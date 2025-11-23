Emmanuel Macron ar putea anunţa în câteva zile instituirea serviciului militar voluntar în Franţa

19:20

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Florin Manole, a subliniat, duminică, la Digi24, că transferul pensiei pe card nu este o obligație, ci o opțiune pentru pensionari, „eventual în urma unor facilități pe care să le primească acești oameni”. „Pensionarii de astăzi sunt diferiți de pensionarii din anii ‘90 și bancabilitatea e diferită și așa mai departe. Dar trebuie să accelerăm acest proces”, a mai declarat Manole, care a spus că economia anuală pentru stat în urma acestei încurajări de a folosi cardul, poate ajunge până la 100 de milioane de lei.