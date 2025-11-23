Emmanuel Macron ar putea anunţa în câteva zile instituirea serviciului militar voluntar în Franţa
Digi24.ro, 24 noiembrie 2025 01:50
Într-o lume „plină de incertitudini”, în contextul unui război la porţile Europei, Emmanuel Macron ar putea anunţa în zilele următoare instituirea serviciului militar voluntar în Franţa, un proiect aflat în studiu de câteva luni. Joi este data prevăzută pentru anunţurile prezidenţiale, fără ca acest lucru să fi fost confirmat oficial, relatează AFP.
Acum 30 minute
01:50
Acum 4 ore
00:00
Atac masiv cu drone asupra orașului Harkov. Trei oameni au murit iar cel puțin 8 sunt răniți # Digi24.ro
Forțele ruse au lansat duminică un atac „masiv” cu drone asupra orașului Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina. Trei persoane au murit și mai multe au fost rănite, au declarat oficialii, potrivit Reuters.
23 noiembrie 2025
23:50
Președintele ceh avertizează în privința unui „Munchen 2.0”. „Rusiei nu ar trebui să i se permită să stabilească condiții” # Digi24.ro
Președintele Cehiei, Petr Pavel, consideră că orice plan de pace privind Ucraina trebuie să fie coordonat cu aliații din Europa, și, mai presus de toate, cu ucrainenii. Este teritoriul lor, este vorba despre țara lor, poporul lor, viețile lor. „În caz contrar, ne îndreptăm spre Munchen 2.0”, a declarat președintele ceh într-un interviu pentru TVN24+.
23:10
Accident cu un autocar în care se aflau 24 de ucraineni, în Brăila. A fost activat Planul Roşu de Intervenţie # Digi24.ro
Un accident rutier a avut loc, duminică seară, pe Calea Galaţi din municipiul Brăila, unde un autobuz în care se aflau 24 de ucraineni a ieşit în afara şoselei şi a ajuns într-un şanţ. Autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie.
22:20
Șapte ani de închisoare pentru o femeie din Rusia care a promis să invite armata ucraineană la un ceai, dacă aceasta ajunge la Moscova # Digi24.ro
O însoţitoare de bord din Rusia, care a promis că „va invita la un ceai” armata ucraineană dacă va ajunge la Moscova, a fost condamnată duminică la şapte ani de închisoare pentru răspândirea de informaţii false despre forţele armate ruse, potrivit EFE.
Acum 6 ore
22:00
Ludovic Orban, avertisment pentru Ilie Bolojan: „Eu aș fi îngrijorat”. Ce spune despre relația președintelui țării cu PSD și premierul # Digi24.ro
Fostul consilier prezidențial Ludovic Orban, a declarat, într-o emisiune la Digi 24, întrebat fiind dacă premierul Ilie Bolojan se poate baza pe președintele țării, Nicușor Dan, că el, în locul premierului, ar fi „îngrijorat de demiterea lui Ludovic Orban”. Acesta făcea aluzie la recenta sa eliberare din funcție de către președintele Dan, după o serie de divergențe de abordare, printre altele, referitoare la atitudinea față de PSD, partid care face parte din coaliția la guvernare.
22:00
Olguţa Vasilescu: „Nu am spus niciodată că suntem împotriva disponibilizărilor, dar trebuie să o facem cu cap” # Digi24.ro
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat, duminică seară, că PSD nu este împotriva disponibilizărilor din administraţie, dar că acestea trebuie făcute cu cap, pentru că funcţionarii concediaţi apelează la justiţie şi revin imediat la muncă.
21:50
Băiatul de 15 ani din judeţul Teleorman, care a fost dat dispărut, duminică, a fost găsit, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ).
21:30
Ludovic Orban, despre revocarea din funcția de consilier prezidențial: Au existat diferențe, în special legate de raportarea la PSD # Digi24.ro
Ludovic Orban a declarat, duminică seară la Digi24, despre revocarea sa din funcția de consilier prezidențial de către Nicușir Dan, că „au existat diferențe, anumite diferențe, în special cele legate de raportarea la PSD”.
21:00
Planul de pace american a fost elaborat de Witkoff, Dmitriev și ginerele lui Trump (Bloomberg) # Digi24.ro
Planul de pace american în 28 de puncte care vizează încetarea războiului dintre Rusia și Ucraina a fost rezultatul negocierilor secrete dintre reprezentantul special al președintelui american, Steve Witkoff, și reprezentantul special al dictatorului rus, Kirill Dmitriev, relatează Bloomberg, citând surse care și-au păstrat anonimatul, potrivit Ukrainska Pravda.
21:00
Ludovic Orban, despre plecarea de la Cotroceni „Lui Nicușor Dan i-a luat 4 luni să mă pună în funcție și o zi să mă demită” # Digi24.ro
Prezent la Digi24, Ludovic Orban a avut mai multe declarații despre plecarea sa de la Cotroceni, pe care președintele Nicușor Dan a numit-o „o telenovelă”. Orban nu a fost de acord cu această formulare încă de la început.
20:40
Trump îi acuză pe oficialii ucraineni de „zero recunoştinţă” pentru eforturile SUA de a pune capăt războiului # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump i-a criticat dur, duminică, pe liderii Ucrainei pentru ceea ce el a descris ca fiind o lipsă totală de recunoştinţă, în contextul în care înalţi oficiali americani se întâlnesc cu o delegaţie din Kiev pentru a negocia încetarea războiului dintre Rusia şi Ucraina, relatează CNN.
20:30
Israelul a anunțat că l-a ucis pe cel mai înalt oficial militar al Hezbollah, după un atac aerian asupra Beirut # Digi24.ro
Israelul a ucis duminică, într-un atac aerian asupra unei suburbii din sudul Beirutului, pe cel mai înalt oficial militar al grupării militante Hezbollah, a anunțat armata israeliană, în ciuda armistițiului negociat de SUA în urmă cu un an, transmite Reuters.
20:30
Planul de pace pentru Ucraina, analizat de un expert în filosofie juridică. „Cele 28 de puncte sunt haotice și parțial contradictorii” # Digi24.ro
Textul „planului de pace” al administrației americane pentru soluționarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, care a fost publicat în mass-media, conține prevederi contradictorii și ar putea face parte dintr-o operațiune psihologică menită să creeze panică și să divizeze sprijinul internațional pentru Ucraina, este concluzia în care a ajuns un expert în filosofie juridică austriac.
Acum 8 ore
20:00
Salvamont Zărnești, solicitat să intervină la un turist neechipat care le-a transmis că „este ud”. „Pe munte nu eşti în civilizaţie” # Digi24.ro
După ce au fost din nou chemaţi să salveze de pe munte un tânăr neechipat pentru zona în care s-a deplasat, salvamontiştii din Zărneşti avertizează: „Pe munte nu eşti în civilizaţie, iar dacă nu respecţi regulile, s-ar putea să nu mai ajungi înapoi în civilizaţie”.
20:00
Contra-propunerea europeană pentru un plan de pace în Ucraina. Care sunt punctele principale ale proiectului # Digi24.ro
Europenii au prezentat o versiune amendată a planului de pace american pentru Ucraina, care prevede un număr mai mare de efective militare pentru armata ucraineană şi o schimbare în privinţa concesiilor teritoriale pe care ar urma să le facă Kievul, potrivit unui document consultat de Reuters duminică. Documentul, pregătit în cadrul negocierilor în curs la Geneva, propune ca forţele armate ucrainene să fie limitate la 800.000 de oameni „pe timp de pace” în locul plafonului de 600.000 de militari, propus în planul american.
19:50
19:40
Două persoane au fost duse la spital după ce au căzut într-o groapă în asfalt, în Petroșani # Digi24.ro
Două persoane au fost rănite, duminică, după ce au căzut într-o groapă din asfalt, pe o stradă din Petroşani. Ambele victime fost transportate la spital. Groapa este adâncă de un metru şi are un diametru de 80 de centimetri.
19:30
Hamas transmite că este pregătită să reia ostilitățile în Gaza, din cauza „încălcării sistematice” a acordului de pace de către Israel # Digi24.ro
Mișcarea teroristă palestiniană Hamas a transmis, prin canale oficiale și neoficiale, că este pregătită să reia ostilitățile la scară largă în Fâșia Gaza, acuzând Israelul că „violează sistematic” acordul de încetare a focului intrat în vigoare pe 10 octombrie, potrivit Jerusalem Post.
19:20
Ministrul Muncii, despre plata pensiei pe card: Nu este o obligație, dar trebuie să accelerăm procesul # Digi24.ro
Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Florin Manole, a subliniat, duminică, la Digi24, că transferul pensiei pe card nu este o obligație, ci o opțiune pentru pensionari, „eventual în urma unor facilități pe care să le primească acești oameni”. „Pensionarii de astăzi sunt diferiți de pensionarii din anii ‘90 și bancabilitatea e diferită și așa mai departe. Dar trebuie să accelerăm acest proces”, a mai declarat Manole, care a spus că economia anuală pentru stat în urma acestei încurajări de a folosi cardul, poate ajunge până la 100 de milioane de lei.
19:00
Vladimir Putin are deja trupe în Venezuela. Generalul Budanov știe și ce comandant rus, foarte controversat, conduce militarii # Digi24.ro
Un general rus de rang înalt, demis anterior de Vladimir Putin după eșecurile de pe câmpul de luptă din Ucraina, supraveghează în prezent o misiune militară rotativă în Venezuela, potrivit Serviciului de Informații Militare al Ucrainei (HUR).
18:20
În Polonia au început pregătirile din cadrul programului „Fii gata”, de instruire civilă # Digi24.ro
Polonia a lansat o inițiativă voluntară de instruire civilă numită „Fii gata” („Be Ready”), care oferă cursuri de prim ajutor, supraviețuire, securitate cibernetică și răspuns în situații de urgență, relatează TVPWorld.
18:20
Vremea se schimbă radical. Avertismentul Poliţiei după ce în unele zone se înregistrează lapoviţă şi ninsoare # Digi24.ro
Poliţia din Sibiu avertizează că în mai multe zone se înregistrează lapoviţă şi ninsoare, iar drumurile pot deveni alunecoase, motiv pentru care sunt necesare anvelopele de iarnă.
Acum 12 ore
17:50
Baby Shark: Cum a generat un clip de 90 de secunde o afacere de 400 de milioane de dolari # Digi24.ro
Când Kim Min-seok a dat undă verde în iunie 2016 pentru publicarea unui clip de 90 de secunde cu un cântec pentru copii, nu avea idee ce urma să declanșeze.
17:40
Noi puteri pentru poliția locală: Un proiect MAI prevede ca aceștia să amendeze șoferi și să verifice actele mașinii # Digi24.ro
Polițiștii locali ar putea primi atribuții mai mari în trafic. Conform unui proiect al Ministerului Afacerilor Interne, polițiștii locali vor putea să oprească șoferii, să le verifice actele, să dea amenzi și chiar să dispună ridicarea mașinilor parcate neregulamentar.
17:40
Avansul tehnologic face probleme pușcăriilor britanice: droguri, Ozempic și steroizi la liber. Care este marele risc # Digi24.ro
Inspectorul șef al sistemului de penitenciare din Marea Britanie avertizează că serviciul se luptă să țină pasul cu tehnologia dronelor — și că acest lucru ar putea duce la evadări. Dronele livrează medicamente împotriva căderii părului și pentru slăbit în închisori, a dezvăluit inspectorul șef Charlie Taylor, potrivit The Times.
17:30
Institutul pentru Studiul Războiului: Kremlinul pregătește terenul pentru a respinge planul de pace al SUA # Digi24.ro
Oficialii și mass-media ruși continuă să creeze condițiile informaționale pentru respingerea planului de pace al SUA. Acest lucru indică faptul că, de fapt, Kremlinul pregătește în mod activ rușii să nu accepte nimic mai puțin decât o victorie completă în Ucraina, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).
16:50
Un robot de tuns gazonul a lăsat un club de fotbal din nord-vestul Germaniei fără teren de joc, după ce a tăiat mai mult decât ar fi trebuit, relatează AP.
16:50
O pictură rară a lui Klimt a devenit a doua cea mai scumpă operă de artă modernă vândută vreodată la licitaţie. Cine deține recordul # Digi24.ro
Un portret pictat de austriacul Gustav Klimt, vândut marţi la New York de Sotheby's pentru 236,4 milioane de dolari (204 milioane de euro), a devenit a doua cea mai scumpă operă de artă vândută vreodată la licitaţie. A fost, de asemenea, cea mai scumpă operă de artă vândută vreodată de Sotheby's la nivel mondial.
16:40
Un fotbalist iranian a fost suspendat după apariţia unei înregistrări video în care consumă alcool # Digi24.ro
Fundaşul iranian Armin Sohrabian, jucător la Esteghlal Teheran, a fost suspendat după ce un videoclip care îl arată consumând alcool a apărut în reţelele de social media. Consumul de alcool este strict interzis în Iran.
16:20
Ce spune ANPC despre modificările legislative promulgate de Nicușor Dan: „Oferă un instrument suplimentar pentru a interveni eficient” # Digi24.ro
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului apreciază că modificările prevăzute de Legea nr. 190/2025, recent promulgată de preşedintele Nicuşor Dan, oferă un instrument suplimentar pentru a interveni eficient, atunci când comercianţii refuză sau întârzie nejustificat înlocuirea bunurilor neconforme, când creează consumatorilor inconveniente semnificative sau când nu respectă termenul maxim legal de 30 de zile pentru constatarea neconformităţii.
16:10
Tânărul suspectat că a înjunghiat mortal un taximetrist din Mioveni, pozitiv la testul de droguri. El era îmbrăcat cu gaca victimei # Digi24.ro
Tânărul de 21 de ani suspectat că a înjunghiat mortal un taximetrist din Mioveni a fost prins pe un câmp în apropierea locului unde a comis fapta şi avea pe el geaca victimei. Între echipajele care l-au prins se afla şi o tânără, elevă a Şcolii de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina, care îşi desfăşoară stagiul de practică la Poliţia Oraşului Mioveni. Verificările arată că în ziua crimei tănărul ar fi consumat droguri.
16:00
Premierul Donald Tusk despre planul de pace al SUA: „Ar fi bine să știm cu siguranță cine este autorul” # Digi24.ro
Înainte de a începe lucrările la planul de pace al SUA pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, este necesar să se știe cine este autorul acestuia, potrivit unei postări a prim-ministrului polonez Donald Tusk pe rețeaua socială X.
15:40
Aproape 200.000 de ucraineni ar putea fi deportați din SUA. „Oamenilor le este frică și să iasă din case” Care este motivul # Digi24.ro
Peste 200.000 de ucraineni din Statele Unite riscă să-și piardă statutul legal din cauza întârzierilor în procesarea documentelor și a noilor reguli introduse de administrația Donald Trump.
15:40
Un cutremur slab, cu magnitudinea 2,9, s-a produs duminică, la ora locală 11:36, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
15:40
Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunţat duminica aceasta că, luni, ar urma să aibă o convorbire telefonică cu omologul său rus Vladimir Putin pentru a discuta despre eforturile de pace privind Ucraina, adăugând că îi va propune relansarea transportului cerealelor, în condiţii de siguranţă, prin Marea Neagră, potrivit Reuters.
15:30
Cristian Păun, profesor de economie: „Am ales cel mai prost moment să creștem taxele. Evaziunea va continua să crească” # Digi24.ro
Economistul Cristian Păun a avertizat, în emisiunea În fața ta de la Digi24, că România traversează un moment economic critic, agravat de deciziile recente de majorare a taxelor. Acesta susține că încasările la buget nu au crescut semnificativ, că evaziunea fiscală se amplifică, iar noi creșteri de taxe ar afecta și mai mult economia reală.
15:20
Ministrul Informaţiilor din Iran avertizează asupra unei tentative de asasinat împotriva ayatollahului Ali Khamenei # Digi24.ro
Ministrul iranian al Informaţiilor a avertizat împotriva oricărei tentative a duşmanilor Iranului, în special Israel şi Statele Unite, de a-l asasina pe liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, şi de a provoca tulburări în interiorul ţării, informează AFP.
15:10
Ceasul de aur al unuia dintre cei mai bogați pasageri de pe Titanic s-a vândut cu preţ-record. „Povestea de dragoste supremă” # Digi24.ro
Un ceas de buzunar din aur, recuperat de la unul dintre cei mai bogaţi pasageri de pe Titanic, a fost vândut la licitaţie cu preţul record de 1,78 milioane de lire sterline. Ceasul îi fusese dăruit lui Isidor Straus de soţia sa, care a refuzat să plece cu barca de salvare şi a rămas alături de el când vaporul s-a scufundat. De altfel, ceasul indica ora la care nava a dispărut sub valuri.
14:50
Ursula von der Leyen introduce o nouă condiție pentru planul de pace în Ucraina: Rusia să returneze toți copiii răpiți # Digi24.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis duminică o poziție fermă privind condițiile pe care Uniunea Europeană le consideră esențiale pentru orice acord de pace în Ucraina. Declarația vine în contextul discuțiilor de la Geneva, unde oficiali europeni, americani și ucraineni analizează propunerile prezentate de administrația americană.
14:40
Tăierea ilegală de arbori din spaţiile verzi urbane se va pedepsi cu închisoarea. Proiect inițiat de Ministerul Mediului # Digi24.ro
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a publicat în transparenţă decizională un proiect de ordonanţă de urgenţă care modifică legea privind Codul silvic, stabilind un regim penal clar pentru tăierea, distrugerea sau degradarea fără drept a arborilor din spaţiile verzi aflate în intravilanul localităţilor.
14:20
Comercianții care nu înlocuiesc produsele neconforme în 30 de zile vor fi amendați. Nicușor Dan a promulgat legea # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a promulgat legea care introduce amendarea comercianţilor cu sume cuprinse între 5.000 şi 25.000 de lei pentru nerespectarea obligaţiei de a înlocui produsele achiziţionate, atunci când cumpărătorul constată o neconformitate în termen de cel mult 30 de zile de la achiziţie.
13:50
O dietă bogată în plante ar putea inversa o formă severă de boală cardiacă, arată cercetătorii # Digi24.ro
Un nou studiu realizat de cercetători de la Universitatea Georgia State sugerează că o dietă bogată în plante poate nu doar preveni, ci și ameliora o formă severă de boală cardiacă legată de deteriorarea vaselor mici ale inimii. În experimentele pe animale hipertensive, regimul vegetarian echilibrat a restabilit funcția microvasculară și a redus modificările patologice deja instalate.
13:20
Armata israeliană a anunțat că l-a ucis pe Alaa Al-Hadidi, un comandant local al Hamas responsabil cu aprovizionarea în cadrul structurii de producție a organizației. Atacul a avut loc sâmbătă în Fâșia Gaza, pe fondul acuzațiilor reciproce dintre Israel și Hamas privind încălcarea acordului de încetare a focului.
13:20
Zelenski cere întărirea apărării antiaeriene a Ucrainei, înaintea întâlnirii de la Geneva # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că, „în paralel cu calea diplomatică” a discuţiilor de astăzi de la Geneva, „trebuie să se facă totul pentru a consolida apărarea” împotriva „atacurilor josnice ale Rusiei”.
Acum 24 ore
13:10
Fenomenul caselor „hongza” din Hong Kong. Cum influențează o tragedie logica imobiliară chineză # Digi24.ro
Pe piaţa imobiliară din Hong Kong soliditatea nu mai este definită doar de oţel sau beton, ci şi de un factor intangibil precum superstiţia, ceea ce face ca pe o piaţă pe care preţul pe metru pătrat depăşeşte 26.000 de euro, orice tragedie poate perturba valoarea unei proprietăţi , transmite EFE
12:20
Sindicaliștii din Sănătate îi cer premierului să nu le taie salariile cu 10%. „Situaţia este chiar mai gravă” # Digi24.ro
Federaţia „Solidaritatea Sanitară” îi cere premierului Ilie Bolojan, într-o scrisoare deschisă, să renunţe la intenţia de a reduce cu 10% anvelopa salarială în sectorul de sănătate. Ei spun că măsura ar avea un impact direct şi simetric asupra veniturilor salariale ale tuturor angajaţilor.
12:10
Întâlnire crucială la Geneva: SUA, Ucraina și marile puteri europene discută planul american de pace pentru Ucraina # Digi24.ro
Înalți oficiali din Statele Unite, Ucraina, Regatul Unit, Germania și Franța se întâlnesc duminică, la Geneva, pentru a discuta planul de pace elaborat de administrația americană, menit să pună capăt războiului declanșat de Rusia în februarie 2022.
12:00
O importantă centrală electrică din regiunea Moscova a fost atacată de dronele ucrainene # Digi24.ro
Forţele armate ucrainene au atacat cu drone duminică o importantă centrală electrică din zona capitalei Federaţiei Ruse, ceea ce a cauzat un incendiu şi a făcut necesară trecerea pe sistemul de rezervă al alimentării cu electricitate şi agent termic, a anunţat guvernatorul regiunii Moscova.
11:50
Descoperire surprinzătoare despre originea Lunii. Noi cercetări schimbă ipotezele despre formarea planetelor # Digi24.ro
O planetă dispărută numită Theia, despre care se crede că a lovit Pământul acum 4,5 miliarde de ani și a dus la formarea Lunii, ar fi provenit din zona internă a Sistemului Solar, mult mai aproape de Soare decât se estima. Noile date obținute din analiza rocilor lunare și terestre sugerează că procesele prin care se formează planetele ar putea fi diferite față de ipotezele acceptate până acum.
