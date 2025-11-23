Epic fail! Gafa de proporții a declanșat dezastrul în meciul echipei lui Valentin Mihăilă
Gazeta Sporturilor, 23 noiembrie 2025 21:20
Rizespor, echipa internaționalului român Valentin Mihăilă (25 de ani), a pierdut lamentabil pe teren propriu cu Fenerbahce, scor 2-5, în etapa 13 din campionatul Turciei. Extrema a fost rezervă neutilizată în meciul de pe Caykur Didi Stadyumu.Rizespor a trecut de la extaz la agonie în decurs de o repriză. ...
• • •
Acum 10 minute
21:30
Florentino Perez reaprinde scandalul Negreira și acuză Barcelona: „8 milioane de euro către un oficial de arbitraj nu e normal” # Gazeta Sporturilor
Președintele lui Real Madrid, Florentino Perez (78 de ani), a reluat acuzațiile împotriva Barcelonei și a arbitrajului spaniol, readucând în discuție controversatul „caz Negreira”. Potrivit lui Perez, patru președinți diferiți ai Barcelonei, timp de 17 ani, au plătit peste 8 milioane de euro vicepreședintelui Comitetului Tehnic al Arbitrilor, Jose Maria Enriquez Negreira. ...
21:30
Italia, campioană pentru a treia oară la rând în Cupa Davis, după 2-0 cu Spania în finală! # Gazeta Sporturilor
Echipa de Cupa Davis a Italiei s-a impus în finala de la Bologna în fața Spaniei cu 2-0, duelul tranșându-se după meciurile de simplu. Matteo Berrettini (29 de ani, locul 56 ATP) l-a învins pe Pablo Carreno Busta (34 de ani, locul 88 ATP), 6-3, 6-4, iar Flavio Cobolli (23 de ani, locul 22 ATP) a trecut de Jaume Munar (28 de ani, locul 36 ATP), 1-6, 7-6 (5), 7-5. ...
Acum 30 minute
21:20
Epic fail! Gafa de proporții a declanșat dezastrul în meciul echipei lui Valentin Mihăilă # Gazeta Sporturilor
Rizespor, echipa internaționalului român Valentin Mihăilă (25 de ani), a pierdut lamentabil pe teren propriu cu Fenerbahce, scor 2-5, în etapa 13 din campionatul Turciei. Extrema a fost rezervă neutilizată în meciul de pe Caykur Didi Stadyumu.Rizespor a trecut de la extaz la agonie în decurs de o repriză. ...
21:20
Robin Van Persie, dezlănțuit după noul eșec al lui Feyenoord: „Nu este demn pentru acest club” » Viitorul adversar al lui FCSB traversează o perioadă complicată # Gazeta Sporturilor
Feyenoord a cedat pe teren propriu în fața celor de la NEC Nijmegen, scor 2-4, într-un duel al rundei cu numărul #13 din Eredivisie, înregistrând astfel cel de-al treilea eșec consecutiv în toate competițiile. La finalul meciului, antrenorul Robin Van Persie (42 de ani) a răbufnit. ...
Acum o oră
20:40
„Look” de campioană: Arsenal o zdrobește pe Tottenham! Echipa lui Drăgușin a rămas doar cu golul meciului # Gazeta Sporturilor
Arsenal, liderul din Premier League, a oferit o demonstrație de forță pe „Emirates”, în derby-ul etapei a 12-a disputat împotriva lui Tottenham. Formația lui Mikel Arteta s-a impus cu 4-1, păstrând avansul de 9 puncte față de Manchester City și ajunge la 15 meciuri consecutive fără înfrângere, dintre care 13 sunt victorii. Tottenham, în schimb, rămâne pe locul 9, continuând o perioadă oscilantă. ...
20:40
Laszlo Balint a reacționat după ce Oțelul a ratat printre degete șansa de a urca pe loc de play-off: „E dezamăgitor și frustrant” # Gazeta Sporturilor
Laszlo Balint, antrenorul celor de la Oțelul Galați, a reacționat după ce echipa sa a pierdut victoria în ultimele minute în partida cu Farul Constanța, scor 2-2, din etapa #17 a Superligii. Antrenorul dunărenilor a vorbit despre lupta la play-off, dar și despre prestația echipei sale din partida cu Farul care o putea aduce pe loc de play-off. ...
Acum 2 ore
20:20
Fostul internațional Gabi Tamaș (42 de ani), câștigător al sezonului 8 Asia Express alături de Dan Alexa (46 de ani) a fost invitat în cadrul emisiunii „Xtra Night Show”, unde a folosit un limbaj vulgar în repetate rânduri.Emisiunea s-a difuzat în direct în seara de 21 noiembrie 2025, iar fostul fotbalist nu a ținut cont de reguli, folosind adesea cuvinte indecente, spre surprinderea prezentatorilor Andrei Ștefănescu și Andreea Frățilă. ...
20:20
Ce a avut de spus acum Zenga despre Chivu, cu câteva ore înaintea derby-ului Inter - Milan # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu (45 de ani) se pregătește pentru primul „Derby della Madonnina”. Inter - Milan se joacă în această seară, de la 21:45, pe „Giuseppe Meazza”, cu informații în timp real de la reporterul GSP.ro. Cu câteva ore înaintea partidei, Walter Zenga (65 de ani) a ținut să-l laude pe tehnicianul finalistei Ligii Campionilor.Fostul mare portar al nerazzurrilor îl criticase pe tehnicianul lui Inter după eșecul în fața lui Juventus, 3-4, în etapa 3. ...
20:20
Verdict la FCSB, imediat după Oțelul - Farul: „Intrăm în play-off. La Ovidiu e de care pe care” + Achiziție anunțată: „De valoare sută la sută. Să vedem cum se va acomoda” # Gazeta Sporturilor
După Oțelul - Farul, scor 2-2, Mihai Stoica, președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, a evaluat șansele roș-albaștrilor de a intra în play-off. FCSB este pe 10 în clasament, cu 21 de puncte, la 5 în spatele Farului, echipa aflată pe locul 6, ultimul care asigură prezența în play-off. Cele două se vor întâlni duminică, iar Mihai Stoica a vorbit despre importanța acestei partide, după remiza de la Galați care ajută campioana. ...
20:10
Calculele după descalificările din Las Vegas: cum poate Lando Norris să câștige titlul în Qatar # Gazeta Sporturilor
Dubla descalificare a piloților McLaren după finala Marelui Premiu de la Las Vegas a redus la jumătate avansul lui Lando Norris în fața lui Max Verstappen. Diferența dintre ei s-a micșorat de la 49 la 24 de puncte după victoria campionului mondial. Oscar Piastri este și el la 24 de puncte de liderul clasamentului. După penalizare, Norris are 390 de puncte, iar Piastri și Verstappen au câte 366. ...
20:10
Mikaela Shiffrin a ajuns la 103 victorii în Cupa Mondială, după ce ce s-a impus în slalomul de la Gurgl # Gazeta Sporturilor
Schioara americană Mikaela Shiffrin (30 de ani) și-a continuat dominația în slalom cu o victorie autoritară la Gurgl (Austria) și un record de victorii în Cupa Mondială de schi alpin extins la 103. ...
20:10
Karim Adeyemi, susținut de colegi și de adversari după scandalul cu arme: „A reacționat ca un adevărat campion” # Gazeta Sporturilor
Karim Adeyemi (23 de ani) a înscris la primul meci pe care l-a disputat după scandalul cu arme în care a fost implicat în Germania, iar după încheierea partidei, acesta a primit cuvinte de laudă și încurajări. Atât din partea colegilor, cât și din partea adversarilor. ...
19:50
Sârbii au râs de FCSB, apoi au comis-o și mai tare! Ce s-a întâmplat la partida Stelei din Serbia înaintea duelului decisiv din Europa League # Gazeta Sporturilor
Steaua Roșie Belgrad, viitoarea adversară a celor de la FCSB în UEFA Europa League, a produs surpriza neplăcută a etapei din Serbia, cedând teren, scor 0-1 în deplasarea de la Javor, o echipă aflată înaintea meciului abia pe locul 13.Golul decisiv a fost înscris în minutul 84 de tânărul Krsamovic, iar eșecul menține campioana Serbiei pe locul 2, cu cel puțin două puncte în urma rivalei Partizan, care are și un meci mai puțin disputat. ...
Acum 4 ore
19:30
MM Stoica l-a scos la tablă pe titularul de la FCSB: „Ciudat și enervant! Ar fi o rușine mondială!” # Gazeta Sporturilor
FCSB a fost ținută în șah de Petrolul sâmbătă seara, pe Arena Națională. Cele două echipe au terminat la egalitate, scor 1-1. Mihai Stoica (60 de ani), oficialul roș-albaștrilor, a analizat partida și a identificat vinovatul.Acesta este portarul Ștefan Târnovanu (25 de ani), cel care a luat un gol incredibil, de la 30 de metri. În minutul 47, Robert Sălceanu (21 de ani) a expediat un șut puternic, de la 30 de metri. ...
19:10
Beyonce a atras toate privirile la Marele Premiu de Formula 1 din Las Vegas. Într-unul din cele mai încinse Grand-Prix-uri ale acestui an cântăreața s-a făcut remarcată prin vestimentația aleasă.Cântăreața de muzică pop a fost însoțită de soțul ei, Shawn Corey Carter, cunoscut în lumea muzicii drept Jay-Z. ...
18:40
Roma a câștigat la pas și a urcat pe primul loc în Italia » Chivu, condamnat să câștige „Derby della Madonnina” pentru a reveni în fruntea clasamentului! # Gazeta Sporturilor
AS Roma s-a impus fără emoții pe terenul nou-promovatei Cremonese, scor 3-1, într-un duel al rundei cu numărul #12 din Serie A, preluând astfel șefia clasamentului din Italia.Gian Piero Gasperini a fost eliminat în minutul 62 și nu va fi pe banca „lupilor” la derby-ul cu Napoli de săptămâna viitoare. ...
18:40
Peripeții pentru micuța echipă SG Egels-Poppens, din ligile inferioare din nord-vestul Germaniei: a rămas fără terenul de joc după ce robotul de tuns iarba și-a făcut treaba cu prea mult zel. Robotul, numit „Robby” de membrii echipei, s-a blocat în solul umed și a început să dea rateuri, învârtindu-se în cercuri tot mai mari, deși iarba dispăruse complet de pe suprafața de joc. ...
18:30
Meciul Oțelul Galați - Farul Constanța, din etapa #17 a Superligii, 1-1 la pauză, a avut parte de două penalty-uri în prima repriză. Primul a venit pentru „marinari”, după un henț grosolan al lui Diego Zivulic.După ce Oțelul începuse partida mai prezentă în ofensivă, Farul a beneficiat de o lovitură liberă, de la aproximativ 30 de metri de poartă.Ionuț Vînă a centrat, iar balonul nu anunța mare pericol. ...
18:20
La 2 zile după ce a semnat, Andrei Rațiu s-a enervat și i-a cerut să iasă de pe teren! # Gazeta Sporturilor
Rayo Vallecano, formația fundașului dreapta Andrei Rațiu (27 de ani), a remizat pe terenul celor de la Real Oviedo, scor 0-0, în etapa 13 din La Liga. La gazde, portarul român Horațiu Moldovan (27 de ani) a fost doar rezervă.Fundașul român s-a evidențiat printr-un gest pe care l-a făcut în prelungirile partidei, atunci când Pathe Ciss (31 de ani), colegul lui, a fost eliminat. ...
17:50
AS Roma pregătește o dublă lovitură pe piața transferurilor în perioada de mercato din iarnă, iar ambele ținte ale „giallorossilor” sunt jucători legitimați la Manchester United.Programul complet al etapei #12 din Serie AGasperini nu renunță! Tehnicianul italian în vârstă de 67 de ani al celor de la AS Roma le-a transmis șefilor grupării de pe Olimpico care sunt fotbaliștii pe care dorește să îi aibă la dispoziție începând din luna ianuarie. ...
Acum 6 ore
16:40
Se încinge scandalul de la Steaua dintre Daniel Oprița și Florin Talpan: „Când mă vede se ascunde” # Gazeta Sporturilor
Aflată la al cincilea sezon în Liga 2, în continuare fără drept de promovare, Steaua se confruntă cu probleme interne, după scandalul iscat între juristul Florin Talpan și antrenorul Daniel Oprița.Talpan l-a criticat în repetate rânduri pe Oprița în spațiul public, iar tehnicianul a ales să vorbească de acest scandal iscat la club. ...
16:30
Plecat din România, e „decar” în Belgia și dezvăluie: „Mă așteptam la altceva de la Vestul Europei” » Confesiuni în premieră: „Am văzut nivelul de aici...” # Gazeta Sporturilor
Robert Ion, 25 de ani, fotbalist crescut de FCSB, cu peste 80 de meciuri în Superligă și o medalie de campion cu Farul, joacă din vară în liga a doua belgiană, la Olympic Charleroi, prima lui experiență „afară”. La cinci luni de la transfer, românul s-a destăinuit într-un interviu acordat Gazetei: cum a ajuns „decar”, ce-l încântă în Belgia, cum descrie nivelul. ...
16:20
Antrenorul lui Rayo a reacționat după ce Rațiu a semnat prelungirea contractului: „ O veste excelentă” # Gazeta Sporturilor
Săptămâna aceasta, Andrei Rațiu (27 de ani) a semnat prelungirea de contract cu formația Rayo Vallecano. Deși au fost mai multe zvonuri că fundașul ar urma să plece de la echipă, românul a pus capăt speculațiilor și a semnat un contract valabil până în 2030.Inigo Perez, antrenorul lui Rayo, a vorbit despre prelungirea contractului lui Rațiu. Acesta consideră vestea una excelentă și e de părere că Andreo este unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei. ...
16:00
Sportivă capturată de FSB și condamnată la 19 ani de colonie penitenciară pentru că a sabotat Rusia » Recrutată de serviciile din Ucraina: „Am decis să lupt împotriva agresiunii!” # Gazeta Sporturilor
Yulia Lemeshchenko, 42 de ani, campioană a Ucrainei la powerlifting, a fost arestată de serviciile de securitate ale Federației Ruse, fiind acuzată că ar fi asasin plătit și sabotor în slujba Kievului. Lemeshchenko a fost reținută de FSB în apartamentul său din Voronej, în vestul Rusiei, în timpul unei operațiuni ample, notează publicația rusă independentă Mediazona, cunoscută pentru pozița sa critică în raport cu regimul lui Vladimir Putin. ...
16:00
Real Madrid, gafă dureroasă legată de fratele decedat al lui Diogo Jota: „Regretăm acest incident” # Gazeta Sporturilor
Real Madrid a comis o gafă dureroasă și și-a cerut rapid scuze. Clubul spaniol joacă duminică seară împotriva lui Elche în La Liga și a pregătit înainte de meci un omagiu special pentru Diogo Jota și fratele său, Andre Silva. În videoclip, a fost folosit însă un Andre Silva greșit, întâmplător chiar de la viitoarea adversară, Elche.„Galacticii” au venit cu un comunicat în care au cerut scuze pentru gafa făcută. ...
16:00
Deși n-am pus ghilimele, titlul de mai sus nu-mi aparține. Astfel a caracterizat Mihai Rotaru, finanțatorul Universității Craiova, așa-numitul "Ordin Novak", proiect de lege pe care Camera Deputaților l-a votat recent și pe care l-a înaintat spre promulgare președintelui României. Dacă Nicușor Dan îl va semna, proiectul va deveni "Legea Novak" și va fi aplicat din stagiunea 2026-2027 în toate disciplinele, în toate sporturile. ...
15:40
CCA a dat verdictul după cea mai controversată fază a sezonului din Superliga: „Decizie greșită!” » Reacția președintelui clubului: „Noi tot rămânem fără nimic” # Gazeta Sporturilor
Comisia Centrală a Arbitrilor a analizat faza controversată din minutul 24, de la meciul pierdut pe teren propriu de UTA Arad cu U Cluj, scor 0-2. Când tabela nu fusese încă deblocată, Marius Coman a marcat pentru gazde, însă golul a fost anulat după mai bine de 5 minute de analiză din camera VAR, unde s-a decis că Alin Roman, cel care trimisese mingea în careu, s-a aflat în poziție de ofsaid. ...
Acum 8 ore
15:30
Haos în Statele Unite » Un jucător de fotbal american și-a atacat cu cuțitul doi coechipieri # Gazeta Sporturilor
Vești teribile vin din statul american Alabama, unde, într-un campus universitar, un jucător de fotbal american și-a atacat cu un cuțit doi coechipieri.Potrivit ESPN, un jucător de fotbal american de la Universitatea Alabama din Birmingham a atacat cu un cuțit doi coechipieri, cu câteva ore înainte de meciul cu South Florida.Atac cu armă albă înainte de meciul de fotbal americanAtacul a avut loc înainte de meciul de fotbal american dintre UAB și South Florida Bulls. ...
15:20
Pe la începutul lui octombrie, scriam tot aici despre Liverpool. Și despre primele probleme apărute în paradisul „cormoranilor”. Era la capătul acelei săptămâni în care campioana en-titre pierdea de trei ori la rând, ceea ce, la momentul respectiv, era un mare semn de exclamare, căci înainte de această serie fuseseră 7 victorii în tot atâtea partide. ...
15:20
Inter Milano găzduiește azi derby-ul etapei 12 din Serie A, cu AC Milan. Meciul începe la ora 21:45 și poate fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2.Jurnaliștii italieni vor fi în această seară mai mult cu ochii pe Cristi Chivu decât pe omologul Massimiliano Allegri - susține cotidianul La Repubblica. Principalul motiv ar fi că pe tehnicianul român, aflat la primul său „Derby de la Madonnina”, îl așteaptă o mare provocare. ...
15:00
A încheiat rău anul 2025 pe teren și a primit lovitură și în afara lui: permis suspendat un an și amendă, după ce a fost prins cu 210 km/h # Gazeta Sporturilor
Jucătorul de tenis Stefanos Tsitsipas (27 de ani, 34 ATP) a fost sancționat de autoritățile elene după ce ar fi fost surprins conducând cu 210 kilometri pe oră pe o autostradă din Atena. Incidentul, care a avut loc pe 24 septembrie, a fost făcut public recent de cotidianul grec „Greek City Times”. Avocatul acestuia susține însă că nu jucătorul se afla la volan în acel moment. ...
15:00
Norris și Piastri, primele reacții după descalificarea din MP din Las Vegas: „Acum înțeleg de ce echipa mi-a cerut asta” » Ce spune McLaren # Gazeta Sporturilor
Echipa McLaren a emis un comunicat după ce ambii piloți, Lando Norris și Oscar Piastri, au fost descalificați din Marele Premiu de Formula 1 din Las Vegas. Cei doi au pierdut puncte importante în lupta cu Max Verstappen pentru titlul mondial la piloți.Lando Norris, liderul clasamentului general, a terminat cursa pe locul 2, după Max Verstappen, iar Oscar Piastri a fost al patrulea. ...
14:20
14:10
Alexia Blănaru (15 ani) a câştigat, duminică, medalia de bronz în finala de la sărituri, în cadrul Campionatelor Mondiale de junioare de la Manila (Filipine).România a cucerit prima medalie la Campionatele Mondiale de junioare grație Alexiei Blănaru, care a urcat pe poziția a treia în finala de la sărituri. Alexia Blănaru a avut o medie de 13,566, ea fiind notată pentru prima săritură cu 13,133 (4.200 și 8.933) și cu 14,000 (5.000 și 9.000) pentru a doua. ...
14:10
13:50
La un an după discursul de la Euro, Sonia Seraficeanu a vorbit din nou despre marea problemă a handbalului românesc: „Nu ține de noi!” # Gazeta Sporturilor
Aflată într-o formă grozavă, Sonia Seraficeanu (28 de ani), una din liderele naționalei României, a vorbit despre situația handbalistelor autohtone, despre jocul ei individual și despre participarea tricolorelor la Campionatul Mondial. ...
13:50
Puștiul minune de la Bayern scrie istorie și vorbește despre Leo Messi și Mondialul 2026! # Gazeta Sporturilor
Lennart Karl, 17 ani, a înscris din nou pentru Bayern, la 6-2 cu SC Freiburg, Pe lângă gol, a dat și o pasă decisivă.Împreună cu Michael Olise, Lennart Karl a scos-o pe pe Bayern dintr-o situație periculoasă, sâmbătă, contra lui SC Freiburg. Oaspeții au avut 2-0 pe tabelă după 17 minute, însă puștiul de 17 ani, din pasa lui Olise, și apoi servindu-l pe francez, pentru 2-2, i-au readus pe campioni în modul „killer”. ...
Acum 12 ore
13:30
Superliga face loc naționalei României » Se pregătește decizia care ar putea influența crucial barajul cu Turcia # Gazeta Sporturilor
Naționala României va juca pe 26 martie, în deplasare, manșa semifinală a barajului pentru Campionatul Mondial din 2026, contra Turciei, iar la nivel intern se poate lua o decizie care să favorizeze pregătirea „tricolorilor” înaintea unui meci crucial, o etapă din Superligă având șanse să fie amânată, astfel încât Lucescu și elevii lui să aibă mai mult timp la dispoziție pentru a pune la punct detaliile înaintea meciului cu Turcia. ...
13:20
Cel mai mic ofsaid din Superliga în acest sezon: „Au fost doar 5 centimetri” » La Galați sau Clinceni ar fi fost imposibil să fie luată o decizie corectă # Gazeta Sporturilor
Faza din minutul 24 al partidei UTA - U Cluj (0-2), când scorul era 0-0, iar Coman a marcat pentru gazde, rămâne deocamdată cea mai controversată a etapei cu numărul 17 din Superligă.Cel mai mic ofsaid din Superliga: ”Au fost numai 5 centimetri”La discuțiile din studioul Digi Sport, analizând faza, fostul arbitru FIFA Marius Avram a susținut că „ochiometric nu pare ofsaid și, din ce vedem, am senzația că liniile nu au fost trasate corect. ...
13:20
Elche și Real Madrid se vor întâlni în această seară, de la ora 22:00, într-un meci din cadrul etapei #13 din La Liga. Partida poate fi urmărită fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro, dar și la TV pe Digi Sport 3 și Prima Sport 3.Cu cel puțin un rezultat de egalitate, Real Madrid poate deveni lider în această seară. În acest moment, „galacticii” se află pe locul 2 cu 31 de puncte, la egalitate cu Barcelona. ...
13:20
Se redeschide pista Daniel Bîrligea în Arabia Saudită! Echipa care îl monitorizează pe atacantul FCSB # Gazeta Sporturilor
Chiar dacă FCSB trece prin cele mai grele momente din ultimii ani în Superligă, Daniel Bîrligea (25 de ani) rămâne principalul viitor produs de export al campioanei.Numele lui Daniel a apărut de două ori până acum în ceea ce privește un posibil transfer în străinătate. Prima dată a fost monitorizat de oamenii lui Fatih Terim, pe vremea când acesta era antrenor principal la Al Shabab. ...
12:50
CFR Cluj a scăpat de depunctare: „Am plătit 1,3 milioane de euro” » Promisiunea lui Varga înainte de CFR Cluj - Rapid # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj va juca azi, de la 20:30, împotriva liderului Rapid și are nevoie de puncte pentru a se apropia de zona de play-off. Patronul Nelu Varga le-a transmis un mesaj important jucătorilor lui Daniel Pancu. Și a venit și cu o veste importantă: CFR Cluj nu mai e în pericol de depunctare.Aflată în criză de puncte și cu probleme financiare, printre care și ceva restanțe către jucători, CFR Cluj primește azi vizita Rapidului, echipă aflată pe primul loc în clasament. ...
12:40
Cristi Balaj dă de pământ cu „Legea Novak”: „O să avem probleme mari dacă o implementăm” # Gazeta Sporturilor
Cristi Balaj (54 de ani), fostul președintele de la CFR Cluj, a contestat vehement „Legea Novak”, care va presupune ca toate echipele să aibă 40% jucători români pe tot parcurs fiecărui meci.Fostul arbitru consideră că această lege este neconstituțională, iar acest lucru poate aduce probleme grave pentru România în cazul în care legea va fi promulgată de către președintele Nicușor Dan. ...
12:30
Românul cu 7 trofee la PSV l-a scanat pe Dennis Man: „L-am urmărit, în jos nu poate s-o ia!” » Ce previziune face # Gazeta Sporturilor
Ovidiu Stîngă, 52 de ani, fostul mijlocaș central al Universității Craiova, în prezent antrenor la echipa U19 a lui Al Sadd, în Qatar, vorbește într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor despre „barajul” naționalei cu Turcia, job-ul său de la Doha, dar și despre potențialul lui Dennis Man, fotbalistul care activează la PSV Eindhoven, gruparea unde craioveanul impresiona în urmă cu aproape trei decenii. ...
12:30
Internaționalul român Dennis Man a jucat 71 de minute la Eindhoven, în victoria cu 1-0 împotriva lui NAC Breda.Eindhoven a trecut cu bine peste repetiția generală dinaintea meciului din Champions League cu Liverpool, programat miercuri. Însă Dennis Man a fost „tăvălit” de presa olandeză după evoluția modestă din meciul cu NAC Breda (1-0). ...
12:10
S-a terminat coșmarul pentru Paul Pogba! Revenire plină de emoție după 811 zile: „Sunt momente când diavolul încearcă să te convingă” # Gazeta Sporturilor
Paul Pogba (32 de ani) a recunoscut că aproape a renunțat complet la fotbal, în timp ce reflectă asupra momentului revenirii în acțiune după 811 zile departe de teren. Fostul star al echipelor Manchester United și Juventus s-a întors extrem de emoționat în fotbalul profesionist, bifând primul său meci oficial în Ligue 1 după o pauză de mai bine de doi ani și două luni. ...
12:00
Inter - AC Milan, primul „Derby della Madonnina” pentru Cristi Chivu » Echipele probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Inter Milano găzduiește derby-ul etapei 12 din Serie A cu AC Milan. Meciul începe la ora 21:45 și poate fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2.Lider înaintea acestei etape, Inter a pierdut prima poziție în detrimentul lui Napoli, care a învins-o pe Atalanta cu scorul de 3-1, însă trupa lui Cristi Chivu poate reveni pe primul loc în cazul unui rezultat pozitiv cu rivala AC Milan. ...
11:40
Alanyaspor - Kasimpașa, în etapa a 13-a din Turcia » Ianis Hagi, anunțat titular # Gazeta Sporturilor
Alanyaspor, echipa lui Ianis Hagi (27 de ani), joacă în această după-amiază, de la ora 16:00, pe teren propriu, cu Kasimpașa, în etapa a 13-a din Turcia. Meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro.Revenit de la echipa națională, Ianis Hagi este anunțat titular la Alanyaspor în acest meci. Românul a impresionat la ultimul meci din campionat, pe 8 noiembrie, reușind un gol de senzație în remiza 1-1 cu Trabzonspor. ...
11:40
Cea mai bună voleibalistă din lume: „Viața unui sportiv de performanță este solitară" # Gazeta Sporturilor
Paola Egonu (26 de ani), desemnată cea mai bună voleibalistă a lumii, a dat detalii despre ce înseamnă să fii în vârful unui sport de echipă, dar și cum se simte viața din afara voleiului.Campioană olimpică în 2024 și campioană mondială în 2025, Paola Egonu a fost desemnată sportiva anului de revista GQ Italia, căreia i-a acordat și un interviu.Componentă a echipei Vero Volley Milano, unde are un salariu anual de 700. ...
11:30
Internaționalul german cu mamă româncă, aproape de transfer la un club de top din Premier League # Gazeta Sporturilor
Karim Adeyemi (23 de ani), starul Borussiei Dortmund, a decis să dea curs interesului celor de la Arsenal în detrimentul lui Manchester United. Jucătorul cu origini românești, al cărui contract cu formația din Bundesliga expiră în 2027, a oprit negocierile de prelungire și se pregătește de o nouă aventură.Potrivit sportal. ...
