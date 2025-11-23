Fără menajamente la adresa Rapidului, după ce Pancu şi-a umilit fosta echipă: „Nu au existat! Nimic!” | VIDEO EXCLUSIV
Primasport.ro, 23 noiembrie 2025 22:50
Fără menajamente la adresa Rapidului, după ce Pancu şi-a umilit fosta echipă: „Nu au existat! Nimic!” | VIDEO EXCLUSIV
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 5 minute
23:10
Claudiu Petrila, luat în colimator de fostul atacant al Rapidului: „Atât timp cât nu ai realizări, de ce să fii nemulţumit?” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Claudiu Petrila, luat în colimator de fostul atacant al Rapidului: „Atât timp cât nu ai realizări, de ce să fii nemulţumit?” | VIDEO EXCLUSIV
Acum 15 minute
23:00
VIDEO | Reacţia lui Andrei Cordea după ce a marcat două goluri celor de la Rapid. ”Ne-am intrat în mână” # Primasport.ro
VIDEO | Reacţia lui Andrei Cordea după ce a marcat două goluri celor de la Rapid. ”Ne-am intrat în mână”
Acum 30 minute
22:50
Fără menajamente la adresa Rapidului, după ce Pancu şi-a umilit fosta echipă: „Nu au existat! Nimic!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Fără menajamente la adresa Rapidului, după ce Pancu şi-a umilit fosta echipă: „Nu au existat! Nimic!” | VIDEO EXCLUSIV
22:50
”Este prea mult, ne cerem scuze în faţa suporterilor”. Răzvan Onea, afectat de eşecul dur suferit la Cluj # Primasport.ro
”Este prea mult, ne cerem scuze în faţa suporterilor”. Răzvan Onea, afectat de eşecul dur suferit la Cluj
Acum o oră
22:30
VIDEO | CFR Cluj – Rapid 3-0. Ardelenii arată faţa din trecut şi bifează de departe cel mai bun meci stagional # Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj – Rapid 3-0. Ardelenii arată faţa din trecut şi bifează de departe cel mai bun meci stagional
22:20
Italia cucereşte pentru a treia oară la rând Cupa Davis şi bifează o performanţă nemaiîntâlnită de 53 de ani # Primasport.ro
Italia cucereşte pentru a treia oară la rând Cupa Davis şi bifează o performanţă nemaiîntâlnită de 53 de ani
22:20
VIDEO | CFR Cluj – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ardelenii fac recital # Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ardelenii fac recital
Acum 2 ore
22:10
VIDEO | CFR Cluj – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Cordea face ”dubla” # Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Cordea face ”dubla”
21:50
Golovkin, candidat unic, a devenit preşedinte al World Boxing
21:50
Succes clar pentru Răzvan Lucescu în Grecia! PAOK e pe locul secund în clasament
21:50
VIDEO | CFR Cluj – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Cordea deschide scorul în startul reprizei secunde # Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Cordea deschide scorul în startul reprizei secunde
21:20
Arsenal o bate clar pe Tottenham şi se distanţează în fruntea Premier League
Acum 4 ore
21:10
VIDEO | CFR Cluj – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Sinyan scoate de pe linia porţii şutul lui Petrila # Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Sinyan scoate de pe linia porţii şutul lui Petrila
21:00
MM Stoica a ieşit la atac, după ce FCSB a obţinut doar o remiză cu Petrolul: „Este placaj! Dacă aici nu e penalty, unde să mai fie?” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
MM Stoica a ieşit la atac, după ce FCSB a obţinut doar o remiză cu Petrolul: „Este placaj! Dacă aici nu e penalty, unde să mai fie?” | VIDEO EXCLUSIV
20:50
Laszlo Balint ratează dramatic un succes important. ”E frustrant!”
20:50
VIDEO | CFR Cluj – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Aioani are două parade de zile mari # Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Aioani are două parade de zile mari
20:30
”Noi suntem mulţumiţi şi cu un egal”. Antrenorul Farului, optimist cu privire la şansele de play-off # Primasport.ro
”Noi suntem mulţumiţi şi cu un egal”. Antrenorul Farului, optimist cu privire la şansele de play-off
20:30
Lovitură de proporţii pregătită de FCSB! MM Stoica a anunţat un transfer bombă la campioana României: „De valoare” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Lovitură de proporţii pregătită de FCSB! MM Stoica a anunţat un transfer bombă la campioana României: „De valoare” | VIDEO EXCLUSIV
20:30
VIDEO | CFR Cluj – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | CFR Cluj – Rapid, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
19:50
România a învins Austria şi a câştigat Trofeul Carpaţi! Infuzie de moral înainte de Campionatul Mondial # Primasport.ro
România a învins Austria şi a câştigat Trofeul Carpaţi! Infuzie de moral înainte de Campionatul Mondial
19:40
Alina Peşu şi Sebastian Colţescu arbitrează meciurile de luni din Superliga
19:30
VIDEO | Oţelul Galaţi – Farul 2-2. Remiză spectaculoasă în derby-ul de play-off
Acum 6 ore
18:50
Bătăi mari de cap pentru Zeljko Kopic! După Alexandru Musi, încă un jucător exponenţial va rata meciul cu FC Botoşani # Primasport.ro
Bătăi mari de cap pentru Zeljko Kopic! După Alexandru Musi, încă un jucător exponenţial va rata meciul cu FC Botoşani
18:50
VIDEO | Cremonese - AS Roma 1-3. Oaspeţii urcă pe primul loc
18:50
Ianis Hagi, integralist în eşecul lui Alanyaspor cu Kasimpaşa
18:50
VIDEO | Oţelul Galaţi – Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Pedro Nuno înscrie în startul reprizei secunde # Primasport.ro
VIDEO | Oţelul Galaţi – Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Pedro Nuno înscrie în startul reprizei secunde
18:10
Titularul echipei naţionale, direct la FCSB! Bomba pe care Gigi Becali o plănuieşte în secret şi e gata să o „detoneze” în iarnă # Primasport.ro
Titularul echipei naţionale, direct la FCSB! Bomba pe care Gigi Becali o plănuieşte în secret şi e gata să o „detoneze” în iarnă
18:10
VIDEO | Oţelul Galaţi – Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ambele goluri s-au marcat din penalty # Primasport.ro
VIDEO | Oţelul Galaţi – Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ambele goluri s-au marcat din penalty
18:00
Hugo Lloris, uluit de ce a văzut la stadionul din Vancouver. ”În diviziile inferioare din Franţa există terenuri sintetice mai bune decât acesta” # Primasport.ro
Hugo Lloris, uluit de ce a văzut la stadionul din Vancouver. ”În diviziile inferioare din Franţa există terenuri sintetice mai bune decât acesta”
18:00
VIDEO | Oţelul Galaţi – Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Işfan deschide scorul din penalty # Primasport.ro
VIDEO | Oţelul Galaţi – Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Işfan deschide scorul din penalty
17:40
Revenire de senzaţie la Rapid! Ar putea bifa primul meci stagional
17:30
Real Madrid se deschide către noi investitori. O familie cu avere colosală e interesată # Primasport.ro
Real Madrid se deschide către noi investitori. O familie cu avere colosală e interesată
17:30
Andrei Raţiu, deasupra tuturor! Fundaşul român a fost încântător în ultimul meci din La Liga # Primasport.ro
Andrei Raţiu, deasupra tuturor! Fundaşul român a fost încântător în ultimul meci din La Liga
17:30
VIDEO | Oţelul Galaţi – Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Oţelul Galaţi – Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
Acum 8 ore
17:10
Alex Băluţă, parcurs slab la Los Angeles FC. Ar putea semna în iarnă cu altă echipă
17:00
CCA a dat verdictul! Eroare mare de arbitraj la cea mai controversată fază a etapei ce putea schimba soarta unui meci de foc din SuperLiga: „Decizie greşită” # Primasport.ro
CCA a dat verdictul! Eroare mare de arbitraj la cea mai controversată fază a etapei ce putea schimba soarta unui meci de foc din SuperLiga: „Decizie greşită”
17:00
Un fotbalist iranian a fost suspendat după apariţia unei înregistrări video în care consumă alcool # Primasport.ro
Un fotbalist iranian a fost suspendat după apariţia unei înregistrări video în care consumă alcool
16:40
Un club important a acumulat datorii uriaşe. Premierul cere măsuri!
16:40
Daniel Bîrligea, OUT de la FCSB?! Gigi Becali este aşteptat să înceapă negocierile pentru vânzarea atacantului # Primasport.ro
Daniel Bîrligea, OUT de la FCSB?! Gigi Becali este aşteptat să înceapă negocierile pentru vânzarea atacantului
16:30
Impresionanta Mikaela Shiffrin a obţinut victoria cu numărul 103 în Cupa Mondială de schi alpin # Primasport.ro
Impresionanta Mikaela Shiffrin a obţinut victoria cu numărul 103 în Cupa Mondială de schi alpin
16:20
Antoaneta Toma, fostă componentă a naţionalei României, a decedat la doar 59 de ani
16:10
VIDEO | CS Afumaţi - Sepsi 2-2. Covăsnenii ratează o şansă bună de a-şi consolida locul de play-off # Primasport.ro
VIDEO | CS Afumaţi - Sepsi 2-2. Covăsnenii ratează o şansă bună de a-şi consolida locul de play-off
15:30
”La cum joacă acum, au probleme şi în play-out. Nu bat pe nimeni. Pe cine bat? Te-a bătut Metaloglobus, ai făcut egal cu Csikszereda!”. Dezastrul la FCSB anunţat pentru acest sezon | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
”La cum joacă acum, au probleme şi în play-out. Nu bat pe nimeni. Pe cine bat? Te-a bătut Metaloglobus, ai făcut egal cu Csikszereda!”. Dezastrul la FCSB anunţat pentru acest sezon | VIDEO EXCLUSIV
Acum 12 ore
15:10
Vlad Covaliu, desemnat al doilea an consecutiv cel mai bun junior din lume
14:30
Nu a mai avut milă de Ştefan Târnovanu: ”Lasă-mă în pace, eşti portar de naţională!”| VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Nu a mai avut milă de Ştefan Târnovanu: ”Lasă-mă în pace, eşti portar de naţională!”| VIDEO EXCLUSIV
14:20
FCSB, aproape să schimbe antrenorii? Gigi Becali a recunoscut chiar după meciul cu Petrolul: ”Nu-şi mai revine!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
FCSB, aproape să schimbe antrenorii? Gigi Becali a recunoscut chiar după meciul cu Petrolul: ”Nu-şi mai revine!” | VIDEO EXCLUSIV
13:40
Clubul argentinian Lanus a câştigat Copa Sudamericana
13:00
Uluitor! Lando Norris şi Oscar Piastri au fost descalificaţi de la Marele Premiu de la Las Vegas # Primasport.ro
Uluitor! Lando Norris şi Oscar Piastri au fost descalificaţi de la Marele Premiu de la Las Vegas
12:50
Probleme se ţin lanţ de Neymar. Starul brazilian traversează o perioadă dificilă
12:50
Incredibil! FCSB a fost amendată după înfrângerea cu Petrolul Ploieşti. Dosare penale pentru trafic de droguri # Primasport.ro
Incredibil! FCSB a fost amendată după înfrângerea cu Petrolul Ploieşti. Dosare penale pentru trafic de droguri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.