Atentat sinucigaş asupra unui punct de trecere a frontierei din Pakistan
Bursa, 24 noiembrie 2025 08:20
Cel puţin trei membri ai forţelor de frontieră din Pakistan au fost ucişi luni într-un atentat sinucigaş asupra sediului lor din Peshawar, în provincia Khyber Pakhtunkhwa, la graniţa cu Afganistanul, a informat luni poliţia.
Nemulţumirea faţă de parole este generală: angajaţi care lipesc post-it-uri pe monitoare, liste uitate pe birouri şi blocări frecvente ale conturilor. Pentru companii, parolele au devenit o sursă constantă de risc şi de costuri. De aceea, tehnologiile de autentificare fără parolă câştigă rapid teren, relatează CNBC.
Datele clienţilor JPMorgan, Citi şi Morgan Stanley ar putea fi expuse după un atac cibernetic # Bursa
Datele clienţilor unor mari bănci americane, JPMorgan Chase, Citi şi Morgan Stanley, ar putea să fi fost accesate în urma unui atac cibernetic asupra furnizorului tehnologic SitusAMC, conform New York Times, de la care relatăm cele ce urmează.
Parlamentul European se reuneşte la Strasbourg în sesiunea plenară din noiembrie având ca principal punct pe agendă votul final privind bugetul UE pe 2026, dar şi o serie de reglementări pentru creşterea siguranţei minorilor în mediul online sau sporirea transparenţei asupra activităţilor de lobby din ţările terţe şi primul program european pentru industria de apărare.
Şedinţă CSAT: Strategia Naţională de Apărare şi prevenirea traficului de droguri - pe agendă # Bursa
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării se reuneşte luni în şedinţă, la Palatul Cotroceni, pe agendă aflându-se Strategia Naţională de Apărare a Ţării, precum şi prevenirea traficului şi consumului de droguri.
Candidatul taberei separatiste din Republica Srpska, Sinisa Karan, a câştigat alegerile prezidenţiale anticipate, a anunţat duminică comisia electorală, citând rezultatele preliminare, relatează Reuters.
Secretarul Trezoreriei Statelor Unite, Scott Bessent, a declarat duminică că blocajul guvernamental de 43 de zile a generat o pierdere permanentă de 11 miliarde de dolari pentru economia SUA, însă nu vede niciun pericol de recesiune la nivel general, datorită scăderii dobânzilor şi reducerilor de taxe planificate pentru anul viitor, conform Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.
Microsoft se loveşte de reticenţa companiilor în adoptarea pe scară largă a chatbotului Copilot # Bursa
Microsoft încearcă să transforme poziţia dominantă pe care o are în companii într-o adoptare masivă a chatbotului său cu inteligenţă artificială, Copilot, însă discuţiile cu clienţi prezenţi la conferinţa Ignite din San Francisco arată că procesul înaintează lent şi cu obstacole, relatează CNBC.
Trenuri suspendate, zboruri anulate, creşe închise: Belgia se pregăteşte luni pentru trei zile de grevă în contextul reformelor propuse de guvernul De Wever pentru redresarea finanţelor publice, comparate de sindicate cu un and #8222;dezastru social and #8221;, relatează AFP.
Marea Britanie vrea să obţină circa 500 de milioane de lire sterline din taxarea importurilor de valoare mică # Bursa
Ministra britanică de Finanţe Rachel Reeves intenţionează să obţină aproximativ 500 de milioane de lire sterline anual prin eliminarea scutirii de taxe vamale pentru bunurile importate cu o valoare individuală de sub 135 de lire, relatează Reuters.
Statele Unite şi Ucraina declară că au creat un and #8222;plan de pace actualizat şi perfecţionat and #8221; pentru a pune capăt războiului cu Rusia. Aparent a fost modificat un plan anterior elaborat de administraţia Trump, pe care Kievul şi aliaţii săi îl considerau prea favorabil Moscovei, relatează Reuters.
Echipa Italiei a cucerit duminică, la Bologna, ediţia 2025 a Cupei Davis, învingând Spania în finală. Italienii au reuşit o performanţă nemaiîntâlnită de 53 de ani.
Corupţia ar fi pus stăpânire pe Agenţia de Sprijin şi Achiziţii a NATO, potrivit unor documente interne publicate ieri de site-ul Follow The Money, în urma investigaţii jurnalistice realizată împreună cu cotidienele belgiene La Lettre, Le Soir şi Knack.
BNR a afişat, vineri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care a crescut la 5,72% de la 5,70% în ziua anterioară.
Euro a crescut, vineri, cu 0,02 bani faţă de leu Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0891 lei/euro.
Ministrul Educaţiei dă asigurări că învăţământul preuniversitar nu va fi afectat de reducerile de cheltuieli # Bursa
Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a transmis că măsurile guvernamentale privind reducerea cu 10% a cheltuielilor cu salariile nu se vor aplica în învăţământul preuniversitar. Declaraţia vine pe fondul îngrijorărilor apărute în rândul profesorilor după discuţiile privind o posibilă ajustare bugetară.
Nvidia Corp. din SUA a raportat un nou trimestru record, cu venituri în creştere cu 62% şi un avans de 66% în divizia Data Center, unde cererea pentru GPU-urile AI continuă să depăşească oferta.
Expansiunea alimentelor ultraprocesate (AUP) alimentează o veritabilă and #8222;pandemie de boli cronice and #8221;, avertizează un grup internaţional format din 43 de cercetători, într-un studiu publicat în prestigioasa revistă The Lancet.
* Evaluată recent la 20 de miliarde de dolari, platforma americană şi-a depus documentele pentru listare
* Tranzacţii de 113 milioane de lei, peste cele din şedinţa anterioară
Guvernul Japoniei a aprobat, vineri, un pachet de măsuri de stimulare în valoare de 21.300 miliarde de yeni (135,4 miliarde de dolari), pentru sprijinirea creşterii economice şi atenuarea impactului taxelor vamale americane şi al preţurilor mai ridicate, conform AP.
Preşedintele BCE, Christine Lagarde, a cerut vineri UE să elimine barierele de pe piaţa sa unică, declarând că şi progresele limitate ar fi suficiente pentru a compensa impactul economic al taxelor vamale americane, transmit AFP şi DPA, conform Agerpres.
Se împlineşte astăzi un an de când Călin Georgescu a câştigat primul tur al alegerilor prezidenţiale din 24 noiembrie 2024, obţinând 2.120.401 voturi, adică 22,94% din totalul voturilor exprimate, un rezultat care a zguduit sistemul politic românesc şi a uimit presa internaţională.
Decizia Guvernului de a acorda şefului Cancelariei Prim-Ministrului autoritatea finală în aprobarea proiectelor SAFE, în situaţiile în care instituţiile participante nu ajung la consens, transformă Cancelaria drept pilonul principal pentru investiţiile din industria de apărare.
* (Interviu cu Gheorghe Ciubotaru, preşedintele Consiliului de Administraţie Electroalfa International)Reporter: Care este traiectoria unei companii româneşti ce a pornit de la Botoşani şi acum este prezentă pe zeci de pieţe internaţionale?
Autorităţile monetare şi fiscale din Ţara Soarelui Răsare au ajuns într-un moment de mare cumpănă. Pieţele par că şi-au pierdut încrederea în capacitatea lor de a stimula economia prin noi pachete fiscale, pe fondul menţinerii ordinii pe piaţa obligaţiunilor guvernamentale de către banca centrală.
Închiderea guvernului american, pe o durată de timp record (43 de zile), a dus la pierderi de miliarde de dolari pentru economie.
Papa Leon al XIV-lea cere o and #8221;cultură a prevenţiei and #8221;, pe fondul criticilor privind gestionarea abuzurilor sexuale # Bursa
Papa Leon al XIV-lea a cerut Bisericii Catolice să dezvolte and #8222;o cultură a prevenţiei and #8221; împotriva abuzurilor sexuale asupra minorilor, în contextul criticilor persistente privind reacţia insuficientă a instituţiei în astfel de cazuri, relatează AFP.
Abrudean: and #8221;O Ucraină europeană presupune şi respectarea drepturilor minorităţii române din Ucraina and #8221; # Bursa
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a avut, duminică, o întâlnire bilaterală cu omologul său ucrainean, preşedintele Radei Supreme, Ruslan Stefanchuk, în cadrul căreia i-a transmis acestuia că o Ucraină europeană presupune şi respectarea deplină a drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii române din această ţară
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că, în cadrul contactelor de duminică de la Geneva între delegaţiile ţării sale, SUA şi unor ţări europene, există o anumită disponibilitate de a încorpora o and #39;viziune ucraineană and #39; în planul de pace transmis Kievului săptămâna aceasta de către administraţia preşedintelui Donald Trump, a cărui versiune iniţială a fost considerată excesiv de favorabilă Rusiei de către Bruxelles şi Kiev
Naţionala României a câştigat duminică, la Bistriţa, Trofeul Carpaţi, cu a treia victorie consecutivă, scor 37-28 (20-18), cu Austria
Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunţat duminica aceasta că, luni, ar urma să aibă o convorbire telefonică cu omologul său rus Vladimir Putin pentru a discuta despre eforturile de pace privind Ucraina, adăugând că îi va propune relansarea transportului cerealelor, în condiţii de siguranţă, prin Marea Neagră
Cancelarul german Friedrich Merz, aflat la summitul G20 din Africa de Sud, s-a declarat and #39;sceptic and #39; duminică asupra şanselor de a se ajunge la un acord cu privire la planul în 28 de puncte al lui Donald Trump pentru Ucraina până joi, termenul stabilit de preşedintele american, motiv pentru care a propus să se încerce ajungerea la un acord privind un număr mai mic decât cele 28 de puncte din respectivul proiect, în care ţările europene au marcat cu roşu mai multe modificări pe care le consideră necesare
Preşedintele american Donald Trump i-a criticat dur pe liderii Ucrainei pentru ceea ce el a descris ca fiind o lipsă totală de recunoştinţă, în contextul în care înalţi oficiali americani se întâlnesc cu o delegaţie din Kiev pentru a negocia încetarea războiului dintre Rusia şi Ucraina
Un cutremur slab, cu magnitudinea 2,9, s-a produs duminică, la ora locală 11:36, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului
Von der Leyen: and #8221;Rolul central al UE trebuie să fie pe deplin recunoscut în orice plan de pace privind Ucraina and #8221; # Bursa
Rolul and #8222;central and #8221; al Uniunii Europene trebuie să fie and #8222;pe deplin recunoscut and #8221; în orice plan de pace privind Ucraina, a afirmat, duminică, preşedinta Comisiei, Ursula von der Leyen
Diana Buzoianu: and #8221;Tăierile ilegale ale arborilor din spaţiile verzi urbane trebuie să devină infracţiuni and #8221; # Bursa
Ministerul Mediului anunţă că a publicat un proiect de ordonanţă de urgenţă care prevede sancţiuni penale pentru tăierea sau distrugerea arborilor din spaţiile verzi din localităţi
Armata israeliană a anunţat, duminică, faptul că a ucis un comandat local al Hamas în Gaza, în timp ce atât Israelul, cât şi gruparea militantă palestiniană continuă să se acuze reciproc de încălcarea acordului de încetare a focului
Zelenski: and #8221;Trebuie să facem tot posibilul pentru a consolida apărarea împotriva atacurilor ruseşti and #8221; # Bursa
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că and #8222;în paralel cu calea diplomatică and #8221; a discuţiilor de astăzi de la Geneva, and #8222;trebuie să se facă totul pentru a consolida apărarea and #8221; împotriva and #8222;atacurilor josnice ale Rusiei and #8221;
Campioana U BT Cluj a învins sâmbătă, în deplasare, formaţia FMP Belgrad, scor 104-98 (53-54), în etapa a VIII-a din grupa A a Ligii Adriatice
Clotilde Armand: and #8221;USR va depune o plângere la Garda de Mediu privitoare la criza gunoaielor din Sectorul 1 and #8221; # Bursa
Clotilde Armand, fost primar al Sectorului 1 şi vicepreşedinte USR, a anunţat că formaţiunea sa va depune o plângere oficială la Garda Naţională de Mediu, referitoare la 'criza gunoaielor din Sectorul 1'
Naţionala României se reuneşte duminică, la Piteşti, pentru primele meciuri din grupa B, turul I al preliminariilor europene ale FIBA World Cup 2027, cu puternica selecţionată a Greciei şi cu Muntenegru
Campioana Italiei, Napoli, a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia Atalanta Bergamo, în etapa a 12-a din Serie A
Echipa Petrolul Ploieşti a încheiat la egalitate sâmbătă seara, scor 1-1, cu formaţia bucureşteană FCSB, în etapa a 17-a din Superligă
Arbitrul Florin Andrei va conduce la centru partida CFR Cluj - FC Rapid, care se va disputa duminică, de la ora 20.30, în etapa a 17-a a Superligii
Echipa italiană AC Fiorentina a încheiat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea torineză Juventus, în etapa a 12-a din Serie A
Dragoş Pîslaru: and #8221;Viitorul buget european trebuie să ofere statelor membre predictibilitate şi flexibilitate and #8221; # Bursa
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a afirmat că România susţine o coeziune care nu doar reduce decalaje, ci generează valoare economică, inovaţie şi rezilienţă în toate regiunile Uniunii Europene
Crizele recente au schimbat radical discuţia despre hidrogen în Europa. După invazia Ucrainei, Uniunea Europeană a încercat să-şi reducă dependenţa de gazul rusesc, dar peste două treimi din energia blocului provine încă din import
Trei companii aeriene internaţionale şi-au anulat zborurile care plecau, sâmbătă, din Venezuela, la o zi după ce Administraţia Federală pentru Aviaţie (FAA) din SUA a avertizat principalele companii aeriene despre and #8221;o situaţie potenţial periculoasă and #8221; când zboară deasupra acestei ţări
