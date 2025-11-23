Italienii „mârâie” pentru prima dată la Cristi Chivu: „Atitudine nepăsătoare, eșec groaznic” » Nota primită de român
24 noiembrie 2025
Inter - AC Milan 0-1. Cristi Chivu (45 de ani) a pierdut primul lui Derby della Madoninna ca antrenor. Echipa românului a ratat șansa de a urca pe primul loc în Serie A și a suferit cel de-al 4-lea eșec din primele 12 etape. Iar ziarele de casă ale finalistei Ligii Campionilor sunt nemulțumite de acest aspect.Inter a lovit de două ori bara porții „rossonerilor”, a ratat și o lovitură de la 11 metri și se poate considera, într-un final, ghinionistă. ...
• • •
Iuliu Mureșan a dezvăluit pe cine ar fi vrut Varga antrenor la CFR Cluj, dacă Pancu îl refuza: „El a fost a doua variantă"
Iuliu Mureșan, președintele celor de la CFR Cluj, a intrat în direct după ce echipa din Gruia a câștigat în fața liderului Rapid, scor 3-0 în etapa #17 din Superliga.Președintele celor de la CFR Cluj a abordat mai multe subiecte în intervenție: numirea lui Pancu la CFR Cluj, problemele financiare, dar și plecarea lui Răzvan Zamfir, șeful centrului de scouting de la club. Iuliu Mureșan a reacționat după CFR Cluj - Rapid 3-0: „Pancu a adus o mare schimbare la echipă. ...
Rapidistul luat în colimator de Ovidiu Herea: „N-a arătat nimic! De ce să fii nemulțumit?"
CFR Cluj - Rapid 3-0. Giuleștenii au suferit cel mai drastic eșec din acest sezon. La final, fostul rapidist Ovidiu Herea (40 de ani) l-a criticat pentru atitudinea din momentul schimbării pe Claudiu Petrila (25 de ani), extrema stângă.Schimbat în minutul 75 cu Jakub Hromada, internaționalul român s-a arătat nemulțumit de decizia lui Gâlcă. Acesta a murmurat critic și n-a fost încântat de faptul că a fost nevoit să părăsească terenul.FOTO. ...
Louis Munteanu a aflat în direct de interesul lor: „Serios? Au avut ce să vadă"
CFR Cluj - Rapid 3-0. Louis Munteanu (23 de ani), atacantul ardelenilor, a fost unul dintre remarcații partidei din Gruia. Acesta a dat două pase de gol și a fost extrem de activ pe plan ofensiv.La flash-interviu, golgheterul din sezonul trecut a fost informat în legătură cu prezența la meci a unor impresari ai unei echipe din Statele Unite ale Americii, în legătură cu un potențial transfer în iarnă. ...
Săpunaru l-a taxat pe Alexandru Dobre după umilința cu CFR: „Nu trebuie să înveți să pierzi!"
CFR Cluj a învins-o categoric pe Rapid, scor 3-0, în derby-ul etapei a 17-a din Superliga, administrându-i echipei lui Constantin Gâlcă (53 de ani) cea mai severă înfrângere din acest sezon. După o primă repriză echilibrată, giuleștenii s-au prăbușit complet în partea secundă.Andrei Cordea a semnat o dublă (48’, 71’), iar Meriton Korenica (77’) a închis tabela, aducând ardelenilor al doilea succes consecutiv. ...
A venit în locul lui Pancu și l-a sabotat: „Felicitări antrenorilor dinaintea noastră! Victoria e a lor"
Daniel Ciorceri (70 de ani) antrenorul cu licență PRO a celor de la CFR Cluj, a fost la interviu la finalul meciului cu Rapid, scor 3-0, în locul lui Daniel Pancu (48). Ciorceri a făcut o declarație extrem de surprinzătoare, a spus că victoria în fața liderului din Superliga este rodul muncii făcute de Andrea Mandorlini și Dan Petrescu, predecesorii lui Daniel Pancu la CFR Cluj. A mai spus că energia pe care o are Daniel Pancu poate depăși în unele momente anumite limite. ...
Cui i-a dedicat Korenica golul din meciul cu Rapid: „Nu vine niciodată să mă vadă, dar azi a făcut o excepție"
Meriton Korenica, fotbalistul celor de la CFR Cluj, a reacționat imediat după ce echipa sa a învins în Gruia liderul Rapid cu 3-0, într-un meci din etapa #17 din Superliga. Meriton Korenica a vorbit despre cum a reușit CFR să învingă Rapidul. Fotbalistul formației din Gruia i-a dedicat golul mamei sale, venită special să-l vadă pentru prima dată în timp real cum joacă fotbal. ...
Costel Gâlcă și-a „scuturat" jucătorii după cel mai drastic eșec: „Să ne trezim! Bine că a venit acum"
CFR Cluj - Rapid 3-0. Costel Gâlcă (53 de ani), tehnicianul giuleștenilor, a oferit prima reacție după insuccesul din această seară. A fost cel mai drastic eșec din acest sezon pentru Rapid.Gâlcă a vorbit despre greșelile pe care le-au făcut elevii săi și i-a criticat pentru atitudine. Crede că eșecul vine la timp pentru ca elevii lui să se trezească.Le-a mulțumit fanilor pentru susținere și a refuzat din nou să vorbească despre câștigarea titlului ca obiectiv. ...
Gesturile făcute de Daniel Pancu pe gazon, imediat după ce și-a „ucis" marea dragoste, Rapid
CFR Cluj - Rapid 3-0. Victorie confortabilă pentru echipa lui Daniel Pancu (48 de ani). Sentimente mixte pentru tehnicianul ardelenilor, care și-a bătut echipa de suflet.Andrei Cordea, cu o „dublă”, servit de Louis Munteanu, și kosovarul Meriton Korenica au marcat golurile vicecampioanei României, care speră în continuare la calificarea în play-off.Imediat după meci, Daniel Pancu a ajuns din nou în fața galeriei Rapidului. ...
Cordea, eroul din CFR - Rapid, a spus ce a schimbat Pancu la echipă: „E cel mai important!"
Andrei Cordea, aripa dreaptă de la CFR Cluj, a spus care a fost secretul din spatele succesului categoric în fața Rapidului (3-0), din runda cu numărul 17 din Superliga. Andrei Cordea, fost jucător la FCSB, a marcat de două ori în poarta Rapidului și a spus ce a adus nou Daniel Pancu la echipă. A mai declarat că se înțelege foarte bine cu Louis Munteanu, cel care i-a pasat decisiv la primul gol. ...
CFR Cluj a învins-o categoric pe Rapid, scor 3-0, în derby-ul etapei a 17-a din Superliga. După o repriză întâi echilibrată, giuleștenii s-au prăbușit total în partea secundă, încasând trei goluri care au conturat cel mai drastic eșec al sezonului pentru formația lui Gâlcă.Andrei Cordea (48', 71') și Meriton Korenica (77') au adus a doua victorie consecutivă pentru CFR Cluj. ...
Un „altfel" de Inter - Milan » Ce au făcut ultrașii înainte de primul derby al lui Cristi Chivu
În derby-ul orașului Milano, primul pentru Cristi Chivu ca antrenor, ultrașii celor de la Inter și-au arătat susținerea față de cei ai marii rivale, care au probleme cu legea.Primul derby milanez pentru Cristi Chivu a avut un start neobișnuit. Dacă cele două galerii au surprins cu scenografii care mai de care mai spectaculoase în ultimii ani, acest lucru nu s-a mai întâmplat și în acest meci, unul foarte important pentru antrenorul român. GALERIE FOTO. ...
Al Arabi, echipa antrenorului român Cosmin Contra (49 de ani), a învins-o în deplasare pe Qatar SC, scor 5-1, în etapa 10 din QSL. Este victoria cu numărul 5 pe care o obține tehnicianul român pe banca lui Al Arabi în ultimele 6 partide.Soarta partidei a fost decisă încă din prima repriză. Pablo Sarabia, fostul star de la PSG, acum sub comanda lui Contra, a deschis scorul în minutul 24. ...
Ce gafă Marian Aioani: portarul le-a făcut cadou al doilea gol celor de la CFR Cluj
Marian Aioani, portarul celor de la Rapid, a gafat la golul de 2-0 al celor de la CFR Cluj, în confruntarea dintre cele două echipe din etapa #17 din Superliga.După ce făcuse un meci bun cu foarte multe intervenții spectaculoase, salvând-o pe Rapid în câteva rânduri, Marian Aioani a comis o eroare gravă în minutul 71 al partidei, iar Cordea a profitat și a completat „dubla”.VIDEO CU FAZA. ...
Ca în meciul cu Juventus! Gol MAGNIFIC, din foarfecă, al lui Cristiano Ronaldo, la ultima fază!
Cristiano Ronaldo (40 de ani) a reușit un gol magnific la ultima fază a meciului câștigat de Al Nassr pe teren propriu în fața celor de la Al Khaleej, scor 4-1, în etapa #9 din Saudi Pro League. Execuția starului portughez din această seară a fost comparată cu reușita acestuia din meciul cu Juventus, în 2018!Programul complet al etapei #9 din Saudi Pro LeagueDeși are 40 de ani, CR7 continuă să impresioneze și să livreze execuții de geniu. ...
Combinație letală! Korenica, Munteanu și Cordea au făcut șah-MAT apărarea Rapidului
CFR Cluj - Rapid. Început electrizant de repriză secundă! Ardelenii au deschis scorul în minutul 48. Autor a fost extrema dreaptă Andrei Cordea (26 de ani), cel care a intrat în combinație cu Louis Munteanu și Meriton Korenica, ceilalți jucători din atacul ardelenilor.CFR a avut inițiativa în prima jumătate a primei reprize. Marian Aioani, portarul giuleștenilor, a fost pus la încercare de mai multe ori, însă de fiecare dată a fost la post. ...
Victorie la scor de neprezentare pentru Răzvan Lucescu! PAOK ține aproape de lider
PAOK-ul lui Răzvan Lucescu a trecut la pas de Kifisia, scor 3-0, în etapa #11 din Super League.În urma acestei victorii trupa românului s-a apropiat la 2 puncte de liderul Olympiakos.PAOK a trecut la pas de Kifisia și ține aproape de Olympiakos: Taison a strălucit în repriza secundă Trupa lui Răzvan Lucescu a început în ofensivă partida de pe Toumba. ...
Florentino Perez reaprinde scandalul Negreira și acuză Barcelona: „8 milioane de euro către un oficial de arbitraj nu e normal"
Președintele lui Real Madrid, Florentino Perez (78 de ani), a reluat acuzațiile împotriva Barcelonei și a arbitrajului spaniol, readucând în discuție controversatul „caz Negreira”. Potrivit lui Perez, patru președinți diferiți ai Barcelonei, timp de 17 ani, au plătit peste 8 milioane de euro vicepreședintelui Comitetului Tehnic al Arbitrilor, Jose Maria Enriquez Negreira. ...
Italia, campioană pentru a treia oară la rând în Cupa Davis, după 2-0 cu Spania în finală!
Echipa de Cupa Davis a Italiei s-a impus în finala de la Bologna în fața Spaniei cu 2-0, duelul tranșându-se după meciurile de simplu. Matteo Berrettini (29 de ani, locul 56 ATP) l-a învins pe Pablo Carreno Busta (34 de ani, locul 88 ATP), 6-3, 6-4, iar Flavio Cobolli (23 de ani, locul 22 ATP) a trecut de Jaume Munar (28 de ani, locul 36 ATP), 1-6, 7-6 (5), 7-5. ...
Epic fail! Gafa de proporții a declanșat dezastrul în meciul echipei lui Valentin Mihăilă
Rizespor, echipa internaționalului român Valentin Mihăilă (25 de ani), a pierdut lamentabil pe teren propriu cu Fenerbahce, scor 2-5, în etapa 13 din campionatul Turciei. Extrema a fost rezervă neutilizată în meciul de pe Caykur Didi Stadyumu.Rizespor a trecut de la extaz la agonie în decurs de o repriză. ...
Robin Van Persie, dezlănțuit după noul eșec al lui Feyenoord: „Nu este demn pentru acest club" » Viitorul adversar al lui FCSB traversează o perioadă complicată
Feyenoord a cedat pe teren propriu în fața celor de la NEC Nijmegen, scor 2-4, într-un duel al rundei cu numărul #13 din Eredivisie, înregistrând astfel cel de-al treilea eșec consecutiv în toate competițiile. La finalul meciului, antrenorul Robin Van Persie (42 de ani) a răbufnit. ...
„Look" de campioană: Arsenal o zdrobește pe Tottenham! Echipa lui Drăgușin a rămas doar cu golul meciului
Arsenal, liderul din Premier League, a oferit o demonstrație de forță pe „Emirates”, în derby-ul etapei a 12-a disputat împotriva lui Tottenham. Formația lui Mikel Arteta s-a impus cu 4-1, păstrând avansul de 9 puncte față de Manchester City și ajunge la 15 meciuri consecutive fără înfrângere, dintre care 13 sunt victorii. Tottenham, în schimb, rămâne pe locul 9, continuând o perioadă oscilantă. ...
Laszlo Balint a reacționat după ce Oțelul a ratat printre degete șansa de a urca pe loc de play-off: „E dezamăgitor și frustrant"
Laszlo Balint, antrenorul celor de la Oțelul Galați, a reacționat după ce echipa sa a pierdut victoria în ultimele minute în partida cu Farul Constanța, scor 2-2, din etapa #17 a Superligii. Antrenorul dunărenilor a vorbit despre lupta la play-off, dar și despre prestația echipei sale din partida cu Farul care o putea aduce pe loc de play-off. ...
Ce a avut de spus acum Zenga despre Chivu, cu câteva ore înaintea derby-ului Inter - Milan
Cristi Chivu (45 de ani) se pregătește pentru primul „Derby della Madonnina”. Inter - Milan se joacă în această seară, de la 21:45, pe „Giuseppe Meazza”, cu informații în timp real de la reporterul GSP.ro. Cu câteva ore înaintea partidei, Walter Zenga (65 de ani) a ținut să-l laude pe tehnicianul finalistei Ligii Campionilor.Fostul mare portar al nerazzurrilor îl criticase pe tehnicianul lui Inter după eșecul în fața lui Juventus, 3-4, în etapa 3. ...
Verdict la FCSB, imediat după Oțelul - Farul: „Intrăm în play-off. La Ovidiu e de care pe care" + Achiziție anunțată: „De valoare sută la sută. Să vedem cum se va acomoda"
După Oțelul - Farul, scor 2-2, Mihai Stoica, președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, a evaluat șansele roș-albaștrilor de a intra în play-off. FCSB este pe 10 în clasament, cu 21 de puncte, la 5 în spatele Farului, echipa aflată pe locul 6, ultimul care asigură prezența în play-off. Cele două se vor întâlni duminică, iar Mihai Stoica a vorbit despre importanța acestei partide, după remiza de la Galați care ajută campioana. ...
Calculele după descalificările din Las Vegas: cum poate Lando Norris să câștige titlul în Qatar
Dubla descalificare a piloților McLaren după finala Marelui Premiu de la Las Vegas a redus la jumătate avansul lui Lando Norris în fața lui Max Verstappen. Diferența dintre ei s-a micșorat de la 49 la 24 de puncte după victoria campionului mondial. Oscar Piastri este și el la 24 de puncte de liderul clasamentului. După penalizare, Norris are 390 de puncte, iar Piastri și Verstappen au câte 366. ...
Mikaela Shiffrin a ajuns la 103 victorii în Cupa Mondială, după ce ce s-a impus în slalomul de la Gurgl
Schioara americană Mikaela Shiffrin (30 de ani) și-a continuat dominația în slalom cu o victorie autoritară la Gurgl (Austria) și un record de victorii în Cupa Mondială de schi alpin extins la 103. ...
Karim Adeyemi, susținut de colegi și de adversari după scandalul cu arme: „A reacționat ca un adevărat campion"
Karim Adeyemi (23 de ani) a înscris la primul meci pe care l-a disputat după scandalul cu arme în care a fost implicat în Germania, iar după încheierea partidei, acesta a primit cuvinte de laudă și încurajări. Atât din partea colegilor, cât și din partea adversarilor. ...
Sârbii au râs de FCSB, apoi au comis-o și mai tare! Ce s-a întâmplat la partida Stelei din Serbia înaintea duelului decisiv din Europa League
Steaua Roșie Belgrad, viitoarea adversară a celor de la FCSB în UEFA Europa League, a produs surpriza neplăcută a etapei din Serbia, cedând teren, scor 0-1 în deplasarea de la Javor, o echipă aflată înaintea meciului abia pe locul 13.Golul decisiv a fost înscris în minutul 84 de tânărul Krsamovic, iar eșecul menține campioana Serbiei pe locul 2, cu cel puțin două puncte în urma rivalei Partizan, care are și un meci mai puțin disputat. ...
MM Stoica l-a scos la tablă pe titularul de la FCSB: „Ciudat și enervant! Ar fi o rușine mondială!"
FCSB a fost ținută în șah de Petrolul sâmbătă seara, pe Arena Națională. Cele două echipe au terminat la egalitate, scor 1-1. Mihai Stoica (60 de ani), oficialul roș-albaștrilor, a analizat partida și a identificat vinovatul.Acesta este portarul Ștefan Târnovanu (25 de ani), cel care a luat un gol incredibil, de la 30 de metri. În minutul 47, Robert Sălceanu (21 de ani) a expediat un șut puternic, de la 30 de metri. ...
Beyonce a atras toate privirile la Marele Premiu de Formula 1 din Las Vegas. Într-unul din cele mai încinse Grand-Prix-uri ale acestui an cântăreața s-a făcut remarcată prin vestimentația aleasă.Cântăreața de muzică pop a fost însoțită de soțul ei, Shawn Corey Carter, cunoscut în lumea muzicii drept Jay-Z. ...
Roma a câștigat la pas și a urcat pe primul loc în Italia » Chivu, condamnat să câștige „Derby della Madonnina" pentru a reveni în fruntea clasamentului!
AS Roma s-a impus fără emoții pe terenul nou-promovatei Cremonese, scor 3-1, într-un duel al rundei cu numărul #12 din Serie A, preluând astfel șefia clasamentului din Italia.Gian Piero Gasperini a fost eliminat în minutul 62 și nu va fi pe banca „lupilor” la derby-ul cu Napoli de săptămâna viitoare. ...
Peripeții pentru micuța echipă SG Egels-Poppens, din ligile inferioare din nord-vestul Germaniei: a rămas fără terenul de joc după ce robotul de tuns iarba și-a făcut treaba cu prea mult zel. Robotul, numit „Robby” de membrii echipei, s-a blocat în solul umed și a început să dea rateuri, învârtindu-se în cercuri tot mai mari, deși iarba dispăruse complet de pe suprafața de joc. ...
Meciul Oțelul Galați - Farul Constanța, din etapa #17 a Superligii, 1-1 la pauză, a avut parte de două penalty-uri în prima repriză. Primul a venit pentru „marinari”, după un henț grosolan al lui Diego Zivulic.După ce Oțelul începuse partida mai prezentă în ofensivă, Farul a beneficiat de o lovitură liberă, de la aproximativ 30 de metri de poartă.Ionuț Vînă a centrat, iar balonul nu anunța mare pericol. ...
La 2 zile după ce a semnat, Andrei Rațiu s-a enervat și i-a cerut să iasă de pe teren!
Rayo Vallecano, formația fundașului dreapta Andrei Rațiu (27 de ani), a remizat pe terenul celor de la Real Oviedo, scor 0-0, în etapa 13 din La Liga. La gazde, portarul român Horațiu Moldovan (27 de ani) a fost doar rezervă.Fundașul român s-a evidențiat printr-un gest pe care l-a făcut în prelungirile partidei, atunci când Pathe Ciss (31 de ani), colegul lui, a fost eliminat. ...
AS Roma pregătește o dublă lovitură pe piața transferurilor în perioada de mercato din iarnă, iar ambele ținte ale „giallorossilor” sunt jucători legitimați la Manchester United.Programul complet al etapei #12 din Serie AGasperini nu renunță! Tehnicianul italian în vârstă de 67 de ani al celor de la AS Roma le-a transmis șefilor grupării de pe Olimpico care sunt fotbaliștii pe care dorește să îi aibă la dispoziție începând din luna ianuarie. ...
Se încinge scandalul de la Steaua dintre Daniel Oprița și Florin Talpan: „Când mă vede se ascunde"
Aflată la al cincilea sezon în Liga 2, în continuare fără drept de promovare, Steaua se confruntă cu probleme interne, după scandalul iscat între juristul Florin Talpan și antrenorul Daniel Oprița.Talpan l-a criticat în repetate rânduri pe Oprița în spațiul public, iar tehnicianul a ales să vorbească de acest scandal iscat la club. ...
Plecat din România, e „decar" în Belgia și dezvăluie: „Mă așteptam la altceva de la Vestul Europei" » Confesiuni în premieră: „Am văzut nivelul de aici..."
Robert Ion, 25 de ani, fotbalist crescut de FCSB, cu peste 80 de meciuri în Superligă și o medalie de campion cu Farul, joacă din vară în liga a doua belgiană, la Olympic Charleroi, prima lui experiență „afară”. La cinci luni de la transfer, românul s-a destăinuit într-un interviu acordat Gazetei: cum a ajuns „decar”, ce-l încântă în Belgia, cum descrie nivelul. ...
Antrenorul lui Rayo a reacționat după ce Rațiu a semnat prelungirea contractului: „ O veste excelentă"
Săptămâna aceasta, Andrei Rațiu (27 de ani) a semnat prelungirea de contract cu formația Rayo Vallecano. Deși au fost mai multe zvonuri că fundașul ar urma să plece de la echipă, românul a pus capăt speculațiilor și a semnat un contract valabil până în 2030.Inigo Perez, antrenorul lui Rayo, a vorbit despre prelungirea contractului lui Rațiu. Acesta consideră vestea una excelentă și e de părere că Andreo este unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei. ...
Sportivă capturată de FSB și condamnată la 19 ani de colonie penitenciară pentru că a sabotat Rusia » Recrutată de serviciile din Ucraina: „Am decis să lupt împotriva agresiunii!"
Yulia Lemeshchenko, 42 de ani, campioană a Ucrainei la powerlifting, a fost arestată de serviciile de securitate ale Federației Ruse, fiind acuzată că ar fi asasin plătit și sabotor în slujba Kievului. Lemeshchenko a fost reținută de FSB în apartamentul său din Voronej, în vestul Rusiei, în timpul unei operațiuni ample, notează publicația rusă independentă Mediazona, cunoscută pentru pozița sa critică în raport cu regimul lui Vladimir Putin. ...
Real Madrid, gafă dureroasă legată de fratele decedat al lui Diogo Jota: „Regretăm acest incident"
Real Madrid a comis o gafă dureroasă și și-a cerut rapid scuze. Clubul spaniol joacă duminică seară împotriva lui Elche în La Liga și a pregătit înainte de meci un omagiu special pentru Diogo Jota și fratele său, Andre Silva. În videoclip, a fost folosit însă un Andre Silva greșit, întâmplător chiar de la viitoarea adversară, Elche.„Galacticii” au venit cu un comunicat în care au cerut scuze pentru gafa făcută. ...
Deși n-am pus ghilimele, titlul de mai sus nu-mi aparține. Astfel a caracterizat Mihai Rotaru, finanțatorul Universității Craiova, așa-numitul "Ordin Novak", proiect de lege pe care Camera Deputaților l-a votat recent și pe care l-a înaintat spre promulgare președintelui României. Dacă Nicușor Dan îl va semna, proiectul va deveni "Legea Novak" și va fi aplicat din stagiunea 2026-2027 în toate disciplinele, în toate sporturile. ...
CCA a dat verdictul după cea mai controversată fază a sezonului din Superliga: „Decizie greșită!" » Reacția președintelui clubului: „Noi tot rămânem fără nimic"
Comisia Centrală a Arbitrilor a analizat faza controversată din minutul 24, de la meciul pierdut pe teren propriu de UTA Arad cu U Cluj, scor 0-2. Când tabela nu fusese încă deblocată, Marius Coman a marcat pentru gazde, însă golul a fost anulat după mai bine de 5 minute de analiză din camera VAR, unde s-a decis că Alin Roman, cel care trimisese mingea în careu, s-a aflat în poziție de ofsaid. ...
Haos în Statele Unite » Un jucător de fotbal american și-a atacat cu cuțitul doi coechipieri
Vești teribile vin din statul american Alabama, unde, într-un campus universitar, un jucător de fotbal american și-a atacat cu un cuțit doi coechipieri.Potrivit ESPN, un jucător de fotbal american de la Universitatea Alabama din Birmingham a atacat cu un cuțit doi coechipieri, cu câteva ore înainte de meciul cu South Florida.Atac cu armă albă înainte de meciul de fotbal americanAtacul a avut loc înainte de meciul de fotbal american dintre UAB și South Florida Bulls. ...
Pe la începutul lui octombrie, scriam tot aici despre Liverpool. Și despre primele probleme apărute în paradisul „cormoranilor”. Era la capătul acelei săptămâni în care campioana en-titre pierdea de trei ori la rând, ceea ce, la momentul respectiv, era un mare semn de exclamare, căci înainte de această serie fuseseră 7 victorii în tot atâtea partide. ...
Inter Milano găzduiește azi derby-ul etapei 12 din Serie A, cu AC Milan. Meciul începe la ora 21:45 și poate fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2.Jurnaliștii italieni vor fi în această seară mai mult cu ochii pe Cristi Chivu decât pe omologul Massimiliano Allegri - susține cotidianul La Repubblica. Principalul motiv ar fi că pe tehnicianul român, aflat la primul său „Derby de la Madonnina”, îl așteaptă o mare provocare. ...
A încheiat rău anul 2025 pe teren și a primit lovitură și în afara lui: permis suspendat un an și amendă, după ce a fost prins cu 210 km/h
Jucătorul de tenis Stefanos Tsitsipas (27 de ani, 34 ATP) a fost sancționat de autoritățile elene după ce ar fi fost surprins conducând cu 210 kilometri pe oră pe o autostradă din Atena. Incidentul, care a avut loc pe 24 septembrie, a fost făcut public recent de cotidianul grec „Greek City Times”. Avocatul acestuia susține însă că nu jucătorul se afla la volan în acel moment. ...
Norris și Piastri, primele reacții după descalificarea din MP din Las Vegas: „Acum înțeleg de ce echipa mi-a cerut asta" » Ce spune McLaren
Echipa McLaren a emis un comunicat după ce ambii piloți, Lando Norris și Oscar Piastri, au fost descalificați din Marele Premiu de Formula 1 din Las Vegas. Cei doi au pierdut puncte importante în lupta cu Max Verstappen pentru titlul mondial la piloți.Lando Norris, liderul clasamentului general, a terminat cursa pe locul 2, după Max Verstappen, iar Oscar Piastri a fost al patrulea. ...
Fostul internațional Gabi Tamaș (42 de ani), câștigător al sezonului 8 Asia Express alături de Dan Alexa (46 de ani) a fost invitat în cadrul emisiunii „Xtra Night Show”, unde a folosit un limbaj vulgar în repetate rânduri.Emisiunea s-a difuzat în direct în seara de 21 noiembrie 2025, iar fostul fotbalist nu a ținut cont de reguli, folosind adesea cuvinte indecente, spre surprinderea prezentatorilor Andrei Ștefănescu și Andreea Frățilă. ...
