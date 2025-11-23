Real Madrid, pas greșit în lupta pentru titlu din La Liga! Jude Bellingham îi menține dramatic pe „Los Blancos” pe primul loc
Sport.ro, 24 noiembrie 2025 00:20
Elche - Real Madrid s-a terminat 2-2. „Los Blancos” au ajuns la 3 meciuri în toate competițiile fără victorie.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 15 minute
00:30
Italienii au tras concluzia despre Cristi Chivu și au găsit vinovatul după Inter - AC Milan 0-1 # Sport.ro
Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, a pierdut derby-ul cu AC Milan, disputat duminică seară, în runda a 12-a din Serie A, scor 0-1.
Acum 30 minute
00:20
Real Madrid, pas greșit în lupta pentru titlu din La Liga! Jude Bellingham îi menține dramatic pe „Los Blancos” pe primul loc # Sport.ro
Elche - Real Madrid s-a terminat 2-2. „Los Blancos” au ajuns la 3 meciuri în toate competițiile fără victorie.
Acum o oră
00:10
Rapidul lui Costel Gâlcă a suferit o corecție severă în Gruia, 0-3 cu CFR Cluj, iar eșecul a fost cu atât mai dureros cu cât "călăul" giuleștenilor a fost chiar Daniel Pancu.
Acum 2 ore
23:40
Derby della Madonnina, disputat în această seară, a stabilit un nou record absolut în istoria campionatului italian, în privința încasărilor.
23:30
Sabin Ilie, un atacant „de rasă“ pe când juca fotbal, e șocat că în prima noastră ligă poate activa un jucător cu mai multe kilograme în plus. Iar asta tocmai la campioana FCSB!
23:30
Cele două nemulțumiri ale lui Costel Gâlcă după CFR Cluj - Rapid 3-0: „Trebuie să fim realiști” # Sport.ro
Reacția lui Costel Gâlcă după CFR Cluj - Rapid 3-0: „Trebuie să fim realiști”.
23:30
Reacția lui Louis Munteanu când a auzit cine a venit să-l vadă pentru un transfer la CFR - Rapid # Sport.ro
Louis Munteanu a avut o prestație solidă în derby-ul feroviar dintre CFR Cluj și Rapid, scor 3-0.
23:10
Omul care a stabilit scorul final, în CFR – Rapid (3-0), a venit la interviul de după meci și a explicat că a marcat în cel mai frumos moment posibil.
23:00
Căpitanul Rapidului, dărâmat după CFR Cluj - Rapid 3-0: „Ne cerem scuze în față suporterilor. Au stat în frig pentru noi” # Sport.ro
Ce a declarat Răzvan Onea după înfrângerea din CFR Cluj - Rapid București 3-0.
23:00
Chimia care a îngenuncheat liderul » Cordea explică legătura specială cu Louis Munteanu după „dubla” de senzație cu Rapid # Sport.ro
CFR Cluj a făcut instrucție cu liderul Rapid, scor 3-0, într-o seară magică în Gruia, iar Andrei Cordea a fost omul meciului.
23:00
Rapid a suferit un eșec drastic în Gruia, contra lui CFR Cluj, scor 0-3, în runda a 17-a din Superliga.
22:50
CFR Cluj a câștigat clar meciul cu Rapid, scor 3-0, în runda a 17-a din Superliga, iar formația din Gruia începe să spere din nou la play-off.
Acum 4 ore
22:40
CFR, „resuscitată“: clujenii au reintrat în cărțile pentru play-off. Cum arată clasamentul acum # Sport.ro
Formația din Gruia dă semne de revenire, după ce Daniel Pancu l-a înlocuit pe Andrea Mandorlini.
22:40
Mișcare spectaculoasă pe San Siro: cum au "driblat" ultrașii lui Milan interdicția autorităților folosind doar telefoanele # Sport.ro
Curva Sud a oferit momentul serii la Milano, demonstrând că pasiunea nu poate fi oprită de deciziile administrative. Răspunsul fanilor la interdicțiile dure impuse de procuratură a fost unul de o creativitate ieșită din comun.
22:30
După o prestație foarte bună, în primele 70 de minute, goalkeeperul de 26 de ani a comis-o într-un moment în care n-avea voie să facă așa ceva.
22:10
Într-un moment în care echipa sa defilează, ea a fost pe punctul de a deveni victima unei greșeli impardonabile.
22:10
Cristiano Ronaldo continuă să marcheze goluri fabuloase și la 40 de ani. Ultima ispravă, duminică, în meciul din Arabia Saudită dintre Al Nassr și Al Khaleej, scor 4-1.
22:10
O nouă victorie pentru Mikaela Shiffrin la Cupa Mondială de schi alpin feminin.
22:00
"Squadra Azzurra" a devenit duminică seară, la Bologna, stăpâna absolută a tenisului masculin, cucerind a treia Cupă Davis consecutivă.
21:50
Antrenorul Cristi Chivu este din ce în ce mai apreciat de specialiștii din Italia, chiar dacă are experiență de sub un an la nivel de seniori.
21:20
Laszlo Balint și Cristi Sava, reacții în opoziție după Oțelul - Farul 2-2: „Simt dezamăgire și chiar frustrare” # Sport.ro
Ce au spus Laszlo Balint și Cristi Sava după Oțelul - Farul 2-2.
21:20
Carragher și-a prezentat scuzele în direct după ce l-a văzut pe Eze în Arsenal - Tottenham # Sport.ro
Eberechi Eze (27 de ani) a avut un meci de vis pentru Arsenal în derby-ul cu Tottenham, transmis de VOYO și câștigat de echipa lui Mikel Arteta cu 4-1.
21:20
Decizia luată de Liverpool în privința lui Arne Slot, după o serie de coșmar cu 8 înfrângeri în 11 meciuri # Sport.ro
Deși Liverpool traversează o criză profundă de rezultate, oficialii de pe Anfield par să aibă o răbdare de fier cu Arne Slot, refuzând momentan să ia în calcul o schimbare la nivelul băncii tehnice.
21:20
Formația din Salonic e aproape de neoprit de la începutul lunii octombrie.
21:10
Un fotbalist cotat la 8,5 milioane de euro, în 2021, nu-și mai găsește locul nicăieri, în 2025. Iar asta la 25 de ani.
20:50
Cosmin Olăroiu aruncă „greii” în luptă la Cupa Arabă 2025! Lotul stelar pentru duelurile de foc din Qatar # Sport.ro
Cosmin Olăroiu, selecționerul Emiratelor Arabe Unite, a definitivat strategia pentru Cupa Arabă 2025 din Qatar.
Acum 6 ore
20:40
Fostul selecționer are un final spectaculos de an, la prima sa experiență, ca antrenor, în Qatar.
20:30
S-a dat de gol Emma Răducanu? Detaliul care a trădat-o pe Instagram: cine e noul iubit al britanicei # Sport.ro
Emma Răducanu (23 de ani) pare să fi pus capăt speculațiilor privind viața sa sentimentală.
20:30
Florentino Perez, discurs radical împotriva Barcelonei și a arbitrajului spaniol.
20:10
Colegi de echipă în Generația de Aur, cei doi foști internaționali s-au intersectat la o partidă, desfășurată în 1987, care l-a făcut remarcat pe „Arnold“, devenind rampa sa de lansare în fotbalul mare.
20:10
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, este de părere că formația campioană are cel mai bun jucător U21 din Superliga.
20:00
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre remiza cu Petrolul Ploiești (1-1) și despre situația echipei din campionat.
19:50
Semieșecul de pe Arena Națională, 1-1 cu Petrolul Ploiești, a umplut paharul pentru Gigi Becali.
19:40
În calitate de selecționer al Emiratelor, tehnicianul român va participa la un eveniment fotbalistic în care se vede forța financiară a fotbalului arab.
19:20
Steaua Roșie Belgrad, următoarea adversară a lui FCSB din Europa League, a făcut un pas greșit în campionatul Serbiei.
19:10
Materazzi pariază pe Inter în derby: "Suntem mai buni ca Milan!" Ce spune de "echilibratul" Chivu # Sport.ro
Marco Materazzi, legenda nerazzurrilor, a prefațat vulcanicul Derby della Madonnina programat în această seară, de la 21:45.
Acum 8 ore
18:40
Denis Drăguș poate schimba din nou echipa în această iarnă.
18:30
Dennis Man (27 de ani) a avut câteva luni bune la PSV Eindhoven, în acest sezon.
18:20
CCA a confirmat greșeala de arbitraj de la partida din Superligă: „Golul ar fi trebuit validat” # Sport.ro
CCA a explicat de ce s-a comis o greșeală gravă de arbitraj în Superligă: „Arbitrii VAR nu ar fi trebuit să intervină”.
18:20
Fostul antrenor de la Dinamo a pus lupa pe Târnovanu după golul bizar cu Petrolul: "Altfel erai la Real Madrid!" # Sport.ro
Remiza înregistrată de FCSB pe Arena Națională, 1-1 cu Petrolul, a lăsat loc de discuții aprinse nu doar despre jocul campioanei, ci și despre modul în care Ștefan Târnovanu a fost învins.
18:10
Internaționalul nostru a trăit o mare decepție, duminică, la Alanyaspor.
17:50
FCSB a pus ochii pe un jucător din naționala României și ar urma să facă o ofertă oficială în fereastră de marcato din ianuarie.
17:50
Daniel Oprița, dezvăluiri din războiul cu Florin Talpan: „S-a luat de mine. M-a jignit și a vorbit foarte urât” # Sport.ro
Daniel Oprița i-a răspuns public lui Florin Talpan: „S-a luat de mine. M-a jignit și a vorbit foarte urât”.
17:30
Revoltător: Mondial, fără suporteri! Administrația Trump refuză acordarea vizelor pentru două țări calificate # Sport.ro
Sărbătoarea fotbalului mondial riscă să fie stricată din cauza unor decizii politice dezgustătoare.
17:30
Cristi Chivu, revoluție la Inter! Trei nume pe lista antrenorului român pentru campania de achiziții # Sport.ro
Cristi Chivu nu pierde timpul la Milano.
17:10
Fotbal în mocirlă la CS Afumați - Sepsi OSK 2-2! Jucătorii s-au umplut de noroi la ultimul meci din Liga 2 # Sport.ro
Imagini incredibile de la CS Afumați - Sepsi OSK 2-2. Gazonul a arătat execrabil.
17:10
Dacă la echipa națională, fundașul de 27 de ani arată mari carențe de joc, mai ales în defensivă, în schimb, când evoluează în Spania, pentru Rayo Vallecano, Andrei parcă e alt om!
17:00
Rețeta lui Mihai Stoica pentru ieșirea din criză la FCSB: "Am altă filosofie, așa am luat titlurile" # Sport.ro
FCSB tremură serios pentru locul de play-off după remiza chinuită de pe Arena Națională cu Petrolul, scor 1-1.
16:50
Alexandru Băluță (32 de ani) a încheiat sezonul, iar acum ar putea schimba din nou echipa.
Acum 12 ore
16:40
În sezonul trecut, primul cu Arne Slot pe bancă, Salah și compania au câștigat titlul cu doar 4 înfrângeri în 38 de etape, la zece puncte de vicecampioana Arsenal. În actuala campanie, Liverpool e de nerecunoscut.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.