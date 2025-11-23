19:10

Forțele ruse nu au reușit să încercuiască total gruparea ucraineană din Mîrnohrad, în afara Pokrovskului. Însă nici trupele ucrainene încă nu au securizat orașul: nu au reușit să stabilească un coridor fiabil către garnizoana sa, iar comandamentul ucrainean nu se grăbește să retragă unitățile aproape încercuite. Între timp, forțele ruse continuă să se concentreze în interiorul Pokrovsk și ar putea avansa în curând spre satul Hrîșîne, unde sunt poziționate unitățile ucrainene însărcinate cu ruperea blocadei din Mîrnohrad. Lupta pentru Pokrovsk și împrejurimile sale a consumat deja resurse ucrainene semnificative și a atras un număr mare de rezerve. Drept urmare, apărarea în alte zone s-a slăbit. Trupele ruse se apropie rapid de marginea nordică a orașului fortificat Hulyaipole din estul Zaporojiei, atacând Kostiantynivka și Siversk și încercând să avanseze spre râul Siverskyi Donets, lângă Lîman, arată analiza jurnaliștilor Meduza.