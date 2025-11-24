Noi atacuri cu drone rusești la granița României. Aeronave F-16 și Eurofighter Typhoon ridicate pentru monitorizarea țintelor aeriene

04:45

De câteva săptămâni, Fulgy, fiul Vioricăi și al lui Ioniță din Clejani, face înconjurul internetului cu declarațiile lui. TikTok este platforma principală unde se exprimă. Și dacă unele dintre ele pot fi percepute ca amuzante, altele sunt de-a dreptul ofensatoare.