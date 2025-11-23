În Polonia au început pregătirile din cadrul programului „Fii gata”, de instruire civilă
Digi24.ro, 23 noiembrie 2025 18:20
Polonia a lansat o inițiativă voluntară de instruire civilă numită „Fii gata” („Be Ready”), care oferă cursuri de prim ajutor, supraviețuire, securitate cibernetică și răspuns în situații de urgență, relatează TVPWorld.
Acum 30 minute
18:20
18:20
Vremea se schimbă radical. Avertismentul Poliţiei după ce în unele zone se înregistrează lapoviţă şi ninsoare # Digi24.ro
Poliţia din Sibiu avertizează că în mai multe zone se înregistrează lapoviţă şi ninsoare, iar drumurile pot deveni alunecoase, motiv pentru care sunt necesare anvelopele de iarnă.
Acum o oră
17:50
Baby Shark: Cum a generat un clip de 90 de secunde o afacere de 400 de milioane de dolari # Digi24.ro
Când Kim Min-seok a dat undă verde în iunie 2016 pentru publicarea unui clip de 90 de secunde cu un cântec pentru copii, nu avea idee ce urma să declanșeze.
17:40
Noi puteri pentru poliția locală: Un proiect MAI prevede ca aceștia să amendeze șoferi și să verifice actele mașinii # Digi24.ro
Polițiștii locali ar putea primi atribuții mai mari în trafic. Conform unui proiect al Ministerului Afacerilor Interne, polițiștii locali vor putea să oprească șoferii, să le verifice actele, să dea amenzi și chiar să dispună ridicarea mașinilor parcate neregulamentar.
17:40
Avansul tehnologic face probleme pușcăriilor britanice: droguri, Ozempic și steroizi la liber. Care este marele risc # Digi24.ro
Inspectorul șef al sistemului de penitenciare din Marea Britanie avertizează că serviciul se luptă să țină pasul cu tehnologia dronelor — și că acest lucru ar putea duce la evadări. Dronele livrează medicamente împotriva căderii părului și pentru slăbit în închisori, a dezvăluit inspectorul șef Charlie Taylor, potrivit The Times.
Acum 2 ore
17:30
Institutul pentru Studiul Războiului: Kremlinul pregătește terenul pentru a respinge planul de pace al SUA # Digi24.ro
Oficialii și mass-media ruși continuă să creeze condițiile informaționale pentru respingerea planului de pace al SUA. Acest lucru indică faptul că, de fapt, Kremlinul pregătește în mod activ rușii să nu accepte nimic mai puțin decât o victorie completă în Ucraina, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).
16:50
Un robot de tuns gazonul a lăsat un club de fotbal din nord-vestul Germaniei fără teren de joc, după ce a tăiat mai mult decât ar fi trebuit, relatează AP.
16:50
O pictură rară a lui Klimt a devenit a doua cea mai scumpă operă de artă modernă vândută vreodată la licitaţie. Cine deține recordul # Digi24.ro
Un portret pictat de austriacul Gustav Klimt, vândut marţi la New York de Sotheby's pentru 236,4 milioane de dolari (204 milioane de euro), a devenit a doua cea mai scumpă operă de artă vândută vreodată la licitaţie. A fost, de asemenea, cea mai scumpă operă de artă vândută vreodată de Sotheby's la nivel mondial.
16:40
Un fotbalist iranian a fost suspendat după apariţia unei înregistrări video în care consumă alcool # Digi24.ro
Fundaşul iranian Armin Sohrabian, jucător la Esteghlal Teheran, a fost suspendat după ce un videoclip care îl arată consumând alcool a apărut în reţelele de social media. Consumul de alcool este strict interzis în Iran.
Acum 4 ore
16:20
Ce spune ANPC despre modificările legislative promulgate de Nicușor Dan: „Oferă un instrument suplimentar pentru a interveni eficient” # Digi24.ro
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului apreciază că modificările prevăzute de Legea nr. 190/2025, recent promulgată de preşedintele Nicuşor Dan, oferă un instrument suplimentar pentru a interveni eficient, atunci când comercianţii refuză sau întârzie nejustificat înlocuirea bunurilor neconforme, când creează consumatorilor inconveniente semnificative sau când nu respectă termenul maxim legal de 30 de zile pentru constatarea neconformităţii.
16:10
Tânărul suspectat că a înjunghiat mortal un taximetrist din Mioveni, pozitiv la testul de droguri. El era îmbrăcat cu gaca victimei # Digi24.ro
Tânărul de 21 de ani suspectat că a înjunghiat mortal un taximetrist din Mioveni a fost prins pe un câmp în apropierea locului unde a comis fapta şi avea pe el geaca victimei. Între echipajele care l-au prins se afla şi o tânără, elevă a Şcolii de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina, care îşi desfăşoară stagiul de practică la Poliţia Oraşului Mioveni. Verificările arată că în ziua crimei tănărul ar fi consumat droguri.
16:00
Premierul Donald Tusk despre planul de pace al SUA: „Ar fi bine să știm cu siguranță cine este autorul” # Digi24.ro
Înainte de a începe lucrările la planul de pace al SUA pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, este necesar să se știe cine este autorul acestuia, potrivit unei postări a prim-ministrului polonez Donald Tusk pe rețeaua socială X.
15:40
Aproape 200.000 de ucraineni ar putea fi deportați din SUA. „Oamenilor le este frică și să iasă din case” Care este motivul # Digi24.ro
Peste 200.000 de ucraineni din Statele Unite riscă să-și piardă statutul legal din cauza întârzierilor în procesarea documentelor și a noilor reguli introduse de administrația Donald Trump.
15:40
Un cutremur slab, cu magnitudinea 2,9, s-a produs duminică, la ora locală 11:36, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
15:40
Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunţat duminica aceasta că, luni, ar urma să aibă o convorbire telefonică cu omologul său rus Vladimir Putin pentru a discuta despre eforturile de pace privind Ucraina, adăugând că îi va propune relansarea transportului cerealelor, în condiţii de siguranţă, prin Marea Neagră, potrivit Reuters.
15:30
Cristian Păun, profesor de economie: „Am ales cel mai prost moment să creștem taxele. Evaziunea va continua să crească” # Digi24.ro
Economistul Cristian Păun a avertizat, în emisiunea În fața ta de la Digi24, că România traversează un moment economic critic, agravat de deciziile recente de majorare a taxelor. Acesta susține că încasările la buget nu au crescut semnificativ, că evaziunea fiscală se amplifică, iar noi creșteri de taxe ar afecta și mai mult economia reală.
15:20
Ministrul Informaţiilor din Iran avertizează asupra unei tentative de asasinat împotriva ayatollahului Ali Khamenei # Digi24.ro
Ministrul iranian al Informaţiilor a avertizat împotriva oricărei tentative a duşmanilor Iranului, în special Israel şi Statele Unite, de a-l asasina pe liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, şi de a provoca tulburări în interiorul ţării, informează AFP.
15:10
Ceasul de aur al unuia dintre cei mai bogați pasageri de pe Titanic s-a vândut cu preţ-record. „Povestea de dragoste supremă” # Digi24.ro
Un ceas de buzunar din aur, recuperat de la unul dintre cei mai bogaţi pasageri de pe Titanic, a fost vândut la licitaţie cu preţul record de 1,78 milioane de lire sterline. Ceasul îi fusese dăruit lui Isidor Straus de soţia sa, care a refuzat să plece cu barca de salvare şi a rămas alături de el când vaporul s-a scufundat. De altfel, ceasul indica ora la care nava a dispărut sub valuri.
14:50
Ursula von der Leyen introduce o nouă condiție pentru planul de pace în Ucraina: Rusia să returneze toți copiii răpiți # Digi24.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis duminică o poziție fermă privind condițiile pe care Uniunea Europeană le consideră esențiale pentru orice acord de pace în Ucraina. Declarația vine în contextul discuțiilor de la Geneva, unde oficiali europeni, americani și ucraineni analizează propunerile prezentate de administrația americană.
14:40
Tăierea ilegală de arbori din spaţiile verzi urbane se va pedepsi cu închisoarea. Proiect inițiat de Ministerul Mediului # Digi24.ro
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a publicat în transparenţă decizională un proiect de ordonanţă de urgenţă care modifică legea privind Codul silvic, stabilind un regim penal clar pentru tăierea, distrugerea sau degradarea fără drept a arborilor din spaţiile verzi aflate în intravilanul localităţilor.
Acum 6 ore
14:20
Comercianții care nu înlocuiesc produsele neconforme în 30 de zile vor fi amendați. Nicușor Dan a promulgat legea # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a promulgat legea care introduce amendarea comercianţilor cu sume cuprinse între 5.000 şi 25.000 de lei pentru nerespectarea obligaţiei de a înlocui produsele achiziţionate, atunci când cumpărătorul constată o neconformitate în termen de cel mult 30 de zile de la achiziţie.
13:50
O dietă bogată în plante ar putea inversa o formă severă de boală cardiacă, arată cercetătorii # Digi24.ro
Un nou studiu realizat de cercetători de la Universitatea Georgia State sugerează că o dietă bogată în plante poate nu doar preveni, ci și ameliora o formă severă de boală cardiacă legată de deteriorarea vaselor mici ale inimii. În experimentele pe animale hipertensive, regimul vegetarian echilibrat a restabilit funcția microvasculară și a redus modificările patologice deja instalate.
13:20
Armata israeliană a anunțat că l-a ucis pe Alaa Al-Hadidi, un comandant local al Hamas responsabil cu aprovizionarea în cadrul structurii de producție a organizației. Atacul a avut loc sâmbătă în Fâșia Gaza, pe fondul acuzațiilor reciproce dintre Israel și Hamas privind încălcarea acordului de încetare a focului.
13:20
Zelenski cere întărirea apărării antiaeriene a Ucrainei, înaintea întâlnirii de la Geneva # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că, „în paralel cu calea diplomatică” a discuţiilor de astăzi de la Geneva, „trebuie să se facă totul pentru a consolida apărarea” împotriva „atacurilor josnice ale Rusiei”.
13:10
Fenomenul caselor „hongza” din Hong Kong. Cum influențează o tragedie logica imobiliară chineză # Digi24.ro
Pe piaţa imobiliară din Hong Kong soliditatea nu mai este definită doar de oţel sau beton, ci şi de un factor intangibil precum superstiţia, ceea ce face ca pe o piaţă pe care preţul pe metru pătrat depăşeşte 26.000 de euro, orice tragedie poate perturba valoarea unei proprietăţi , transmite EFE
Acum 8 ore
12:20
Sindicaliștii din Sănătate îi cer premierului să nu le taie salariile cu 10%. „Situaţia este chiar mai gravă” # Digi24.ro
Federaţia „Solidaritatea Sanitară” îi cere premierului Ilie Bolojan, într-o scrisoare deschisă, să renunţe la intenţia de a reduce cu 10% anvelopa salarială în sectorul de sănătate. Ei spun că măsura ar avea un impact direct şi simetric asupra veniturilor salariale ale tuturor angajaţilor.
12:10
Întâlnire crucială la Geneva: SUA, Ucraina și marile puteri europene discută planul american de pace pentru Ucraina # Digi24.ro
Înalți oficiali din Statele Unite, Ucraina, Regatul Unit, Germania și Franța se întâlnesc duminică, la Geneva, pentru a discuta planul de pace elaborat de administrația americană, menit să pună capăt războiului declanșat de Rusia în februarie 2022.
12:00
O importantă centrală electrică din regiunea Moscova a fost atacată de dronele ucrainene # Digi24.ro
Forţele armate ucrainene au atacat cu drone duminică o importantă centrală electrică din zona capitalei Federaţiei Ruse, ceea ce a cauzat un incendiu şi a făcut necesară trecerea pe sistemul de rezervă al alimentării cu electricitate şi agent termic, a anunţat guvernatorul regiunii Moscova.
11:50
Descoperire surprinzătoare despre originea Lunii. Noi cercetări schimbă ipotezele despre formarea planetelor # Digi24.ro
O planetă dispărută numită Theia, despre care se crede că a lovit Pământul acum 4,5 miliarde de ani și a dus la formarea Lunii, ar fi provenit din zona internă a Sistemului Solar, mult mai aproape de Soare decât se estima. Noile date obținute din analiza rocilor lunare și terestre sugerează că procesele prin care se formează planetele ar putea fi diferite față de ipotezele acceptate până acum.
11:20
„Sunt revoltat”. Dragoș Pîslaru, noi precizări în scandalul numirii Alinei Gîrbea la Ministerul Investițiilor Europene # Digi24.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a revenit duminică în scandalul numirii Alinei Gîrbea în poziția de secretar de stat în minister, după ce presa a scris că a avut o relație de rudenie cu Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei. Pîslaru arată că Alina Gîrbea are „un CV ireproșabil” și își menține susținerea pentru numirea ei, reiterând că nu este treaba lui să facă „dosar sau analiză privind viața personală a colegilor din minister”.
11:10
Datoria publică a României a crescut în iulie 2025 la 1.070 miliarde de lei, echivalentul a 58,9% din PIB, potrivit datelor Ministerului Finanțelor. Creșterea este alimentată de majorarea împrumuturilor pe termen mediu și lung, în timp ce datoria externă a depășit pentru prima dată pragul de 547 miliarde de lei.
10:50
O tânără a ajuns la spital după ce a fost mușcată de ploșnițe într-un tren CFR. Familia a făcut plângere # Digi24.ro
O simplă călătorie cu trenul s-a transformat într-o experiență traumatizantă pentru o tânără de 24 de ani, care a ajuns la destinație cu multiple mușcături pe mâini, picioare și pe alte zone ale corpului, după ce a petrecut noaptea într-un vagon de cușetă. Incidentul a avut loc joi seara, pe ruta București-Sighet.
10:50
Vremea se încălzește în aproape toată țara. Meteorologii anunță cum arată temperaturile din următoarele zile # Digi24.ro
Vremea se încălzi din 25 noiembrie în aproape toată ţara, după un scurt episod cu temperaturi mai scăzute, precipitaţii locale, predominant sub formă de lapoviţă şi ninsoare la munte, potrivit prognozei emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), valabilă până la 30 noiembrie 2025.
Acum 12 ore
09:50
Zboruri anulate în Venezuela după avertizarea SUA. Companii aeriene internaționale își suspendă cursele # Digi24.ro
Trei companii aeriene internaţionale şi-au anulat zborurile care plecau, sâmbătă, din Venezuela, la o zi după ce Administraţia Federală pentru Aviaţie (FAA) din SUA a avertizat principalele companii aeriene despre ”o situaţie potenţial periculoasă” când zboară deasupra acestei ţări, scrie Reuters.
09:40
În ultimele 24 de ore salvamontiștii au salvat opt persoane în urma intervențiilor de pe munte, trei dintre oameni fiind transportați la spital cu ambulanța.
09:40
Soţia lui JD Vance a apărut fără verighetă la un eveniment public. Un purtător de cuvânt a trebuit să explice ce s-a întâmplat # Digi24.ro
Usha Vance, soția vicepreședintelui Statelor Unite, a fost văzută fără verighetă la un eveniment, ceea ce a dat naștere unor zvonuri privind căsătoria lor. Dar un purtător de cuvânt al soției vicepreşedintelui a lămurit lucrurile.
09:30
Milioane de barili de petrol rusesc, blocați pe mare. Ce impact au sancțiunile SUA asupra rutelor comerciale globale # Digi24.ro
Noile sancțiuni americane ar putea lăsa aproape 48 de milioane de barili de petrol rusesc fără destinație, blocând petroliere pe mare și obligând la devieri majore ale rutelor comerciale, potrivit Kyiv Post. Măsurile, intrate în vigoare pe 21 noiembrie, vizează Rosneft și Lukoil, cei mai mari exportatori de țiței ai Rusiei, limitându-le accesul la servicii financiare internaționale și la piața globală.
09:10
REZULTATE LOTO - Duminică, 23 noiembrie 2025. Premii atractive la trei jocuri ale Loteriei Române. Câți bani sunt în joc # Digi24.ro
Duminică, 23 noiembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 20 noiembrie, Loteria Română a acordat 17.510 de câștiguri în valoare totală de peste 1,51 milioane de lei.
08:50
Controverse în SUA asupra planului de pace pentru Ucraina. „Aceasta nu este propunerea americană” / „O afirmație evident falsă” # Digi24.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio insistă că planul propus pentru încetarea războiului din Ucraina a fost „elaborat de SUA”, după ce un grup de senatori a declarat că șeful diplomației amerciane le-ar fi spus că proiectul – pe care unul dintre ei l-a descris ca fiind o „listă de dorințe” a Rusiei – nu reflectă poziția Washingtonului, scrie BBC.
08:40
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 23 noiembrie
07:50
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis # Digi24.ro
Şeful ANAF, Adrian Nica, a declarat că instituţia pe care o conduce va continua demersurile legale pentru a recupera despăgubirile datorate de Klaus Iohannis pentru lipsa de folosinţă a cotei de jumătate dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu, după ce instanţa a respins instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor fostului președinte.
07:10
Edilii pe care i-a avut Capitala de la Revoluție încoace. Cine se luptă să devină al 17-lea primar al Bucureștiului # Digi24.ro
S-a dat startul campaniei electorale pentru pentru alegerile din 7 decembrie, când bucureștenii vor veni la urne să își aleagă noul primar, după ce Nicușor Dan s-a mutat la Palatul Cotroceni, devenind Președintele României. Cel care va câștiga alegerile locale ar urma să devină, astfel, cel de-al 17-lea primar pe care l-a avut capitala României începând cu anul 1990.
07:10
Târgul de Crăciun din Brașov își deschide porțile duminică, 30 noiembrie, transformând centrul orașului într-un veritabil spectacol al sărbătorilor de iarnă. Până pe 11 ianuarie 2026, localnicii și turiștii pot să se bucure de atmosfera festivă completată de instalații tematice și activități dedicate tuturor vârstelor.
07:10
Ucraina va avea de înfruntat condiții mai nefavorabile în viitor dacă planul de pace nu va fi semnat, declară SUA aliaților NATO # Digi24.ro
Oficialii americani au declarat aliaților NATO că Ucraina nu poate spera la condiții mai bune în viitor dacă nu va accepta să semneze planul de pace propus de Moscova și Washington în această săptămână, a relatat sâmbătă ziarul britanic The Guardian.
07:10
O familie din Galați s-a făcut stăpână pe trotuar, cu girul primăriei. Proprietara se încurcă în declarații # Digi24.ro
O familie din Galați s-a făcut stăpână pe o bucată de trotuar, cu girul primăriei. Oamenii au pus limitatoare de acces pe trotuarul din fața locuinței lor, chiar dacă spațiul este unul public și este marcat ca loc de parcare. Proprietara casei lucrează la primărie și spune că legea îi permite să ceară, iar primăria trebuie să se conformeze. Polițiștii verifică acum legalitatea lucrării.
07:10
O echipă de cercetători susține că a descoperit ruine subacvatice uriașe, care ar putea aparține Atlantidei descrise de Platon # Digi24.ro
O echipă de cercetători independenți condusă de arheologul Michael Donnellan susține că structurile de piatră care se găsesc în jurul recifului Salmedina, la vest de Chipiona, în Golful Cadiz, ar putea fi rămășițele unei civilizații atlantice de mult pierdute – posibil, chiar, ale Atlantidei, insula legendară descrisă de Platon.
07:10
Internetul, inundat de dezinformare din partea rețelei Pravda, aliniată Rusiei, pe care multe site-uri o consideră credibilă # Digi24.ro
Internetul este inundat de dezinformare din partea rețelei Pravda, aliniată Rusiei, pe care multe site-uri web o consideră credibilă, consideră un think-tank de la Londra, citat de The Guardian.
07:10
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport gratuit și alte facilități # Digi24.ro
Persoanele încadrate într-un grad de handicap în România beneficiază de o serie de drepturi și facilități menite să le susțină autonomia, accesul la servicii și incluziunea socială
07:10
„Putin se teme mai puțin de război decât de pace”. Ce spun analiștii militari despre riscul invaziei Rusiei în statele baltice # Digi24.ro
Rusia ar putea începe un război cu NATO încă din 2029 - sau chiar mai devreme, a avertizat ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, într-un interviu recent. Drept răspuns, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat că „nu există nicio îndoială cu privire la cine este agresorul”, în timp ce secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, a adăugat că Rusia „ar putea fi forțată să ia măsuri pentru a-și asigura securitatea”. Între timp, mai mulți analiști militari israelieni independenți au sugerat că Moscova ar putea încerca să cucerească teritorii din statele baltice încă de anul viitor, cu scopul de a-și consolida poziția de negociere cu SUA, anunță Meduza.
07:10
Lupte ca în „Mad Max” pentru minele de aur ale mercenarilor lui Putin din Mali: Al-Qaeda amenință să răstoarne guvernul aliat cu Rusia # Digi24.ro
Junta militară din Mali, susținută masiv de mercenarii ruși, este la un pas să piardă puterea. Jihadiștii afiliați cu gruparea Al-Qaeda au izolat capitala Bamako de restul țării și ar putea pune stăpânire pe minele de aur și alte resurse minerale exploatate de guvernul malian și aliații săi din Rusia.
