa „pastilă” un scenariu feroce pentru viitorul european: „Războiul dintre America și Rusia, prin intermediul Ucrainei, s-a încheiat. Va continua, însă, războiul dintre UE și Rusia”. Cu alte cuvinte, reputatul om de presă nu vede o încheiere a conflictului de la granița României. Cristoiu spune ce urmează în Ucraina […]
11:40
Parisul s-a trezit cu „haină albă”. Ninsoarea de noaptea trecută a acoperit străzile din capitala franceză și împrejurimi # Gândul
Zăpada mult așteptată, s-a depus noaptea trecută în Paris. În capitala Franței și în zonele învecinate, primii fulgi de nea din acest sezon au început să cadă începând cu miezul nopții. Zăpada s-a depus rapid, lucru vizibil, de exemplu, pe stadionul Parc des Princes din arondismentul 16, unde meciul dintre PSG și Le Havre se […]
11:30
Fecioarele, Gemenii, Leii și Scorpionii vor avea parte de adevăruri dureroase și revelații puternice în această perioadă, maturizare, limite sănătoase, vindecare și schimbări care dau sens vieții, conform astrologilor. Fecioară-Redescoperirea propriei evoluții Nu ne oprim niciodată din creștere, iar Fecioara simte asta din plin. În această etapă a vieții, înveți să-ți schimbi perspectiva asupra succesului […]
11:20
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor EaseWeather # Gândul
Site-urile de specialitate se întrec în a anticipa cum va fi vremea de sărbători. EaseWeather a dat publicității prognoza pentru Crăciun 2025 și Revelion 2026, iar concluzia este că va fi o vreme ciudată în București. Conform estimărilor, temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Temperaturi de primăvară în preajma […]
11:10
Daniel Băluță: „Bucureștiul poate fi declarat ca zonă DEFAVORIZATĂ și astfel să atragem foarte mulți bani europeni” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, candidatul la Primăria Capitalei, Daniel Băluță a vorbit despre oportunitățile pe care le-ar avea Bucureștiul în vederea atragerii fondurilor europene pentru dezvoltarea orașului. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, Daniel Băluță a afirmat că s-ar putea atrage finanțări importante în București. El […]
11:10
Daniel Băluță: „Pentru proiecte importante în București, avem nevoie de timp, cel puțin până în 2032” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Daniel Băluță a vorbit despre planul său pentru Primăria București în cazul în care va câștiga alegerile de la Capitală. Acesta susține că pentru a duce la capăt un plan de oraș ai nevoie de mai mult de un singur mandat. Urmărește aici, integral, […]
11:10
Top 12 moduri atroce de a muri. De la scaunul electric, la răstignire, cele mai îngrozitoare opțiuni de final # Gândul
Din ciclul „ce-i mai preocupă pe oamenii de știință”, a fost stabilit și un clasament al celor mai atroce feluri în care pot muri oamenii, și nu numai ei. Evident, evenimentul este mai întodeuna neplăcut, dar uneori poate fi chiar îngrozitor. Star Insider prezintă un rezumat-listă a celor mai dureroase moduri în care se pot […]
11:10
Vortexul polar lovește România. Alertă de ninsori, iar temperaturile scad sub 0 grade Celsius. Anunțul oficial al ANM, pentru Gândul # Gândul
Prognoza zilei de duminică, 23 noiembrie, arată că temperaturile nu vor depăşi 9-10 grade Celsius, spun cei de la Administraţia Naţională de Meteorologie. Cerul va avea înnorări, iar aria precipitațiilor va cuprinde aproape toată țara, mai puțin Dobrogea, unde acestea se vor semnala doar pe spații mici. Local în Câmpia de Vest, în Transilvania și în […]
11:10
Eugen Neagoe, 58 de ani, antrenorul de la Petrolul Ploiești, a avut o contră la marginea terenului cu Octavian Popescu, jucătorul de la FCSB. În minutul 28 al meciului FCSB – Petrolul 1-1, Octavian Popescu a căzut după un duel cu Jyry, în apropierea locului în care se afla Eugen Neagoe. Fotbalistul echipei roș-albastre a […]
11:10
Cândva minister, acum o simplă direcție, “tineretul” nu pare să preocupe pe nimeni în România. Structura din subordinea Ministerului Muncii și-a anulat toate programele și acum se mută într-o clădire cu risc seismic. Angajații trag un semnal de alarmă în Gândul: “Bătălia nu e pentru tineret, ci pentru patrimoniul imobiliar” # Gândul
Domeniul tineretului din România continuă să fie tratat ca o anexă inutilă a administrației centrale. După ani în care a fost când minister, când agenție sau autoritate, tineretul a ajuns astăzi doar o direcție generală în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS). Situația este cu atât mai greu de înțeles cu cât, […]
10:50
Continuă ziua de duminică în același mod, cu voie bună și distracție! GÂNDUL.RO vă oferă un banc bun pentru azi – Ce se întâmplă când nevasta ajunge acasă prea devreme. Ajunge nevasta acasă și își găsește bărbățelul hărnicind prin bucătărie ca o furnicuță, masa pregătită pentru două persoane, lumânări, atmosferă romantică… – Vai, ce surpriză! […]
10:40
Jandarmeria Capitalei a anunţat că la FCSB – Petrolul Ploieşti s-au dat cinci amenzi de 35.700 de lei. Două dintre ele, de 30.000 de lei, au fost aplicate clubului organizator și una de 5000 de lei a fost în contul firmei de pază de la acest meci. S-au deschis cinci dosare penale privind regimul materiilor […]
10:40
Ucraina atacă în inima Rusiei. A fost afectată o centrală electrică cheie din apropiere de Moscovei # Gândul
Cu puțin timp înainte de negocierile de pace din Geneva, Ucraina a atacat cu drone în inima Rusiei. Reprezentanți din Uniunea Europeană, Statele Unite și Ucraina se întâlnesc astăzi la Geneva pentru a discuta planul de pace pentru Ucraina. Dronele ucrainene au avariat centrala electrica Shatura din regiunea Moscovei, una din cele mai vechi centrale […]
10:30
Elias Charalambous e în pericol de demitere de la FCSB. Gigi Becali: „Cu siguranță au și antrenorii vină” # Gândul
FCSB – Petrolul Ploiești, 1-1, în etapa 17 a Superligii. Alexandru Stoian a marcat în minutul 12, iar oaspeții au egalat prin Robert Sălceanu, minutul 47, cu un șut de la 30 de metri, deviat. Gigi Becali a declarat că nu mai are încredere în echipă, FCSB fiind pe locul zece, 21 de puncte, la […]
10:30
Un tânăr de 26 de ani a fost găsit spânzurat, sâmbătă, într-o toaletă a trenului Interregio Iași–București, notează publicația Vremea Nouă. Descoperirea a fost făcută de unul dintre controlori, la scurt timp după plecarea trenului din Gara Iași. Acesta a fost oprit de urgență în gara Crasna, județul Vaslui. Potrivit Biroului Județean Poliție Transporturi Vaslui, șeful de tren […]
10:20
Explodează amenzile de Sărbători. Sancțiuni fără precedent, până la închisoare, pentru comercializarea și utilizarea ilegală a PETARDELOR # Gândul
O nouă lege privind articolele pirotehnice a intrat în vigoare în România, aducând sancțiuni mai severe pentru cei care o încalcă. Mai nou, amenzile pot ajunge până la 7500 de lei, iar în cazuri grave se poate ajunge chiar la 5 ani de închisoare. Modificările legislative vin ca urmare a numeroaselor incidente din ultimii ani, […]
10:20
(P) Proiectul „Ilfov te aude” a început la Măgurele. Caravana continuă activitățile în localitățile Jilava și Bragadiru # Gândul
Pe 21 Noiembrie 2025, a luat startul proiectul „Ilfov te aude”, un program gratuit, care oferă servicii specializate persoanelor cu deficiențe de auz din judeţ, anunţă cei de la Consiliul Judeţean Ilfov. Echipa medicală a fost prezentă în orașul Măgurele, unde 31 de persoane au beneficiat de evaluări audiologice complete, desfășurate în condiții profesionale și […]
10:20
Pace în Ucraina. Europa respinge planul lui Trump pentru pace în forma sa actuală. UE, SUA și Ucraina discută azi pacea la Geneva # Gândul
Deputatul ucrainean Oleksiy Goncharenko a publicat joi noapte pe social-media documentul integral al planului negociat de Donald Trump cu Rusia pentru un armistițiu pe frontul din Ucraina. Conținutul documentului a fost confirmat de publicațiile Axios și Wall Street Journal. Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina prevede și o garanție de securitate modelată pe Articolul 5 al […]
10:20
Gigi Becali: „Târnovanu a dormit în poartă”. Ce reacție a avut fotbalistul și programul etapei din Superliga # Gândul
FCSB n-a putut învinge Petrolul în Superliga, scor 1-1, iar spiritele s-au încins la gruparea patronată de Gigi Becali. Patronul i-a luat în colimator pe toți jucătorii, dar în mod special s-a referit la portarul Ștefan Târnovanu. Goalkeeper-ul a reacționat la finalul partidei, după ce a greșit clar la golul marcat de prahoveni. Gigi Becali: […]
Acum 6 ore
10:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan a comentat declarațiile președintelui Nicușor Dan privind acuzațiile de încălcare a spațiului aerian românesc de către dronele rusești. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. În urma unui recent atac rusesc asupra Ucrainei, mai multe fragmente dintr-o dronă doborâtă de către ucraineni au căzut […]
10:10
Dan Dungaciu: „Viktor ORBAN va rămâne în picioare și mulți se vor întreba de ce nu am făcut și noi ca Ungaria” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a transmis că Europa nu va renunța la conflictul cu Rusia. El a vorbit despre motivele politice, economice și de securitate care fac ca războiul să devină parte din strategia europeană. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: […]
10:10
Scenarii de război. O criză în Taiwan ar putea declanșa o confruntare fără precedent între China și Japonia? Tokio se bazează pe Washington, dar apar semne de întrebare pe relația „Beijing – Moscova” # Gândul
Conform Indicelui Global al Puterii de Foc (Global Firepower) din 2025, China ocupă locul trei la nivel global în ceea ce privește forța militară, în timp ce Japonia se află pe locul șapte. China are aproximativ 2 milioane de soldați activi, peste 5.000 de tancuri, peste 3.000 de avioane de luptă și 400 de nave […]
10:10
Deşi Tribunalul Sibiu a respins sechestrul pe casa lui Iohannis, ANAF continuă procedurile. Adrian Nica:”O să facem în continuare demersurile legale” # Gândul
Deşi Tribunalul Sibiu a respins cererea formulată de Statul Român, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov (ANAF), de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis, şeful instituţiei, Adrian Nica, spune că Fiscul va continua demersurile pentru recuperarea prejudiciului. Statul Român, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, a înregistrat […]
10:10
Ce însemnă pentru România și Europa Planul de Pace al lui Trump în Ucraina. Generalul Virgil Bălăceanu, analiză pentru Gândul: ” Compromisul este grav. Europa trebuie să fie pregătită pentru războaie în secolul XXI, așa cum au fost în secolul XX” # Gândul
Generalul (r) Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la Comandamentul NATO de la Bruxelles și fost șef al Brigăzii Multinaționale din Sud-Estul Europei, a vorbit, într-o intervenție pentru Gândul despre cum vor evolua lucrurile în celebrul plan de pace produs de Donald Trump, pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina. Interlocutorul Gândul a precizat faptul […]
10:00
În această zi de duminică, 23 noiembrie, GÂNDUL.RO vă propune un banc bun, care să vă însenineze dimineața. Iată ce motiv de despărțire în 2025 mai născocesc românii, pe social media. Din ce motiv te-ai despărțit în ultima ta relație? I-am propus să ne mutăm împreună cu chirie și să plătim jumate-jumate. Și chiar am […]
09:50
Iarna şi-a intrat deja în drepturi, la munte. Salvamontiştii argeşeni au surprins nişte imagini care ar aduce bucurie oricărui iubitor de zăpadă, însă pentru salvatorii montani, acest lucru înseamnă o atenţie sporită la persoanele care încearcă să urce neechipate corespunzător, pe munte. Ninge cu fulgi mari şi deşi şi la altitudinea de 1.600 m, pe […]
09:50
Prima reprezentativă de rugby a României a fost învinsă de echipa Uruguayului cu scorul de 31-21 (14-7), sâmbătă seara, într-un meci test desfășurat pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf din București. Ai noștri au reușit trei eseuri în acest meci, prin Tudor Butnariu (40+5), Nicolaas Immelman (57) și Thomas Crețu (78), toate transformate […]
09:40
Ion Cristoiu: „Europenii vor pune la cale un act de SABOTAJ într-o țară europeană ca să demonstreze cât de răi sunt rușii” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu vorbește despre un sabotaj sau o diversiune care ar putea fi pusă la cale pe teritoriul României cu scopul perpetuării conflictului din Ucraina. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu a discutat despre cum va evolua […]
09:40
Tabel comparativ salarii | Cât câștigă nepalezii din România VS cât câștigă românii, pentru aceleași meserii prestate # Gândul
România a devenit o țară în care forța de muncă din Asia câștigă tot mai mult teren, acesta fiind un fenomen în continuă expansiune. Și când vorbim de lucrători de pe cel mai mare continent al planetei avem în vedere în special persoane din Nepal, plasate în tot felul de job-uri. De la construcții și […]
09:30
Iarna şi-a intrat deja în drepturi, la munte. Salvamontiştii argeşeni au surprins nişte imagini care ar aduce bucurie oricărui iubitor de zăpadă, însă pentru salvatorii montani, acest lucru înseamnă o atenţie sporită la persoanele care încearcă să urce neechipate corespunzător, pe munte. Ninge cu fulgi mari şi deşi şi la altitudinea de 1.600 m, pe […]
09:10
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.368. Zelenski îi sfidează pe americani: nu merge la negocierile de la Geneva, dar trimite un personaj controversat # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat duminică, 23 noiembrie 2025, în a 1.368-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Oficiali ucraineni, americani și europeni urmează să se întâlnească, azi, la Geneva pentru a discuta planul de pace propus de SUA în războiul ruso-ucrainean. Zelenski nu vine la Geneva Președintele Volodimir Zelenski nu […]
09:10
Valentin Stan: Ministerul de Externe s-a supărat că a căzut o dronă și a chemat ambasadorul RUSIEI la discuții # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan vorbește despre măsurile luate de către Guvernul României în urma evenimentelor recente când niște bucăți dintr-o dronă rusească au încălcat spațiul aerian al României. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. În urma unui atac aerian al Rusiei asupra Ucrainei, niște fragmente dintr-o dronă […]
08:20
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 778. Atac aerian al Israelului în Gaza soldat cu patru morți și mai mulți răniți # Gândul
Un atac aerian israelian asupra unei mașini în orașul Gaza a ucis cel puțin patru persoane și a rănit alte câteva, au declarat autoritățile locale din domeniul sănătății. Încă o dată, fragilul armistițiu dintre gruparea militantă palestiniană Hamas și Israel este pus la încercare. Armata israeliană a transmis că verifică informația, relatează Reuters. Martorii și […]
Acum 8 ore
07:40
Gigi Becali, exploziv după FCSB – Petrolul 1-1: „Nu știu ce să mă fac cu el, nu mai e fotbalist. Nu mai cred în echipa asta” # Gândul
Campioana României a făcut un nou pas greșit în Liga 1 și continuă seria neagră de rezultate dezamăgitoare din acest sezon. Sâmbătă seară, pe Arena Națională, „roș-albaștrii” au scos doar un punct din partida cu Petrolul, încheiată la egalitate, scor 1-1. La finalul meciului, finanțatorul Gigi Becali a răbufnit la adresa echipei, criticându-i pe jucători […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.