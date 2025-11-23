”Este prea mult, ne cerem scuze în faţa suporterilor”. Răzvan Onea, afectat de eşecul dur suferit la Cluj

Primasport.ro, 23 noiembrie 2025 22:50

”Este prea mult, ne cerem scuze în faţa suporterilor”. Răzvan Onea, afectat de eşecul dur suferit la Cluj

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 5 minute
23:10
Claudiu Petrila, luat în colimator de fostul atacant al Rapidului: „Atât timp cât nu ai realizări, de ce să fii nemulţumit?” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Claudiu Petrila, luat în colimator de fostul atacant al Rapidului: „Atât timp cât nu ai realizări, de ce să fii nemulţumit?” | VIDEO EXCLUSIV
Acum 15 minute
23:00
VIDEO | Reacţia lui Andrei Cordea după ce a marcat două goluri celor de la Rapid. ”Ne-am intrat în mână” Primasport.ro
VIDEO | Reacţia lui Andrei Cordea după ce a marcat două goluri celor de la Rapid. ”Ne-am intrat în mână”
Acum 30 minute
22:50
Fără menajamente la adresa Rapidului, după ce Pancu şi-a umilit fosta echipă: „Nu au existat! Nimic!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Fără menajamente la adresa Rapidului, după ce Pancu şi-a umilit fosta echipă: „Nu au existat! Nimic!” | VIDEO EXCLUSIV
22:50
”Este prea mult, ne cerem scuze în faţa suporterilor”. Răzvan Onea, afectat de eşecul dur suferit la Cluj Primasport.ro
”Este prea mult, ne cerem scuze în faţa suporterilor”. Răzvan Onea, afectat de eşecul dur suferit la Cluj
Acum o oră
22:30
VIDEO | CFR Cluj – Rapid 3-0. Ardelenii arată faţa din trecut şi bifează de departe cel mai bun meci stagional Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj – Rapid 3-0. Ardelenii arată faţa din trecut şi bifează de departe cel mai bun meci stagional
22:20
Italia cucereşte pentru a treia oară la rând Cupa Davis şi bifează o performanţă nemaiîntâlnită de 53 de ani Primasport.ro
Italia cucereşte pentru a treia oară la rând Cupa Davis şi bifează o performanţă nemaiîntâlnită de 53 de ani
22:20
VIDEO | CFR Cluj – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ardelenii fac recital Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ardelenii fac recital
Acum 2 ore
22:10
VIDEO | CFR Cluj – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Cordea face ”dubla” Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Cordea face ”dubla”
21:50
Golovkin, candidat unic, a devenit preşedinte al World Boxing Primasport.ro
Golovkin, candidat unic, a devenit preşedinte al World Boxing
21:50
Succes clar pentru Răzvan Lucescu în Grecia! PAOK e pe locul secund în clasament Primasport.ro
Succes clar pentru Răzvan Lucescu în Grecia! PAOK e pe locul secund în clasament
21:50
VIDEO | CFR Cluj – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Cordea deschide scorul în startul reprizei secunde Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Cordea deschide scorul în startul reprizei secunde
21:20
Arsenal o bate clar pe Tottenham şi se distanţează în fruntea Premier League Primasport.ro
Arsenal o bate clar pe Tottenham şi se distanţează în fruntea Premier League
Acum 4 ore
21:10
VIDEO | CFR Cluj – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Sinyan scoate de pe linia porţii şutul lui Petrila Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Sinyan scoate de pe linia porţii şutul lui Petrila
21:00
MM Stoica a ieşit la atac, după ce FCSB a obţinut doar o remiză cu Petrolul: „Este placaj! Dacă aici nu e penalty, unde să mai fie?” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
MM Stoica a ieşit la atac, după ce FCSB a obţinut doar o remiză cu Petrolul: „Este placaj! Dacă aici nu e penalty, unde să mai fie?” | VIDEO EXCLUSIV
20:50
Laszlo Balint ratează dramatic un succes important. ”E frustrant!” Primasport.ro
Laszlo Balint ratează dramatic un succes important. ”E frustrant!”
20:50
VIDEO | CFR Cluj – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Aioani are două parade de zile mari Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Aioani are două parade de zile mari
20:30
”Noi suntem mulţumiţi şi cu un egal”. Antrenorul Farului, optimist cu privire la şansele de play-off Primasport.ro
”Noi suntem mulţumiţi şi cu un egal”. Antrenorul Farului, optimist cu privire la şansele de play-off
20:30
Lovitură de proporţii pregătită de FCSB! MM Stoica a anunţat un transfer bombă la campioana României: „De valoare” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Lovitură de proporţii pregătită de FCSB! MM Stoica a anunţat un transfer bombă la campioana României: „De valoare” | VIDEO EXCLUSIV
20:30
VIDEO | CFR Cluj – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
19:50
România a învins Austria şi a câştigat Trofeul Carpaţi! Infuzie de moral înainte de Campionatul Mondial Primasport.ro
România a învins Austria şi a câştigat Trofeul Carpaţi! Infuzie de moral înainte de Campionatul Mondial
19:40
Alina Peşu şi Sebastian Colţescu arbitrează meciurile de luni din Superliga Primasport.ro
Alina Peşu şi Sebastian Colţescu arbitrează meciurile de luni din Superliga
19:30
VIDEO | Oţelul Galaţi – Farul 2-2. Remiză spectaculoasă în derby-ul de play-off Primasport.ro
VIDEO | Oţelul Galaţi – Farul 2-2. Remiză spectaculoasă în derby-ul de play-off
Acum 6 ore
18:50
Bătăi mari de cap pentru Zeljko Kopic! După Alexandru Musi, încă un jucător exponenţial va rata meciul cu FC Botoşani Primasport.ro
Bătăi mari de cap pentru Zeljko Kopic! După Alexandru Musi, încă un jucător exponenţial va rata meciul cu FC Botoşani
18:50
VIDEO | Cremonese - AS Roma 1-3. Oaspeţii urcă pe primul loc Primasport.ro
VIDEO | Cremonese - AS Roma 1-3. Oaspeţii urcă pe primul loc
18:50
Ianis Hagi, integralist în eşecul lui Alanyaspor cu Kasimpaşa Primasport.ro
Ianis Hagi, integralist în eşecul lui Alanyaspor cu Kasimpaşa
18:50
VIDEO | Oţelul Galaţi – Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Pedro Nuno înscrie în startul reprizei secunde Primasport.ro
VIDEO | Oţelul Galaţi – Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Pedro Nuno înscrie în startul reprizei secunde
18:10
Titularul echipei naţionale, direct la FCSB! Bomba pe care Gigi Becali o plănuieşte în secret şi e gata să o „detoneze” în iarnă Primasport.ro
Titularul echipei naţionale, direct la FCSB! Bomba pe care Gigi Becali o plănuieşte în secret şi e gata să o „detoneze” în iarnă
18:10
VIDEO | Oţelul Galaţi – Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ambele goluri s-au marcat din penalty Primasport.ro
VIDEO | Oţelul Galaţi – Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ambele goluri s-au marcat din penalty
18:00
Hugo Lloris, uluit de ce a văzut la stadionul din Vancouver. ”În diviziile inferioare din Franţa există terenuri sintetice mai bune decât acesta” Primasport.ro
Hugo Lloris, uluit de ce a văzut la stadionul din Vancouver. ”În diviziile inferioare din Franţa există terenuri sintetice mai bune decât acesta”
18:00
VIDEO | Oţelul Galaţi – Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Işfan deschide scorul din penalty Primasport.ro
VIDEO | Oţelul Galaţi – Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Işfan deschide scorul din penalty
17:40
Revenire de senzaţie la Rapid! Ar putea bifa primul meci stagional Primasport.ro
Revenire de senzaţie la Rapid! Ar putea bifa primul meci stagional
17:30
Real Madrid se deschide către noi investitori. O familie cu avere colosală e interesată Primasport.ro
Real Madrid se deschide către noi investitori. O familie cu avere colosală e interesată
17:30
Andrei Raţiu, deasupra tuturor! Fundaşul român a fost încântător în ultimul meci din La Liga Primasport.ro
Andrei Raţiu, deasupra tuturor! Fundaşul român a fost încântător în ultimul meci din La Liga
17:30
VIDEO | Oţelul Galaţi – Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Oţelul Galaţi – Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
Acum 8 ore
17:10
Alex Băluţă, parcurs slab la Los Angeles FC. Ar putea semna în iarnă cu altă echipă Primasport.ro
Alex Băluţă, parcurs slab la Los Angeles FC. Ar putea semna în iarnă cu altă echipă
17:00
CCA a dat verdictul! Eroare mare de arbitraj la cea mai controversată fază a etapei ce putea schimba soarta unui meci de foc din SuperLiga: „Decizie greşită” Primasport.ro
CCA a dat verdictul! Eroare mare de arbitraj la cea mai controversată fază a etapei ce putea schimba soarta unui meci de foc din SuperLiga: „Decizie greşită”
17:00
Un fotbalist iranian a fost suspendat după apariţia unei înregistrări video în care consumă alcool Primasport.ro
Un fotbalist iranian a fost suspendat după apariţia unei înregistrări video în care consumă alcool
16:40
Un club important a acumulat datorii uriaşe. Premierul cere măsuri! Primasport.ro
Un club important a acumulat datorii uriaşe. Premierul cere măsuri!
16:40
Daniel Bîrligea, OUT de la FCSB?! Gigi Becali este aşteptat să înceapă negocierile pentru vânzarea atacantului Primasport.ro
Daniel Bîrligea, OUT de la FCSB?! Gigi Becali este aşteptat să înceapă negocierile pentru vânzarea atacantului
16:30
Impresionanta Mikaela Shiffrin a obţinut victoria cu numărul 103 în Cupa Mondială de schi alpin Primasport.ro
Impresionanta Mikaela Shiffrin a obţinut victoria cu numărul 103 în Cupa Mondială de schi alpin
16:20
Antoaneta Toma, fostă componentă a naţionalei României, a decedat la doar 59 de ani Primasport.ro
Antoaneta Toma, fostă componentă a naţionalei României, a decedat la doar 59 de ani
16:10
VIDEO | CS Afumaţi - Sepsi 2-2. Covăsnenii ratează o şansă bună de a-şi consolida locul de play-off Primasport.ro
VIDEO | CS Afumaţi - Sepsi 2-2. Covăsnenii ratează o şansă bună de a-şi consolida locul de play-off
15:30
”La cum joacă acum, au probleme şi în play-out. Nu bat pe nimeni. Pe cine bat? Te-a bătut Metaloglobus, ai făcut egal cu Csikszereda!”. Dezastrul la FCSB anunţat pentru acest sezon | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
”La cum joacă acum, au probleme şi în play-out. Nu bat pe nimeni. Pe cine bat? Te-a bătut Metaloglobus, ai făcut egal cu Csikszereda!”. Dezastrul la FCSB anunţat pentru acest sezon | VIDEO EXCLUSIV
Acum 12 ore
15:10
Vlad Covaliu, desemnat al doilea an consecutiv cel mai bun junior din lume Primasport.ro
Vlad Covaliu, desemnat al doilea an consecutiv cel mai bun junior din lume
14:30
Nu a mai avut milă de Ştefan Târnovanu: ”Lasă-mă în pace, eşti portar de naţională!”| VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Nu a mai avut milă de Ştefan Târnovanu: ”Lasă-mă în pace, eşti portar de naţională!”| VIDEO EXCLUSIV
14:20
FCSB, aproape să schimbe antrenorii? Gigi Becali a recunoscut chiar după meciul cu Petrolul: ”Nu-şi mai revine!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
FCSB, aproape să schimbe antrenorii? Gigi Becali a recunoscut chiar după meciul cu Petrolul: ”Nu-şi mai revine!” | VIDEO EXCLUSIV
13:40
Clubul argentinian Lanus a câştigat Copa Sudamericana Primasport.ro
Clubul argentinian Lanus a câştigat Copa Sudamericana
13:00
Uluitor! Lando Norris şi Oscar Piastri au fost descalificaţi de la Marele Premiu de la Las Vegas Primasport.ro
Uluitor! Lando Norris şi Oscar Piastri au fost descalificaţi de la Marele Premiu de la Las Vegas
12:50
Probleme se ţin lanţ de Neymar. Starul brazilian traversează o perioadă dificilă Primasport.ro
Probleme se ţin lanţ de Neymar. Starul brazilian traversează o perioadă dificilă
12:50
Incredibil! FCSB a fost amendată după înfrângerea cu Petrolul Ploieşti. Dosare penale pentru trafic de droguri Primasport.ro
Incredibil! FCSB a fost amendată după înfrângerea cu Petrolul Ploieşti. Dosare penale pentru trafic de droguri
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.