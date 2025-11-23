La 2 zile după ce a semnat, Andrei Rațiu s-a enervat și i-a cerut să iasă de pe teren!
Gazeta Sporturilor, 23 noiembrie 2025 18:20
Rayo Vallecano, formația fundașului dreapta Andrei Rațiu (27 de ani), a remizat pe terenul celor de la Real Oviedo, scor 0-0, în etapa 13 din La Liga. La gazde, portarul român Horațiu Moldovan (27 de ani) a fost doar rezervă.Fundașul român s-a evidențiat printr-un gest pe care l-a făcut în prelungirile partidei, atunci când Pathe Ciss (31 de ani), colegul lui, a fost eliminat. ...
• • •
Acum 10 minute
18:30
Meciul Oțelul Galați - Farul Constanța, din etapa #17 a Superligii, 1-1 la pauză, a avut parte de două penalty-uri în prima repriză. Primul a venit pentru „marinari”, după un henț grosolan al lui Diego Zivulic.După ce Oțelul începuse partida mai prezentă în ofensivă, Farul a beneficiat de o lovitură liberă, de la aproximativ 30 de metri de poartă.Ionuț Vînă a centrat, iar balonul nu anunța mare pericol. ...
Acum 30 minute
18:20
Acum o oră
17:50
AS Roma pregătește o dublă lovitură pe piața transferurilor în perioada de mercato din iarnă, iar ambele ținte ale „giallorossilor” sunt jucători legitimați la Manchester United.Programul complet al etapei #12 din Serie AGasperini nu renunță! Tehnicianul italian în vârstă de 67 de ani al celor de la AS Roma le-a transmis șefilor grupării de pe Olimpico care sunt fotbaliștii pe care dorește să îi aibă la dispoziție începând din luna ianuarie. ...
Acum 2 ore
16:40
Se încinge scandalul de la Steaua dintre Daniel Oprița și Florin Talpan: „Când mă vede se ascunde” # Gazeta Sporturilor
Aflată la al cincilea sezon în Liga 2, în continuare fără drept de promovare, Steaua se confruntă cu probleme interne, după scandalul iscat între juristul Florin Talpan și antrenorul Daniel Oprița.Talpan l-a criticat în repetate rânduri pe Oprița în spațiul public, iar tehnicianul a ales să vorbească de acest scandal iscat la club. ...
Acum 4 ore
16:30
Plecat din România, e „decar” în Belgia și dezvăluie: „Mă așteptam la altceva de la Vestul Europei” » Confesiuni în premieră: „Am văzut nivelul de aici...” # Gazeta Sporturilor
Robert Ion, 25 de ani, fotbalist crescut de FCSB, cu peste 80 de meciuri în Superligă și o medalie de campion cu Farul, joacă din vară în liga a doua belgiană, la Olympic Charleroi, prima lui experiență „afară”. La cinci luni de la transfer, românul s-a destăinuit într-un interviu acordat Gazetei: cum a ajuns „decar”, ce-l încântă în Belgia, cum descrie nivelul. ...
16:20
Antrenorul lui Rayo a reacționat după ce Rațiu a semnat prelungirea contractului: „ O veste excelentă” # Gazeta Sporturilor
Săptămâna aceasta, Andrei Rațiu (27 de ani) a semnat prelungirea de contract cu formația Rayo Vallecano. Deși au fost mai multe zvonuri că fundașul ar urma să plece de la echipă, românul a pus capăt speculațiilor și a semnat un contract valabil până în 2030.Inigo Perez, antrenorul lui Rayo, a vorbit despre prelungirea contractului lui Rațiu. Acesta consideră vestea una excelentă și e de părere că Andreo este unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei. ...
16:00
Sportivă capturată de FSB și condamnată la 19 ani de colonie penitenciară pentru că a sabotat Rusia » Recrutată de serviciile din Ucraina: „Am decis să lupt împotriva agresiunii!” # Gazeta Sporturilor
Yulia Lemeshchenko, 42 de ani, campioană a Ucrainei la powerlifting, a fost arestată de serviciile de securitate ale Federației Ruse, fiind acuzată că ar fi asasin plătit și sabotor în slujba Kievului. Lemeshchenko a fost reținută de FSB în apartamentul său din Voronej, în vestul Rusiei, în timpul unei operațiuni ample, notează publicația rusă independentă Mediazona, cunoscută pentru pozița sa critică în raport cu regimul lui Vladimir Putin. ...
16:00
Real Madrid, gafă dureroasă legată de fratele decedat al lui Diogo Jota: „Regretăm acest incident” # Gazeta Sporturilor
Real Madrid a comis o gafă dureroasă și și-a cerut rapid scuze. Clubul spaniol joacă duminică seară împotriva lui Elche în La Liga și a pregătit înainte de meci un omagiu special pentru Diogo Jota și fratele său, Andre Silva. În videoclip, a fost folosit însă un Andre Silva greșit, întâmplător chiar de la viitoarea adversară, Elche.„Galacticii” au venit cu un comunicat în care au cerut scuze pentru gafa făcută. ...
16:00
Deși n-am pus ghilimele, titlul de mai sus nu-mi aparține. Astfel a caracterizat Mihai Rotaru, finanțatorul Universității Craiova, așa-numitul "Ordin Novak", proiect de lege pe care Camera Deputaților l-a votat recent și pe care l-a înaintat spre promulgare președintelui României. Dacă Nicușor Dan îl va semna, proiectul va deveni "Legea Novak" și va fi aplicat din stagiunea 2026-2027 în toate disciplinele, în toate sporturile. ...
15:40
CCA a dat verdictul după cea mai controversată fază a sezonului din Superliga: „Decizie greșită!” » Reacția președintelui clubului: „Noi tot rămânem fără nimic” # Gazeta Sporturilor
Comisia Centrală a Arbitrilor a analizat faza controversată din minutul 24, de la meciul pierdut pe teren propriu de UTA Arad cu U Cluj, scor 0-2. Când tabela nu fusese încă deblocată, Marius Coman a marcat pentru gazde, însă golul a fost anulat după mai bine de 5 minute de analiză din camera VAR, unde s-a decis că Alin Roman, cel care trimisese mingea în careu, s-a aflat în poziție de ofsaid. ...
15:30
Haos în Statele Unite » Un jucător de fotbal american și-a atacat cu cuțitul doi coechipieri # Gazeta Sporturilor
Vești teribile vin din statul american Alabama, unde, într-un campus universitar, un jucător de fotbal american și-a atacat cu un cuțit doi coechipieri.Potrivit ESPN, un jucător de fotbal american de la Universitatea Alabama din Birmingham a atacat cu un cuțit doi coechipieri, cu câteva ore înainte de meciul cu South Florida.Atac cu armă albă înainte de meciul de fotbal americanAtacul a avut loc înainte de meciul de fotbal american dintre UAB și South Florida Bulls. ...
15:20
Pe la începutul lui octombrie, scriam tot aici despre Liverpool. Și despre primele probleme apărute în paradisul „cormoranilor”. Era la capătul acelei săptămâni în care campioana en-titre pierdea de trei ori la rând, ceea ce, la momentul respectiv, era un mare semn de exclamare, căci înainte de această serie fuseseră 7 victorii în tot atâtea partide. ...
15:20
Inter Milano găzduiește azi derby-ul etapei 12 din Serie A, cu AC Milan. Meciul începe la ora 21:45 și poate fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2.Jurnaliștii italieni vor fi în această seară mai mult cu ochii pe Cristi Chivu decât pe omologul Massimiliano Allegri - susține cotidianul La Repubblica. Principalul motiv ar fi că pe tehnicianul român, aflat la primul său „Derby de la Madonnina”, îl așteaptă o mare provocare. ...
15:00
A încheiat rău anul 2025 pe teren și a primit lovitură și în afara lui: permis suspendat un an și amendă, după ce a fost prins cu 210 km/h # Gazeta Sporturilor
Jucătorul de tenis Stefanos Tsitsipas (27 de ani, 34 ATP) a fost sancționat de autoritățile elene după ce ar fi fost surprins conducând cu 210 kilometri pe oră pe o autostradă din Atena. Incidentul, care a avut loc pe 24 septembrie, a fost făcut public recent de cotidianul grec „Greek City Times”. Avocatul acestuia susține însă că nu jucătorul se afla la volan în acel moment. ...
15:00
Norris și Piastri, primele reacții după descalificarea din MP din Las Vegas: „Acum înțeleg de ce echipa mi-a cerut asta” » Ce spune McLaren # Gazeta Sporturilor
Echipa McLaren a emis un comunicat după ce ambii piloți, Lando Norris și Oscar Piastri, au fost descalificați din Marele Premiu de Formula 1 din Las Vegas. Cei doi au pierdut puncte importante în lupta cu Max Verstappen pentru titlul mondial la piloți.Lando Norris, liderul clasamentului general, a terminat cursa pe locul 2, după Max Verstappen, iar Oscar Piastri a fost al patrulea. ...
Acum 6 ore
14:20
Fostul internațional Gabi Tamaș (42 de ani), câștigător al sezonului 8 Asia Express alături de Dan Alexa (46 de ani) a fost invitat în cadrul emisiunii „Xtra Night Show”, unde a folosit un limbaj vulgar în repetate rânduri.Emisiunea s-a difuzat în direct în seara de 21 noiembrie 2025, iar fostul fotbalist nu a ținut cont de reguli, folosind adesea cuvinte indecente, spre surprinderea prezentatorilor Andrei Ștefănescu și Andreea Frățilă. ...
14:10
Alexia Blănaru (15 ani) a câştigat, duminică, medalia de bronz în finala de la sărituri, în cadrul Campionatelor Mondiale de junioare de la Manila (Filipine).România a cucerit prima medalie la Campionatele Mondiale de junioare grație Alexiei Blănaru, care a urcat pe poziția a treia în finala de la sărituri. Alexia Blănaru a avut o medie de 13,566, ea fiind notată pentru prima săritură cu 13,133 (4.200 și 8.933) și cu 14,000 (5.000 și 9.000) pentru a doua. ...
14:10
Calculele după descalificările din Las Vegas: cum poate Lando Norris să câștige titlul în Qatar # Gazeta Sporturilor
Dubla descalificare a piloților McLaren după finala Marelui Premiu de la Las Vegas a redus la jumătate avansul lui Lando Norris în fața lui Max Verstappen. Diferența dintre ei s-a micșorat de la 49 la 24 de puncte după victoria campionului mondial. Oscar Piastri este și el la 24 de puncte de liderul clasamentului. După penalizare, Norris are 390 de puncte, iar Piastri și Verstappen au câte 366. ...
13:50
La un an după discursul de la Euro, Sonia Seraficeanu a vorbit din nou despre marea problemă a handbalului românesc: „Nu ține de noi!” # Gazeta Sporturilor
Aflată într-o formă grozavă, Sonia Seraficeanu (28 de ani), una din liderele naționalei României, a vorbit despre situația handbalistelor autohtone, despre jocul ei individual și despre participarea tricolorelor la Campionatul Mondial. ...
13:50
Puștiul minune de la Bayern scrie istorie și vorbește despre Leo Messi și Mondialul 2026! # Gazeta Sporturilor
Lennart Karl, 17 ani, a înscris din nou pentru Bayern, la 6-2 cu SC Freiburg, Pe lângă gol, a dat și o pasă decisivă.Împreună cu Michael Olise, Lennart Karl a scos-o pe pe Bayern dintr-o situație periculoasă, sâmbătă, contra lui SC Freiburg. Oaspeții au avut 2-0 pe tabelă după 17 minute, însă puștiul de 17 ani, din pasa lui Olise, și apoi servindu-l pe francez, pentru 2-2, i-au readus pe campioni în modul „killer”. ...
13:30
Superliga face loc naționalei României » Se pregătește decizia care ar putea influența crucial barajul cu Turcia # Gazeta Sporturilor
Naționala României va juca pe 26 martie, în deplasare, manșa semifinală a barajului pentru Campionatul Mondial din 2026, contra Turciei, iar la nivel intern se poate lua o decizie care să favorizeze pregătirea „tricolorilor” înaintea unui meci crucial, o etapă din Superligă având șanse să fie amânată, astfel încât Lucescu și elevii lui să aibă mai mult timp la dispoziție pentru a pune la punct detaliile înaintea meciului cu Turcia. ...
13:20
Cel mai mic ofsaid din Superliga în acest sezon: „Au fost doar 5 centimetri” » La Galați sau Clinceni ar fi fost imposibil să fie luată o decizie corectă # Gazeta Sporturilor
Faza din minutul 24 al partidei UTA - U Cluj (0-2), când scorul era 0-0, iar Coman a marcat pentru gazde, rămâne deocamdată cea mai controversată a etapei cu numărul 17 din Superligă.Cel mai mic ofsaid din Superliga: ”Au fost numai 5 centimetri”La discuțiile din studioul Digi Sport, analizând faza, fostul arbitru FIFA Marius Avram a susținut că „ochiometric nu pare ofsaid și, din ce vedem, am senzația că liniile nu au fost trasate corect. ...
13:20
Elche și Real Madrid se vor întâlni în această seară, de la ora 22:00, într-un meci din cadrul etapei #13 din La Liga. Partida poate fi urmărită fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro, dar și la TV pe Digi Sport 3 și Prima Sport 3.Cu cel puțin un rezultat de egalitate, Real Madrid poate deveni lider în această seară. În acest moment, „galacticii” se află pe locul 2 cu 31 de puncte, la egalitate cu Barcelona. ...
13:20
Se redeschide pista Daniel Bîrligea în Arabia Saudită! Echipa care îl monitorizează pe atacantul FCSB # Gazeta Sporturilor
Chiar dacă FCSB trece prin cele mai grele momente din ultimii ani în Superligă, Daniel Bîrligea (25 de ani) rămâne principalul viitor produs de export al campioanei.Numele lui Daniel a apărut de două ori până acum în ceea ce privește un posibil transfer în străinătate. Prima dată a fost monitorizat de oamenii lui Fatih Terim, pe vremea când acesta era antrenor principal la Al Shabab. ...
12:50
CFR Cluj a scăpat de depunctare: „Am plătit 1,3 milioane de euro” » Promisiunea lui Varga înainte de CFR Cluj - Rapid # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj va juca azi, de la 20:30, împotriva liderului Rapid și are nevoie de puncte pentru a se apropia de zona de play-off. Patronul Nelu Varga le-a transmis un mesaj important jucătorilor lui Daniel Pancu. Și a venit și cu o veste importantă: CFR Cluj nu mai e în pericol de depunctare.Aflată în criză de puncte și cu probleme financiare, printre care și ceva restanțe către jucători, CFR Cluj primește azi vizita Rapidului, echipă aflată pe primul loc în clasament. ...
12:40
Cristi Balaj dă de pământ cu „Legea Novak”: „O să avem probleme mari dacă o implementăm” # Gazeta Sporturilor
Cristi Balaj (54 de ani), fostul președintele de la CFR Cluj, a contestat vehement „Legea Novak”, care va presupune ca toate echipele să aibă 40% jucători români pe tot parcurs fiecărui meci.Fostul arbitru consideră că această lege este neconstituțională, iar acest lucru poate aduce probleme grave pentru România în cazul în care legea va fi promulgată de către președintele Nicușor Dan. ...
Acum 8 ore
12:30
Românul cu 7 trofee la PSV l-a scanat pe Dennis Man: „L-am urmărit, în jos nu poate s-o ia!” » Ce previziune face # Gazeta Sporturilor
Ovidiu Stîngă, 52 de ani, fostul mijlocaș central al Universității Craiova, în prezent antrenor la echipa U19 a lui Al Sadd, în Qatar, vorbește într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor despre „barajul” naționalei cu Turcia, job-ul său de la Doha, dar și despre potențialul lui Dennis Man, fotbalistul care activează la PSV Eindhoven, gruparea unde craioveanul impresiona în urmă cu aproape trei decenii. ...
12:30
Internaționalul român Dennis Man a jucat 71 de minute la Eindhoven, în victoria cu 1-0 împotriva lui NAC Breda.Eindhoven a trecut cu bine peste repetiția generală dinaintea meciului din Champions League cu Liverpool, programat miercuri. Însă Dennis Man a fost „tăvălit” de presa olandeză după evoluția modestă din meciul cu NAC Breda (1-0). ...
12:10
S-a terminat coșmarul pentru Paul Pogba! Revenire plină de emoție după 811 zile: „Sunt momente când diavolul încearcă să te convingă” # Gazeta Sporturilor
Paul Pogba (32 de ani) a recunoscut că aproape a renunțat complet la fotbal, în timp ce reflectă asupra momentului revenirii în acțiune după 811 zile departe de teren. Fostul star al echipelor Manchester United și Juventus s-a întors extrem de emoționat în fotbalul profesionist, bifând primul său meci oficial în Ligue 1 după o pauză de mai bine de doi ani și două luni. ...
12:00
Inter - AC Milan, primul „Derby della Madonnina” pentru Cristi Chivu » Echipele probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Inter Milano găzduiește derby-ul etapei 12 din Serie A cu AC Milan. Meciul începe la ora 21:45 și poate fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2.Lider înaintea acestei etape, Inter a pierdut prima poziție în detrimentul lui Napoli, care a învins-o pe Atalanta cu scorul de 3-1, însă trupa lui Cristi Chivu poate reveni pe primul loc în cazul unui rezultat pozitiv cu rivala AC Milan. ...
11:40
Alanyaspor - Kasimpașa, în etapa a 13-a din Turcia » Ianis Hagi, anunțat titular # Gazeta Sporturilor
Alanyaspor, echipa lui Ianis Hagi (27 de ani), joacă în această după-amiază, de la ora 16:00, pe teren propriu, cu Kasimpașa, în etapa a 13-a din Turcia. Meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro.Revenit de la echipa națională, Ianis Hagi este anunțat titular la Alanyaspor în acest meci. Românul a impresionat la ultimul meci din campionat, pe 8 noiembrie, reușind un gol de senzație în remiza 1-1 cu Trabzonspor. ...
11:40
Cea mai bună voleibalistă din lume: „Viața unui sportiv de performanță este solitară" # Gazeta Sporturilor
Paola Egonu (26 de ani), desemnată cea mai bună voleibalistă a lumii, a dat detalii despre ce înseamnă să fii în vârful unui sport de echipă, dar și cum se simte viața din afara voleiului.Campioană olimpică în 2024 și campioană mondială în 2025, Paola Egonu a fost desemnată sportiva anului de revista GQ Italia, căreia i-a acordat și un interviu.Componentă a echipei Vero Volley Milano, unde are un salariu anual de 700. ...
11:30
Internaționalul german cu mamă româncă, aproape de transfer la un club de top din Premier League # Gazeta Sporturilor
Karim Adeyemi (23 de ani), starul Borussiei Dortmund, a decis să dea curs interesului celor de la Arsenal în detrimentul lui Manchester United. Jucătorul cu origini românești, al cărui contract cu formația din Bundesliga expiră în 2027, a oprit negocierile de prelungire și se pregătește de o nouă aventură.Potrivit sportal. ...
11:10
Campionatul Mondial va fi „un ultim dans” » Una dintre cele mai mari handbaliste din istorie și-a anunțat retragerea din națională # Gazeta Sporturilor
Legendarul portar Katrine Lunde (45 de ani) și-a anunțat retragerea din echipa națională de handbal feminin a Norvegiei. Campionatul mondial programat între 26 noiembrie și 14 decembrie 2025 va fi ultima competiție.Drumul lui Katrine Lunde la națională a început în 2002. Între timp, a cucerit tot ce se putea. E triplă campioană olimpică, dublă medaliată cu aur la Campionatul Mondial, de 7 ori câștigătoare a Europeanului. Doar o mică parte a zestrei. ...
11:10
Iuliu Mureșan, detalii-cheie de la CFR Cluj » Ce s-a întâmplat cu datoriile, ce a schimbat Pancu și care sunt singurele două obiective rămase # Gazeta Sporturilor
Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a vorbit despre situația echipei din Gruia, care a scăpat de penalizare, precum și despre atmosferă, la câteva săptămâni distanță de când frâiele au fost preluate de Daniel Pancu, având numai cuvinte de laudă la adresa fostului selecționer de la U21, despre care spune că a schimbat vizibil echipa.CFR Cluj - Rapid, în etapa a 17-a din Superliga, se joacă duminică seara, de la ora 20:30. ...
11:10
Viitorul adversar al tricolorilor în barajul pentru Mondialul 2026, turcul Arda Guler are o dispută veche cu mijlocașul lui Liverpool, Dominik Szoboszlai.Publicația spaniolă „Defensa Central”, apropiată lui Real Madrid, scrie că clubul îl are în vedere pe Dominik Szoboszlai, de la Liverpool. Antrenorul Xabi Alonso se gândește că maghiarul i-ar prinde bine în linia mediană, dar transferul se anunță dificil. ...
10:50
Arsenal - Tottenham, derby-ul etapei 12 din Premier League » Echipele probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Liderul din Premier League, Arsenal, găzduiește pe „Emirates” derby-ul etapei 12 din Premier League contra lui Tottenham. Meciul începe la ora 18:30 și poate fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe platforma Voyo.Înaintea acestei etape, cele două rivale londoneze sunt despărțite de 8 puncte în clasament, Arsenal fiind lider cu 26, în timp ce Spurs se află pe locul 8, cu 18 puncte. ...
10:50
Se schimbă calculele la titlu în Formula 1?! » Piloții McLaren riscă să fie DESCALIFICAȚI de la Marele Premiu din Las Vegas # Gazeta Sporturilor
Max Verstappen (Red Bull) a câștigat Marele Premiu de Formula 1 din Las Vegas, după o cursă excelentă, și rămâne în cărți pentru un nou titlu mondial. Lando Norris și Oscar Piastri riscă să fie descalificați din cauza uzurii excesive a planșeelor mașinilor lor. Această veste vine într-un moment dramatic al cursei pentru titlul de F1 din 2025.Norris a terminat cursa de la Vegas pe locul doi, Max Verstappen câștigând marele premiu, iar Oscar Piastri pe locul patru. ...
10:40
Noul model Dacia a fost zărit pe străzi! Imagini-spion cu mașina » Urmează să fie lansată în 2026: „Arată ciudățel” # Gazeta Sporturilor
Noul model Dacia C-Neo, asemănător cu Audi și Hyundai, un fastback cu design modern, care vine să completeze gama mărcii românești cu un vehicul poziționat între Sandero și Duster, se va lansa în anul 2026. A fost zărit deja pe străzi, cu câteva luni înainte de a fi prezentat oficial. ...
Acum 12 ore
10:30
FCSB a pierdut două puncte importante în campionat în urma egalului cu Petrolul (1-1) de sâmbătă seară. Acest rezultat vine înainte de meciul din Europa League contra formației Steaua Roșie Belgrad, partidă care va avea loc pe 27 noiembrie, de la 22:00, în capitala Serbiei.Sârbii au văzut rezultat înregistrat de campioana României și au reacționat. ...
10:20
Tadej Pogacar (27 de ani) a vorbit într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport despre viitorul său și despre viața sa din afara ciclismului.Tadej Pogacar a avut un an foarte bun, s-a impus în Turul Franței, și-a apărat titlul mondial în cursa pe șosea, a devenit campion european și s-a impus în trei Monumente. ...
10:10
Oțelul - Farul, un meci pentru rocadă în zona play-off din etapa #17 a Superligii # Gazeta Sporturilor
Astăzi, de la ora 17:30, se dispută o partidă extrem de interesantă între formațiile care se află de-o parte și de alta a liniei ce delimitează zona play-off de restul, Oțelul fiind pe locul 7, iar Farul pe 6, la două puncte distanță. Meciul va fi liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și transmis la tv pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. ...
10:10
Federația a decis! Ce se întâmplă cu Cosmin Olăroiu după ce a ratat dramatic calificarea la Campionatul Mondial # Gazeta Sporturilor
După ce a ratat orice șansă de a califica naționala Emiratelor Arabe Unite la Campionatul Mondial din 2026, Cosmin Olăroiu (56 de ani) era în pericol să-și piardă postul de selecționer, însă șeicii au hotărât să-l păstreze pe tehnicianul român.Astfel, Olăroiu se pregătește de Cupa Arabă, competiție care se desfășoară în perioada 1 decembrie - 18 decembrie. ...
10:10
Antonio Conte, contondent și la victorie: „Eu nu port măști. Unora nu le place” # Gazeta Sporturilor
Campioana Napoli a învins-o pe Atalanta cu 3-1, sâmbătă seară, și a detronat-o pe Inter, care are un punct mai puțin înaintea derby-ului cu AC Milan, programat duminică.Atalanta s-a prezentat pe stadionul „Diego Armando Maradona” cu un nou antrenor, Raffaele Palladino, însă pentru Napoli n-a contat. Deja după primele 45 de minute, marcate de golurile lui Neres (17, 38) și Lang (45), se știa în contul cui vor ajunge punctele. ...
10:10
România - Austria, ultimul test înainte de Campionatul Mondial de handbal feminin # Gazeta Sporturilor
Naționala de handbal feminin a României joacă în această seară, la Bistrița, în TeraPlast Arena, al treilea meci de la „Trofeul Carpați”, contra Austriei, ultimul test înaintea plecării la Campionatul Mondial de la finalul acestui an. Duelul cu Austria începe la ora 17:30, va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe PRO Arena. ...
09:50
CFR Cluj și Rapid se înfruntă de la 20:30 în derby-ul etapei a 17-a din Superligă. Meciul din Gruia va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe PrimaSport și DigiSport.Cu Daniel Pancu pe bancă, CFR Cluj speră să obțină o nouă victorie și să se apropie de locurile de play-off. Ardelenii sunt acum pe locul 12, cu doar 16 puncte în 16 etape și sunt la 7 lungimi de locul 6. De partea cealaltă, Rapid vrea să-și continue seria excelentă. ...
09:40
Dezastru pentru Legia după plecarea lui Edi Iordănescu! Noi detalii ies la iveală în legătură cu demisia antrenorului: „Asta s-a întâmplat!” # Gazeta Sporturilor
Legia Varșovia se afundă în criză, iar noi informații ies la iveală asupra plecării lui Edward Iordănescu. Fostul selecționer ar fi renunțat la contract după ce conducerea clubului a ignorat înțelegerile inițiale și i-a impus un mercato pe care nu l-a dorit.Legia Varșovia traversează o perioadă de coșmar după plecarea lui Edward Iordănescu (47 de ani). Echipa condusă acum de spaniolul Iñaki Astiz nu reușește să se pună pe linia de plutire. ...
09:30
Încheie Cristi Chivu coșmarul?! Ultimul bilanț al Interului cu Milan e dezastruos: „N-am vorbit cu jucătorii” # Gazeta Sporturilor
Inter are astăzi ocazia de întrerupe o serie neagră în fața lui AC Milan, ce durează de mai bine de un an și jumătate.Inter a câștigat ultima oară în fața Milanului în aprilie 2024. De atunci a suferit trei înfrângeri și a remizat în alte două partide. „Sunt 580 de zile de când acest coșmar bântuie pe stadionul San Siro”, scrie Gazzetta dello Sport, care punctează asupra faptului că este „misiunea lui Cristi Chivu de a-l alunga”. ...
08:40
FCSB, în corzi » Urmează ȘAPTE zile de foc pentru campioana României în trei competiții diferite, pe trei stadioane # Gazeta Sporturilor
FCSB - Petrolul 1-1. După remiza de sâmbătă seara, de pe teren propriu, cu Petrolul, din etapa a 17-a a Superligii, pentru FCSB urmează un program de foc. Campioana României va avea în doar 7 zile trei meciuri, câte unul în fiecare competiție în care este angrenată. Complicat este că toate vor fi în deplasare. Odată cu reluarea campionatului, după pauza provocată de meciurile echipelor naționale, FCSB a reintrat într-un tur de forță cu meciuri din 3 în 3 zile. ...
08:40
Se vorbește despre înlocuirea lui Arne Slot! Cine este favorit s-o preia pe Liverpool # Gazeta Sporturilor
Liverpool a pierdut din nou în Premier League, de astă dată în fața penultimei clasate Nottingham Forest (0-3).Liverpool e umbra campioanei din stagiunii trecute. Sâmbătă, împotriva lui Nottingham Forest (0-3), a înregistrat al șaselea eșec în 12 etape, și are cu două mai multe decât în întreg sezonul 2024 - 2025!Jurgen Klopp este favoritul caselor de pariuri, urmat de Oliver GlasnerManagerul Arne Slot, magistral stagiunea trecută, nu pare să aibă cheia ieșirii din ...
