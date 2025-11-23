Bolojan: Bucureştiul are un potenţial mult mai mare şi poate să fie într-o situaţie mult mai bună / Duce lipsă de o bună gestionare a bugetelor / Ciucu: Din punctul meu de vedere, trebuie să fie pus în aplicare referendumul
News.ro, 23 noiembrie 2025 22:50
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, duminică seară, într-un interviu alături de candidatul PNL pentru Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, că municipiul Bucureşti s-a dezvoltat mult, dar are în continuare un potenţial uriaş, care, pentru a fi dezvoltat, are nevoie de buget. ”O bună parte din tot ceea ce se încasează de către Primăria Generală se duce pe componenta de subvenţii şi nu-ţi mai rămân bani pentru dezvoltare”, a afirmat Bolojan. La rândul său, Ciprian Ciucu a afirmat că referendumul pentru bugetul Capitalei ar trebui pus în aplicare, dar printr-o modificare legislativă. ”Dacă s-ar face în urma unei negocieri, nu o să facem nimic”, a declarat Ciucu.
Cincizeci de elevi ai unei şcoli catolice din Nigeria, răpiţi zilele trecute, au reuşit să scape # News.ro
Cincizeci dintre cei peste 300 de elevi răpiţi dintr-o şcoală catolică din Nigeria au reuşit să scape şi s-au reunit cu părinţii lor, au anunţat duminică Biserica Catolică şi Asociaţia Creştină din Nigeria (CAN), potrivit Reuters.
Răzvan Onea, căpitanul echipei Rapid, a declarat duminică seară, după meciul cu CFR Cluj, scor 0-3, că giuleştenii au făcut un meci prost, dar că trebuie să îşi ia revanşa în etapa următoare, cu Csikszereda.
Lia Olguţa Vasilescu, despre costul Târgului de Crăciun de la Craiova: Anul trecut primăria a plătit în jur de două milioane de lei, iar câştigul a fost aproape dublu. lndustria HoReCa din oraş a prosperat, a fost o afacere de 10 milioane de euro # News.ro
Edilul Lia Olguţa Vasilescu susţine că Primăria Craiova câştigă aproape dublu faţă de cât investeşte în Târgul de Crăciun din oraş, ea apreciind că evenimentul aduce industriei HoReCa în jur de zece milioane de euro.
Scandal la Urgenţa Spitalului Judeţean de Urgenţă Argeş – Un bărbat a agresat agenţii de pază şi a spart mai multe geamuri / Familia bărbatului a reclamat că ar fi fost agresat la rândul lui de agenţii de pază / Dosar penal pentru mai multe infracţiuni # News.ro
Poliţia a intervenit, duminică, la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Argeş, unde a avut loc un scandal între un bărbat şi agenţii de pază. Bărbatul ar fi agresat agenţii şi ar fi spart mai multe geamuri, rănindu-se la o mână. La rândul lor, agenţii l-ar fi agresat. Poliţiştii au deschis dosar penal pentru mai multe infracţiuni, urmând a stabili exact ce s-a întâmplat.
Ilie Bolojan: Dacă predomină atacurile, dacă predomină înjurăturile, dezinformarea, jignirile, e greu de presupus că după aceste alegeri, indiferent cine ar câştiga alegerile, lucrurile vor fi bine # News.ro
Preşedintele PNL, premierul Ilie Bolojan, susţine că, dacă în campania electorală pentru Bucureşti vor predomina atacurile şi jignirile, e greu de presupus că după alegeri va fi bine pentru actuala coaliţie, indiferent cine va câştiga acest scrutin.
UPDATE - Plan Roşu de Intervenţie la Brăila, unde un autobuz cu 24 de ucraineni a ieşit în afara şoselei şi a ajuns într-un şanţ / Două persoane vpr fi transportate la spital - FOTO / VIDEO # News.ro
Un accident rutier a avut loc, duminică seară, pe Calea Galaţi din municipiul Brăila, unde un autobuz în care se aflau 24 de ucrainenia ieşit în afara şoselei şi a ajuns într-un şanţ. Autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie.
Echipa CFR Cluj a dispus duminică seara, pe teren propriu, scor 3-0, de liderul campionatului, Rapid Bucureşti, într-un meci din etapa a 17-a a Superligii.
Echipa Italiei a cucerit duminică, la Bologna, ediţia 2025 a Cupei Davis, învingând Spania în finală. Italienii au reuşit o performanţă nemaiîntâlnită de 53 de ani.
Ginerele preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, face parte din delegaţia SUA care se întâlneşte cu oficialii ucraineni la Geneva, relatează CNN.
UPDATE - Buzău: Incendiu la o locuinţă din comuna Râmnicelu / O femeie de 81 de ani, găsită carbonizată # News.ro
Pompierii au intervenit, duminică seară, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o casă din comuna Râmnicelu. În interior a fost găsită o femeie de 81 de ani, carbonizată.
Olguţa Vasilescu: Nu am spus niciodată că suntem împotriva disponibilizărilor din administraţie, dar am spus să o facem cu cap. Când încerci să disponibilizezi un funcţionar, instanţa ţi-l dă înapoi în secunda doi # News.ro
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat, duminică seară, că PSD nu este împotriva disponibilizărilor din administraţie, dar că acestea trebuie făcute cu cap, pentru că funcţionarii concediaţi apelează la justiţie şi revin imediat la muncă.
Marco Rubio spune că întâlnirea cu oficialii ucraineni a fost „cea mai productivă şi semnificativă” de până acum # News.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că a reuşit progrese semnificative în discuţiile privind planul SUA de încetare a războiului din Ucraina, în cadrul întâlnirii cu delegaţia ucraineană la Geneva, relatează CNN.
Olguţa Vasilescu susţine că guvernarea Ciolacu-Ciucă nu a dăunat României: Pe deficitul acela s-au majorat pensiile, a crescut puterea de cumpărare şi s-au făcut toate autostrăzile şi drumurile expres # News.ro
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, susţine că în timpul guvernării Ciolacu-Ciucă s-au făcut lucruri bune pentru România, ea precizând că, ”pe deficitul acela”, a crescut puterea de cumpărare şi s-au făcut autostrăzi în România.
Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a învins duminică, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia Kifisia, în etapa a 11-a din campionatul Greciei, Super League.
Echipa engleză Arsenal Londra a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 4-1, gruparea londoneză Tottenham, în etapa a 12-a din Premier League.
Camion cu arme în Vama Leuşeni-Albiţa – Audieri în Parlamentul de la Chişinău / Trei persoane au fost arestate în Republica Moldova # News.ro
Şefii Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Vamal şi Serviciului de Informaţii şi Securitate din Republica Moldova au fost chemaţi în Parlamentul de la Chişinău, pentru a fi audiaţi, în cazul camionului cu arme care a fost depistat în Vama Leuşeni-Albiţa. Între timp, autorităţile judiciare din ţara vecină au arestat preventiv trei persoane, suspectate că fac parte din gruparea care se specializaze în transportul de arme către Israel.
Lia Olguţa Vasilescu, despre varianta căderii Guvernului Bolojan: Poate să vină un premier, tot din partea PNL, pentru că deocamdată este un protocol pe care noi îl respectăm # News.ro
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, susţine că, dacă PSD iese de la guvernare, atunci există varianta opoziţiei, dar a admis că există şi posibilitatea reintrării în guvern în cazul în care PNL nominalizează un alt premier.
O echipă de cercetători a descoperit o modalitate de a transforma bacteriile care trăiesc în tractul digestiv al animalelor în ”fabrici” capabile să producă compuşi ce promovează longevitatea gazdelor, sugerând o posibilă nouă strategie de dezvoltare a medicamentelor.
Buzău: Incendiu la o locuinţă din comuna Râmnicelu / O femeie, posibil surprinsă în interior # News.ro
Pompierii intervin, duminică seară, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o casă din comuna Râmnicelu. Se încearcă pătrunderea în imobil, unde există suspiciunea că ar fi surprinsă o femeie.
Mircea Abrudean, întâlnire cu preşedintele Radei Supreme din Ucraina, Ruslan Stefanchuk: I-am transmis omologului meu că o Ucraină europeană, puternică şi incluzivă presupune şi respectarea deplină a drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii române # News.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a discutat, duminică seară, la Stockholm, cu preşedintele Radei Supreme din Ucraina, Ruslan Stefanchuk. Cei doi au abordat teme de actualitate generate de situaţia de securitate din zonă, ajutorul oferit de România Ucrainei, dar şi drepturilor minorităţilor. ”I-am transmis omologului meu că o Ucraină europeană, puternică şi incluzivă presupune şi respectarea deplină a drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii române”, anunţă Abrudean.
Fostul campion la categoria mijlocie Gennady Golovkin a devenit duminică noul preşedinte al World Boxing, în cadrul congresului anual al forului, care a avut loc la Roma.
Zelenski îi răspunde lui Trump: Ucraina este recunoscătoare Statelor Unite, fiecărui american şi în special preşedintelui Trump pentru ajutorul care salvează vieţi ucrainene # News.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este recunoscătoare Statelor Unite şi preşedintelui Donald Trump pentru toate eforturile depuse de SUA în vederea ajutorării Kievului. Reacţia liderului de la Kiev vine după un mesaj acid postat de Trump pe Truth Social.
Într-o lume „plină de incertitudini”, în contextul unui război la porţile Europei, Emmanuel Macron ar putea anunţa în zilele următoare instituirea serviciului militar voluntar în Franţa, un proiect aflat în studiu de câteva luni. Joi este data prevăzută pentru anunţurile prezidenţiale, fără ca acest lucru să fi fost confirmat oficial, relatează AFP.
Echipa Farul Constanţa a încheiat la egalitate duminică, în deplasare, scor 2-2, cu formaţia Oţelul Galaţi, în etapa a 17-a din Superligă.
Poliţiştii avertizează, duminică seară, că traficul rutier pe Drumul Judeţean 106 A, către staţiunea Păltiniş, judeţul Sibiu, este îngreunat din cauza zăpezii.
UPDATE - Europenii propun modificări la planul SUA pentru Ucraina, cu o limită maximă mai mare a armatei şi un pact de securitate de tip NATO / Textul integral propus de puterile Europei # News.ro
Europenii au prezentat o versiune modificată a planului de pace al Statelor Unite pentru Ucraina, care ar modifica limitele propuse pentru forţele armate ale Kievului şi concesii teritoriale, potrivit unui document consultat duminică de Reuters.
Ionela Alina Peşu şi Sebastian Colţescu vor arbitra meciurile care se vor disputa, luni, în etapa a 17-a a Superligii.
Handbal feminin: România câştigă Trofeul Carpaţi cu trei victorii; în 27 noiembrie debutează la Campionatul Mondial # News.ro
Naţionala României a câştigat duminică, la Bistriţa, Trofeul Carpaţi, cu a treia victorie consecutivă, scor 37-28 (20-18), cu Austria. În 27 noiembrie, tricolorele antrenate de Ovidiu Mihăilă debutează la Campionatul Mondial, cu Croaţia.
Constanţa: Un bărbat de 32 de ani a murit, după ce a pierdut controlul ATV-ului pe care se afla şi a fost aruncat de pe el, în afara şoselei # News.ro
Un bărbat de 32 de ani a murit, duminică, în judeţul Constanţa, după ce a pierdut controlul ATV-ului pe care se afla şi a fost aruncat de pe el, în afara şoselei.
Turcia: Alanyaspor a pierdut, acasă, 1-2, cu Kasimpaşa. Hagi şi Akdag au fost integralişti # News.ro
Echipa turcă Alanyaspor, cu Ianis Hagi titular, a cedat duminică, pe teren propriu, scor 1-2, în faţa grupării Kasimpaşa, în etapa a 13-a din Super Lig.
Echipa italiană AS Roma a învins duminică, în deplasare, scor 3-1, formaţia Cremonese, în etapa a 12-a din Serie A, şi a devenit lider în clasament.
Avertisment al Poliţiei – În mai multe zone se înregistrează lapoviţă şi ninsoare, iar drumurile pot deveni alunecoase / Sunt necesare anvelopele de iarnă / Meteorologii anunţă că vremea continuă să se răcească – VIDEO # News.ro
Poliţia Sibiu avertizează că în mai multe zone se înregistrează lapoviţă şi ninsoare, iar drumurile pot deveni alunecoase, motiv pentru care sunt necesare anvelopele de iarnă.
Jucătorul român Andrei Raţiu a fost cel mai bun jucător al partidei pe care echipa sa, Rayo Vallecano, a încheiat-o la egalitate duminică, în deplasare, scor 0-0, cu Real Oviedo, în etapa a 13-a din La Liga.
Preşedintele american Donald Trump i-a criticat dur pe liderii Ucrainei pentru ceea ce el a descris ca fiind o lipsă totală de recunoştinţă, în contextul în care înalţi oficiali americani se întâlnesc cu o delegaţie din Kiev pentru a negocia încetarea războiului dintre Rusia şi Ucraina, relatează CNN.
Două persoane au căzut într-o groapă din asfalt, pe o stradă din Petroşani / Ambele au fost transportate la spital / Groapa este adâncă de un metru şi are un diametru de 80 de centimetri - FOTO # News.ro
Două persoane au fost rănite, duminică, după ce au căzut într-o groapă din asfalt, pe o stradă din Petroşani. Ambele victime fost transportate la spital. Groapa este adâncă de un metru şi are un diametru de 80 de centimetri.
Hugo Lloris critică starea gazonului sintetic din Vancouver: În diviziile inferioare din Franţa există terenuri sintetice mai bune decât acesta - VIDEO # News.ro
Los Angeles FC, echipa lui Hugo Lloris, a pierdut la loviturile de departajare împotriva formaţiei Vancouver în play-off-ul MLS. Frustrat, portarul francez nu a ezitat să critice starea gazonului.
Comisia Centrală a Arbitrilor anunţă că a analizat faza din minutul 24 al partidei UTA Arad – Universitatea Cluj, din etapa a 17-a a Superligii, şi a ajuns la concluzia că golul gazdeelor ar fi trebuit să fie validat.
Nou avertisment al salvamontiştilor: Pe munte nu eşti în civilizaţie, iar dacă nu respecţi regulile, s-ar putea să nu mai ajungi înapoi în civilizaţie / Salvamontiştii din Zărneşti, chemaţi să recupereze un tânăr în adidaşi, ud, rătăcit în pădure # News.ro
După ce au fost din nou chemaţi să salveze din munte un tânăr neechipat pentru zona în care s-a deplasat, salvamontiştii din Zărneşti avertizează: ”Pe munte nu eşti în civilizaţie, iar dacă nu respecţi regulile, s-ar putea să nu mai ajungi înapoi în civilizaţie”.
Atac al Israelului asupra Beirutului. Ţinta a fost şeful de stat major al Hezbollah / Au murit cel puţin două persoane # News.ro
Israelul a atacat suburbia sudică a Beirutului, capitala Libanului, vizându-l pe şeful de stat major al grupării Hezbollah, aliniată Iranului, a anunţat duminică biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu, potrivit Reuters.
Pîslaru, despre numirea în minister a cumnatei lui Drulă: Sunt revoltat, atât de suspiciunea că numirea se bazează pe altceva decât pe calitatea profesională, cât şi de teoria conspiraţiei cu legătura cu alegerile pe Bucureşti/ Resping astfel de insinuări # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, respinge, duminică, orice ”insinuări” legate de numirea ca secretar de stat a Alinei Gîrbea, cumnata lui Cătălin Drulă. El explică faptul că, la negociewrile din coaliţie, postul a revenit USR, iar formaţiunea a decis nominalizarea acesteia, exclusiv pe baza CV-ului. ”Sunt revoltat, atât de suspiciunea că numirea se bazează pe altceva decât pe calitatea profesională, cât şi de teoria conspiraţiei cu legătura cu alegerile pe Bucureşti”, a transmis Pîslaru.
Un fotbalist iranian a fost suspendat după apariţia unei înregistrări video în care consumă alcool # News.ro
Fundaşul iranian Armin Sohrabian, jucător la Esteghlal Teheran, a fost suspendat după ce un videoclip care îl arată consumând alcool a apărut în reţelele de social media. Consumul de alcool este strict interzis în Iran.
Ar putea terapiile care combat îmbătrânirea celulară să ajute la tratarea bolilor metabolice? # News.ro
Un număr tot mai mare de cercetări indică faptul că procesul de îmbătrânire celulară, respectiv momentul în care celulele încetează definitiv să se dividă, joacă un rol important în apariţia disfuncţiilor metabolice asociate cu obezitatea, diabetul zaharat de tip 2 şi sindromul metabolic.
Clubul Real Madrid, deschis la noi investitori, iar familia Arnault ar fi interesată - presă # News.ro
Real Madrid ar putea să se deschidă în curând către investitori externi prin crearea unei noi societăţi. Familia Arnault, proprietara Paris FC, ar fi interesată, susţine presa spaniolă.
Papa Leon XIV a cerut duminică eliberarea „imediată” a peste 300 de eleve şi profesori răpiţi de oameni înarmaţi dintr-o şcoală catolică din Nigeria, în cadrul uneia dintre cele mai importante răpiri în masă din ţară, informează AFP.
Baschet feminin: Antoaneta Toma, fostă componentă a naţionalei României, a decedat la doar 59 de ani # News.ro
Clubul CS Vâlcea anunţă, duminică, decesul la doar 59 de ani al Antoanetei Barbu Toma, fostă componentă a naţionalei României, antrenoare şi ”legendă a baschetului local”.
Schi alpin: Impresionanta Mikaela Shiffrin a obţinut victoria cu numărul 103 în Cupa Mondială # News.ro
Imbatabilă la început de sezon, regina schiului american Mikaela Shiffrin a câştigat duminică slalomul de la Gurgl, în Austria, înregistrând a 103-a victorie în Cupa Mondială, relatează AFP.
