Abrudean: and #8221;O Ucraină europeană presupune şi respectarea drepturilor minorităţii române din Ucraina and #8221;
Bursa, 23 noiembrie 2025 21:20
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a avut, duminică, o întâlnire bilaterală cu omologul său ucrainean, preşedintele Radei Supreme, Ruslan Stefanchuk, în cadrul căreia i-a transmis acestuia că o Ucraină europeană presupune şi respectarea deplină a drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii române din această ţară
Acum 30 minute
21:20
Acum o oră
20:50
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că, în cadrul contactelor de duminică de la Geneva între delegaţiile ţării sale, SUA şi unor ţări europene, există o anumită disponibilitate de a încorpora o and #39;viziune ucraineană and #39; în planul de pace transmis Kievului săptămâna aceasta de către administraţia preşedintelui Donald Trump, a cărui versiune iniţială a fost considerată excesiv de favorabilă Rusiei de către Bruxelles şi Kiev
Acum 2 ore
20:00
Naţionala României a câştigat duminică, la Bistriţa, Trofeul Carpaţi, cu a treia victorie consecutivă, scor 37-28 (20-18), cu Austria
Acum 4 ore
19:30
Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunţat duminica aceasta că, luni, ar urma să aibă o convorbire telefonică cu omologul său rus Vladimir Putin pentru a discuta despre eforturile de pace privind Ucraina, adăugând că îi va propune relansarea transportului cerealelor, în condiţii de siguranţă, prin Marea Neagră
18:40
Cancelarul german Friedrich Merz, aflat la summitul G20 din Africa de Sud, s-a declarat and #39;sceptic and #39; duminică asupra şanselor de a se ajunge la un acord cu privire la planul în 28 de puncte al lui Donald Trump pentru Ucraina până joi, termenul stabilit de preşedintele american, motiv pentru care a propus să se încerce ajungerea la un acord privind un număr mai mic decât cele 28 de puncte din respectivul proiect, în care ţările europene au marcat cu roşu mai multe modificări pe care le consideră necesare
18:10
Preşedintele american Donald Trump i-a criticat dur pe liderii Ucrainei pentru ceea ce el a descris ca fiind o lipsă totală de recunoştinţă, în contextul în care înalţi oficiali americani se întâlnesc cu o delegaţie din Kiev pentru a negocia încetarea războiului dintre Rusia şi Ucraina
Acum 6 ore
17:10
Un cutremur slab, cu magnitudinea 2,9, s-a produs duminică, la ora locală 11:36, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului
16:40
Von der Leyen: and #8221;Rolul central al UE trebuie să fie pe deplin recunoscut în orice plan de pace privind Ucraina and #8221; # Bursa
Rolul and #8222;central and #8221; al Uniunii Europene trebuie să fie and #8222;pe deplin recunoscut and #8221; în orice plan de pace privind Ucraina, a afirmat, duminică, preşedinta Comisiei, Ursula von der Leyen
Acum 8 ore
15:10
Diana Buzoianu: and #8221;Tăierile ilegale ale arborilor din spaţiile verzi urbane trebuie să devină infracţiuni and #8221; # Bursa
Ministerul Mediului anunţă că a publicat un proiect de ordonanţă de urgenţă care prevede sancţiuni penale pentru tăierea sau distrugerea arborilor din spaţiile verzi din localităţi
14:40
Armata israeliană a anunţat, duminică, faptul că a ucis un comandat local al Hamas în Gaza, în timp ce atât Israelul, cât şi gruparea militantă palestiniană continuă să se acuze reciproc de încălcarea acordului de încetare a focului
14:00
Zelenski: and #8221;Trebuie să facem tot posibilul pentru a consolida apărarea împotriva atacurilor ruseşti and #8221; # Bursa
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că and #8222;în paralel cu calea diplomatică and #8221; a discuţiilor de astăzi de la Geneva, and #8222;trebuie să se facă totul pentru a consolida apărarea and #8221; împotriva and #8222;atacurilor josnice ale Rusiei and #8221;
Acum 12 ore
13:00
Campioana U BT Cluj a învins sâmbătă, în deplasare, formaţia FMP Belgrad, scor 104-98 (53-54), în etapa a VIII-a din grupa A a Ligii Adriatice
12:50
Clotilde Armand: and #8221;USR va depune o plângere la Garda de Mediu privitoare la criza gunoaielor din Sectorul 1 and #8221; # Bursa
Clotilde Armand, fost primar al Sectorului 1 şi vicepreşedinte USR, a anunţat că formaţiunea sa va depune o plângere oficială la Garda Naţională de Mediu, referitoare la 'criza gunoaielor din Sectorul 1'
12:50
Naţionala României se reuneşte duminică, la Piteşti, pentru primele meciuri din grupa B, turul I al preliminariilor europene ale FIBA World Cup 2027, cu puternica selecţionată a Greciei şi cu Muntenegru
12:50
Campioana Italiei, Napoli, a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia Atalanta Bergamo, în etapa a 12-a din Serie A
12:50
Echipa Petrolul Ploieşti a încheiat la egalitate sâmbătă seara, scor 1-1, cu formaţia bucureşteană FCSB, în etapa a 17-a din Superligă
12:50
Arbitrul Florin Andrei va conduce la centru partida CFR Cluj - FC Rapid, care se va disputa duminică, de la ora 20.30, în etapa a 17-a a Superligii
12:50
Echipa italiană AC Fiorentina a încheiat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea torineză Juventus, în etapa a 12-a din Serie A
12:20
Dragoş Pîslaru: and #8221;Viitorul buget european trebuie să ofere statelor membre predictibilitate şi flexibilitate and #8221; # Bursa
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a afirmat că România susţine o coeziune care nu doar reduce decalaje, ci generează valoare economică, inovaţie şi rezilienţă în toate regiunile Uniunii Europene
11:10
Crizele recente au schimbat radical discuţia despre hidrogen în Europa. După invazia Ucrainei, Uniunea Europeană a încercat să-şi reducă dependenţa de gazul rusesc, dar peste două treimi din energia blocului provine încă din import
11:10
Trei companii aeriene internaţionale şi-au anulat zborurile care plecau, sâmbătă, din Venezuela, la o zi după ce Administraţia Federală pentru Aviaţie (FAA) din SUA a avertizat principalele companii aeriene despre and #8221;o situaţie potenţial periculoasă and #8221; când zboară deasupra acestei ţări
10:50
EAU lansează o iniţiativă de 1 miliard de dolari pentru extinderea inteligenţei artificiale în Africa # Bursa
Emiratele Arabe Unite vor investi 1 miliard de dolari pentru a extinde infrastructura de inteligenţă artificială şi serviciile bazate pe AI în Africa, cu scopul de a sprijini dezvoltarea economică şi socială a statelor de pe continent, a anunţat ministrul de stat Saeed Bin Mubarak Al Hajeri la summitul liderilor G20 de la Johannesburg
10:50
Jair Bolsonaro a fost arestat după ce s-a stabilit că există un and #8222;risc concret de fugă and #8221; în timp ce se afla în arest la domiciliu
09:50
Ministrul Muncii: and #8221;Sper că vom avea cât mai repede un aviz al CSM pe proiectul cu pensiile speciale ale magistraţilor and #8221; # Bursa
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că speră ca CSM să dea un aviz cât mai repede pe noul proiect privind pensiile speciale ale magistraţilor, el adăugând că în acest caz ministerul său a făcut tot ce i s-a cerut şi a fost and #8221;cât de loial s-a putut and #8221;
09:50
Trump afirmă că planul SUA de a pune capăt războiului din Ucraina nu este and #8221;ultima ofertă and #8221; pentru Kiev # Bursa
Preşedintele Donald Trump a afirmat că planul SUA de a pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina nu este and #8221;ultima sa ofertă and #8221; pentru Kiev, după ce aliaţii ucrainenilor şi-au arătat îngrijorarea privind propunerile
09:50
O nouă generaţie de dispozitive cu inteligenţă artificială generativă domină ofertele de sărbători din 2025, pe fondul Black Friday şi al unei competiţii tot mai intense între giganţii tehnologici
09:50
Ford Motor îşi menţine previziunile privind profitul înainte de dobânzi şi taxe (EBIT) pentru 2025, între 6 şi 6,5 miliarde de dolari, în ciuda unui nou incendiu izbucnit în această săptămână la uzina Novelis din New York, unul dintre principalii săi furnizori de aluminiu
09:40
*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/summit-g20-aliatii-occidentali-ai-ucrainei-resping-planul-de-pace-al-sua-25496756Summit G20: Aliaţii occidentali ai Ucrainei resping planul de pace al SUA---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/macron-8221g20-are-mari-probleme-in-rezolvarea-crizelor8221-41496752Macron: and #8221;G20 are mari probleme în rezolvarea crizelor and #8221;---Şefii de stat şi de guvern ai G20 se reunesc începând de sâmbătă în Africa de Sud pentru un summit la care nu vor participa Statele Unite
Ieri
21:20
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat, referindu-se la afirmaţia premierului privind necesitatea reducerii cu 10 la sută a cheltuielilor în ministere, că nu va da pe nimeni afară din ministerul pe care îl conduce şi că va face economii and #8221;în măsura posibilităţilor
20:10
Belarusul, un aliat al Rusiei, a graţiat 31 de cetăţeni ucraineni, a anunţat, sâmbătă, televiziunea de stat, în cadrul unui acord între preşedintele Aleksandr Lukaşenko şi omologul său american, Donald Trump
20:00
Bayern Munchen, campioana Germaniei, a dispus sâmbătă, pe teren propriu, de gruparea Freiburg, cu scorul de 6-2, după ce a fost condusă cu 2-0
20:00
Campioana Angliei, FC Liverpool, a pierdut sâmbătă, pe teren propriu, scor 0-3, în faţa echipei Nottingham Forest, în etapa a 12-a din Premier League
20:00
Naţionala României a învins sâmbătă, la Bistriţa, reprezentativa Cehiei, scor 37-30 (16-15), în al doilea meci de la Trofeul Carpaţi
19:00
Aliaţii occidentali ai Kievului resping planul de pace propus de SUA în forma sa actuală, care vizează să pună capăt războiului Rusiei în Ucraina, subliniind într-o declaraţie comună, publicată după o reuniune sâmbătă în marja summitului G20 de la Johannesburg, că proiectul reprezintă o and #39;bază and #39; pentru discuţii, dar necesită and #39;eforturi suplimentare and #39;
18:30
Ilie Bolojan: and #8221;E simplu să demisionezi, dar e mult mai greu să stai să faci ceea ce trebuie and #8221; # Bursa
Premierul Ilie Bolojan, preşedintele PNL, a declarat, sâmbătă, la o întâlnire cu tinerii liberali din judeţul Maramureş, desfăşurată la Sighetu Marmaţiei, că ar fi foarte simplu pentru politicieni să and #39;dezerteze and #39; şi că mai greu este să rămână şi să facă ceea ce trebuie pentru ţară
17:30
Ucraina şi Statele Unite vor organiza consultări la nivel înalt în Elveţia în următoarele zile pentru a discuta posibile căi privind încheierea războiului cu Rusia, au anunţat, sâmbătă, oficialii ucraineni
16:20
Candidatul PNL la Primăria Bucureşti, Ciprian Ciucu, propune organizarea unei prime dezbateri electorale, la care să participe primii cinci candidaţi conform sondajelor de opinie
15:20
Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat sâmbătă că G20, grupul celor mai mari economii ale lumii, and #8221;are mari probleme în rezolvarea and #8221; crizelor internaţionale actuale şi este în pericol de declin dacă nu va exista o remobilizare colectivă în jurul câtorva priorităţi cheie
14:10
Curtea Supremă a Statelor Unite a suspendat, vineri, blocarea redistribuirii circumscripţiilor electorale în Texas, oferind un impuls republicanilor în încercarea lor de a câştiga locuri în Congresul de la Washington în cadrul alegerilor legislative de la jumătatea mandatului din 2026
13:20
Ministrul Sănătăţii: and #8221;Nu toate spitalele trebuie să ofere toate tipurile de servicii and #8221; # Bursa
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, sâmbătă, referindu-se la reclasificarea spitalelor, că în prezent există multe unităţi sanitare care nu îşi pot acoperi gărzile medicilor, iar acest lucru a dus la nemulţumiri ale pacienţilor
12:50
Victor Negrescu: and #8221;Obiectivul comun al ţărilor democratice este ca pacea să fie durabilă and #8221; # Bursa
Europarlamentarul PSD ictor Negrescu apreciază că este firesc ca planul de pace propus de Statele Unite pentru Ucraina să deschidă o nouă etapă în discuţiile internaţionale, dar avertizează că pacea trebuie să fie durabilă şi să nu vină cu preţul slăbirii suveranităţii Ucrainei sau al securităţii europene
11:30
Cătălin Drulă: and #8221;Cred că s-ar putea face un club de oameni care au fost trădaţi de Ciucu în politică and #8221; # Bursa
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, îl atacă dur pe contracandidatul liberal Ciprian Ciucu, pe care partidul lui Drulă l-a susţinut, în trecut, pentru a ajunge primar al Sectorului 6 al Capitalei
11:30
Nicolas Sarkozy a anunţat vineri pe X, la mai puţin de două săptămâni după ce a ieşit din închisoare, apariţia la 10 decembrie a unei cărţi despre încarcerarea sa în procesul libian, 'Le journal d and #39;un prisonnier' ( and #8221;Jurnalul unui deţinut and #8221;), la Editura Fayard, controlată de către Vincent Bollore
11:30
Preţurile petrolului şi acţiunile energetice au scăzut puternic vineri, pe fondul presiunilor lansate de administraţia Trump pentru un acord de pace care să pună capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina
11:30
Japonia anunţă un pachet de stimulare de 135,5 miliarde de dolari pentru a sprijini economia # Bursa
Guvernul de la Tokyo a aprobat vineri un pachet de stimulente în valoare de 21,3 trilioane yeni (aproximativ 135,5 miliarde dolari), în încercarea premierului Sanae Takaichi de a relansa economia încetinită şi de a oferi sprijin gospodăriilor afectate de inflaţie
11:30
Nokia a anunţat vineri o investiţie de 4 miliarde de dolari în Statele Unite, vizând accelerarea dezvoltării tehnologiilor de conectivitate bazate pe inteligenţă artificială
11:30
Tenismanul italian Flavio Cobolli a câştigat vineri, la Bologna, meciul cu belgianul Zizou Bergs, şi a calificat Italia în a treia sa finală consecutivă de Cupa Davis
11:30
Garda Naţională de Mediu a dat amenzi de peste 2,8 milioane de lei după controale la balastiere, în patru judeţe # Bursa
Garda Naţională de Mediu (GNM) anunţă că a dat amenzi de peste 2,8 milioane de lei după controale la balastiere din patru judeţe, în patru dintre cazuri fiind dispusă suspendare activităţii
11:20
Şefii de stat şi de guvern ai G20 se reunesc începând de sâmbătă în Africa de Sud pentru un summit la care nu vor participa Statele Unite
10:20
Amazon a efectuat luna trecută peste 14.000 de disponibilizări, afectând aproape toate segmentele gigantului tehnologic, de la cloud şi dispozitive, la publicitate, retail şi divizia de produse alimentare. Însă o categorie profesională a suportat lovitura cea mai dură: inginerii
